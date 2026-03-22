ناتانز، ديمونا، أوروموز: التسلق مع العواقب العالمية

وقد أصبح مضيق أورموز مرة أخرى، في غضون ساعات، مركز أزمة لم تعد مجرد مسألة مواجهة عسكرية تقليدية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. وأطلق دونالد ترامب إنذارا لمدة 48 ساعة في طهران لإعادة فتح الممر البحري تماما، وإلا فإن واشنطن ستهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية. واستجابت إيران بالوعد باستهداف الطاقة والتكنولوجيا والهياكل الأساسية للتحلية في الخليج إذا تأثرت مرافقها الخاصة. وفي الوقت نفسه، استهدف موقع ناتانز النووي، بينما وصلت القذائف الإيرانية إلى منطقتي ديمونا وأراد في جنوب إسرائيل. وتقول السلسلة كل شيء عن التحول: الحرب لم تعد تدور حول الجيوش، وهي تقترب من الشبكات التي تجعل المجتمعات تعيش.

ويفرض هذا الانزلاق فوراً دقة أساسية، كثيراً ما تُنقل إلى الخلفية عن طريق الدراما العسكرية. وبموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن استهداف الممتلكات المدنية. فالأجسام الأساسية لبقاء السكان، ولا سيما تلك المرتبطة بالمياه، تحظى بحماية معززة. وقد يشكل توجيه هجوم عمدا على جسم مدني، أو شن ضربة غير متناسبة ضد التكلفة البشرية المتوقعة، جريمة حرب. وينطبق ذلك على جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك عندما تحتج بالإلحاح الاستراتيجي، أو الأمن الوطني، أو حساسية الهياكل الأساسية. وهذا يعني، تطبيقاً للتسلسل الحالي، أمراً بسيطاً: تهديد محطات الطاقة الإيرانية أو وحدات تحلية الخليج ليس خطاباً غير مسموم. This already puts the conflict on the edge of an area where the law of war is directly tested.

(أورموز) مركز الجاذبية الحقيقي

أول خطر للخطأ هو الاعتقاد بأن ناتانز أو ديمونا يلخصان فقط أزمة اللحظة. في الواقع، نقطة الكسر في (أورموز) وتربط هذه الغلة الضيقة الخليج ببقية العالم وتركز جزءا حاسما من تدفقات النفط. وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذا الممر لا يزال أحد الشرايين الرئيسية للطاقة على الكوكب. وحالما يتوقّف أن يكون ممراً آمناً، يتعدى الختم فوراً على المسرح القريب من الشرق. وهو يؤثر على النفط والغاز والتأمين البحري والشحن والتكاليف الصناعية ثم على أسعار المستهلكين. وبالتالي، فإن الأورموز ليست مجرد مسألة بحرية. وهنا يمكن أن تصبح الحرب الإقليمية أزمة عالمية.

هذا بالضبط ما تحاول طهران استغلاله إيران لا تقول دائما أن المضيق مغلق للجميع بل إنه يدعي أنه لا يزال متاحاً للسفن غير المتصلة بأعدائه، شريطة أن ينسقوا مرورهم. وهذه الصياغة بالغة الأهمية لأنها تسمح للنظام بتفادي حصار الكلمات مع إحداث آثاره. ويكفي أن تجعل المعبر مليئا سياسيا وغير مؤكد عسكريا ومحفوفا بالمخاطر لإبطاء حركة المرور. وهكذا تحول السلطة الإيرانية المضيق إلى أداة للإكراه الانتقائي. ليس من الضروري أن تغرق ناقلات ضخمة لتثقل السوق العالمية ويكفي تقديم ما يكفي من المخاوف للجهات الفاعلة الخاصة من أن تحاكم ضد الطبيعة نفسها.

في (واشنطن)، هذا الواقع يفسر إزعاج (دونالد ترامب) إن إنذار الولايات المتحدة ليس دليلاً على قوة طهران فحسب. كما أنها تستجيب للألم السياسي الأوسع. وعندما يرتفع النفط، عندما يتبع الغاز، عندما تنمو سلاسل الإمداد، تتوقف الحرب عن كونها مسألة حظ وعموم. وهي تدخل محطات الخدمات والفواتير والمتاجر الكبرى، وبسرعة كبيرة، إلى النقاش المحلي الأمريكي. وتدرك إدارة الولايات المتحدة أن إغلاق أورموز على المدى الطويل، ولو جزئيا، يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي قدرا كبيرا، وبالتالي، السلطة. غضب (ترامب) يتوافق مع هذا المنطق المزدوج إعادة حرية الملاحة ومنع الأزمة العسكرية من التحول إلى عقاب اقتصادي

عندما يهدد واشنطن الكهرباء الإيرانية

هذا هو المكان الذي ترتفع فيه التغيرات في الطبيعة. ولا يعني تهديد محطات توليد الطاقة استهداف مستودع للذخيرة أو قاعدة جوية أو عمود مصفحة. نبات الطاقة هو جوهر الحياة العادية. وهي تغذي المستشفيات والمضخات والنقل والاتصالات والسلاسل الباردة والإسكان والشبكات الصناعية. In strategic language, some will say that it is a dual-use target. In human language, this means that such a strike can plunge entire cities into an immediate vulnerability regime. ولهذا السبب تحديدا يفرض قانون الحرب معايير صارمة للتمييز والضرورة والتناسب. وكون الهدف مهم لا يجعله مشروعا تلقائيا. إن كونه أمراً أساسياً بالنسبة لنظام ما لا يزيل الحماية الممنوحة للمدنيين الذين يعتمدون عليه.

لذا عليك أن تكتب أشياء بدون أي مظهر زائف وإذا ما قامت الولايات المتحدة بتهديدها بوجود بنية تحتية مدنية إيرانية دون إظهار دقيق لهدف عسكري ملموس ودون احترام التناسب، فإن تعريف جريمة الحرب سيثار حتما. القوة العسكرية الأمريكية لا تغير أي شيء ولا يوفر مركز السلطة الكبرى أي حصانة من حيث المبدأ. وتستحق هذه النقطة التذكير بقدر أكبر من الوضوح، حيث أن الصراعات المعاصرة كثيرا ما تعاني من قراءتها مع قياسات جغرافية متغيرة: فالحق سيحتج ضد المعارضين، ولكنه يخفف عندما يتعلق الأمر بالحلفاء الغربيين. ولا يمكن لمقال جاد أن يستنسخ هذا التحيز. وفي حين يجب أن يكون التهديد الإيراني ضد المنشآت الهيدروليكية مؤهلاً قانونياً، فإن التهديد الأمريكي ضد محطات توليد الطاقة يجب أيضاً أن يكون مشروطاً بنفس الشرط.

تستجيب إيران عن طريق تصميم المياه

الرد الإيراني هو، من حيث الجوهر، كما هو خطير. من خلال التفاؤل ليس فقط لاستهداف البنية التحتية للطاقة ولكن أيضاً وحدات التحلية، فإن طهران لا تهدد فقط إيرادات جيرانها من النفط أو الراحة التكنولوجية. إنه يهدد بقائهم اليومي ويحتل التحلل مكاناً حيوياً في ملكية الخليج. وتعتمد مياه الشرب إلى حد كبير على هذه المرافق الساحلية، التي كثيرا ما تقع بالقرب من المحاور الصناعية الرئيسية. لإضرابهم، أو حتّى إستغلال الإمكانية، هو إدخال الماء إلى الحرب. وعندما تدخل المياه إلى الحرب، نمر بعتبة أخلاقية وقانونية واستراتيجية أبعد من مجرد تخويف الطاقة.

هذا الخيار ليس له علاقة بالحادث وهو يعكس فهما جيدا للضعف الإقليمي. وتفكر دول الخليج منذ وقت طويل في أمنها حول النفط والموانئ وخطوط الأنابيب والمحطات الطرفية والقواعد. وتشير إيران بوحشية إلى أن هناك إدماناً آخر، أقل تعليقاً ولكن على الأقل حساسية: الماء. وفي المجتمعات الحضرية الشديدة الحرارة، التي تعتمد إلى حد كبير على الأجهزة التقنية المستمرة، فإن لمس تحلية المياه يعني نقل الحرب من الأسواق إلى الأسواق. وسيكون شكلاً سياسياً أكثر وضوحاً من أشكال الضغط، لأنه سيجعل الصراع لا يقتصر على النخبة أو التجار فحسب، بل على السكان في يومه الأول. ومرة أخرى، فإن نطاق جريمة الحرب ليس نظريا. وهو يقترب من أن تتحدث الأطراف المتحاربة عن الهياكل الأساسية الحيوية كهدف عادي.

ناتانز، أو دخول الأسلحة النووية إلى معركة التصورات

ويضيف تفجير ناتانز بعدا إضافيا إلى القضية. ناتانز ليس أي موقع هو واحد من أكثر الأماكن حساسية في برنامج إيران النووي، لذلك واحد من أكثر النقاط الرمزية من المواجهة الإقليمية. أنه يُضرب، حتى بدون التسرّب الإشعاعي المُؤكّد خارج الموقع، يكفي لإثارة الأزمة بسرطان. ويمكن للحرب أن تستوعب عمليات تبادل القذائف على الهياكل الأساسية العسكرية التقليدية. ويصبح من طبيعة أخرى عندما يقترب من المنشآت النووية، رغم أن التوازن المادي الدقيق لا يزال غير مؤكد جزئيا. ومنذ ذلك الحين، لم يعد الخطر مقتصرا على الضرر الذي تم العثور عليه. يريد أيضاً أن يتخيل الجميع أن الآخر قد يحاول

العنصر الأكثر أهمية ليس فقط الإضراب نفسه وهو يكمن في التسلسل السياسي التالي. وبعد الضربات الإيرانية على ديمونا، نفت إسرائيل أنها قادت الهجوم على ناتانز. هذا الإنكار ملحوظ إنه يأتي في اللحظة التي يقترب فيها التصعيد من أكثر الأماكن حساسية على الجانبين. ويمكننا أن نرى، وهذه قراءة، مخطط ضبط النفس المتأخر، كما لو أن السلطات الإسرائيلية قد قيست فجأة ما ينطوي عليه حرب تبدأ في الكتابة حول الطاقة النووية، حتى بشكل غير مباشر. للاعتراف بضربة على (ناتانز) كان أن يخاطر بفرض منطق عدم تماثل أن الهجوم على (ديمونا) قد فجر ومن ناحية أخرى، إنكار محاولة إعادة فتح حيز معقول للانتقال، وبالتالي فإن هامشاً صغيراً من المناورة في أزمة ينقصها على نحو متزايد.

هذا الإنكار لا يثبت البراءة إنها تكشف قبل كل شيء عن حساسية اللحظة In high-intensity conflicts, war is also played in words that a state accepts or refuses to accept publicly. وقد ترغب الحكومة في الإضراب والاختبار والإبلاغ، ولكنها ترفض رسمياً تأييد الإضراب إذا أصبحت التكلفة السياسية للمطالبة مرتفعة جداً. هذا بالضبط ما يبدو أنه يظهر هنا حالما تدخل (ديمونا) الطاولة، حتى بشكل غير مباشر، تتغير السردية. ولم يعد الصراع مجرد حملة ضد قدرات العدو. وهي تبدأ في اتخاذ شكل وجه لوجه حيث تقع أكثر المواقع حساسية في المنطقة في منطق مرآة. وهذا المنطق المرآة هو دائماً واحد من أصعب الأمور

ديمونا، أو نهاية الملاذ المطلق

ولم تكن الإضراب الإيراني على منطقة ديمونا بحاجة إلى تدمير قلب مركز نيغيف النووي لكي يشكل صدمة استراتيجية. الشيء الرئيسي في مكان آخر. ووصلت القذائف إلى منطقتي ديمونا وأراد، مما تسبب في إصابات كثيرة. ولم توقف نظم الاعتراض الإسرائيلية على الأقل جزءا من المقذوفات. إن مجرد كون هذه المنطقة، التي تعتبر محمية إلى حد بعيد، يمكن أن تتأثر بالفعل يغير من تصور توازن القوى. وفي مواجهة قائمة على الردع، يكون القرب في بعض الأحيان بمثابة الأثر المباشر. وما برهنت عليه إيران هو قدرتها على عرض التهديد على مقربة من موقع يكتنف الغموض النووي الإسرائيلي. وهذه المظاهرة تكفي لكسر فكرة ملاذ مطلق

وفي ديمونا، يغلب هذا الرمز، في الوقت الراهن، على ميزانية التوازن التقني المعروفة. ولا يوجد دليل عام يخلص إلى أن جوهر المجمع قد أصيب بأضرار. لكن عدم التأكيد هذا لا يقلل من نطاق الحلقة إنها تتحرك الرسالة ليست أننا دمرنا الموقع إنه رجل يمكننا إدخاله إلى حقل التهديد وفي منطقة يرتكز فيها التوازن على عدم التيقن النووي بقدر ما يتعلق بالتفوق العسكري التقليدي، فإن هذا الفارق هائل. وهو يُلزم إسرائيل بإعادة التفكير فيما تعتقد أنه قد يكون قادراً على التخمين. It also obliges its allies to admit that the red lines they imagined were stable are blurred at high speed.

حرب ضد الأنظمة

والأكثر ضرباً، أساساً، ليس (ترامب) وحده، ولا (ناتانز) وحده، ولا (ديمونا) وحدها. وهذا هو الاتساق العام للتحول. مضيق أورموز للطاقة العالمية. محطات توليد الطاقة للاستمرارية الداخلية للبلد. وحدات التحلل للحصول على المياه. المواقع النووية للردع والخوف من مجموعة لا رجعة فيها. كل قطع الأحجية تخبر نفس القصة الصراع ينزلق نحو حرب الأنظمة الجيوش تبقى هنا بالطبع لكنهم لم يعودوا المركز الوحيد المرئي والضغط يتحول إلى الهياكل الأساسية التي تجعل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ممكنة. وهذا يغير كل شيء، لأنه في حرب نظامية، لا يعد المدنيون مجرد ضحايا ضمانات. وهي تصبح، من خلال الشبكات التي تعتمد عليها، الأثر الحقيقي للنزاع.

ولهذا السبب أيضاً، فإن التسلسل الحالي يثير قلقاً بعيداً عن الشرق الأوسط. الأزمة التي بنيت حول النظم هي أكثر معدية بكثير من الحرب حول جبهة. وهو يؤثر على الأسواق المالية، والسلاسل البحرية، والأسعار، والأرصدة الداخلية للدول المجاورة، ودبلوماسية السلطات الخارجية، بل ومصداقية التحالفات. ومع توسع المواجهة لتشمل الهياكل الأساسية الحيوية، يصبح كل طرف فاعل إقليمي من المحتمل أن يكون مشتركا، حتى وإن لم يكن محاربا مباشرا بعد. ويتوقف الخليج، على وجه الخصوص، عن كونه مجرد مسرح هامشي. وقد أصبح مرة أخرى مركز التوتر الذي يجمع بين الأمن والطاقة والمياه والتجارة العالمية في أزمة واحدة.

على الأرجح ليس الأكثر طمئنة

ثلاثة مسارات آخذة في الظهور. الأول سيكون حلاً توفيقياً غامضاً على (أورموز) مع إعادة فتح جزئية تم عرضها على أنها كافية لتجنب إضراب الولايات المتحدة فوراً والنقطة الثانية ستعجل بإضفاء الطابع الإقليمي عليها، إذا ضربت واشنطن مصانع الطاقة الإيرانية واستجابت طهران للبنية التحتية الخليجية. والثالث، الذي قد يكون أخطر الأزمات، هو أزمة دائمة ستظل فيها المضيق مكتظة، في حين أن الضربات ستتضاعف بالقرب من مواقع شديدة الحساسية مثل ناتانز أو ديمونا. لكن هذا السيناريو الأخير ليس مستحيلاً وهو يناظر طريقة عمل العديد من الحروب المعاصرة: لا انفجار حاسم، ولا عودة سريعة إلى الوضع الراهن، بل هو تباطؤ في عدم الاستقرار المنهجي.

ربما هذا هو المكان الذي تكمن فيه الرواية الحقيقية لهذه السلسلة. ولم يعد النزاع الحالي يتصاعد ببساطة في شدة. إنه يغير لغته إنه يتحدث الآن عن الشرايين الحيوية فمنذ اللحظة التي يستطيع فيها الرئيس الأمريكي أن يهدد محطات توليد الطاقة، حيث يمكن لإيران أن تستجيب عن طريق حرق مياه الشرب، حيث يدخل ناتانز سرد الحرب، وحيث تتوقف ديمونا عن الظهور كأفق لا يمكن لمسه، تنتقل الشرق الأوسط إلى منطقة يصبح فيها التمييز بين الضغط العسكري وخطر المجتمعات أضعف كل يوم. وعندما يميز هذا الوجوه، لم يعد القانون مكملاً للروح، بل أصبح الخط الأخير للفصل بين الحرب والوحشية.