موجز اليوم

(روبيو) يضع أفقاً، لكن (أوروبا) لا تزال حذرة بينما تنتشر الحرب إلى (أراك) و(أرداكان) و(أورموز) وبيروت

The day of 27 March 2026 was dominated by an American formula supposed to set a course: according to Axios, Marco Rubio explained to his G7 counterparts that the war against Iran had yet to continue2 إلى 4 أسابيعمع فكرة أن تسلسل تجاري حقيقي يمكن أن يفتح وفي الوقت نفسه، قال التضاريس شيئا آخر: فقد ضربت ضربات جديدة منشآت نووية إيرانية، وظل الضغط على مضيق أورموز إلى أقصى حد، كما استهدفت بيروت مرة أخرى. والتناقض هنا هو أن واشنطن تتحدث عن أفق للخروج، ولكن الحرب لا تزال ترتفع في كثافة.

أراك وأرداكان ضربا، مرحلة جديدة في الحرب ضد برنامج إيران النووي

The most important military event of the day was played in Iran. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضربمفاعل الماء الثقيلبينما أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذريةمحطة تجهيز اليورانيوم في أرداكانوفي مقاطعة يازد، تأثر أيضا. According to the Iranian authorities relayed by AP, no radioactive leaks or casualties were reported at this stage.

ولهذه الإضرابات أثر سياسي واستراتيجي أكبر من الغارات الأخرى التي لوحظت منذ بداية الحرب. ولم تعد تقتصر على القواعد أو أجهزة الإطلاق أو الهياكل الأساسية للطاقة، بل على عناصر ترتبط مباشرة بالدورة النووية الإيرانية. وباختصار، فإن الحملة الأمريكية – الإسرائيلية تهاجم الآن روابط حساسة في القدرات الاستراتيجية لإيران، الأمر الذي يزيد من خطر الاستجابة الرمزية والمعايرة ضد الأهداف الإسرائيلية ذات القيمة العالية.

(روبيو) يبيع جدولاً زمنياً لكن ليس بعد خروج حقيقي من الأزمة

The2 إلى 4 أسابيعكان بمثابة العمود الفقري الدبلوماسي في واشنطن وفقاً لـ (أكسيوس)، (روبيو) شرح لـ (مجموعة الـ7) أن الإدارة الأمريكية ظنت أنها ستكون قادرة على إكمال المرحلة العسكريةأسابيع وليس أشهرمع مواصلة استكشاف القنوات غير المباشرة مع طهران عن طريق الوسطاء. ولكن هذا العرض لا يبدد الغموض الرئيسي: أي مدى تريد الولايات المتحدة أن تذهب، وما هي الأهداف العسكرية التي تعتبرها كافية، ومتى ستصبح المفاوضات أولوية حقيقية؟

وفي هذه النقطة بالتحديد، ظل الحلفاء الغربيون محجوزين. تقارير عن أنه في فوكس دي سيرناي، كان على روبيو الدفاع عن الاستراتيجية الأمريكية ضد الشركاءالشكومما يثير الانزعاج عدم الاستشارة الأولية قبل الإضراب وطريقة ترامب بشكل أعم. وفي حين أن مجموعة الـ 7 نجحت في نشر نص مشترك يدعو إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، فإن هذا الحل التوفيقي الأدنى لا يخفي الاختلافات في سير الحرب.

إن ألمانيا تؤيد المسار الدبلوماسي، دون مواءمته مع الحرب

الموقف الألماني اكتسب شدة طوال اليوم Reuters reports that German Foreign Ministerيوهان واديفولدعا إيران إلى الالتزاممفاوضات جادة مع الولايات المتحدةوبالإشارة إلى أن هناك دلائل أولية على إمكانية فتح قناة للمناقشة. قبل يومين، كان قد رحب بالفعل بتأجيل دونالد ترامب تأخير سابق كفرصة للدبلوماسية.

ولكن هذا الانفتاح الألماني على المفاوضات لا يعني التواؤم العسكري. Reuters had already reported on 16 March that the ChancellorFriedrich Merzوقد ذكرت بوضوح أن:ألمانيا لن تشارك في الحرب ضد إيرانوفي 25 آذار/مارس، شرحت ميرز مرة أخرى للبوندستاغ أن أفضل استجابة لصدمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب ليست رحلة عسكرية، ولكن نهاية النزاع نفسه، في برلين، قالت إنها مستعدة لدعم جهود تحقيق الاستقرار فقط في إطار دولي، مثاليا بولاية من الأمم المتحدة.

وبعبارة أخرى، يقوم الخط الألماني على ثلاث دعائم: الضغط السياسي على طهران للتفاوض، ورفض المشاركة في الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي، والرغبة في تجنب حرب طويلة تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الأوروبي. وهذا يفسر لماذا أيدت برلين إعادة فتح أورموز وحماية تدفقات الطاقة، بينما ظلت حذرة من منطق التصعيد الأمريكي ذاته.

فرنسا تشدّد نبرتها على الطريقة الأمريكية، لكنّها تُعدّ ما بعد الأورموز

وعلى الجانب الفرنسي، اتسم اليوم بتعبير أكثر مباشرة عن الهتاج السياسي. AP reports that the French Minister of Armyكاثرين فوترينقالت هذه الحرب♪ ليس لنا ♪وقال إن الموقف الفرنسي ما زال قائماًدفاعي صارموتلخص هذه الجملة مبدأ باريس: عدم الدخول في الحرب التي شنتها واشنطن وتل أبيب، مع حماية مصالحها ومواطنيها وقدراتها الإقليمية.

In an interview relayed by CNEWS, Catherine Vautrin added thatولم تزعج الولايات المتحدة من دعوة فرنسا إلى إبلاغها بخططها في بداية النزاعقبل طلب الدعم من بعض الحلفاء وحتى إذا كانت هذه التركيبة تأتي من مقابلة إعلامية فرنسية، فهي جزء من المناخ الذي وصفه البروتوكول الاختياري: فالأوروبيون لا يقدرون أن يوضعوا قبل أن يصبح الأمر واقعا، ثم يُطلب منهم الإسهام في الأمن الإقليمي.

In parallel, Reuters reports that France is already working on the post-crisis dosssier.Ormuzباريس اقتربتحوالي 35 بلدالمناقشة مهمة مقبلة لإعادة فتح المضيق وتأمينه بعد عودة القتال The French project wouldدفاعي صارمإمكانية إزالة الألغام، وحماية الحركة التجارية، والتنسيق مع الجهات الفاعلة البحرية، وإشراك الأمم المتحدة إن أمكن. This clearly shows the singularity of the French position: refusal to enter the war itself, but active preparation of a stabilization tool if a window opens.

(أوروبا) حربية ضد (واشنطون) لكن ليس مبالياً بالخطر الإيراني

The European reserve must not be confusion with passivity. يشير الطلب إلى أنألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدةوشدد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي واستعادة الأمن البحري في مضيق أورموز. ويضيف رويتر أن الأوروبيين طلبوا أيضا من روبيو المزيد من الوضوح بشأن أهداف حرب الولايات المتحدة ومعلومات عن الدعم الروسي المحتمل لإيران.

قلب التشويش عبر المحيط هناك الأوروبيون يشاركون القلق بشأن الطاقة النووية لإيران والنار الإيراني وخطر حصار أورموز ولكنهم يعترضون على الطريقة الأمريكية: وهي حرب بدأت بدون مشاورات مسبقة حقيقية، ثم طلب جهد دبلوماسي من حلفاء تعرضوا بالفعل للآثار الاقتصادية والأمنية المترتبة على التصعيد. ويعكس البيان الختامي لمجموعة الـ 7، الذي يركز على حماية المدنيين وحرية الملاحة، هذا الموقف الدفاعي أكثر من مجرد حشد لاستراتيجية البيت الأبيض.

لا تزال الأوراموز نقطة الانطلاق العالمية

في حين أن الطاقة النووية لإيران تغلبت على العناوين الرئيسية، فإن العقد الاستراتيجي الحقيقي لهذا اليوم يبقىمضيق أورموز9 – أكدت مجموعة الـ 7 من جديد الضرورة الملحة لاستعادة الملاحةآمنة ومجانيةوفي هذا الممر البحري الحاسم، في حين دعا روبيو الحلفاء إلى منع إيران من فرض شكل من أشكال المراقبة القسرية. وتشير رويتر إلى أن تعطيل التدفقات يهدد بالفعل سلاسل الإمداد التجارية والطاقة بل والزراعية.

وهذا هو السبب في أن فرنسا وألمانيا وغيرها من القوى البحرية لا تفكر في الانضمام إلى الحرب أكثر مما تفكر في احتواء آثارها العامة. ولا تهتم أوروبا بالتدريب في حملة عسكرية لا تتحكم فيها. ومن ناحية أخرى، فإن لها مصلحة حيوية في منع الشلل الدائم لطرق الطاقة. وقد نظمت جميع الدبلوماسية الأوروبية لهذا اليوم حول هذا التناقض.

ضرب بيروت مرة أخرى، وذكّر بأن لبنان لا يزال واحدا من أكثر المسارح تعرضا للخطر

وفي حين احتلت المناقشة الدبلوماسية مجموعة السبعة، عانى لبنان مرة أخرى من الأثر المباشر للحرب الإقليمية. Reuters reported thatاستهدف الهجوم الجوي مبنى في الضواحي الجنوبية في بيروتالجمعة، بعد الإنفجارات الأولى التي أُبلغ عنها سابقاً وتذكّر الرابطة بأن لبنان يدفع بالفعل تكلفة بشرية ضخمة، مع المزيد من التكاليف.100 1 حالة وفاةوالتشريد الجماعي منذ استئناف النزاع.

ويلقي هذا الضوء أيضا على التردد الأوروبي. وبالنسبة لباريس وبرلين وغيرهما، فإن الحرب ضد إيران ليست ضربة استراتيجية: فهي تغذي على الفور حرق لبنان، وتزيد من إضعاف الأرصدة الإقليمية وتزيد من الضغط الإنساني. ولذلك، فإن أي وعد أمريكي بالحرب القصيرة يحكم عليه بآثاره الملموسة على الجبهات المفتوحة بالفعل.

يوم من الإيضاحات الجزئية، لا تقارب حقيقي

وفي نهاية هذا اليوم، تمكنت واشنطن من فرض رسالة بسيطة: فالحرب يجب ألا تستمر إلى أجل غير مسمى، ويتحدث روبيو الآن عن الأفق.أسبوعين إلى أربعة أسابيعولكن هذا التأطير لم يسفر عن الانضمام المنشود. وتواصل ألمانيا دفع المفاوضات دون الدخول في حرب. وتدعي فرنسا أن هذا النزاع ليس من تلقاء نفسها، في الوقت الذي تقوم فيه بالفعل بإعداد دور أمني لما بعد الحرب. وقد ركزت مجموعة السبعة، بعيدا عن تشكيل جبهة موحدة وراء واشنطن، على الحد من الأضرار البشرية والاقتصادية والبحرية الناجمة عن حرب شنت بالفعل على نطاق واسع.

وبالتالي، فإن التعليم الحقيقي لهذا اليوم أقل من وجود تقويم أمريكي من الفجوة بين هذا التقويم والواقع السياسي الغربي. الولايات المتحدة تريد أن تقنعهم بأن يتقنوا المزاج والأوروبيون، من جانبهم، يشعرون بأنهم يستعدون قبل كل شيء للتصدي لعواقب الحرب التي لا يتم تحديدها أو التحقق منها بصورة حقيقية.