نتنياهو، الذي وقع في اتفاق أمريكا – إيران، يحاول الدفاع عن سجله بمواصلة احتلال لبنان

ورد بنجامين نتنياهو أخيرا على الصفقة بين واشنطن وطهران. ويزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي الدفاع عن مصالح إسرائيل، والحفاظ على جيشه في لبنان والحفاظ على علاقته مع دونالد ترامب. ولكن خطابه يكشف قبل كل شيء عن النكسة الدبلوماسية: إن إسرائيل لم تفرض أهدافها على إيران، وهي الآن في خطر أن تتعرض حرية عملها للطعن في لبنان.

وقد رد بنجامين نتنياهو أخيرا على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن خطابه لم يبدد التناقضات. جعلتهم أكثر وضوحاً ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يريد تحويل إسرائيل إلى قوة تنفيذية، والحفاظ على العلاقة مع دونالد ترامب، ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية والحفاظ على الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة المنشأة في لبنان. وهو يكفل أن تكون العلاقة مع رئيس الولايات المتحدة شراكة، وليس منافسة. ولكن خطابه يأتي بعد بروتوكول لم تتقنه إسرائيل، ويهدد الجانب اللبناني مباشرة حريته في العمل العسكري.

وهذا الرد جزء من لحظة من الهشاشة السياسية. وقد عرض نتنياهو الحرب ضد إيران على أنها معركة لإبطال التهديد الوجودي. غير أن الاتفاق الذي أعلنته واشنطن وطهران لا يعلن سقوط النظام الإيراني أو التدمير النهائي لجهازه الاستراتيجي. وهو يفتح فترة من المفاوضات ويعلق الأعمال العدائية ويضم لبنان في مجال وقف إطلاق النار. وبالنسبة لإسرائيل، هذه نتيجة غامضة. الجيش يدعي النجاح وتدعي الحكومة أنها ضربت إيران بقوة. لكن الإطار الدبلوماسي النهائي يحمل توقيع ترامب.

ولذلك تحاول نتنياهو استئناف المبادرة من قبل الفعل. يقول أنه سيفوز في الانتخابات القادمة. إنه يرفض التعرف على تسريح. ويؤكد أن الأمريكيين يقدرون حرصه على لبنان. ويكرر أن إسرائيل ستدافع عن مصالحها، حتى ضد حليفها الرئيسي. لكن التسلسل يظهر شيئاً آخر. (واشنطن) يحاول إيقاف الحرب. وترغب إسرائيل في الحفاظ على هوامشها في لبنان. (إيران) تريد إدراج هذه الجبهة. Hezbollah rejects all Israeli freedom of movement. ويجد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه في منتصف هذا العقد، مجبرا على الدفاع عن انتصار يجعله غير كامل.

نتنياهو يحاول إنقاذ قصة الطاقة

وتدعي نتنياهو موقعا من القوة. وهي تعرض إسرائيل كبلد قادر على أن تصبح قوة إقليمية وعسكرية وتكنولوجية خارقة. والصيغة تعطيل رأي إسرائيلي ملتزم بالحكم الذاتي الاستراتيجي. كما يستجيب للنقد الداخلي الذي سمحت الحكومة لواشنطن بفرض اتفاق. لكنه يخفي إدمان واضح ولا تزال إسرائيل مرتبطة بالولايات المتحدة من خلال المساعدة العسكرية، وعمليات تسليم الأسلحة، والتغطية الدبلوماسية، والتنسيق العملياتي. عندما يقرر (ترامب) تعليق الحرب مع (إيران)، (ناتنياهو) يمكنه الاحتجاج، لكنه لا يستطيع تجاهل الخيار الأمريكي.

هذا التوتر يفسر صيغته على « الشراكة » يريد رئيس الوزراء تجنب صورة المواجهة المباشرة مع ترامب. وهو يدعي أن الجميع يدافع عن مسؤولياته: رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الحكومة الإسرائيلية لإسرائيل. وهذا التطور يبدو منطقيا. كما يبين أن العلاقة الشخصية لم تعد كافية. ولعدة أيام، سعى الزعيمان إلى تحقيق أهداف مختلفة. (ترامب) يريد صفقة سريعة وإعادة فتح (أورموز) ونجاح دبلوماسي ويريد نتنياهو منع هذا النجاح من الإضرار بالعمل الإسرائيلي في لبنان.

وهكذا تصبح كلمة الشراكة وسيلة لإنكار التسلسل الهرمي الضروري فعلا. وتم التفاوض على الاتفاق بين واشنطن وطهران، مع وساطة إقليمية. ولم تحدد إسرائيل الشروط الرئيسية. واكتشف نصا يمكن أن يحد من سلوكه العسكري على الجبهة اللبنانية. برفض منافسة كلمة « ناتنياهو » يسعى إلى عدم إثارة « ترامب » وبرفضه فرض الضرائب، يسعى إلى عدم إضعافه أمام ناخبيه. وتحمي الصيغة الصورة، ولكنها لا تنظم توازن القوى.

Iran, maximum objective and incomplete result

ولا تزال إيران أكثر النقاط حساسية. ويدعي نتنياهو أنه لم يقل أن هدفه كان الإطاحة مباشرة بالنظام الإيراني، بل مساعدة الإيرانيين على ذلك. هذه الدقة تشبه تصحيح المسار وخلال الحرب، كثيرا ما يشير الخطاب الإسرائيلي إلى أن بقاء نظام طهران يشكل جزءا من المشكلة الاستراتيجية. وعند العودة إلى هذا المعاني، يحاول رئيس الوزراء تجنب الاتهام بالفشل. وإذا ظل النظام الإيراني قائما، فيمكنه أن يقول إن الهدف لم يكن عملية تغيير نظام تقودها إسرائيل.

ولا يزال هذا الخط هشا. بيد أن مساعدة السكان الأجانب على الإطاحة بزعمائهم هي بمثابة وضع السياسة الإسرائيلية في حالة زعزعة الاستقرار. It also exposes Netanyahu to a contradiction. إذا قال أن الإيرانيين يجب أن يقرروا أنفسهم، لماذا الحرب الحالية هي العرش الرئيسي لتحريرهم؟? وإذا كان الهدف الرئيسي نووياً فقط، فلماذا تصر كثيراً على النظام؟? The speech seeks to reconciliation two accounts: الحرب الوجودية ضد الدولة الإيرانية والضغوط المحدودة لمنع القنبلة.

بروتوكول إيران – الولايات المتحدة يضعف هذا البناء. تقول (ترامب) أن (إيران) لن تملك أسلحة نووية ويكرر نتنياهو أنه لا يزال ملتزما بهذا الهدف. ولكنه يعترف أيضا بعدم التأكد من تفاصيل الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران. وهذه الجملة ثقيلة من الناحية السياسية. ويعترف رئيس الوزراء الذي انخرط في مجابهة كبرى مع إيران بأنه لا يعرف بالضبط شروط نص ما بعد الحرب. ويجوز له أن يقدم هذا التحفظ على أنه حكيم. منافسيه سيعتبرونه علامة على التهميش.

والرقم الآخر، وهو 000 14 ضربة جوية مع الولايات المتحدة ضد إيران، هو جزء من نفس جهد إضفاء الشرعية. نتنياهو يريد أن يظهر كثافة الحملة العسكرية ومدى التعاون مع واشنطن. ولكن حجم الإضرابات وحده ليس انتصارا استراتيجيا. والسؤال الحاسم ليس عدد العمليات. وقالت إنها تعرف الأهداف التي تحققت. ولا يزال النظام الإيراني موجودا. ولا تزال المسألة النووية تحال إلى المفاوضات. ولا يزال برنامج المقذوفات موضوعا مفتوحا. إذن الحرب لم تنتج التمزق المعلن.

لبنان كنقطة ضعف في رد إسرائيل

إن لبنان يركز على الفشل الفوري للاستراتيجية الإسرائيلية. تزعم نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في لبنان مهما كان وهو يتعهد بالحفاظ على المنطقة العازلة التي أنشأها الجيش. وهو يدعي حرية العمل العسكري ضد حزب الله. ومن المقرر أن يطمئن سكان شمال إسرائيل إلى هذا الموقف. وهو يلبي أيضا مطالب الحق الإسرائيلي الذي يرفض أي انسحاب. ولكنه يضرب الشرط اللبناني لاتفاق إيران – أمريكي، الذي تعتبره بيروت وطهران ملزمين.

ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تحويل هذا التناقض إلى مظاهرة للحزم. يقول أن الأمريكيين يقدرون موقفه في لبنان غير أن المعلومات المتاحة تشير إلى وجود توتر حقيقي بين واشنطن وتل أبيب بشأن هذه النقطة. (ترامب) يريد وقف إطلاق النار وقد جعلت إيران لبنان عنصرا محوريا في البروتوكول. ويربط حزب الله موقفه باحترام إسرائيل لوقف إطلاق النار. في هذه الظروف، تأكيد نتنياهو يبدو أقل شبها باليقين الدبلوماسي من محاولة لإجبار التفسير الأمريكي.

وتوضح صيغة المقاتلين الأربعة الذين قتلوا بالقرب من القوات الإسرائيلية هذا المنطق. نتنياهو يريد أن يظهر أن الجيش سيستمر في التصرف بأدنى خطر تكتيكيا، هذه الرسالة تستهدف حزب الله. وعلى المستوى الدبلوماسي، يختبر حدود الاتفاق. ويمكن الآن تفسير كل عملية إسرائيلية في لبنان على أنها انتهاك محتمل للبروتوكول. ويمكن استخدام كل رد لتبرير الإبقاء على المنطقة العازلة. وبذلك تصبح حرية العمل المطالب بها العقبة الرئيسية أمام تحقيق الاستقرار.

This position also exposes Lebanon to an extension of uncertainty. The displaced inhabitants of the South are waiting to know if they can return. ويدعو الجيش اللبنانيهم إلى أن يظلوا حذرين، بالنظر إلى خطر وقوع انتهاكات وذخائر غير منفجرة. وتسعى السلطات اللبنانية إلى الاعتراف بوقف العدوان على كامل الأراضي. وإذا حافظ نتنياهو على قواته وإضراباته، سيظل وقف إطلاق النار المعلن غير كامل. لبنان سيصبح الأرض لقياس صدق الاتفاق وقدرة ترامب على وزن حليفه.

رئيس الوزراء تحت الضغط الداخلي

انتقاد نتنياهو ليس فقط من خصومه الأجانب. ويذهب أيضا إلى إسرائيل. The opposition accuses him of having waged a war without obtaining the stated objectives. ويعتقد بعض المسؤولين أنه يمكن محو المكاسب العسكرية باتفاق مفروض من الخارج. Others point out that dependence on Trump makes Israel vulnerable to American decisions. In this context, the promise to win the next election takes a defensive tone. فهي لا تستجيب للثقة إلا للتهديد السياسي.

ويعلم نتنياهو أن لبنان يمكن أن يصبح كعبه الانتخابي. وإذا سحب القوات الإسرائيلية، فإن الحق سيتهمه بالتخلي عن منطقة آمنة محاطة بسعر الدم. إذا رفض سحب الجيش، فإنه يخاطر بالتواطؤ مع ترامب وإضعاف الصفقة مع إيران. وإذا استمر في الإضراب، فيمكنه إحياء تصاعد إقليمي. إذا أوقفهم، سيكون عليه أن يشرح سبب ضرورة الحرب. الهامش السياسي ضيق خطابه يسعى لإقناعها بصيغ القوة.

واستراتيجية الاتصال واضحة. (ناتنياهو) يُعدّل المقاومة. إنه يعرض نفسه على أنه الشخص الذي يقول لا للضغط، الذي يحمي الشمال، الذي يقف إلى إيران ويتكلم على قدم المساواة مع ترامب. لكن هذه القصة تكلفتها وهو يقلل الدبلوماسية إلى إظهار الإرادة. وهو لا يترك مجالاً كافياً لآليات التحقق، وضمانات المدنيين، ودور الدولة اللبنانية، وضرورة تجنب حرب اللبس والدموع. رئيس الوزراء يتحدث عن السلطة الأرض، من ناحية أخرى، تتحدث عن عرقلة.

دبلوماسية نتنياهو لم تعد تسيطر

ويفرض اتفاق إيران – أمريكي حقيقة جديدة. إن إسرائيل ليست غائبة عن توازن القوى، ولكنها لم تعد تتحكم في الجدول الزمني وحده. (ترامب) يريد نشر الشروط وإعادة فتح (أورموز) وبدء 60 يوماً من المناقشات. (إيران) تريد أن تختبر السلوك الإسرائيلي في لبنان قبل أن تقفل التوقيع. Hezbollah observes and conditions its restraint. ويرحب الأوروبيون والعديد من البلدان العربية بخفض التصعيد مع المطالبة بضمانات. وقد يرفض نتنياهو الالتزام، ولكنه لا يمكن أن يمنع الجهات الفاعلة الأخرى من اعتبار لبنان جزءا محوريا.

ولذلك فإن المفارقة عميقة. وتدعي نتنياهو الدفاع عن السيادة الإسرائيلية ضد أي قرار مفروض. ولكن استراتيجيتها في لبنان تقوم على انتهاك دائم للسيادة اللبنانية. ويحتج بأمن شمال إسرائيل، لكنه يوافق على إطالة أمد عدم الاستقرار في جنوب لبنان. يتحدث عن علاقة متوازنة مع ترامب، لكنه يعترف بأنه لا يعرف تفاصيل اتفاق يحدد مستقبل الصراع. يقول أنه يستهدف القوة الخارقة لكنه يعتمد على التحكيم الأمريكي.

وثمة نقطة أخرى تستحق الاهتمام، وهي أن نتنياهو يتحدث عن الاتفاق كما لو أنه يمكن أن يختار الشروط المفيدة ويتجاهل غيرها. وتعمل هذه الطريقة في المناقشة الداخلية الإسرائيلية، حيث تشكل السيادة الوطنية كلمة مراقبة. وهي تعمل بأقل بكثير في المفاوضات الإقليمية. وإذا احتفظ كل طرف بالحق في احترام الممرات التي ترتب، يفقد البروتوكول قيمته. وهذا هو بالتحديد الخطر الذي يشكله الموقف الإسرائيلي على لبنان.

ردة فعل رئيس الوزراء تكشف أخيراً عن صعوبة أساسية: إنه لا يقترح خروج سياسي. يتحدث عن البقاء، ضرب، ضمان، تحذير. He does not say how Lebanon regains its border, how the displaced return, how the Lebanese army resumes its role, or how Hezbollah is integrated or forced into a lasting arrangement. جوابه يبقى عسكرياً في تسلسل دبلوماسي. هذا الخلاف قد يغوي بعض من رأي إسرائيل لكنه يعقّد مهمة ترامب ويزيد من تعرض لبنان.

هذا التحول يضعف ردة فعله ولا يبدو ذلك توضيحاً، ولكن كمحاولة لاستئناف تسلسل ذهب بالفعل إلى مكان آخر. نتنياهو يريد أن يظهر أنه لم يفقد يده لكن الإتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يظهر أن واشنطن قد اختارت تقويمها الخاص يريد أن يثبت أن الحرب قد حققت أهدافها غير أن النظام الإيراني لا يزال قائماً، ولا تزال الجبهة اللبنانية مفتوحة. إنه يتعهد بحرية العمل وهذه الحرية هي بالضبط ما يسعى البروتوكول إلى تنظيمه.

وستتوقف المتابعة على وقائع ملموسة للغاية. هل ستظل القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في لبنان؟ هل ستستمر الإضرابات على الرغم من وقف إطلاق النار؟ هل تقبل ترامب هذا التفسير الإسرائيلي أم أنها ستتطلب تطبيقا كاملا للنص؟ هل ستوقع (إيران) بدون أي ضمان حقيقي على الجبهة اللبنانية؟ هل سيحافظ حزب الله على ضبط النفس إذا واصلت إسرائيل العمل؟ ردة فعل نتنياهو تفتح هذه الأسئلة دون الإجابة عليها بينما الحدود الجنوبية للبنان تبقى المكان الأول حيث سيتم فحص خطابه.