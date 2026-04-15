نتنياهو محاصرة بالحرب الإيرانية

وكانت الحرب ضد إيران هي أن تعرض على بنيامين نتنياهو ميزة سياسية ميكانيكية تقريبا. وفي التاريخ الإسرائيلي، كما هو الحال في أماكن أخرى، كثيراً ما يؤدي فتح جبهة خارجية إلى رد فعل متبادل. رئيس الحكومة يأمل بوضوح وقد راهن معسكره على تسلسل قصير ومذهل وشرعي: الضربات الفعالة، والإضعاف الصافي لطهران، والتظاهر بالسلطة الإقليمية، والترجمة الانتخابية السريعة. ومع ذلك، ومع اقتراب الانتخابات العامة، التي يتوقع أن تتم بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فإن هذا السيناريو غير مطلوب في الرأي. The recent investigations show instead a prime minister who remains central in the political game, but who does not convert war into a majority dynamic.

إن المفارقة أكثر دهشة لأن الرأي الإسرائيلي لم يتحول إلى حل توفيقي. ولا يزال جزء كبير من الجمهور يحكم على التهديد الإيراني كأولوية. الكثير من الإسرائيليين يرفضون فكرة وقف دائم لإطلاق النار إذا ترك قدرات إيران العسكرية سليمة أو لا يستقر الجبهة اللبنانية. ومع ذلك، فإن هذه المصاعب لا تفيد تلقائيا بنيامين نتنياهو. ما هو التدبير الاستقصائي ليس تطلعاً جديداً للإعتدال؛ وهذا خيبة أمل إزاء الفجوة القائمة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة. وبعبارة أخرى، لا يدفع رئيس الوزراء ثمن اختيار الحرب في حد ذاته. انه يدفع بشكل خاص لانعدام النصر الواضح

تأثير الحشد الذي لا يأتي

وتلخص الأرقام هذا التناقض. موافقة (بينيامين نتنياهو) قد تراجعت منذ بداية الحرب بينما الخطاب الرسمي يصر على النجاح التاريخي فقط أقلية صغيرة تعتبر الحملة ضد إيران ناجحة. In electoral projections, the Likud remains a major party, sometimes even the first in seats, but its bloc remains too short to govern alone. لذا الائتلاف لا يحصل على المكافأة الأمنية التي كان يأملها In the Israeli system, win in the lead is not enough if the addition of allies does not reach the majority in the Knesset.

كما توضح الدراسة الاستقصائية لوقف إطلاق النار الحالة. ويرفض ما يقرب من ثلثي الإسرائيليين وقف الهجمات ضد إيران. ولكن عندما تصبح القضية ملموسة، يقسم البلد نفسه تقريباً بين أولئك الذين يريدون احترام الهدنة وأولئك الذين يريدون استئناف الهجمات. وبالتالي، لا يبدو أن رئيس الحكومة هو رجل توافق الآراء، ولا رجل صنع القرار. وهو يجد نفسه في مركز غضب الخصوم: فبالنسبة للبعض، قبل في وقت مبكر جدا استراحة مفروضة من الخارج؛ وبالنسبة للآخرين، قام بحبس إسرائيل في حرب بدون أفق سياسي. وهذا الإصدار المزدوج له علاقة تآكل انتخابية لأنه يحول دون توحيد سرد بسيط.

أرقام الحملة

وتوفر المؤشرات الرئيسية المتاحة مقياسا لهذا المأزق السياسي. وهي تجمع أحدث البيانات الاستقصائية، وتقديرات التكاليف الاقتصادية، وتوقعات الجلوس التي نشرت في الأيام الأخيرة.

المؤشر المستوى الملاحظ موافقة بنيامين نتنياهو 34٪ الموافقة في بداية الحرب 40٪ الإسرائيليون الذين يعتبرون الحرب ناجحة 10٪ دعم احترام وقف إطلاق النار 41٪ دعم استئناف الإضرابات 39% معارضة تمديد الهدنة في لبنان 61٪ التكلفة التقديرية للحرب على إسرائيل 11.5 بليون دولار عرض كان: مقاعد في نتنياهو بلوك 51 عرض كان: مقاعد المعارضة الصهيونية 59 Projection Channel 12 : Likud 25 Projection Channel 12 : Bennett party 22

ولا تشير هذه الصورة إلى حدوث تحول إيديولوجي في البلد. He pointed out that the electorate remained concerned, hardened, often in favour of continuing military pressure, but he doubted that the Prime Minister was still able to transform that firmness into a strategic outcome. بالنسبة للزعيم الذي بنى هويته السياسية على الأمن، هذا الفارق هائل. وهو يزيل من السلطة واحداً من الركائز الرئيسية لبقائه: الفكرة القائلة بأنه في وقت الحرب لا يوجد بديل موثوق به. واليوم، فإن البديل لم يستقر بعد، ولكن الحجة التي لا يمكن استبدالها

حرب بدون نصر سياسي واضح

وعلى الصعيد الإقليمي، تكمن الصعوبة أولا في النتائج الملموسة للحملة. وعلى الرغم من القوة النارية الإسرائيلية والدعم الأمريكي، فإن الحرب لم تسفر عن صورة تحول استراتيجي حاسم. ولا يزال النظام الإيراني قائما. قدرات إيران النووية والقذائفية تبقى في قلب المفاوضات ولا يزال مضيق أورموز يزن على الطاقة والحسابات الدبلوماسية. وقد أثبتت إسرائيل قدرتها على الإضراب، ولكن ليس قدرتها على فرض نظام جديد وحدها. وبالنسبة لرئيس الوزراء الذي قدم إلى إيران كاختبار أسمى لمهنته، فإن الفجوة بين الوعود والناتج ثقيلة للغاية.

ويُقرأ هذا الانطباع بعدم الكمال أيضا على الجبهات المحيطة. وفي لبنان، تستمر الأعمال العدائية على الرغم من الهدنة الأمريكية – الإيرانية. وتظهر المناقشات المباشرة التي جرت في واشنطن بين إسرائيل ولبنان، وهي بداية من عقود، أن بابا دبلوماسيا مفتوح. غير أنها لم تُنتج أي إطار محدد لإلغاء التصعيد أو الاتفاق على ترتيب الأولويات. وتطالب إسرائيل بنزع سلاح حزب الله وترفض التكلم عن وقف إطلاق النار دون ضمانات. وتبرز بيروت حالة الطوارئ الإنسانية ووقف الإضرابات. مجرد وجود هذه المحادثات هو نقطة تحول دبلوماسية. وعلى الصعيد المحلي الإسرائيلي، يؤكدون قبل كل شيء أن الحرب لم تحل مسألة الجبهة الشمالية.

غير أن المناقشات مع لبنان قد تعرض على بنيامين نيتانياهو نتيجة سياسية جزئية.

وفي غياب نجاح عسكري حاسم ضد إيران، يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يسعى إلى تحقيق انتصار أكثر حاضرا في القضية اللبنانية: تحول توازن القوى إلى تقدم دبلوماسي، مع إضعاف طويل الأجل لحزب الله وجبهة شمالية آمنة. لكن هذا الرهان ضيق لكي يبيع هذا التسلسل إلى ناخبه (بينيامين نتنياهو) يجب أن يثبت أيضاً أنه لا يستسلم لنزع سلاح حزب الله أو المطالب المفروضة على بيروت غير أن الخط الإسرائيلي في المحادثات لا يزال قاسيا جدا، حيث ترفض إسرائيل في هذه المرحلة الاقتراب من وقف إطلاق النار في لبنان بدون ضمانات أمنية كبيرة، بينما ترفض أغلبية الإسرائيليين فكرة توسيع الهدنة لتشمل الجبهة اللبنانية. ومن ثم، يمكن استنتاج أن رئيس الوزراء كلما عزز علنا موقفه من إعادة تأكيد قاعدته، كلما قلل من هامش التسوية الذي يمكن أن يؤدي إلى المفاوضات. وما يمكن أن يصبح نجاحه السياسي القصير الأجل الرئيسي يتضمن في حد ذاته الأسباب المحتملة لفشله.

وفي غزة، تقوض نفس الصعوبة سرد السلطة. ولا تزال حماس ممثلة مهددة، بينما لا يزال حزب الله نشطا على الجبهة اللبنانية. ومن ثم لم يمحو النزاع الإيراني الإخفاقات السابقة؛ لقد تغلب عليهم وفي رأيه أن هذا التراكم يغذي عبئاً محدداً. إنه ليس مجرد رفض أخلاقي للحرب إنه ارتياب قبل الحرب التي تستمر، تتغير الشكل، تنتقل من جبهة إلى أخرى، ولكنها لا تحقق نقطة من الإنجاز. وكانت سمعة السيد الأمان تستند إلى الوعد بالتحكم في التسلق. اليوم، التسلق يبدو دائمًا، أقل سيطرة.

الفخ الداخلي لما بعد الحرب

ضعف (بينيامين نتنياهو) السياسي أيضاً بسبب البيانات الشخصية والقضائية عدم التصعيد مع (إيران) لا يجلب له إستراحة وعلى العكس من ذلك، فإنها تعيد تنشيط محاكمة الفساد. وما دامت حالة الطوارئ قد أوقفت جزئيا الوتيرة المؤسسية، فإن الحرب عرضت على رئيس الوزراء شكلا من أشكال الحماية السياسية غير المباشرة. إن استئناف جلسات الاستماع قد وضع التسلسل الزمني القضائي في المقدمة. الخطر ليس رمزياً فحسب It affects the agenda, the image of authority and the ability of the head of government to control public conversation. ويذكّر الجمهور في كل يوم بأنه بعد الحرب، يقوم أيضا ببقائه السياسي والشخصي.

This reality illuminates a movement observed for several weeks: power has oscillated between the temptation of early elections and the need to avoid them. عندما كانت حضانة بنيامين نتنياهو لا تزال تعتقد أنه يمكن الاستفادة من المواجهة مع إيران فكرة الإنتخابات المتقدمة كانت تدور ثم تغير الحساب وقبل كل شيء، سعت الحكومة إلى اعتماد الميزانية قبل الموعد النهائي لمنع حل الكنيست تلقائياً. واعتُمدت الميزانية أخيرا في نهاية آذار/مارس، مما وفر الإقامة المؤسسية لرئيس الوزراء. لكن البقاء ليس فوز يقول فقط أن القوة تمكنت من منع الحادث، وليس استعادة الزخم.

The coalition remains, in fact, under pressure on several lines. ولا تزال الأطراف المتشددة والأرثوذكسية تؤثر في عمليات التحكيم المتصلة بالتجنيد. ويطالب أقوى الشركاء باستمرار الحرب دون أن يتحملوا دائما التكلفة الدولية والاقتصادية لهذا الخط. ويخشى مسؤولون منتخبون يمينيون آخرون أن يضعف المخيم الوطني بأكمله قبل الانتخابات. وفي هذا السياق، يصبح كل قرار مكلفا سياسيا. تسارع الهجوم يكشف المزيد من الفشل تباطؤ المجال أمام اتهامات الضعف ولم يعد رئيس الوزراء يتمتع بالحرية التكتيكية التي ظلت منذ فترة طويلة من قوته. هو الآن يحكم في ممر ضيق، بين حلفائه، القضاة، واشنطن والرأي العصبي.

ثلاث عقبات انتخابية رئيسية

وهناك ثلاثة عناصر اليوم تمنع الحرب من أن تصبح أصولا انتخابية صافية لبنيامين نتنياهو:

(أ) عدم وجود انتصار حاسم ضد إيران وحلفائها الإقليميين؛

(أ) العودة المتزامنة لمحاكمة الفساد ومسألة المسؤوليات السياسية؛

The existence of competition on the right, especially around Naftali Bennett, which deprives the Likud of the monopoly of the security vote.

معارضة لا تزال متفرقة، ولكن أكثر شيوعا

وسبب واحد هو أن بنيامين نتنياهو لا يزال قادرا على المنافسة رغم كل شيء هو الضعف المستمر لمنافسيه. ولم تقدم المعارضة الإسرائيلية بعد كتلة موحدة تماما أو قيادة واحدة. ويحارب يير لابيد ونفتالي بينيت ويير الجولان وشخصيات أخرى الفضاء والأولويات والنبرة. وهذا التجزؤ يمنع، في الوقت الراهن، ظهور تغيير بسيط. ومع ذلك، فإنه لم يعد يبطل ارتداء ودموع السلطة. إن النزعات الجزائية من المعارضة أصبحت الآن أرضية حساسة للغاية بالنسبة للحق الإسرائيلي: ليس فقط الأخلاق العامة أو الإصلاح المؤسسي، بل فعالية الأمن نفسها.

ويستفيد نافتالي بينيت بشكل خاص من هذه التشكيلة. رئيس الوزراء السابق، الذي يرتكز إلى اليمين، يمكنه أن يتحدى بينيامين نتنياهو دون أن يشتبه في أنه سياف استراتيجي. وعندما تضعه الاقتراعات بالقرب من ليكود، فإنها ترسل إشارة هامة: فجزء من الناخبين المحافظين يسعى إلى إحداث ثورة إيديولوجية أقل من تغيير الطيار. هذه الحركة ضرورية ويعني ذلك أن التصويت ضد نايتانياهو يمكن أن يغذي لغة من لغات الأمن والكفاءة والإدارة، وليس مجرد خطاب مؤسسي أو ليبري. ويحافظ ياير لابيد على قاعدة، وياير الجولان يحشد جزءا آخر، ولكن من الواضح أن بينيت يجسد خطر التحول الصحيح.

هذه الحركة لا تضمن التناوب بل إن الإسقاطات تبين أنه ليس لكلمة الحكومة ولا للمعارضة الصهيونية أغلبية تلقائية وحدها. ويمكن للأحزاب العربية مرة أخرى أن تحصل على نصيب من معادلة الائتلاف التي تعقِّد أي سيناريو. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العلاقات بين زعماء المعارضة متوترة، كما يتبين من التبادلات الأخيرة بين ياير لابيد والمنافسين الآخرين. لكن البيانات الجديدة ليست وحدة المعارضة المثالية وهذه هي قدرتها المتزايدة على منع بنيامين نتنياهو من تحويل الحرب إلى هيمنة. وفي إسرائيل، يمكن للزعيم أن يعيش لفترة طويلة في مشهد مجزأ. غير أنه يجب عليها أن تحتفظ بالمبادرة. إنها بالتحديد هذه المبادرة التي تفوق سيطرته

الرهان الأمريكي استدار

كامب نتنياهو اعتمد بشدة على قرب دونالد ترامب وكان من شأن هذه العلاقة أن تعطي إسرائيل عمقا دبلوماسيا وتغطية عسكرية وعائدا سياسيا داخليا. وفي الأيام الأولى من الحرب، بدا أن الحجة تعمل: فالتنسيق الإسرائيلي الأمريكي يبدو أنه يؤكد أن رئيس الوزراء لا يزال، أفضل من أي شخص، قادر على مواءمة الاستراتيجية الإسرائيلية مع مصالح واشنطن. لكن الباقي غير تلك القراءة وجرى التفاوض على وقف إطلاق النار في إطار لا يتزوج الأفضليات الإسرائيلية، مع الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. وفي نظر بعض الرأي، أدى هذا إلى تخفيض بنيامين نتنياهو إلى حليف هام، وليس إلى سيد لعبة.

العكس هو أيضاً اقتصادي. وتقدر تكلفة الحرب بمبلغ 11.5 بليون دولار لإسرائيل. In a country already plagued by the post-7 October budgetary, social and military tensions, this bill fed criticism. إن الحرب ضد إيران لم تحشد الجيش فحسب؛ وأشارت إلى هشاشة الاقتصاد خلال فترات التعبئة المطولة. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع مخاطر الطاقة العالمية، ولا سيما المرتبطة بمسألة أورموز، إلى تعزيز الشعور بأن النصر التكتيكي يمكن أن يؤدي إلى بيئة استراتيجية أكثر استقرارا. وكان رئيس الوزراء بحاجة إلى حرب قصيرة ومربحة سياسيا. لقد وجد نفسه بحرب باهظة الثمن و مبهمة سياسياً

ويضيف المشهد الدولي ضغطا آخر. وطلبت فرنسا أن تمتد الهدنة إلى مختلف المسارح، ولا سيما لبنان. وعلقت إيطاليا اتفاق تعاون دفاعي مع إسرائيل. ودعت عشرة بلدان على وجه الاستعجال إلى إنهاء الأعمال القتالية في لبنان بعد وفاة حفظة السلام وتفاقم الصراع. وبالنسبة لأكثر الناخبين الإسرائيليين قوميا، يمكن أن تعزز ردود الفعل هذه فكرة عالم معاد. غير أن للناخبين الآخرين أيضاً قلق ملموس جداً: هو تزايد العزلة دون أي فائدة استراتيجية صافية. ومرة أخرى، لا يخسر بنيامين نتنياهو لأنه يشن حربا؛ ويخسر لأنه يبدو أنه يتراكم التكاليف دون توضيح المكاسب.

انتخاب اختصاص أكثر من أيديولوجية

ومع اقتراب الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر، فإن المناقشة الإسرائيلية يمكن أن تتحرك. والسؤال الرئيسي لن يكون بالضرورة هو من يتكلم بقسوة مع إيران أو حزب الله أو حماس. ويمكن أن يصبح الأمر أكثر بساطة وغموضا بالنسبة لرئيس الوزراء: الذي لا يزال قادرا على إدارة بلد يعمل على عدة جبهات، في ظل ضغوط قضائية وميزانية ودبلوماسية؟ ويحتفظ بنيامين نتنياهو بأصول واضحة. ولا تزال تجربته غير متقاربة. ولا تزال قاعدتها الانتخابية قوية. لقد أتقن لغة الخوف والإنذار والإلحاح أفضل من منافسيه He also knows how to fragment his oppositions and dramatictize every election.

لكن الأداة التي كثيراً ما سمحت له بالقفز تبدو أقل موثوقية فقد تمكن لسنوات من إقناع جزء حاسم من الإسرائيليين بأنه في أوقات الأزمات كان يملك السميكة الاستراتيجية اللازمة. وينبغي أن تكون الحرب ضد إيران قد أعادت تنشيط تلك الولاية القضائية. لقد استخدمته أكثر (بولز) لم يقل بعد أن (نيتنياهو) مغلق بل إنها تشير إلى أن الحرب، بعيدا عن جعلها محورية لا جدال فيها، قد حولت الحملة المقبلة إلى استفتاء بشأن فعاليتها الحقيقية. إنه ليس نفس الشيء وفي بلد شكلته حالة الطوارئ الأمنية، كثيرا ما يكون فقدان احتكار الكفاءة المتصور أثقل من فقدان عدد قليل من النقاط الشائعة.

ثم يبقى سؤالاً مفتوحاً، ويتجاوز مصير رئيس الوزراء الفوري. إذا كانت الحرب الأكثر رمزية لمهنته لا تكفي لإعادة إئتمانه السياسي، ماذا يمكن أن يفعل ذلك؟ ومن شأن زيادة التصعيد أن يصمم بصورة مؤقتة جزءا من البلد، ولكن لا يوجد ضمان بأنه سيمحى الشكوك المتراكمة. ومن شأن وجود غموض أكثر دواما أن يضع المحاكمة والتكاليف الاقتصادية واغتصاب السلطة في المقدمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وفيما بين هذين السيناريوهين، يتجه بنيامين نتنياهو نحو الانتخابات دون الاستفادة من العائد الذي يأمل أن يستخلصه من الحرب ضد إيران، في حين يبدو أن جزءا متزايدا من الناخبين الإسرائيليين يطرح سؤالا أكثر وحشية من الحزبيين: فبعد العديد من الجبهات المفتوحة، الذي لا يزال يسيطر حقا على الباقي؟