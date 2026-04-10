نحو وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان؟ إعلان متوقع، ولكن لا تزال مناطق الظل الرئيسية

ويمكن أن يُفتح من الغد تسلسل دبلوماسي جديد بين إسرائيل ولبنان. وفقاًإسرائيل هيوم« وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل ولبنان » سيكون في الإعداد، مع إعلان متوقع في الساعات القليلة القادمة. وبموجب هذا السيناريو، سيفتح هذا الإعلان مرحلة من مراحلهالمفاوضات المباشرةبين بيروت وتل أبيب بشأن التنفيذ الكامل لشروط وقف إطلاق النار لعام 2024، مع الطلب اللبناني على إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية. في هذه المرحلةالمصطلحات المحددةفمثل هذا الترتيب ليس عاما ولا يوجد ما يقال إذا كان اتفاقا رسميا، أو التزام سياسي مؤقت، أو مجرد نافذة من التصعيد.

هذا الضباب مركزي ولعدة أيام، تراكمت إشارات متناقضة. فمن جهة، سمح بنيامين نتنياهو بفتح مناقشات مباشرة مع لبنان، مع واشنطن كإطار قادم. ومن جهة أخرى، زعم أيضاً أنهوقف إطلاق النار في لبنانحتى تتحقق الأهداف الإسرائيلية. This contradiction feeds the current uncertainty: Israel is talking about negotiations, but has so far refused to include the Lebanese front clearly in the Iranian-American truce dynamic. ولهذا السبب بالتحديد، فإن الإعلان عن وقف لإطلاق النار، إذا حدث، سيشكل انحرافا سياسيا هاما.

ما نعرفه في هذه المرحلة

أقوى نقطة هي وجودالقناة الدبلوماسية للتحضير– وتناقش المناقشات المباشرة بين إسرائيل ولبنان مناقشة جيدة في واشنطن العاصمة، في ضوء قضية حزب الله، والحدود الجنوبية، وعودة المشردين، وتنفيذ الالتزامات السابقة. لكن المخروطات لا تزال غير واضحة No public text has been published. ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على أي جدول زمني مفصل. ولم يتم الإعلان عن أي آلية ضمان. وبعبارة أخرى، كلمة « وقف إطلاق النار » تدور، ولكن الهيكل الحقيقي لهذا الاتفاق المحتمل لا يزال مجهولا.

العنصر الهام الآخر هوالمركز اللبناني– ويدعو لبنان إلى وقف إطلاق النار قبل أو مرافقة أي مفاوضات جادة. وهذا الشرط غير هامشي. وهو يستجيب لمنطق سياسي بسيط: إن بيروت ترفض الدخول في مناقشات مباشرة مع استمرار الإضرابات، ولا تزال نسبة القوة العسكرية مهيأة بالكامل من جانب إسرائيل. وعرض المسؤولون اللبنانيون الهدنة كشرط أساسي لجعل المحادثات ذات مصداقية.

الحالة اللبنانية، حجر الزاوية في مناقشات واشنطن

في قراءة اليوم في بيروت، لا يمكن أن يكون هناك مفاوضات حقيقية إذا ما بقي لبنان تحت النار. وهذا هو السبب في أن احتمال إعلان الغد سيكون له أهمية سياسية: فهو سيفي بمتطلب لبناني أساسي:فصل المفاوضات عن الإكراه العسكري الفوريوطالما ضربت إسرائيل أثناء الحديث عن المناقشات، فإن المحادثات تبدو أقل شبها بعملية دبلوماسية من تمديد نسبة القوة العسكرية.

والمشكلة هي أن هذا الطلب اللبناني يصطدم بحقيقة معروفة: فإسرائيل تريد أن تشمل المناقشات تحييد حزب الله وأمن حدوده الشمالية، في حين أن الدولة اللبنانية ليست لديها السعة العسكرية ولا السعة السياسية لفرض نزع السلاح السريع وحدها. وهذا يقلل إلى حد كبير من النطاق الملموس للمفاوضات المعلنة. ومن الواضح أن وقف إطلاق النار يمكن أن يفتح مناقشة، ولكنه وحده لن يحل جوهر النزاع.

إسلام أباد في الخلفية: الحالة الإيرانية

The other dimension, less visible but decisive, is played toإسلام أبادحيث تجارة إيران مع الولايات المتحدة يجب أن تستمر وقد حافظت طهران منذ عدة أيام على أن إزالة التصعيد الموثوق به لا يمكن أن يستبعد لبنان. ودافعت إيران وباكستان والعواصم العديدة عن فكرة إدراج لبنان في روح الهدنة الإقليمية، إن لم يكن نصها. وعلى العكس من ذلك، سعت إسرائيل وواشنطن إلى معاملة الجبهة اللبنانية كملف منفصل.

وفي هذا السياق، لن يكون وقف إطلاق النار الإسرائيلي – اللبناني مجرد حدث ثنائي. سوف يصبح أيضاالحالة السياسية للاستدامةمن أجل استمرار القناة الإيرانية الأمريكية وبعبارة أخرى، إذا ما ظل لبنان مستبعدا، فيمكن لطهران أن تزعم أن الهدنة قد أفرغت من مضمونها الإقليمي. وعلى النقيض من ذلك، إذا كان لبنان مشمولاً في عملية شطب، ولو جزئياً، فإنه يعزز منطق إسلام أباد. هذا يعطي الإعلان المتوقع مسافة بعيدة عن الحدود الجنوبية للبنان

لماذا يكون هذا الإعلان نقطة تحول؟

فالإعلان الصادر عن الغد يعني أولا أن إسرائيل تقبل، مؤقتا على الأقل، ما رفضته علنا قبل بضعة أيام: الفكرة القائلة بأنه لا يمكننا أن نفصل الجبهة اللبنانية بصورة دائمة عن بقية التسلسل الإقليمي. ويعني ذلك أن الضغط الدبلوماسي يؤدي إلى تأثير حقيقي، حتى محدود. وأخيراً، ستفتح مرحلة جديدة لن يكون فيها السؤال هو وقف الإضرابات، ولكن مسألة وقف الإضرابات.التطبيقa possible ceasefire: return of internally displaced persons, respect for the border, monitoring mechanisms, cease of violations and status of direct negotiations.

لكن يجب أن نكون حذرين والسابقة الفورية تدعو إلى عدم الثقة. وبعد إعلان الهدنة الإيرانية – الأمريكية، واصلت إسرائيل إضراباتها في لبنان، مدعية أن هذا المسرح غير مشمول. وقد أظهر هذا التباين في التفسير بالفعل أن الفجوة يمكن أن تكون هائلة بين الإعلان السياسي والواقع العسكري. ومن ثم، فإن وقف إطلاق النار الذي أعلن غدا لن يكون له قيمة إلا في طرائقه الفعلية: الوقف الحقيقي للإضرابات، وقبول الأطراف، ووضع إطار سياسي واضح بما فيه الكفاية لمنع العودة الفورية إلى التصعيد.

ما لم يعرف بعد

At present, several key points remain unknown. Theالمدةاحتمال وقف إطلاق النار. وليس من المعروف ما إذا كانت هذه هدنة مؤقتة أو آلية أوسع نطاقا ترتبط بمناقشات واشنطن. ومن غير المعروف أيضا ما إذا كان حزب الله متورطا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الترتيب، أو ما إذا كان الاتفاق لن يتم إلا من خلال الدولة اللبنانية والوساطة الدولية. وأخيرا، ليس من المعروف ما إذا كانت إسرائيل ستوافق حقا على الدخول في مفاوضات دون مواصلة الضغوط العسكرية في آن واحد.

لهذا السبب، في هذه المرحلة، الشيء الأصح هو أن لا نتحدث عن اتفاق تم الحصول عليه،النافذة المحتملة– نافذة دبلوماسية خطيرة، يمكن أن تكون مهمة، ولكن لا تزال محاطة بالغموض. وإذا تم تأكيد الإعلان غدا، فإنه سيشكل لحظة سياسية كبرى. وإذا لم يكن مصحوبا بالتزامات ملموسة ويمكن التحقق منها، فإنه قد يكون مجرد تعليق هش في حرب كانت حتى الآن تتدفق باستمرار إلى الكوادر المعلنة.