من الانصراف إلى القدر المشترك

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

« لا تسألوا ماذا يمكن لبلدكم أن يفعل من أجلكم، اسألوا ما تستطيعون فعله من أجل بلدكم »

– جون ف. كينيدي، ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٦١

هناك هزيمة لا يُعلنها أحد ولا تظهر في نتائج الانتخابات أو على خريطة عسكرية. يستقرون في السلوكيات، واللغة، في طريقة النظر إلى الآخرين وتمثيل أنفسهم.

إن انتصار الغرور على الصالح العام يعود إلى هذه الفئة.

يبدأ السؤال « ما الذي يمكننا أن نبنيه معاً؟ » يفسح المجال لسؤال آخر: « أي مكان سأحتل؟ وهو يؤكد نفسه عندما يُحتسب وضوح الرؤية أكثر من الفائدة، عندما يحل الخطاب محل العمل وعندما يُشهد أي نجاح جماعي باعتباره تهديداً من جانب شخص ليس وجهاً له.

ومن الواضح أن لبنان ليس البلد الوحيد المتأثر بهذا التطور. ولكن مؤسساته الهشة، وارتباطاته الدينية، وتنافساته السياسية، أعطته كثافة خاصة. وفي بلد مقسم بالفعل إلى مجتمعات محلية، يضيف الفرد المعاصر المزيد من التجزؤ: بعد الحفل، الاعتراف والعشيرة، هذا هو الآن الشخص الذي أصبح معسكره الخاص.

وبالتالي، فإن إعادة البناء الحقيقي للبلد تتطلب مروراً ثلاثياً: منا أنا، ومن المجتمع المحلي إلى الوطن، ومن ثم من الهوية التي يتم الحصول عليها إلى القدر الذي تم اختياره.

عندما يحل مكان العمل

ولم تخترع الشبكات الاجتماعية الفردية. عرضوا عليه مشهد دائم.

ويمكن للجميع الآن أن يصبحوا وسائل الإعلام الخاصة بهم، والتعليق على الأخبار، والسؤال عن المسؤولين، وتوثيق الظلم أو التعبئة حول قضية ما. إن تحرير الخطاب هذا يمثل تقدما حقيقيا. وهي تتيح الالتفاف على الرقابة، والإفصاح عن التجاوزات، وصوت من يهملون من وسائط الإعلام التقليدية.

ولكن هذا التقدم له تناقض في ذلك.

كلما تضاعفت الأصوات كلما أصبح من الصعب جعل كلمة مشتركة تظهر المنصات تكافئ ما يثير رد فعل فوري: الإهانة، الغضب، النزاع، صيغة القتل. وهي تقدر الصبر والمعاني والعمل الجماعي بأقل من ذلك، وهو أمر أساسي لأي تحول دائم.

أصبح الاهتمام عملة وقد تكيفت السياسة نفسها مع هذا الاقتصاد.

ويفضّل الموظف العمومي أحيانا الإعلان عن النتيجة، والحث على التكلم عن العمل، والحديث الذي سيعمم بضع ساعات على الإصلاح الذي لن تظهر آثاره إلا بعد عدة سنوات. ويجوز للمواطنين، من جانبهم، أن يخلطوا بين التعبير عن رأي وممارسة المسؤولية.

النشر لا يشارك دائماً.

تقاسم الإهانة لا يبني منظمة.

ولا يحل الفيديو الفيروسي محل مؤسسة أو استراتيجية أو إصلاح.

هذا المنطق يؤثر أيضاً على تحركات المواطنين ويولد الكثيرون من الغضب المشروع وإرادة صادقة للتغيير. ولكن، بسرعة، تظهر المنافسات: من سيمثل الحركة؟ من سيتحدث إلى وسائل الإعلام؟ من سيكون على قائمة الناخبين؟ مَنْ سَيَحْصلُ على ميزة نجاح محتمل؟?

وتبدأ المنافسة على الرؤية أحيانا حتى قبل أن تجد القضية المشتركة منظمة.

وقد يكون المفارقة اللبنانية موجودة: فلم يرغب الكثير من المواطنين في تغيير البلد، ولكن نادراً ما تكون طاقاتهم صعبة جداً للجمع بطريقة مستدامة.

الغرور ليس العدو

غير أنه من غير المعقول أن نرغب في قمع الغرور أو إدانة أي طموح شخصي.

ويحتاج المجتمع إلى النساء والرجال الذين يرغبون في القيام بتعقب وخلقه وتوجيهه وإرساله وتركه. الذخيرة يمكن أن تكون قوة هائلة. وهو يدفع منظم المشاريع إلى تطوير نشاطه، ومدرس لتدريب جيل، وقاضي للدفاع عن العدالة، وسياسي لتحويل بلده.

وتبدأ المشكلة عندما يستمر الطموح وحده فقط.

لذا، يَصْبَحُ فائقَ الفلك: لم يعد يسعى لخدمة العمل بل لخدمةه. ولم يعد يرغب في الإسهام في النجاح الجماعي؛; إنه يطلب أن يكون المالك. ومن الصعب على فكرة جيدة أن تأتي من مشروع آخر أو أن تستمر بدونه.

والتحدي لا يتمثل في تدمير الغرور، بل في توجيهه.

وقد صممت المؤسسات الديمقراطية خصيصا لإنجاز هذه المهمة. وهي تعترف بوجود طموحات فردية، ولكنها تضعها في قواعد مشتركة. فهي تمنع الرجل أو الحزب أو المجتمع من الخلط بين اهتمامه وبين مصلحة الأمة.

وعندما تضعف المؤسسات، لا تختفي الطموحات. هم ببساطة يقاتلون بدون محكم.

من « أنا » إلى « نحن »

المرور من « أنا » إلى « نحن » ليس بديهي.

The individual naturally pursues his needs, interests, recognition and security. ويبدأ المجتمع السياسي عندما يقبل الجميع بأنه لا يمكن الحصول على بعض الأشياء أو حمايتها معاً إلا.

إن الأمن، والعدالة، والتعليم، والهياكل الأساسية، والاستقرار النقدي أو حماية البيئة ليست نجاحات فردية. هذه سلع مشتركة وهي تنطوي على قواعد ومؤسسات وثقة دنيا بين الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم البعض ولا يفكرون بالضرورة بنفس الطريقة.

« نحن » سيبدأون بوعي: مستقبلي يعتمد ليس فقط على ذكائي أو علاقاتي أو قدرتي على حمايتي. وهو يعتمد أيضا على نوعية البلد الذي أعيش فيه.

يمكنني أن أزدهر شخصياً في دولة تنهار لكن هذا الازدهار سيظل هشاً.

يمكنني الحصول على امتياز من خلال وسيط، ولكن بعد ذلك أساعد في إضعاف القاعدة التي ينبغي أن تحمي الجميع.

يمكنني أن أفوز لوحدي لفترة لا أستطيع البقاء في مجتمع يخسر.

الانتقال من « أنا » إلى « نحن » يعني فهم أن المصلحة الشخصية الجيدة لا تعارض الصالح العام. إنه يعتمد على ذلك.

الثقة كأول شرط لنا

نحن لا نتعاون مع أي شخص نعتقد أنه سيخدعنا حالما يحصل على الفرصة.

ولذلك فإن الثقة هي رأس المال غير المرئي لأي مجتمع سياسي. ويتفق المواطنون، حيثما وجدت، على احترام القواعد، ويسهمون في الإنفاق المشترك ويضعون حصة من أمنهم في أيدي المؤسسات. عندما يختفي الجميع يعود إلى حمايته الخاصة عائلته، الحزب، المجتمع المحلي، المال أو الشبكة.

وفي لبنان، ليس عدم الثقة مجرد حكم ثقافي. وقد أُطلعت على ذلك التجارب الملموسة: الوعود غير المنجزة، والفشل في الخدمات العامة، وعرقلة العدالة، وضياع الاقتصادات، وتضاؤل المسؤوليات، والأزمات غير المدعمة.

لذا فالثقة لن تعود بخطابات عن الوحدة الوطنية.

سيعاد بنائها برهان.

قرار قضائي مُنفذ.

تعيين على أساس الكفاءة.

اشتراء عام شفاف.

شخص مسؤول عن أفعاله.

إدارة إدارية تعمل بدون وسيط.

وتخفض كل قاعدة مطبقة المسافة بين الدولة والمواطن. كل امتياز منح لأقوى مرة أخرى يحفر.

نتعلم ونمارس

الجنسية ليست فقط حالة على بطاقة هوية انها انضباط.

It consists of debating without turning the adversary into an enemy, lose an election without rejecting the whole system, respecting a decision of justice even when it does not please and defending its convictions without denying the legitimacy of those of others.

ويبدأ هذا التلمذة في المدرسة، ولكن لا يمكن أن يقتصر عليها.

وهي مستمرة في الجامعات والرابطات والنقابات والبلديات والأحزاب السياسية ووسائط الإعلام وأماكن العمل. فالديمقراطية بحاجة إلى مساحات يلتقي فيها أشخاص مختلفون، ويضطلعون بمهمة مشتركة ويكتشفون أن بوسعهم التعاون دون تقاسم الهوية نفسها.

الخوارزميات تميل لإغلاقنا بين أمثالنا وعلى العكس من ذلك، تبدأ المواطنة في لقاء مع شخص لا يشبهنا.

« نحن » نادراً ما يولد بين الناس موافقون تماماً يولد عندما لا يوافق الناس على بناء شيء معاً.

تراب « السلامة لنا »

إن لبنان ليس مجتمعا بدون تضامن.

ويمكن للأسر والمجتمعات الدينية والجمعيات والأحزاب والشبكات المحلية أن تنظم المساعدة المتبادلة. وفي أوقات الأزمات، غالبا ما يحلون محل الدولة الغائبة عن طريق توفير الرعاية أو التعليم أو المساعدة المالية أو الحماية.

وهكذا يعرف اللبنانيون كيف يقولون « نحن ».

لكن هذه « نحن » كثيراً ما تتوقف عند حدود مجتمعهم.

نحن المارونيين.

نحن سنيس.

نحن، الشيعة.

نحن، الدروز.

نحن الأرثوذكس.

نحن الأرمن.

ولكل من هذه المجتمعات ذاكرة ومؤسسات ومدارس وأعمال اجتماعية وأرقام تاريخية وقراءة خاصة للبلد.

وهذا التنوع جزء من الثروة اللبنانية. والمشكلة ليست الإيمان ولا وجود المجتمعات المحلية. It appears when religious affiliations become the main frameworks for political representation, access to services and social protection.

ثم يعتمد المواطن على القانون أقل مما يعتمد على مجموعته.

The community ceases to be only an area of identity and solidarity. ويصبح هيكلا سياسيا منافسا للدولة.

عندما تحل المجتمعات المحلية محل الجمهورية

In a republic, public policy should be judged according to its feasibility for the entire population.

وفي نظام تهيمن عليه الأرصدة الدنيومية، يلزم إنشاء شبكة قراءة أخرى:

أي مجتمع يفوز؟?

أي مجتمع يخسر؟?

كم وظيفة لديه؟?

أي وزارة ستسيطر؟?

ما هو التعيين الذي سيعوض عن ذلك الذي يمنح للآخرين؟?

The search for the best decision then gives way to the search for an acceptable sharing.

والتجاوز لا غنى عنه في مجتمع متنوع. ولكنه يتغير في طبيعته عندما لا يتعلق الأمر بالسياسة العامة، بل يتعلق بالتوزيع الدائم للموارد والسلطة بين المجموعات.

ويصبح الصالح العام إضافة للسلع المجتمعية.

غير أن إضافة مصالح خاصة لا تؤدي تلقائيا إلى مصلحة عامة.

ويستمر هذا المنطق لأنه يستجيب لخوف قديم: فكل مجتمع يخشى أن دولة قوية يمكن أن تعتقلها دولة أخرى. ويفضل كل منها الحفاظ على حمايته ومؤسساته وعملياته السياسية.

والمفارقة هائلة: لأن كل مجموعة تخشى الدولة التي يسيطر عليها الآخرون، تسهم جميعها في الحفاظ على دولة ضعيفة جدا لحماية أي شخص حقا.

إن ما يطمأن في الأجل القصير يضعف الجميع في الأجل الطويل.

من « نحن المجتمع » إلى « نحن وطنيون »

لذا فالتحدي اللبناني الحقيقي ليس فقط الانتقال من « أنا » إلى « نحن » علينا أن نجعل من التحول أكثر صعوبة: « مجتمعنا المحلي » إلى « نحن وطنيون ».

ولا تتطلب الأمة أن يتخلى الأفراد عن ممتلكاتهم.

نحن ننتمي إلى عائلة أو مدينة أو مهنة أو ثقافة أو دين ويمكن لهذه العضوية أن تكون تكميلية. ولا تصبح هذه المشاكل إشكالية إلا عندما يدعي أحدهم أن يقرر وحده سلوكنا السياسي وعلاقتنا بالمواطنين الآخرين.

الجنسية لا تزيل الهويات.

إنها تأمرهم.

She claims that when deciding on the common future, no religious, community, family, partisan or economic loyalty can remain above the common law.

ومنذ إنشاء لبنان الأكبر في عام 1920 واستقلال عام 1943، سعى البلد إلى تنظيم التعايش بين مجتمعاته التاريخية. وقد نجحت في بعض الأحيان، ولكن تنظيم التعايش لا يكفي لجعل الأمة.

ويتطلب التعايش ما يلي:

كيف يمكننا العيش جنبا إلى جنب؟?

الأمة تسأل:

لماذا نختار الاستمرار في العيش معاً؟?

يمكننا أن نتشارك الأراضي بدون مشاركة مشروع ويمكن الحفاظ على توازن دون بناء مستقبل.

إنها هنا أن صيغة (إرنست رينان) منطقية، الأمة هي « مجلة كل يوم » ولا يوجد ذلك فقط لأنه تم إعلانه أو الاعتراف به. ويجب على كل جيل أن يجدد الإرادة لمواصلة التاريخ المشترك.

ليس لأن جميع مواطنيها لديهم نفس الأصل أو الإيمان، ولكن لأنهم يشعرون بأن مستقبلهم سيكون أفضل معاً من كل على حدة.

من الهوية إلى القدر

الهوية والمصير لا يجيبان على نفس السؤال.

من أنا؟?

من الذي اخترته لبناء المستقبل؟?

أنا لا أختار ولادتي، والداي، أول لغة أسمعها، أو المجتمع الذي نشأت فيه. كل هذا يمنح لي كل هذا لي.

الهوية هي الذاكرة والتراث والجذر تخبرني من أين أتيت.

لكن الأمة لا تستطيع العيش على جذورها وحدها ويجب عليها أيضا أن تجيب على سؤال أكثر طلبا:

أين نريد أن نذهب معا؟?

هناك يبدأ القدر.

القدر لا يمسح الهويات إنه يرشدهم ويتغلب عليهم دون إنكارهم وهي تحول التعايش الموروث إلى إرادة سياسية.

وقد سعى لبنان منذ وقت طويل إلى حماية هوياته المختلفة. وهذه الحماية ضرورية. لكنه لم يعد كافياً.

يمكننا أن نحتفظ بجميع الهويات ونخسر البلاد.

يمكننا الدفاع عن كل مجتمع ونتخلى عن القدر المشترك.

وتلخص صورة السفينة هذا التناقض. كل بحار يأتي مع تاريخه ولغته ومعتقداته وشخصيته لا أحد يجب أن يستسلم ولكن مرة واحدة في البحر، كل مشاركة نفس المعبر.

العاصفة لا تميز الاعترافات.

الرياح تتجاهل الحفلات.

السفينة لا تنقذ أي مجتمع.

في كثير من الأحيان يبدو لبنان كطاقم يحمي فيه الجميع كوخهم بينما السفينة تأخذ الماء وتدافع كل مجموعة عن حقوقها، ويدافع كل طرف عن نفوذه، وعن توازن كل مجتمع.

لكن من يحمي القارب؟?

هذا هو السؤال السياسي الحقيقي.

تحويل الغرور إلى طموح جماعي

والانتقال إلى المصير المشترك لن يتم عن طريق الهجر المعنوي أو بواسطة شعار إضافي. وهو يتطلب إنشاء آليات قادرة على توجيه الطموحات الفردية نحو تحقيق جماعي.

يجب علينا أولا أن نعطي مكانة الخدمة العامة.

ويكشف المجتمع عن قيمه من جانب الشعب الذي يختار أن يعجب به. وإذا لم يحتفل إلا بالثروة أو الشهرة أو النفوذ، فإنه سينتج بطبيعة الحال سلوكاً يركز على النجاح الشخصي.

ولكن عندما تشرف بالمعلم الذي يشكل جيلاً، القاضي الذي يحمي القانون، ومباشر الأعمال الحرة الذي يخلق وظائف مستدامة، والطبيب الذي يخدم خارج اهتمامه، والمسؤول الذي يرفض الفساد، فإنها تغير تعريف النجاح ذاته.

يجب أن تغير البهو.

ويجب عندئذ إصلاح التعاون.

المنافسة يمكن أن تحفز التفوق، ولكن لا يوجد عمل عظيم يبنى وحده. والجامعات، والمستشفيات، والهياكل الأساسية، والأعمال التجارية، والدساتير، والاكتشافات العلمية هي نتيجة لمهارات مشتركة، والتغلب على النزاعات وتقاسم المسؤوليات.

التعاون لا يعني التخلي عن التفوق.

وهذا يعني فهم أن التفوق الفردي يقدر عندما يصبح مفيدا للآخرين.

ويجب علينا أيضا أن نتعلم الوقت الطويل.

أفضل الحصول على المكافأة الفورية الصالح العام يتحرك ببطء والإصلاح التعليمي يتطلب جيلا. العدالة المستقلة تبنى بصبر ولا ينشأ الاقتصاد الإنتاجي عن إعلان.

الشبكات الاجتماعية تعيش في الدقيقة وتعيش المؤسسات على أساس طويل الأجل.

سياسة جدية يجب أن تتعلم مقاومة طغيان اللحظة.

خريطة طريق للمصير المشترك

وتتمثل الخطوة الأولى في الاعتراف بالترابط.

لا مجتمع سينقذ نفسه سلامة القمر تعتمد على سلامة الآخرين ولا يحترم الانهيار الاقتصادي والحرب والفساد والنفي أي حدود دينية.

والثاني هو إعادة بناء الثقة من خلال العمل. ويجب أن ينطبق القانون على الجميع، ويجب تحديد المسؤوليات، ويجب أن تسفر المؤسسات عن نتائج واضحة.

والثالث هو تعزيز الدولة. ولا يمكن أن يستند القدر المشترك إلى ترتيبات مؤقتة أو إلى حماية خاصة. It needs an independent judiciary, a competent administration, transparent public finances and a real monopoly of legitimate force.

والرابع هو تحويل السلوك الفردي. إن إنكار حق المرور، واحترام قاعدة حتى عندما تضعنا في وضع غير مؤات، واختيار الاختصاص بدلا من العضوية، والدفاع عن مؤسسة بدلا من زعيم، هي أعمال سياسية.

الخامس هو الاستثمار في المستقبل برمجة الشباب وتدريبهم وإنتاجهم وابتكارهم وتقديم أسباب للبقاء. البلد الذي لم يعد يعد مستقبل أطفاله يتوقّف تدريجياً أن يكون له مصير.

السادس هو صياغة رؤية وطنية بسيطة ومفهومة: أي دولة نريد؟ أي اقتصاد؟ ما هو مكان العدالة والتعليم والتنوع والحرية؟ بدون أفق مشترك، التضحيات المطلوبة من المواطنين ستبدو دائما عديمة الفائدة.

وأخيرا، يجب أن نقبل المدة. القدر المشترك لن يولد من حكومة أو انتخابات وسيتخذ شكلاً عندما تُبقي القرارات المتسقة لفترة طويلة بما يكفي لتصبح عادات ثم ثقافة.

وريث للمؤسسين

ويتلقى كل جيل بلدا، ولكن لا أحد يتلقى مستقبله.

والمستقبل مبني في خيارات تبدو أحياناً متواضعة: فالموظف يحمي مؤسسة بدلاً من حزبه؛ ويطبق القاضي القانون على الرغم من الضغط؛ وينقل أحد المعلمين الفضول بدلاً من الخوف من الآخر؛ ويرفض المواطن امتيازاً؛ ويستثمر صاحب المشروع في الإنتاج بدلاً من الإيجار.

ويبدو أن هذه الإجراءات غير كافية بشكل منفصل.

فبالتكرار من آلاف الناس، يغيرون اتجاه البلد.

في كثير من الأحيان يتخيل أن التاريخ يهتز في تمزقات كبيرة. ولكن التحولات الدائمة تبدأ في بعض الأحيان بطريقة أكثر صمتا: اليوم الذي يتوقف فيه عدد كاف من النساء والرجال عن التفكير فقط كورثة لمجتمعهم ويبدأون التصرف كمؤسسين لمستقبل مشترك.

وريث يحمي ما حصل عليه.

المؤسس يبني ما سينقله.

ويحتاج لبنان إلى كل من: الحفاظ على ثراء تقاليده وثقافاته وذاكرته، ولكن أيضا لبناء مؤسسات قد لا ترى أجيالها الحالية كل الفواكه.

لأن الهوية تقول من أين أتينا.

القدر المشترك الوحيد الذي يمكنه أن يعرف إلى أين نحن ذاهبون.

وبالتالي، فإن المعجزة اللبنانية الحقيقية لن تكون مجرد الحفاظ على التعايش بين مجتمعاتها. وسيبدأ اليوم الذي سيتوقف فيه هذا التنوع عن النظر في المخاوف والحماية لكي يصبح إرادة للبناء.

وفي ذلك اليوم، يمكن لكل مواطن أن يقول دون حرمان أي جزء من نفسه:

مجتمعي ينتمي إلى هويتي.

لبنان ينتمي لمصيري.