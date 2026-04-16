مِنْ قانونِ IRHA إلى قانونِ يادان: جاذبية فيشي إلى أَسْر الخيالِ.

وبعد مرور ست سنوات على اعتماد قانون تنظيم الهجرة في عام 2019، الذي يعادل كل انتقادات الصهيونية بمعاداة السامية، تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية لإثراء الترسانة التشريعية والقانونية الفرنسية لأداة جديدة، متطابقة وشبه الأولى، ولكن مدافعها التي تتهم هدفها هو تشويه أي انتقاد لإسرائيل.

وهذا المقياس القانوني الجديد يتمشى مع استراتيجية إسرائيل للتشويش على كل الدعم لفلسطين، على الرغم من النقد الدولي لسلوك دولة العبرية في جيب غزة ولبنان.

وتأتي هذه الترسانة القانونية – التشريعية الجديدة في وقت يضطر فيه رئيس فلسطين إلى المسيرة استجابة للاعتراف الدولي لدولة فلسطين، بما في ذلك فرنسا، العضو الغربي الدائم الأول في مجلس الأمن.

IRHA Law

قبل أول زيارة رسمية للرئيس (إيمانويل ماكرون) إلى (إسرائيل) تم اعتماد قانون (إرها) في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 من قبل الجمعية الوطنية بمبادرة من (الجمهورية في آذار/مارس) الحزب الرئاسي The IRHA law already equates the criticism of Zionism with a form of anti-Semitism.

وفي هذا النص المثير للجدل، الذي اعتمدته أغلبية صغيرة جداً، اقترح صاحبه، وهو عضو البرلمان في حركة تحرير الكونغو، سيلفين ميلارد، على البرلمان الفرنسي اعتماد تعريف معاداة السامية على النحو الذي صاغه التحالف الدولي لإحياء ذكرى محرقة اليهود.

في قلب ظهور المعارضين: حقيقة أنه يربط معاداة الزيونية بنوع من معاداة السامية The definition of the IRHA is in a few words, the term « anti-Zionism » of which is absent: « The anti-Semitism is a certain perception of the Jews, which can manifest itself in hatred towards them. The rhetorical and physical manifestations of anti-Semitism target Jewish and non-Jewish individuals and/or their property, community institutions and places of worship. »

Yadan Law

وبعد ست سنوات، قامت كارولين يادان، وهي عضو برلماني منتخب في الانتخابات العامة لعام 2024، في الركوب الثامن للفرنسيين في الخارج (إسرائيل، إيطاليا، تركيا)، ضد عضو البرلمان المنتهية ولايته ماير حبيب، بالعودة إلى التهمة.

كتذكير، في عام 2025 تركت مجموعتها البرلمانية وسجلت نفسها على أنها « متحالفة »

ويهدف مشروع قانونه لعام 2024 إلى مكافحة معاداة السامية. ويعتقد هؤلاء المؤيدون أن معاداة الزيونية لا تزال شكلا من أشكال معاداة السامية وأنه يجب قمعها، في حين يرى معارضو القانون المقترح أن هدفه هو معاقبة انتقادات إسرائيل ودعمها لفلسطين.

ولإضفاء الشرعية على مشروعيتها، اعتمدت كارولين يادان، في جملة أمور، على أرقام معاداة السامية. غير أن هوية ومنهجية المنظمات المتأصلة في هذا الوضع تدلان على أن هذا الواقع مفيد في تحقيق موقف مؤيد لإسرائيل.

A petition against this bill on the National Assembly site has already gathered nearly 700,000 signatures.

The love statements of the National Rally to French institutional Judaism in the run-up to the forthcoming French presidential elections, as well as the mic mac of the writer Yann Moix about his judeophilia compensatory of a previous Judeophobia, recall the hypersensitivity of the Jewish fact in France, due to his past collaborationist with Nazism under Vichy.

في العشاء السنوي لـ (إيمانويل ماكرون) في عام 2019، سعى (إيمانويل ماكرون) بالفعل إلى إنشاء ملغم بين معاداة السامية ومعاداة الزيونية في نوع من المنافسة الانتخابية الاتحادية مع حزب الرال الوطني،

معاداة الزيونية الشكل الحديث من معاداة السامية؟

لست متأكداً بيان كاذب وفارغ.

هل هو حافز للديمقراطية على إبطال المناقشة العامة لأي انتقاد لإسرائيل؟ أو، على النقيض من ذلك، هل يشكل علاوة على التسلط والتعسف؟

ومن المخاوف أن تؤدي الترسانة التشريعية والقضائية الفرنسية إلى تعزيز التشويش النفسي للزعماء الإسرائيليين وتجريم مؤيدي التسوية السياسية القائمة على الكرامة الإنسانية، والعقبات الرئيسية التي تحول دون إنشاء " بانتوستان " مع السكوت المعقد لـ " الديمقراطيات الغربية العظيمة " .

هل كانت (كارولين يادان) تفكر للحظة في الصدمة التي ألحقت بالفلسطينيين بسبب نزع ملكية وطنهم عن طريق جريمة ارتكبها الأوروبيون وقسم تعسفي في التقاليد الاستعمارية البحتة؟

من الإغنوميني الناتج عن تعويض العديد من الآخرين، فإن الشكل الأكثر اكتمالاً من الانحرافات الثلاثية التي تبرئ مجرماً وتعاقب بريئة، دون أن تُرضى بالكامل للمستفيد من التعويض، دون أن تُحسم عطشه للانتقام؟

إن عظمة فرنسا لا تكمن في مراعاة الحرمان الجائر من الحق المفروض على الفلسطينيين، ووصمهم، وحرمانهم من هويتهم الوطنية، وبكلمة " الفصل العنصري " التي هم ضحايا لها، ولم يشاركوا قط في مآسي اليهود في أوروبا، ولا في الإبادة الجماعية الهتلرية، على خلاف فرنسا، التي كانت تحت " فيشي " ، ضد مواطنيها الذين يؤمنون باليهودية، والمخيمات الخبيثة،

لا تنقل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في فرنسا

As a corollary of anti-Semitic criminalization, the slogan « do not export the Israeli-Palestinian conflict to France » is a terrorcrow to every abusive behaviour of Israel as to curb any criticism.

لا تُنقل النزاع في فرنسا أيضاً ولكن بعد ذلك كيف يمكن أن يوضّح أن أحد حراس الجيش الإسرائيلي، وهو الحرس الحدودي السابق في ولاية العبرية، أرنو كلارسفيلد، عُيّن مستشارا لوزير الداخلية آنذاك، نيكولاس ساركوزي، في عام 2006، في خضم حرب تدمير إسرائيلية في لبنان.

كيف يمكننا أن نوضح أن جنديا إسرائيليا في عملية للشرطة ضد غزة، جلعاد شاليط، يُعتمد كراهين فرنسيين بحجة وجود المايول الفرنسية في خطه، وأن هذه الحماية الدبلوماسية الفرنسية تُحرم لرجل فرنسي أصلي، صلاح حمموري، وهو أكاديمي يلحق ضررا كبيرا به أم فرنسية، بل والد فلسطيني. حكاية غير قابلة للتقديم؟

دعونا لا نطلق النار على سيارة إس كي (دومينيك ستراوس كان) سيارة إسعاف، التي سألت كل صباح، الحلاقة أو لا، ماذا يمكنه أن يفعل لـ »إسرائيل العظيمة » وليس لفرنسا، الذي كان ممثلا وطنيا منتخبا. فلنكن خيريين ولا نذكر حالة الحاخام العظيم في فرنسا، وهو فصيلة، جيل بيرنهايم، خوفا من إيقاظ معاداة السامية في فرنسا.

دعونا نبقي حالة الخيال BHL، النظرية الحسنة، أيضا بلاغيان. كما في حالة (بيرنارد كوشنر) الذي لا يقل روعة (جويش) مزدوجاً لأن نصف يهودي، وكذلك حالة المصباح الذي تم تشويهه لنفسه، (رابي غي فارهي)، أحد الشخصيات العظيمة للحركة اليهودية الليبرالية.

دعونا ننتقل إلى حالة المعلمة التي اعترضت نفسها في مارسيليس سيلفين توس سادون (2015) التي أجبرت مدينة بأكملها على ارتداء الكيبا كعلامة تضامن مع الضحية الكاذبة.

لوران فابيوس

ما أقوله عن لوران فابيوس، وهو تلغرافي إسرائيلي صغير في المفاوضات الدولية بشأن الأسلحة النووية الإيرانية، وهو عمل خاطئ، الذي سيقود الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات سرية مع إيران في مسقط (سلطانات عمان).

Georges Ibrahim Abdallah

لا تنقلوا النزاع العربي الإسرائيلي في فرنسا. حسناً ولكن كيف يمكننا عندئذ أن نوضح أن بنيامين نتنياهو يمارس الضغط على باراك أوباما ويحصل على إطلاق سراح الجاسوس الأمريكي من العقيدة اليهودية جوناثان بولارد، ويعارض إطلاق فرنسا سراح جورج إبراهيم عبد الله، بعد الحكم القانوني عليه من الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، في حين أن الهوية الحقيقية لقاتل الدبلوماسيين الأمريكيين والإسرائيليين قد كشفت للتو؟ هل لأنه يهودي والآخر عربي؟

من المؤكد أن هناك تعذيباً لا يصدق لـ (إيلان هاليفي) عذب بشكل محزن وقتل من قبل عصابة إجرامية يقودها يوسف فوفانا، ولكن ماذا أقول عن سعيد بوراش، وهو يقظة مغربية ضربتها كلمة مجموعة من أربعة يهود وغرقت في قناة أوراك؟

أخيراً، ما الذي ستقوله عن « الرقائق المالية » و »ميكماكس » الذين قاموا بتمجيد « صامويل فلاتو شارون » القضائية الفرنسية لعقود من فضيحة ضريبة الكربون احتيال على عشرات الملايين من الدولارات، يتجاوز مجموع الأضرار الناجمة عن الجرائم التي ارتكبها جميع الأسرى العرب والأفارقة والمسلمين، الأعزاء على حسابات إريك زيمور.

ولننتقل أيضا إلى قضية أرنو كلارسفيلد التي سبق ذكرها والتركيز على قضايا أخرى:

ماير حبيب

قبل الحركة الراديكالية " بيتار " ، التي شاركت في عام ١٩٨٨ في الهجوم الذي شنته " منظمة القتال اليهودية " التابعة لحفلة إحياء ذكرى جان دارس في ٨ أيار/مايو ١٩٨٨، مما تسبب في إصابة ٨، من بينهم ضابطان من ضباط الشرطة، هل يحق لهذا الممثل لـ " ليكود " في فرنسا أن يجلس في التمثيل الوطني الفرنسي، فيما يتعلق بالدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، تحت اسم الاتحاد؟ بطاقة تعريفية لهذا الممثل لحزب متطرف؟

دعونا لا نعبر الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في فرنسا على الرغم من أن دافيد بن غوريون، والد الجيش الإسرائيلي، لديه مشروع رائع في واحدة من أكثر مناطق باريس تضررا، أن هيتزهاك رابين لديه مكانين عظميين في باريس، فونتينوي سكوير، أمام أونيسكو وبيرشي لا شيء

انظر: لا تنقل النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني في فرنسا حتى وإن كان هناك ردهة إسرائيلية هامة تعمل من بروكسل في مسرح الاتحاد الأوروبي، في تدخل صارخ في الحياة السياسية الداخلية للدول الأعضاء، مما يحوّل أوروبا بأكملها إلى الغرب الأقصى إلى مناورة إسرائيلية لزعزعة الاستقرار؛ وعلى الرغم من أن دبلوماسي إسرائيلي مقره في لندن عمل في قلب حزب العمل على تقويض قيادة زعيمه جيمس كوربن.

وعلى الرغم من أن الدبلوماسي نفسه، شاي ماسو، الذي يصف نفسه بأنه ضابط في قوات الدفاع الإسرائيلية ويعمل كمسؤول سياسي أقدم في السفارة الإسرائيلية في لندن، قد سجله صحفي من قناة الجزيرة القطرية، يتحدث عن الكيفية التي كان ينوي بها التخلص من نواب بريطانيين غير مرحب بهم ضد المواقع السياسية الإسرائيلية.

لا تنقلوا النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. فقط الإسرائيليين والفرنسيين يحق لهم، ليس العرب، لـ « سوبرمان » وفقاً للتعبير الوردي لرجل اشتراكي

مجمع فيشي

وبسبب التعاون بين السلطات الفرنسية والنظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وبسبب مساهمتها في ترحيل اليهود من فرنسا إلى معسكرات الاعتقال، فإن معاداة السامية موضوع حساس في فرنسا. Infamous accusation, it condemns anyone who is subjected to it to some kind of ostracism

تهمة « سانتي-سميتيك » هي بطريقة ما سلاح الدمار الشامل المطلق وهو يشكل سلاح الردع المميز إلى حد كبير لإبطال أي انتقاد للسياسة الإسرائيلية. ولكن من خلال لصقها في كل نهاية من الحقل، يخشى ما لا يفقد فعاليتها.

وعلى نفس المنوال، وبسبب الرغبة في الاستعاضة عن كراهية الإسلام بكراهية اليهودية من أجل تطهير نفسها من معاداة السامية التقليدية المتكررة في المجتمع الفرنسي، يخشى أيضاً استمرار شكل آخر من أشكال العنصرية، بشعة أيضاً ونفس القدر من الشجب.

النظر عن كثب، إقتراح (كارولين يادان) قد يبدو مثل القبض الخيالي، القبض على الميراث.

أنه غير صحي لتفعيل منافسة تذكارية الكثير من الرغبه في اللطخ في الاتجاه الخاطىء..