مضيق أورموز: تطهير منطقة ترومبي – إيويل الأمريكية

كلمة « التعدين » تعطي الوهم لعملية ميكانيكية نظيفة في مضيق (أورموز) الواقع مختلف تماماً وتدعي واشنطن أنها أطلقت بعثة لتأمين الممر البحري واستعادة حركة المرور التجارية. ولكن الشعار الذي اختارته القيادة الأمريكية يكشف بالفعل: فهو لا يتحدث عن مضيق نظيف تماما، ولا عن إعادة فتح سريع مضمون، ولكن في مرحلة من « التكييف » وإنشاء ممر آمن جديد. هذا الفارق ليس له علاقة بالتواصل وهي تقول، في مأزق، إن الولايات المتحدة يمكن أن تحاول فتح الممر، وحماية الوسائل غير المأهولة، وتنظيم استئناف تدريجي لحركة المرور. It does not prove that they now have the mass, redundancy and depth necessary to clear the entire Strait of Ormuz, on their own and within short deadlines.

هذا الموضوع حاسم لأن (أورموز) ليس مسرحاً منتشراً بيانات الطاقة الأمريكية تصفها على أنها الاختناقات النفطية الرئيسية في العالم، مع 23.2 مليون برميل في اليوم في العبور في النصف الأول من عام 2025، أو 29 في المائة من تدفقات النفط البحرية العالمية. وعندما تتعرض الألغام للخطر مساحة من هذه الأهمية، لا يقتصر السؤال على ما إذا كان يمكن لسلاح البحرية أن يمر. ويجب أن يكون باستطاعة مالكي السفن وشركات التأمين والدول المشاطئة أن يثبتوا أن الطريق آمن بما يكفي للعودة إلى الاستخدام الواسع النطاق. غير أنه في مجال حرب الألغام، لا تكمن الصعوبة في تدمير بعض المعدات المحددة. It consists of proof that there is not elsewhere, in dense traffic, on a large area, under threat of missiles, drones and surface attacks. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الخطاب الأمريكي على استعادة المضيق ضد الواقع الأقل إطراء من موارده المتاحة.

محادثات واشنطن بشأن الأمن، لا إزالة الألغام بالكامل

وأول عنصر للنظر فيه هو الصياغة الرسمية نفسها. وفي 11 نيسان/أبريل، أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة أن قواتها بدأت " تهيئة الظروف " لإزالة المضيق، بعد مرور اثنين من المدمرين، ووكالة USS Frank E. Peterson و USS Michael Murphy. ويفيد البيان الصحفي نفسه بأنه من مسألة إنشاء " ممر جديد " يتم إبلاغه إلى صناعة النقل البحري، في حين أن الطائرات دون طيار ستدعم الجهد في الأيام التالية. هذا التسلسل مهم لأنه يظهر ما يفعله (واشنطن) حقاً: اختبار، علامة، حماية، فتح طريق قابل للاستخدام إنها لا تتطابق مع صورة مضيق مُقَوَّل تماماً. قناة آمنة ليست مساحة خالية من الألغام بالكامل. وهو طريق يُعتبر عملياً بما فيه الكفاية بالنسبة للحركة المرورية المطوّرة، التي هي بالفعل مختلفة جداً، عسكرياً وتجارياً، من العودة إلى الوضع الطبيعي.

وهذه التحفة المرنة هي الأهم من ذلك لأن المباني المرئية في بداية العملية ليست من قبل صائدي المناجم الطبيعيين. إنهم مدمرون للصواريخ They can protect an air defence bubble, escort more specialized means, cover drones and impose a presence in a hostile environment. وهي وحدها لا تشكل قوة حرب تقليدية للألغام. ولذلك فإن الإشارة المرسلة مزدوجة. ومن جهة، تود الولايات المتحدة أن تبين أنها لا تزال المبادرة الاستراتيجية في الخليج. ومن ناحية أخرى، فإنها تكشف، على الرغم منها، أنها لم تعد في متناولها، في المنطقة، الهيكل القديم المكرس الذي سمح مرة واحدة باستيعاب أزمة تعدين واسعة النطاق بالوسائل المتخصصة الموجودة بالفعل. عندما يفتح المدمرون المشي، هذا ليس دليلا على حل المشكلة. وكثيراً ما يكون الدليل على أن الأدوات الحقيقية لا تزال تفتقر إلى هذه الأدوات، أو تصل إلى أبطأ، أو أنها غير موجودة بأعداد كافية.

المسلحون الحقيقيون غادروا البحرين

ثانياً، أكثر ثقلاً، الحقيقة هيكلية وفي أيلول/سبتمبر 2025، قامت البحرية الأمريكية بنزع سلاحها في البحرين آخر سفنها من طراز Avenger مكرّسة لحرب الألغام. لعقود، كانت هذه المباني اللبّ الصلب من قدرة أمريكا المتقدمة في المنطقة. وسحبها لم يكن مجرد علامة على نهاية دورة تقنية. وأنهى وجوداً متخصصاً ودائماً ومتاحاً على الفور بالقرب من المضيق. ورسميا، كان من المقرر أن تُنفَّذ التناوب بواسطة السفن المقاتلة، أو LCS، المجهزة بنموذج حربي خاص بالألغام على متن عدة نظم غير مأهولة. On paper, this transition promised more security distance, less direct human risk and a more modern structure. وفي الواقع، فقد حلت محل قدرة مثبتة لا تزال متنامية، وأكثر عدلا، وأكثر تشتتا، وأكثر اعتمادا على الطوب التكنولوجية التي لم تصل جميعها إلى مرحلة النضج الكامل.

وأهم نقطة هي أن الولايات المتحدة لم تعد تملك أي قدرة. ما زال لديهم، وسيكون من الخطأ كتابة العكس. المشكلة هي أنهم فقدوا عمق الأسطول الذي أعطى القدرة على الصمود لجهازهم الغضب كان قديماً و ضعيفاً و غير مثاليين لكنهم كانوا هناك وقد شكلوا قدرة عضوية، محددة، متوقفة إلى الأمام، فكروا في هذا النوع من المهام. وبإزالتها قبل أن تثبت التعاقبة تماما قوتها التشغيلية، راهنت واشنطن على أن هيكلا أخف يركز على نظم متعددة الألواح ونظم مستقلة، سيكون كافيا للإبقاء على الخط. مضيق أورموز اليوم يظهر التكلفة الاستراتيجية لهذا الرهان وعندما تثور الأزمة، لم تعد المناقشة تركز على انفصال عملية الانتقال الأسري. وهو يتناول مسألة أكثر وحشية بكثير: كم من الوسائل المتاحة فعلا، على الفور، يمكن أن تعالج حقل ألغام في أحد أكثر الطرق حساسية على الكوكب.

ولا تزال الخلافة غير كاملة

البحرية الأمريكية تسلط الضوء على نموذجها الجديد لحرب الألغام من أجل شرطة لوس أنجلوس وبلغت هذه الوحدة قدرتها التشغيلية الأولية في آذار/مارس 2023. وهي تجمع بين الطائرات المسيرة السطحية، والمجسات، وطائرة هليكوبتر من طراز MH-60S، ومعدات قادرة على كشف وتصنيف وتحييد ومسح التهديدات. وكانت شركة USS Canberra أول سفينة من هذه الفئة تصل إلى البحرين بهذه الوحدة في أيار/مايو 2025، ثم انضمت إليها سفن أخرى. هذا الارتفاع في الطاقة حقيقي إنها ليست خيالية لكن هذا لا يعني أن المشكلة قد حُلّت فالقدرات الأولية ليست قدرة جماهيرية، ناهيك عن القدرة المضمونة في سيناريو حربي مطول، في ظل قيود لوجستية، مع طرق لإعادة فتحها بسرعة وملاك السفن في انتظار شيء غير الوعد التقني.

وتقدم الوثائق العامة للمراقب المالي الأمريكي في الكونغرس تحفظا حاسما هنا. By June 2025, they reported that the Navy had not provided a comprehensive plan explaining how it intended to address all of the systemic deficiencies in the LCS program. ولاحظت المراجعة نفسها أيضا عدم وجود وثائق عن الدروس المستفادة من عمليات النشر القائمة. وعلى نطاق أوسع، أشار تقرير آخر نشر في آذار/مارس 2025 إلى أن نظم البعثات الخاصة بمنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي تتسم بأهمية حاسمة بالنسبة لأدوارها في مجال مكافحة الغواصات والأسطح والألغام، لم تُنجز قط القدرات الموعودة. وهذه الصيغة، في مثل هذه الحالة الحساسة، تزن بشدة. انها لا تقول ان اس اس لا فائدة منها She said that the U.S. Navy had begun replacing its former dredgers with a solution that its own public controllers still considered incompletely stabled.

ويصبح هذا الهشاشة أكثر وضوحا عندما ننظر إلى مدى توافر المباني بشكل ملموس. According to the American specialized press, which closely follows fleet movements, the three LCS based in Bahrain with the first operational modules are Canberra, Tulsa and Santa Barbara. ولكن عندما تحولت أزمة (أورموز) إلى مرحلة نشطة، لم يكن التوافر الفوري لهذه الحكة الثلاثية قد اكتمل. ويقع جزء من هذا النظام على مسافة في جنوب شرق آسيا للتوقف عن النقل والإمداد أو الصيانة، في حين أن مسألة الكيفية التي تعتزم بها الولايات المتحدة إعادة فتح المضيق لا تزال مفتوحة رسميا. هذه النقطة مركزية وفي أزمة تعدين، لا تقاس القدرة فقط بعدد النظم المحتفظ بها نظريا. وهو يقيس ما هو موجود ومسلح ومدعوم ومرتبط ومتاح في النافذة الحرجة للأيام الأولى. وكثيراً ما تفصل القوة الاسمية عن القدرة الفعلية.

المكوّن المُبلغ عنه يخرج من اللعبة

أما العنصر الثالث، وهو أقل وضوحا بالنسبة لعامة الجمهور، وإن كان أساسيا بالنسبة للأخصائيين، فيتعلق بطائرات الهليكوبتر البحرية MH-53E. ولسنوات كانت العمود الفقري لإزالة الألغام عن طريق الجو الأمريكي. رسمياً، لا تزال البحرية الأمريكية تصفهم كمنبرها المكرس للحرب الهوائية، القادرة على الصيد والمسح والتحييد. لكن كل شيء في الوثائق العامة الحديثة يظهر نهاية سريعة للدورة وتوضح البحرية نفسها أن نشر أول وحدات لحرب الألغام على نظام LCS يفتح عملية سحب السفن MH-53 وAvenger. وفي الوقت نفسه، تشير الصحافة الرسمية للطائرات البحرية إلى أن آخر وحدتي تدريب وتوظيف في التنين البحري تتجهان نحو إغلاق هذا النوع من الطائرات. ومرة أخرى، فإن المشكلة ليست الغياب المطلق لأي موارد. والمشكلة هي الانتقال المتزامن لركيزتين تاريخيتين، وسفن متخصصة، وطائرات هليكوبتر مخصصة، في وقت أصبحت فيه مخاطر التعدين مركزية مرة أخرى في الخليج.

وفي هذا السياق، تجد واشنطن نفسها تراهن على منطق بديل بدلا من المنطق الافتراضي. غير أنه في مجال حربي، فإن هذا الخيار خطر. ولا تغفر الألغام ثقوب القدرات أو التحولات الإدارية. بل إن الدرس القديم للخليج الفارسي هو عكس ذلك تماما: فعندما تنفجر أزمة تعدين، من الأفضل أن تكون هناك طبقات متعاقبة من الوسائل، وليس نظاما جديدا لا يزال في مرحلة التثبت، ليحل محل التدفق المتوتر للأدوات القديمة ولكن المتاحة. وتبرز الحالة الراهنة على وجه التحديد هذا الضعف. وتحافظ الولايات المتحدة على التفوق البحري الهائل في المنطقة. ولكن تفوقهم العام لا يتحول آليا إلى امتياز في حرب الألغام، التي لا تزال تخصصا بطيئا وناجعا ومكلفا ومعتمدا بدرجة عالية من المعدات الحادة، والطواقم المدربة، والسوقيات الدقيقة.

إزالة مضيق أورموز لا يعيد فتح الطريق

وهذا هو أيضا أكثر النقاط سوءا في المناقشة. إن إزالة مضيق أورموز لا يعني فقط تدمير الأجهزة المحددة. ونحن بحاجة إلى التفتيش والتصنيف والتحقق وإعادة التوازن والتحييد والتوثيق. ويجب عندئذ أن يكون القطاع البحري مقتنعا بأن الطريق آمن ومقبول عمليا. In the best case, a navy can gradually restore safe corridors before it can claim that an area has been sanitized in conditions close to normal. وهذا هو السبب في أن السوابق التاريخية لا تزال مفيدة. وفي عام ١٩٨٧، خلال عملية إرنست ويل، ضرب ناقلة النفط جسرتون منجم إيراني من أول قافلة تم مرافقتها. في عام 1988، قامت فرقاطة صامويل ب. روبرتس بضرب منجم. In 1991, USS Tripoli and USS Princeton were damaged by Iraqi mines a few hours apart. ومن ثم فإن تاريخ الخليج يشير إلى وجود ثابت: فالآلة الوحيدة المجهزة تجهيزا جيدا تكفي لكسر سرد السيطرة وتباطؤ حركة المرور ورفع التكلفة السياسية لعملية بحرية.

المضيق يضيف جغرافيته تضيق الطرق التجارية، وازدحام المرور، وتحدي الطاقة هائل. وتؤكد الأرقام الأمريكية أن جزءاً كبيراً من تدفقات النفط العالمية وجزءاً كبيراً من الغاز الطبيعي المسيل لا يزال يمر عبر هذا الممر. وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من إزالة محور أو محورين ضيقين بسرعة، فإن ذلك لن يكفي للقضاء على الأثر الاقتصادي للألغام. وسيظل الطريق هشاً وانتقائياً ومرتفع الأسعار ومعرضاً لأدنى حادث. وهذا هو أيضا النقطة التي سبق أن طرحها قطاع النقل البحري، والتي تشير إلى أن وجود الألغام يجعل الطريق غير قابل للتطبيق أو من الصعب جدا تحقيقه. قلب القضية هنا، ربما (واشنطن) يمكنها أن تُعيد بداية زحمة المرور وفي هذه المرحلة، تفتقر إلى العناصر اللازمة للوعد بإزالة المضيق بأكمله بصورة كاملة ومستدامة وسريعة.

حتى واشنطن الآن تبحث عن تحالف

آخر دليل على هذا الحد الأمريكي دبلوماسي وإذا كانت لدى البحرية الأمريكية وحدها قدرة واضحة وواسعة النطاق وفورية كافية لحل المشكلة، فإن مناقشة بعثة دفاعية متعددة الجنسيات ستكون ثانوية. لكنه يعود إلى المقدمة وفي هذا الأسبوع، تشارك لندن وباريس في تنظيم مناقشات بشأن بعثة بحرية دفاعية صارمة محتملة لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. وذكرت إحدى وكالات الأنباء أن هذه التبادلات ينبغي أن تجمع بين البلدان المستعدة للانضمام إلى بعثة سلمية منفصلة عن أطراف النزاع، وأشارت إلى أن نحو 40 دولة قد تم بالفعل الاتصال بها في إطار منفصل، دون مشاركة أمريكية. هذه الحركة لا تعني أن أوروبا ستستبدل البحرية الأمريكية وهذا يعني شيئا آخر: حتى بالنسبة للحلفاء الغربيين، فإن إعادة فتح أورموز ليست مجرد شكلية تقنية تستقر بها واشنطن وحدها، في غضون مهلة قصيرة، بالوسائل العضوية وحدها.

ولذلك يجب قراءة هذا التسلسل لما هو عليه. وتحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على اختراق المنطقة، والدفاع عن مبانيها، ونشر الطائرات بدون طيار، وبناء طرق مؤقتة، وفرض إطار عسكري على الفضاء البحري. ومن ناحية أخرى، تشير الأدلة العامة المتاحة إلى أنه لم يعد لديها، بمفردها وعلى الفور، قدرة عميقة لإزالة الألغام تتناسب مع التحدي الذي يشكله مضيق أورموز. The withdrawal of the Avengers, the unfinished transition of the LCS, the extinction of the Sea Dragons, the reservations of the American public controller and the very prudence of the vocabulary employed by the military command all converge in the same direction. (واشنطن) يمكنها فتح ممر يمكنه تأمين ممر يمكنه بدء عملية ولكن بين هذه القدرة على التدخل والوعد بفرض مضيق واضح حقا، لا تزال المسافة كبيرة، وفي هذه الثغرة بالذات يجري الآن التلاعب بالمصداقية الاستراتيجية الأمريكية في الخليج.