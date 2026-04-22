نبه جنوب لبنان صحفيين

وكانت المعلومات التي عممت بعد ظهر يوم الأربعاء بشأن حالة صحفيين محاصرين في بلدة تيري في جنوب لبنان عديدة، وأحيانا مجزأة، وأحيانا متناقضة. غير أن الأدلة التي تم تأكيدها علنا في هذا الوقت توفر أساسا واضحا. وأوقف صحفيان لبنانيان، هما جمال خليل وزينب فراج، في منطقة التري حيث ضربت هجمات إسرائيلية المنطقة. وقال وزير الأنباء اللبناني بول موركوس إن إسرائيل تمنع الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني من الوصول إليهم. وقد أشارت الحكومة اللبنانية إلى أنها تتبع الاتصالات الجارية للسماح لها بالخروج. ومن ناحية أخرى، لم تكن هناك حتى وقت كتابة هذا التقرير عدة تفاصيل موزعة على نطاق واسع، بما في ذلك التسلسل الزمني المحدد لعدة إضرابات، وعلى قطع الطريق بدقة، وعلى النتيجة النهائية للإجلاء، تخضع للتأكيد الكامل والمتقارب من جانب جميع القنوات الرسمية التي تمت استشارتها.

والحادثة جزء من سلسلة ثقيلة جدا بالفعل للصحفيين في جنوب لبنان. ومنذ استئناف الحرب في آذار/مارس، يدفع المهنيون الإعلاميون أسعارا متزايدة على أرض الواقع. وفي 28 آذار/مارس، قُتل ثلاثة صحفيين في هجوم إسرائيلي في جنوب البلد. وبعد بضعة أيام، استأنف وزير الإعلام الاتصال باليونيفيل لمناقشة آليات لحماية الأفرقة الصحفية. ثم في 15 نيسان/أبريل، كتب إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني، عن طريق وزارة الخارجية، عن استهداف الصحفيين. وفي هذا السياق، تدهور أمن وسائط الإعلام تدهورا حادا حيث وقعت حلقة التيري.

صحفيان تقطعت بهم السبل في منطقة الطيري

والأسماء التي تعود إلى جميع القصص المتاحة هي أسماء جمال خليل وزيناب فارج. وكان الصحفيان يوم الأربعاء في بلدة تيري، مقاطعة بنت جبيل، عندما تعرضت المنطقة لضربات إسرائيلية وأصبح الوصول إلى المنطقة صعبا للغاية. والنقطة المحورية التي أكدها بيان عام صادر عن وزير الإعلام اللبناني هي أن الصحفيين كانا بعد ذلك بعيدين عن الوصول الفوري إلى الإغاثة.

وفقًا لبول موركوس، كانت إسرائيل تحاصر الصحفيين في تيري وتمنع الصليب الأحمر اللبناني وكذلك الجيش اللبناني من الانضمام إليهما. وهذا البيان، في الوقت الحالي، هو أوضح عنصر رسمي في الحالة التشغيلية على أرض الواقع. وهو يؤكد وجود حصار، ودور الصحفيين، وموقعهم العام، وصعوبة الوصول الإنساني أو الأمني إلى المنطقة.

وبعد الظهر، بثت وسائط الإعلام اللبنانية نسخا أكثر تفصيلا، بما في ذلك ضربة ثانية قطعت الطريق لمنع وصول سيارات الإسعاف، تليها دخول فريق الصليب الأحمر إلى الموقع لإجلاء الصحفيين. وعُممت هذه العناصر على وجه السرعة وتم نقلها في العديد من القنوات المحلية. غير أنه في وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن جميع القنوات الرسمية التي جرت استشارتها تؤيد بنفس درجة الدقة.

ولذلك يلزم توخي الحذر بشأن التسلسل الدقيق للإضرابات والوضع النهائي للإجلاء. غير أن ما تأكد هو أن الصحفيين قد أوقفوا في منطقة مشتعلة، وأن المعونة لم تتمكن من الوصول إلى المنطقة بحرية وفقاً لوزير الإعلام، وأنه يجري بذل جهود للسماح لهم بالخروج.

تتابع الحكومة اللبنانية جهود الخروج

وفي بث الأخبار المحلية يوم الأربعاء، أفيد أيضا بأن رئيس الوزراء نواف سلام، بقيادة اليونيفيل، يتابع الجهود الرامية إلى السماح بالخروج من الصحفيين المحتجزين في تيري. وقد نقلت وسائط الإعلام اللبنانية السمعية البصرية هذا التوضيح. يحدث ذلك في سياق كان فيه نواف سلام في باريس لإجراء سلسلة من المحادثات الدبلوماسية مع السلطات الفرنسية.

من الناحية الواقعية البحتة، هذه المعلومات تضيف إلى بيان بول موركوس على حصار الصليب الأحمر والجيش اللبناني. واقترحت ألا تقتصر سلسلة الرصد على وزارة الإعلام، بل ينبغي أن تشمل أيضا رئاسة المجلس واليونيفيل. في هذا الوقت، لا يزال العنصر الذي تؤكده بالكامل المصادر التي يمكن الوصول إليها هو وجود اتصالات وجهود مستمرة للحصول على الإفراج عن الصحفيين. لم يتم بعد توثيق النتيجة الكاملة لهذه الجهود بشكل متطابق في جميع القنوات الرسمية التي تمت استشارتها.

ولم يكن دور اليونيفيل في مثل هذه الحالة غير عادي. يُطلب من بعثة الأمم المتحدة بانتظام تسهيل الوصول إلى مناطق معينة، وحمل الرسائل بين الأطراف، وتأمين نوافذ الحركة أو دعم حركة فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تعرضًا للخطر. غير أنه في هذه الحالة، لم يكن هناك إطلاق مفصّل للبعثة، وهو ما كان متاحا وقت كتابة هذا التقرير، ومع ذلك قدم جدولا زمنيا شاملا للحادثة أو لنتائجها.

حلقة جديدة في حرب قاتلة بالفعل للصحافة

وتأتي حادثة الطيري بعد أقل من شهر من واحدة من أخطر الحلقات الإعلامية في لبنان منذ استئناف الحرب. وفي 28 آذار/مارس، أدت غارة إسرائيلية في جنوب البلاد إلى مقتل علي شعيب، وهو صحفي من المنار، وكذلك فاطمة فتوني، وهي صحفية من الميادين، وشقيقها محمد فتوني، وهو مصور فيديو. وادعت القنوات المتضررة أن سيارتهم أصيبت أثناء تغطيتها للقتال.

واعترف الجيش الإسرائيلي باستهداف علي شعيب، الذي قدم نفسه على أنه عضو في وحدة استخبارات حزب الله، دون تقديم أي دليل علني يدعم هذا الاتهام في بلاغه الأولي. ولم تطالب بوفاة الصحفيين الآخرين في نفس الخطاب. وقد أدانت السلطات اللبنانية جريمة ضد المدنيين تحميها مركزهم المهني.

بعد إضراب مارس هذا، كثف وزير الإعلام بول موركوس جهوده. وندد علنا بما وصفه بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين. وبعد ذلك قدم الجيش الوطني تقريرا عن اجتماع الوزير مع اليونيفيل بشأن تدابير ملموسة لحماية الصحفيين أثناء سفرهم إلى الجنوب. ثم في 15 نيسان/أبريل، أفادت الوكالة بأنه تم إرسال رسالة رسمية إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن مسألة استهداف الصحفيين.

الملف ليس لبناني فقط. في 2 أبريل/نيسان، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في لبنان. وجاء هذا الموقف بعد أيام قليلة من وفاة الصحفيين الثلاثة في 28 آذار/مارس. وقد عزز البعد الدولي للموضوع، الذي سبق أن نقلته عدة منظمات صحفية.

السوابق الأخيرة حول جمال خليل

لم يظهر اسم أمل خليل لأول مرة في التنبيهات المتعلقة بسلامة الصحفيين. وفي أيلول/سبتمبر 2024، أعلن الصحفي الأجبار علناً أنها تلقت تهديداً من رقم إسرائيلي أمرها بمغادرة جنوب لبنان. ثم قامت وسائط الإعلام اللبنانية بنقل هذا التهديد. هذا التاريخ لا يجعل من الممكن إقامة صلة مباشرة مع الحادث الذي وقع يوم الأربعاء في تيري، لكنه يلقي الضوء على الضعف الخاص للصحفيين الذين كانوا متمركزين منذ فترة طويلة على خط المواجهة.

ومنذ آذار/مارس 2026، ازدادت الحالة سوءا. وأفاد رويتر في 28 آذار/مارس بأن لجنة حماية الصحفيين قد حددت بالفعل عددا من المهنيين الإعلاميين الذين قتلوا في لبنان وإيران وغزة منذ بداية الحرب الإقليمية التي انفتحت في أواخر شباط/فبراير. وقد زادت المنظمات المهنية والرابطات الصحفية، من جانبها، تحذيراتها بشأن المخاطر المتزايدة التي يواجهها الصحفيون الذين يواصلون العمل في جنوب لبنان.

ويضاف إلى ذلك القيود المادية للحرب. فالطرق التي تقطع، وتقييد الوصول إلى المناطق، والتدمير، والإضرابات المتكررة، ووجود الطائرات بدون طيار، والقيود المفروضة على حركة المرور، وصعوبات التنسيق مع الإغاثة، تجعل كل ميدان من هذه المناطق عملية شديدة الخطورة. حلقة (تيري) جزء من هذا الواقع اليومي الخطير.

منطقة تحت التوتر الدائم

وتقع بلدة تيري، وعلى نطاق أوسع، منطقة بنت جبيل في منطقة تكثفت فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة منذ منتصف نيسان/أبريل، على الرغم من الهدنة المؤقتة المعلنة بين إسرائيل ولبنان. وقد أصدرت إسرائيل خرائط جديدة تدعو سكان عدة قطاعات في جنوب لبنان إلى البقاء بعيدا عن المناطق التي تعتبرها خطرة وليس إلى الاقتراب من الليطاني. وفي هذا السياق، ظلت العديد من المحليات غير قابلة للوصول جزئيًا، إما بسبب الضربات، أو بسبب الدمار، أو بسبب الحظر أو التحذيرات العسكرية. وبالنسبة للصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة، تؤدي هذه الحالة إلى تعقيد أي تدخل سريع. ويجب أن تتفاوض سيارات الإسعاف وأفرقة الإنقاذ، بل وحتى وحدات الجيش اللبناني أحيانا، على الوصول إلى المناطق التي لا يزال خط المواجهة يتحرك فيها.

وتبين حادثة تيري في هذا السياق كيف أن التغطية الصحفية في جنوب لبنان تعتمد الآن على بيئة غير مستقرة إلى حد بعيد. كما يظهر أن قضية حماية الصحفيين لم تعد تقتصر على الإضرابات المباشرة ضد الفرق الصحفية. وهي تتعلق أيضا بالوصول إلى الجرحى، وإمكانية الإجلاء، وقدرة موظفي الإغاثة على دخول منطقة مفخخة.

وعلى أي حال، فإن حلقة التري تضيف قضية جديدة إلى التقاضي الشديد أصلا بين الدولة اللبنانية والمنظمات الصحفية وإسرائيل بشأن حماية الصحفيين في مناطق الحرب. وفي ذلك الوقت، استولت بيروت بالفعل على الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، ولا تزال الآليات الأمنية التي يفترض أن تحد من المخاطر التي تتعرض لها وسائط الإعلام قيد النظر مع اليونيفيل قبل بضعة أيام.