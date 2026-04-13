نموذج: موقع اليونسكو تحت الصدفة

The bombardment reported on 13 April in Tyre does not only target a city already threatened by the strikes. According to the Lebanese public agency, it has touched the archaeological citadel of Tyre, a UNESCO World Heritage property. وفي حرب تقع فيها عتبات الحماية على بعضها البعض، يغيّر بلوغ هذا الموقع طبيعة الملاحظة: فهي لم تعد مجرد بنية تحتية أو أحياء أو طرق مكشوفة، بل هي ممتلكات ثقافية تخضع لنظام حماية دولي.

ضربة على ممتلكات محمية

وفي يوم الاثنين، 13 نيسان/أبريل، عبرت الحرب عتبة تتجاوز المنطق العسكري. According to the Lebanese National Information Agency, a bombing hit the archaeological citadel of Tyre in southern Lebanon. وخلف إرسال عدد قليل من الخطوط، يُعتبر الرهان هائلا: فهو ليس مبنى عاديا أو معلما محليا بسيطا، بل موقعا للتراث العالمي تابعا لليونسكو. وعندما يتم الوصول إلى هذا المكان، لا يمكن قصر القراءة على الميزانية العمومية الفورية. وما هو متأثر هو كامل سلسلة الذاكرة، وعلم الآثار، والسرد الوطني، والتراث المشترك. وفي صراع سبق أن اتسم بضربات ضد المناطق المدنية، والإغاثة والهياكل الأساسية، يفتح الهجوم في صور جبهة أخرى، هي تدمير الوقت الطويل. المدينة لا تأوي الناس المحاصرين بالقنابل فحسب كما أنها تحافظ على جزء حاسم من البحر الأبيض المتوسط، والفينيكان، والرومان، والبيزانتين، وتاريخ القرون الوسطى. ولذلك، فإن القول بأن موقعا لليونسكو قد قصف ليس صيغة مذهلة. وهو وصف لحقيقة تنطوي على نظام قانوني محدد ومسؤولية سياسية أوسع بكثير من مجرد ضرر مادي.

صور ليست نصب تذكاري معزول، وضعت بعيدا عن الحرب كزينة قديمة. الموقع الأثري جزء من النسيج الحضري والتاريخي للمدينة وتشير اليونسكو إلى أن تاير، الذي كان موقعا للتراث العالمي منذ عام ١٩٨٤، كان واحدا من المدن الفونيقية الكبرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المرتبطة مباشرة بالمراحل الرئيسية في تاريخ البشرية، من التوسع في البحر إلى إنتاج الأرجواني، إلى التراث اليوناني والروماني والمعبر لا يزال مرئيا في رفاته. ويفسر هذا العمق لماذا لا يمكن أبدا قراءة تفجير هذا المكان على أنه حادث تراث ثانوي. عندما يتم الوصول إلى مدينة مثل تاير، كل من السكان الأحياء والمحفوظات المفتوحة الهواء مهددة. وتصف اليونسكو أيضا الخير كمجمع مؤلف من عدة مناطق متميزة، بين المبشرين الحضريين وجماعة البازلاء. ولا تميز الحرب بين طبقات الحجر ومستويات المعنى. وهو يكسر المساحة، وينقل السكان، ويقطع الحفر، ويمنع الدراسات الاستقصائية، ويؤخر عمليات الاستعادة، ويرصد الرفات بصورة عشوائية. وهذه هي الطريقة التي تلحق بها الصراعات الحديثة الضرر بالتراث: ليس فقط من جراء أثر القصف، بل أيضا من خلال التركيب المستدام لانعدام الأمن حول المواقع.

A UNESCO site Tyre under enhanced protection

وما يجعل التحذير من هذا الـ 13 نيسان/أبريل أكثر جدية هو أن صور لا تصل عارية أمام القانون الدولي. وللموقع نظام مزدوج للحماية. فمن جهة، تغطيها اتفاقية التراث العالمي باعتبارها من ممتلكات اليونسكو. من ناحية أخرىالمواقع الأثريةعلى قائمة الممتلكات الثقافية التي تعزز الحماية في لبنان بموجب الآلية المنصوص عليها في البروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954. وبعبارة أخرى، نحن لا نتحدث فقط عن مكان مرموق أو رمزي. ويشار إلى مصطلح " الممتلكات الثقافية " على أنه من أعلى مستويات الحماية في أوقات النزاع المسلح. وفي 1 نيسان/أبريل 2026، أشارت اليونسكو كذلك إلى أن هذا النظام يشكل أعلى مستوى من الحماية القانونية من الهجوم والاستخدام العسكري، وذلك فيما يتعلق بـ 39 من الأصول اللبنانية الأخرى الموضوعة تحت حماية الطوارئ المعززة. وفي البيان نفسه، ذكرت المنظمة أنها قد أكدت بالفعل حدوث ضرر في مدينة صور. ولا تقع الإضراب المبلغ عنه اليوم في فراغ وثائقي. It is part of a sequence where the danger to the heritage of Tyre was already identified, documented and formally reported to the international community.

وهذه النقطة تغير طبيعة المناقشة. وكثير من الأضرار التي لحقت بالتراث في أوقات الحرب تُعرض بعد الضربة على أنها أضرار جانبية، وآثار على النفس، وعواقب مؤسفة ولكن عرضية. The case of Tyre is not easily confined to this rhetoric. أولا، لأن اليونسكو ولجنة التراث العالمي والهيئات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية قد وضعت الموقع بالفعل في تنبيه محدد. ثم لأن منطقة تاير قد استهدفت لأسابيع من خلال الضربات المتكررة. وأفاد رويتر مرة أخرى في 8 نيسان/أبريل بأن إسرائيل أمرت بإجلاء مدينة صور قبل وقوع هجمات أخرى، وقالوا إن وقف إطلاق النار الأمريكي – الإيراني لا ينطبق على لبنان. وفي اليوم نفسه، شجبت الأمم المتحدة الإضرابات الإسرائيلية ذات الحجم الاستثنائي في جميع أنحاء لبنان، وأشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي. In this context, a bombardment that reaches a protected heritage site cannot be treated as a footnote to the military campaign. It becomes a test of how belligerents respect, or no longer respect, the limits set by law to war.

ضرب موقع سري ليس ضرر عادي

إن النطاق القانوني ضروري هنا. وتقتضي اتفاقية لاهاي لعام 1954 من الدول الأطراف أن تحترم الممتلكات الثقافية الواقعة داخل أراضيها وكذلك ممتلكات الدول الأطراف الأخرى، بما في ذلك الامتناع عن أي عمل عدائي موجه ضدها. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى المنطق نفسه في بيانها بشأن القانون العرفي: إذ لا يمكن لأطراف النزاع أن توجه الأعمال العدائية ضد الممتلكات الثقافية، ويجب أن تتجنب إلحاق ضرر عرضي بها. The law does recognize an exception related to imperative military necessity, but this exception does not absorb the rule; وهي تؤكد على العكس من ذلك، حيث أنها مصاغة على نحو استثنائي. وببساطة، فإن مجرد حدوث حرب لا يسمح بضرب موقع ثقافي محمي حيث أن أحدها سيضرب أي هدف. ولا بد من إثبات أن هذه الممتلكات قد فقدت الحماية القانونية بسبب استخدام عسكري محدد، وأن الهجوم قد استوفى الشروط الصارمة لقانون النزاع المسلح. إن لم يحدث هذا، فالضربة تتحول إلى جانب الانتهاك. ويفسر هذا السبب في أن كل إضراب في موقع سري يسمي شيئاً آخر غير بيان مشين: فهو يتطلب مؤهلاً، ثم تحقيق.

ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجعل هذا الشرط أكثر وضوحا. وترى المادة 8 من الاتفاقية أن من جرائم الحرب شن هجمات متعمدة على المباني المخصصة للدين والفنون والعلوم، لأغراض خيرية، ضد المعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن التي تجمع فيها المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية. وهذه العتبة مهمة لتجنب التبسيط. A serious journalist cannot write that a war crime is established before any investigation. ومن جهة أخرى، يمكنه أن يقول، ويجب أن يقول، إن الإضراب على موقع تابع لليونسكو يتمتع بحماية معززة يضع المسألة الجنائية على الطاولة على الفور. ولا يتعلق القانون فقط بعدد الضحايا من البشر أو بالفعالية العسكرية المفترضة للهجوم. ويحمي أيضا ما تعتبره الإنسانية غير قابلة للاستبدال في ذاكرتها المادية. وإذا تأكدت الوقائع ولم يثبت أي مبرر عسكري قانوني، فلن يكون بالتالي حادثا ثقافيا دون نتيجة. ويقع ذلك في فئة من الانتهاكات الخطيرة المنصوص عليها صراحة في النصوص.

تاير، بين الذاكرة الحية والخط الأمامي

ولا بد لنا أيضا من قياس ما يمثله صور للبنان في الوقت الحاضر. وفي بلد تدمر فيه الحرب المنازل، وتفرغ المدن وتدفع الناس على الطرق، فإن التراث ليس وقتا فاخرا للسلام. وهي بمثابة مرساة جماعية. وتشير إلى أن الإقليم لا يقتصر على الخطوط الأمامية أو الانتماءات المسلحة في هذه اللحظة. ولإتلاف موقع مثل صور، أو إلحاق الضرر بها مرارا، هو إضعاف سرد مشترك سبق أن شهده التشريد الجماعي والعنف المتكرر وعدم استقرار المؤسسات. واستخدمت اليونسكو كلمات واضحة جدا في 1 نيسان/أبريل: عندما يدمر التراث، تضعف المعايير الأخلاقية، وتضعف التماسك الاجتماعي، وتهدد قدرة المجتمعات على الصمود. وتنطبق هذه الجملة بصفة خاصة على لبنان. وفي بلد لا يزال فيه التاريخ الرسمي متنازعاً فيه، حيث تكافح المؤسسات من أجل التمسك به، يشكل التراث أحد المجالات القليلة التي لا تزال قادرة على ربط أجيال أخرى غير الجروح. كسر هذه الأماكن أكثر بكثير من لمس الأحجار القديمة. It is to reach the material supports of an already very fragile national continuity.

وتؤكد سابقة الأسابيع الأخيرة أن تنبيه التراث ليس مجردا. وفي أوائل آذار/مارس، أبلغ العديد من التقارير بالفعل عن إضرابات في موقع تير الأثري أو بالقرب منه. ثم أكدت اليونسكو وقوع أضرار في المدينة. وأعربت لجنة التراث العالمي، في مقررها 47 COM 7B.176، عن قلقها إزاء الأضرار التي لحقت بالممتلكات وقربها نتيجة للأعمال القتالية، وشجعت لبنان على القيام، حيثما أمكن، بأعمال إصلاح عاجلة، وتقييمات هيكلية مفصلة، ورصد الهياكل الأثرية. هذه اللغة دبلوماسية لكنها ليست منزعجة وعندما يتحدث جهاز من هذا النوع عن الضرر الذي لحق بالخير وبالقرب منه، فإنه يعترف بالفعل بتدهور ملموس للموقع. وبالتالي، فإن الإضراب الذي أُبلغ عنه في 13 نيسان/أبريل لا يحدث كإشارة أولى. وهو يضيف إلى سلسلة من الهجمات والتهديدات التي تطول. وبعبارة أخرى، لم يعد تراث صور مهددا بالحرب فحسب. وقد دخل بالفعل إلى المنطقة التي تنتج فيها الحرب آثارا مادية يمكن التحقق منها على الرفات.

هجوم يُعنى بخارج (تاير)

إن قصف موقع سري يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر سياسي يتجاوز لبنان وحده. وتستند اتفاقية عام 1954 إلى فكرة بسيطة: أي ضرر يلحق بمصلحة ثقافية، أيا كان الأشخاص الذين ينتمون إليها، يصل إلى تراث البشرية جمعاء. This means that a strike on Tyre does not concern only the inhabitants of Tyre, or even the Lebanese. It affects a good that the international community has considered important enough to place it under a collective protection regime. هذا المبدأ ليس بلاغياً. وهو ينص على التزام الدول والمنظمات الدولية بتوثيق حسابات الإنذار والطلب. كما ينص على ضرورة عدم السماح بحل المناقشة في المبررات العسكرية العامة. وحالما يتأثر موقع من هذا النوع، يزداد عبء التفسير. ماذا حدث بالضبط؟ ماذا كان الهدف؟ ما الذي يعني أنه تم استخدامه؟ ما هي الاحتياطات التي اتخذت؟ هل تم عسكرة الموقع أو محيطه؟ فبدون إجابة دقيقة على هذه الأسئلة، لم تعد قصة إضراب واحد، من بين آخرين، محتفظة.

والخطر الآخر هو المسكن. ومنذ بداية الحرب، ظل لبنان يعيش على خطى التدفقات البشرية، ومراكز الإغاثة المستهدفة، والأحياء التي تم إخلاؤها، وقطع الطرق، والأسر المشردة. In such a flow of violence, damage to heritage may seem secondary to the deaths and injuries. هذا سيكون خطأ وفي الوقت نفسه، تدمر الحروب المعاصرة الجثث والهياكل الأساسية والرموز. وهم يهاجمون ما يجعل المجتمع حاضراً وما يسمح له بالمشروع خارج الحاضر. عندما يتم الوصول إلى موقع مثل (تاير) لا تفقد الحجارة أو الأعمدة أو الجدران وتضيع في المستقبل فرص المعرفة والانتقال والتعليم والبحث والتعمير الرمزي. كل ضرر غير موثق، كل هيكل متصدع، كل طبقة أثرية مضطربة يمكن أن تنتج خسائر لا رجعة فيها. ولهذا السبب ينبغي عدم نقل التراث إلى هامش سرد الحرب. وهو جزء من قلب الكارثة، لأنه يركّز القيمة التاريخية والضعف المادي ومسألة المعنى.