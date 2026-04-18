نحو نهاية وقف إطلاق النار مع إيران؟?

وفي غضون بضعة أيام من انتهاء الصلاحية، دخل وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران منطقة من عدم اليقين. ولم تعد الإشارات الدبلوماسية والعسكرية في نفس الاتجاه. فمن جهة، لا تزال السلطات الأمريكية متفائلة بشأن إمكانية إبرام اتفاق. ومن ناحية أخرى، لم تعد المفاوضات المقررة في باكستان ذات تاريخ متفق عليه، في حين أن الضغط العسكري في البحر يزداد قوة. وفي هذه المرحلة، تؤكد المعلومات المتاحة شيئا واحدا قبل كل شيء: لم يعد هناك جدول زمني واضح لجولة ثانية من المناقشات، حتى مع اقتراب هدنة الأسبوعين من نهايتها، التي يتوقع أن تنتهي في ليلة الثلاثاء إلى يوم الأربعاء وفقا للجدول الأمريكي.

ومن ثم، يمكن التأكد جزئيا من الإرسالات الواردة، مع وجود اختلاف كبير. نعم، تشير باكستان وإيران إلى عدم تحديد موعد للجولة القادمة من المفاوضات. أجل، يومية أمريكية تقول أن قوات أمريكية تستعد لركب السفن ذات الصلة بإيران وتصادر السفن التجارية في الأيام القادمة نعم، لا تزال واشنطن تفاؤلا رسميا بشأن إمكانية أن يكون الحصار البحري الصعب بمثابة أداة لسحب اتفاق. ومن ناحية أخرى، فإن التركيبة التي كانت ستجرى يوم الاثنين في المناقشات ستتجاوز ما تؤكده حاليا أقوى المصادر. ما يثبت هو عدم وجود تاريخ محدد. وهذا يعني، في الواقع، تفريغ احتمال جولة يوم الاثنين، ولكن عدم إلغاء التعيين الذي تم تأكيده رسميا من قبل.

هذا الظل مركزي، لأنه يقول بالضبط أين التسلسل. هذا ليس بعد راحة مفتوحة بين الجانبين وهو مأزق تدريجي في نفس اللحظة التي ينبغي فيها نظريا تأمين الهدنة بلقاء جديد. وكلما زاد تاريخ استئناف المناقشات، كلما أصبحت نهاية وقف إطلاق النار نتيجة سياسية وعسكرية.

ولم تعد الجبهة الدبلوماسية في زخم الأيام الأولى. ويتحول إلى مرحلة أكثر غموضاً، حيث يحاول كل طرف تحسين موقفه قبل انتهاء الموعد النهائي. في هذا السياق، لا يبدو تصلب الضغط البحري الأمريكي ضجيجًا في الخلفية. يصبح الرسالة الأخرى من واشنطن: وإذا لم تكتمل المفاوضات بسرعة، فإن الولايات المتحدة سترفع التكلفة الاقتصادية واللوجستية إلى إيران.

لا توجد جولة يوم الاثنين محددة رسميًا

وتتعلق النقطة الأولى التي يمكن تأكيدها بباكستان. وفي وقت مبكر من 16 نيسان/أبريل، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إلى أنه لم يُحدد أي تاريخ لإجراء جولة ثانية من المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد ذلك بيومين، قال نائب وزير خارجية إيران، سعيد خاتيب زاده، بدوره أنه لم يتم تحديد موعد للتسلسل التالي وأنه يجب وضع إطار للتفاهم في صيغته النهائية أولا. وهذا التقارب مهم. وهذا يعني أنه لا إسلام أباد ولا طهران يصادقان اليوم على فكرة تعيين متفق عليه ليوم الاثنين.

ولهذا السبب يجب استخدام كلمة التعليق بعناية. ومن الناحية العملية، يكون الأثر قريبا. ويفقد الاجتماع المعلن عنه توقعاً، ثم يُترك بلا هوادة، أي اتساق سياسي. ولكن الواقع أن التأكيدات المتاحة لا تتحدث عن جلسة رسمية ثابتة وملغاة. يتحدثون عن جولة ثانية لم تعثر على موعدها بعد وهذا الضباب مهم لأنه يتفادى تحويل عدم اليقين الحقيقي إلى كسر دبلوماسي مستهلك بالفعل.

هذا لا ينتقص من خطورة اللحظة. كلما كان التقويم أكثر ضبابية كلما اقتربت الهدنة من مداها بدون بنية واضحة لتمديدها. وقال أحد كبار المسؤولين الإيرانيين مرة أخرى يوم الجمعة إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق أولي في الأيام القادمة بمساعدة باكستان، من أجل إيجاد حيز لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار. أظهر هذا البيان أنه في طهران، ظلت فكرة التمديد مطروحة على الطاولة. لكن بعد 48 ساعة تغيرت اللغة. لن نتحدث عن جولة وشيكة بعد الآن. نحن نتحدث عن إطار تفاهم لننتهي منه قبل أن نحدد موعداً.

ولهذه التنمية عواقب بعيدة المدى. وفي بداية الهدنة، لا يزال من الممكن تقديم عدم وجود جدول زمني محدد كوقت للتحضير. ومع اقتراب الموعد النهائي، يصبح الغياب نفسه أحد أعراض التوقف. ويعني ذلك أن الطرفين لم يتفقا بعد على نطاق المناقشة، أو على شكلها، أو على أدنى توقعاتها أو على أساس سياسي يوافقان على العودة إليه.

ومما لا شك فيه أن دونالد ترامب أبرز عامل اللوجستيات، ولا سيما دونالد ترامب، الذي لا يزال يشير إلى إمكانية إجراء اتصالات مباشرة جديدة. ولكن في المفاوضات من هذا النوع، فإن اللوجستيات لا تكاد تكون موضع شك بمفردها. عندما يرغب طرفان في رؤية بعضهما بسرعة يجدان مكان وموعد إن عدم رغبة إسلام أباد وطهران اليوم في إعلان التعيينات يبين أن الخلافات الموضوعية لا تزال هامة.

الضغط الأمريكي يتحرك نحو البحر

ومع تباطؤ الطريق الدبلوماسي، يزداد الضغط الأمريكي على إيران في البحر. هذا هو العنصر الرئيسي الثاني الذي تم تأكيده بواسطة رسائل الجمعة. وفقًا لصحيفة يومية أمريكية نقلتها وكالة أنباء، يستعد الجيش الأمريكي في الأيام المقبلة للصعود إلى ناقلات النفط المرتبطة بإيران والاستيلاء على السفن التجارية في المياه الدولية. وتذكر الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات. ولكن مجرد كونه خطير بما فيه الكفاية لتكراره بهذه الطريقة يقول الكثير من الوقت.

وهذه المعلومات في سياق متوتر بالفعل. وقد فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على السفن التي تدخل إلى الموانئ الإيرانية أو تغادرها. وتعرض واشنطن هذه الاستراتيجية بوصفها أداة اقتصادية لإجبار طهران على قبول اتفاق. والهدف ليس فقط كبح الصادرات الإيرانية. كما أن من الواضح للمشترين والمؤمنين ومالكي السفن والوسطاء أن تكلفة التجارة مع إيران يمكن أن ترتفع بشكل حاد في الأيام القادمة.

غير أن التحول من منطق الرصد إلى المنطق المحتمل للإقامة الداخلية سيغير مستوى المخاطر. إن اعتراض السفن المرتبطة بإيران أو الاستيلاء على السفن التجارية في أعالي البحار هو قفزة من الإكراه. هذه لم تعد مجرد إشارة عسكرية. وهذا يؤثر بشكل مباشر على حرية الحركة البحرية والتأمين وثقة المشغلين، بالإضافة إلى أسعار الطاقة. وإذا تأكد هذا السيناريو، لن تكون نهاية وقف إطلاق النار مجرد مسألة دبلوماسية. وستصبح مسألة الأمن التجاري الدولي.

اللحظة المختارة تضيف إلى الضغط إن رفع التهديد البحري قبل بضعة أيام من نهاية الهدنة يعني أن تُخبر إيران بأنه لن تكون هناك عودة طبيعية دون تقدم سياسي. كما يرسل إشارة إلى جميع من يواصلون شراء أو نقل أو تيسير التجارة الإيرانية. ولا توجه الرسالة إلى طهران فحسب. وهو يستهدف كامل سلسلة الدعم الاقتصادي حول إيران.

ضغوط تستهدف أيضا الصين

وفيما يتعلق بهذه النقطة، يجب أن نميّز ما تأكد من ما تبقى من نظام التفسير. فكرة أن ملاحظات رئيس أركان الولايات المتحدة شكلت تحذيراً للصين لا تظهر في هذه المرحلة ومن ناحية أخرى، هناك عدة عناصر تجعل هذا معقولا.

أولاً، من الواضح أن واشنطن قد شدّدت خطابها عن مشترين النفط الإيرانيين. وقد حذرت خزانة الولايات المتحدة من أن البلدان المشترية قد تخضع لجزاءات ثانوية. كما أشار مسؤولو الولايات المتحدة إلى أن شراء الصين للنفط الخام الإيراني يجب أن يتوقف إذا كان الضغط الأمريكي يعمل كما هو مخطط له. وأفادت إحدى وكالات الأنباء أن الولايات المتحدة حذرت مصرفين صينيين من عدم فرض عقوبة على أموال إيرانية. وأشارت أيضا إلى أن الصين كانت قد استوعبت في السابق أكثر من 80 في المائة من النفط الذي شحنته إيران.

ثانيا، صيغت اللغة العسكرية الأمريكية بطريقة واسعة جدا. وحذر رئيس الأركان دان كين من أن الولايات المتحدة ستتابع بنشاط السفن التي تحاول تقديم الدعم المادي إلى إيران. وتشير هذه الجملة نظريا إلى أي مالك سفينة أو مستأجر أو شبكة لوجستية. ولكن في واقع سوق النفط في إيران، فإنه يؤثر أيضا بالضرورة على قنوات إعادة البيع والشراء ذات الصلة بالآسيوية، وبالتالي الصين في المقام الأول.

ولذلك، سيكون من المفرط أن نقدم، كحقيقة ثابتة، الجملة التي يوجه فيها الإنذار صراحة إلى بيجين. ومن ناحية أخرى، صحيح أن البعد الصيني هو في قلب جهاز الضغط الأمريكي. فالإكراه البحري ليس له أي معنى استراتيجي إذا لم يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الفرص التجارية للنفط الخام الإيراني. وتمر هذه الفرص إلى حد كبير عبر الصين.

وفي هذه المرحلة من نهاية الهدنة، يصبح هذا الجانب أكثر أهمية. (واشنطن) لا تمارس الضغط على (إيران) على طاولة المفاوضات. كما أنها تفرض ضغوطا على الشركاء الذين يجعلون التجارة الإيرانية ممكنة. هذه طريقة للقول إن أي صفقة لن تأتي بتكلفة تتجاوز بكثير العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران وحدها.

وقف إطلاق النار تقترب من نقطة الانطلاق

النقطة الرئيسية الثالثة هي الموعد النهائي نفسه. وأشار دونالد ترامب يوم الجمعة إلى أنه بدون اتفاق سلام، يمكن استئناف القتال في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عندما تنتهي الهدنة التي تدوم أسبوعين في 8 نيسان/أبريل. ولذلك أصبح الجدول الزمني واضحا الآن. إن أفق الليلة الممتدة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء يمثل نقطة الاندفاع المحتملة بين إطالة أمد المواجهة أو الانزلاق المرتجل أو استئنافها.

هذا التذكير ليس تافهاً يُظهر أن البيت الأبيض لا يعتبر الهدنة مُكثّرة ذاتياً ولا يُعرض التقرير كآلية تستمر من خلال العصور الدبلوماسية فقط. ولها تاريخ نهائي، ويستخدم هذا التاريخ كأداة ضغط. وتشير إدارة الولايات المتحدة إلى أن الوقت ينفذ من عدم وجود حل وسط. كلما مرّت الأيام بدون جولة ثانية مُنظمة، كلما زاد احتمال خروج مُنظم من الهدنة.

وعلى الجانب الإيراني، لا تزال اللغة أكثر حذراً، بل مجرد الكشف عنها. وتقول طهران إنه تم إحراز تقدم، بينما تقول إنه لا يزال يتعين وضع إطار للتفاهم في صيغته النهائية وأنه لا يمكن تحديد أي تاريخ قبل ذلك. وفي الوقت نفسه، أشار مسؤول إيراني مرة أخرى يوم الجمعة إلى أن تمديد وقف إطلاق النار يظل ممكنا إذا تم التوصل إلى اتفاق أولي. وهذه التركيبة هي سمة لنهاية هشة من الهدنة: فلا يزال الجانبان يقولان إنهما يرغبان في الكلام، ولكنهما يضعان الباقي في ظروف لا تضمن شيئا في الساعات القادمة.

ويعزز السياق البحري هذا الهشاشة. وتظهر إعادة فرض رقابة أشد على مضيق أورموز، والحوادث المبلغ عنها ضد السفن، وعدم العودة الكاملة إلى الحرية العادية للملاحة، أن البيئة لا تزال غير مستقرة إلى حد بعيد. وهذا يعني أن نهاية وقف إطلاق النار ليست فقط في السلالم الدبلوماسية. ويُستخدم أيضاً في المياه وفي ممرات الطاقة وفي تصور المخاطر من جانب الجهات الفاعلة الاقتصادية.

وبعبارة أخرى، فإن الهدنة ليست مجرد هدنة سياسية. وهي أيضا عرق مادي. وكلما تعطلت التجارة، زادت تردد مالكي السفن، وزادت زيادات التأمين، وزادت الضغوط الاقتصادية. ويحد هذا المناخ من هامش خطأ المفاوضين. وهو يجعل كل يوم بدون جدول زمني واضح مرة أخرى عندما يبدو الاتفاق ممكنا في الخطاب، ولكن من الصعب تحقيقه.

التفاؤل الأمريكي لا يزال سليما على واجهة

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال واشنطن تظهر الثقة. ومنذ عدة أيام، أكد البيت الأبيض من جديد أنه يشعر بالارتياح إزاء احتمالات إبرام اتفاق. ولا يزال كارولين ليفيت، المتحدث باسم السلطة التنفيذية، يتحدث عن محادثات مثمرة ومستمرة. دونالد ترامب، يوم الجمعة، ادّعي أن لديه « محادثات جيدة جدا » مع إيران، بينما رفض إعطاء التفاصيل.

ويمكن قراءة هذا التفاؤل بطريقتين. وقد يعكس وجود تبادلات موضوعية حقيقية، لا تزال جارية، ولكنها لم تحرز تقدما كافيا حتى الآن. يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من استراتيجية اتصال مصممة للحفاظ على الضغط مع تجنب الذعر في الأسواق وتصور الفشل قبل أيام قليلة من الموعد النهائي. ولا تستبعد القراءتان بالضرورة.

ما هو مؤكد هو أن التفاؤل الأمريكي يتعايش الآن مع إشارات أصعب بكثير. ولم يتم رفع الحصار البحري. ولا تزال هناك تهديدات بالجزاءات الثانوية. قصة الصعود المحتملة معززة وإمكانية استئناف القتال في نهاية الهدنة مذكورة علنا من قبل رئيس الولايات المتحدة نفسه. لم نعد في المرحلة الأولية ونحن في نهاية وقف إطلاق النار حيث يمضي الأمل في التوصل إلى حل وسط وتهديد التصعيد بالتوازي.

هذا التعايش هو بالضبط ما يجعل اللحظة غير مستقرة وإذا كانت الولايات المتحدة مقتنعة حقا بأن الاتفاق في متناول اليد، فإنه يمكن أن يقلل من الضغط العسكري والتجاري لتسهيل إبرامه. لكنها تفعل العكس: فهي تظهر التفاؤل بينما تستعد لاتخاذ تدابير أكثر عدوانية. وهذا يشير إلى أن واشنطن تريد أن تصل إلى حافة الموعد النهائي مع الحد الأقصى للجذام، حتى أنها تزيد من خطر الانزلاق.

ما يستطيع المرء تأكيده وما يبقى مفتوحاً

وفي هذه المرحلة، يمكن اعتبار أربع نقاط صلبة. أولا، لا يحدد موعد للاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران، لا وفقا لإسلام أباد ولا وفقا لطهران. ثم، فإن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قريب جدا من نهايته، مع أفق الأربعاء وفقا للجدول الزمني الذي ذكره دونالد ترامب. وثالثا، لا يزال الضغط البحري الأمريكي يتزايد، وهناك تقارير يومية أمريكية تفيد بأن الجيش يستعد لعمليات الصعود والحجز في الأيام القادمة. رابعا، لا تزال واشنطن تفاؤلا رسميا بشأن إمكانية إبرام اتفاق، على الرغم من أن هذا التفاؤل يتزامن مع تشديد واضح جدا لوسائل الضغط.

غير أنه لا تزال هناك حاجة إلى معالجة نقطتين بحذر. الأول هو فكرة الجولة رسميا يوم الاثنين ثم تعليق. تؤكد العناصر العامة المتاحة عدم وجود تاريخ، وليس إلغاء موعد تم التحقق منه. والثاني هو التأكيد على أن الإشارة العسكرية الأمريكية تستهدف الصين صراحة. والضغط على بيجين لا يمكن إنكاره في منطق المخطط، ولكن الصيغة الدقيقة لا تزال، في هذه المرحلة، تفسيرا أكثر اتساقا من حقيقة أنشأها المصدر الرئيسي علنا.

وهذا التمييز ليس منهجيا فحسب. إنه في قلب هذه اللحظة الدبلوماسية ومع انتهاء وقف إطلاق النار، يصبح الكثير من الأشياء معقولا. تم تأكيد القليل والخطر في هذه المرحلة هو تحقيق توقعات موثوقة للقرارات المتخذة بالفعل. ما يخرج من اشارات الجمعة الصليبية هو فوق كل شيء ارتفاع في التوتر داخل الهدنة نفسها.

نحو نهاية هدنة تحت إكراه قوي

ومن ثم، يرد موجز للحالة. إن وقف إطلاق النار يقترب من نهايته بدون جولة ثانية مقررة. (إيران) و (باكستان) يقولون أنه لم يتم تحديد موعد وتحافظ الولايات المتحدة على خطاب متفائل، ولكنها تعد أو تسمح بوضع تدابير إنفاذ إضافية في البحر. مضيق (أورموز) لا يزال مكان اضطرابات و(دونالد ترامب) نفسه يحذر أنه بدون اتفاق، القتال يمكن أن يستأنف في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وهذه المجموعة من الأدلة لا تمكن بعد من استنتاج أن الهدنة ستفشل. كما أنها لا تؤيد التمديد. بل إنه يضع حدا لوقف إطلاق النار تحت ضغط شديد، حيث تفتقر الدبلوماسية إلى جدول زمني وتصبح الإكراه أكثر وضوحا. في هذا النوع من التسلسل، لا تموت المفاوضات بالضرورة في إعلان واحد. ويمكن أن تتدهور مع اقتراب الموعد النهائي أسرع من الإيضاحات اللازمة.

وبالنسبة للأسواق، وبالنسبة لمالكي السفن وعواصم المنطقة، أصبحت المشكلة الآن ملموسة للغاية. وإذا لم تُعاد برمجة أي جولة بسرعة، فإن الهدنة ستدخل في ساعاتها الأخيرة دون وجود آلية سياسية ثابتة بوضوح لتمديدها. وإذا أصبحت عمليات الحصار، في الوقت نفسه، أشد صرامة، فإن نهاية وقف إطلاق النار ستتوقف عن فرضية دبلوماسية مجردة لتصبح خطرا عسكريا فوريا مرة أخرى.