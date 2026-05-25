نيم قاسم يرفع النبرة

ويثير نيم قاسم النبرة في تسلسل ينتظر فيه لبنان آثار حل وسط إقليمي غير مؤكد. إن خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب قد وضع خطاً صعباً على أسلحة حزب الله، وحكومة السلام، ورابطة القارد الحسن، وإيران، وما بعد الحرب. وقد دفع البيان فورا إلى استجابة أمريكية. وهو يؤكد أن المناقشة اللبنانية لم تعد تركز فقط على وقف إطلاق النار، بل على سلطة البت في الحرب والسلام والتعمير.

نيم قاسم يرفع نبرة الأسلحة

خطاب (نايم قاسم) يأتي في وقت ضغط كبير وتناقش الولايات المتحدة وإيران اتفاقا إقليميا يمكن أن يشمل لبنان. وترغب إسرائيل في الحفاظ على حرية عملها في الجنوب. حكومة (ناواف سلام) تجهز مفاوضات أمنية في (واشنطن) وفي هذه التشكيلة، اختار زعيم حزب الله وضع مسألة الأسلحة في صميم خطابه. لم يعامله كملف تقني لقد عرضها كخط وجود.

لقد أعاد خطابه في ذكرى 25 مايو ووفقاً له، فإن تحرير الجنوب في عام 2000 كان نتيجة لعمل المقاومين والتعاون بين الجيش والشعب والمقاومة. وعرض هذه اللحظة كأول تحرير عربي دون اتفاق مع إسرائيل. وتشكل هذه الإشارة التاريخية الأساس الذي يستند إليه الخطاب بأكمله. وهي تسمح له بتذكير حزب الله بأن القوة المسلحة قد أسفرت، وفقا لقراءتها، عن نتيجة مفادها أن الدبلوماسية وحدها لن تتحقق.

ثم ربط الأمين العام لحزب الله هذه الذكرى بالحاضر. وادعى أن لبنان يمر بحرب ليست مجرد مسألة نزاع حدودي. ووصف المشروع الإسرائيلي بأنه رغبة في القضاء على المقاومة والاحتلال التدريجي للبنان. ويضع هذا التشهير المواجهة في منطق وجودي. وهي تعد أيضا رفضها لأي طلب لنزع السلاح في الفترة الحالية.

أقوى صيغة هي الأسلحة. صرح نيم قاسم أن سحب ترسانة حزب الله سيكون بمثابة إزالة قدرة لبنان الدفاعية وسيمهد الطريق للقضاء عليه. وشدد على أن نزع السلاح يعني القضاء وأنه لا يمكن للطرف أن يقبله. ولخصت هذه الجملة جميع تعليقاته. وهو يحدد العتبة التي يعتقد حزب الله أن المفاوضات لم تعد مسألة حل توفيقي وإنما مسألة تسليم.

A sequence imposed on the Salam government

The charge directly targets the government of Nawaf Salam. نايم قاسم طلب من السلطة التنفيذية إعادة النظر في قرار حجز الأسلحة للدولة. ووصف هذا المشروع بأنه مشروع إسرائيلي، في السياق الحالي، وليس مجرد إصلاح للسيادة. ودعا الحكومة إلى الوقوف إلى جانب شعبه. والغرض من الحكم هو الطعن في مشروعية قرار يؤثر على نسبة القوة العسكرية قبل نهاية الهجمات الإسرائيلية.

وقد وضع زعيم حزب الله نظاما محددا جدا من الأولويات. ووفقا له، يجب أن تأتي أي مناقشة لاستراتيجية الدفاع بعد وقف العدوان، انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، إطلاق سراح السجناء، وعودة السكان. هذا الجدول الزمني أساسي. فهو يضع الأمن في الجنوب قبل إصلاح الترسانة. ويعني ذلك أن حزب الله يرفض معاملة أسلحته كشرط مسبق لوقف إطلاق النار. وبالنسبة للحزب، يجب أن يتوقف التهديد قبل أن تبدأ المناقشة الداخلية.

وادعى نيم قاسم أيضا أن الأسلحة ستظل في أيدي المقاومة حتى تتمكن الدولة اللبنانية من الوفاء بواجبها في حماية السيادة. وتترك هذه الصياغة بابا نظريا للمناقشة في المستقبل. لكنها تضعها في الأفق البعيد، مكيفة بقدرة الدولة. الرسالة واضحة: إن حزب الله اليوم لا يعترف للدولة بالقدرة على حماية البلد وحده ضد إسرائيل.

إن الحكم على الحكومة قد ضاعف من النبرة مرة أخرى. وادعى نيم قاسم أنه إذا لم تتمكن الحكومة من تأمين السيادة، وجب عليها أن تغادر. ويحول هذا المقطع النقاش الأمني إلى أزمة سياسية. لم يعد يتطلب فقط تصحيح المسار يستدعي التشكيك في قدرة المدير التنفيذي على الحكم إذا لم يتمكن المدير التنفيذي من تأمين وقف الهجمات وحماية الإقليم وفي السياق اللبناني، تزن هذه الصيغة وزناً كبيراً، لأنها تصحح إمكانية الطعن المباشر من مجلس الوزراء.

الشارع كتهديد سياسي

وقد عبر الخطاب عتبة أخرى فيما يتعلق بالشارع. ونايم قاسم يعتقد أن للناس الحق في أن ينزلوا إلى الشوارع، وأن ينزلوا الحكومة وأن ينزلوا المشروع الأمريكي والإسرائيلي. وقد حولت هذه الصيغة الخطاب إلى سجل المواجهة الداخلي. وهي لا تستهدف إسرائيل وحدها. It aims at a political path that, according to Hezbollah, could be led by a part of the Lebanese state with the support of Washington.

This threat is part of a long Lebanese tradition where the street acts as a lever when institutions no longer break down. ولكن الأمر يتطلب مجالاً محدداً هنا. وهو يتدخل في وقت تدفع فيه الدبلوماسية الأمريكية قضية سلطة الدولة والترتيبات الجنوبية والضمانات لإسرائيل. (هيزبولا) يريد أن يُظهر أنه يمكنه معارضة قوة اجتماعية لهذا الجدول. وأشار إلى أنه لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن الأسلحة في غرفة تفاوضية دون مراعاة أسسها.

الرد الأمريكي أكد خطورة اللحظة (ماركو روبيو) أدان الدعوة للإطاحة بالحكومة وأعاد تأكيد دعم (واشنطن) للحكومة اللبنانية وتعرض الولايات المتحدة خزانة السلام بوصفها المحاور الشرعي لإعادة الإعمار والمعونة الدولية واستعادة السلطة العامة. ولذلك يصبح الوجه أكثر وضوحا. (هيزبولا) يبشّر الشارع ليمنع ما يعتبره ضغطاً خارجياً واشنطن تصنف شرعية الدولة لاحتواء الحزب.

بالنسبة لـ (نواف سلام) الفخ واضح وكلما زاد الدعم الأمريكي العام، كلما زادت قدرة حزب الله على شجب الوصاية الأجنبية. ولكن بدون دعم من الولايات المتحدة، ستجد الحكومة صعوبة في الضغط على إسرائيل وتمويل التعمير. ولذلك يجب على رئيس الوزراء أن يقنع بأن خطه لا يزال لبنانيا. يجب أن يحصل على نتائج في الجنوب لمنع خطاب نيم قاسم من العثور على صدى أوسع.

Al-Qard Al-Hassan at the centre of the social component

ولم يقتصر الخطاب على الأسلحة. وكرست نيم قاسم جزءا هاما من القارد الحسن، وهو هيكل قرض مرتبط ببيئة حزب الله. ووصفه بأنه عمل اجتماعي يعمل لحسابه الخاص، أذنت به وزارة الداخلية، ولا يتصل بالأنشطة المصرفية التقليدية أو تمويل الأحزاب. وادعى أن المؤسسة قد منحت ما يقرب من 300 ألف قرض للأشخاص ذوي الدخول المحدودة أو الفقيرة في السنة السابقة، تتراوح بين ألف وخمسة آلاف دولار حسب الحاجة.

هذا الجزء من الخطاب استراتيجي. (هيزبولا) يعلم أن الضغط ليس فقط حول أسلحته. ويمكنها أيضا أن تصل إلى شبكاتها الاجتماعية والمالية والمجتمعية. وبالدفاع عن القارد الحسن، يدافع نيم قاسم عن البنية التحتية الداعمة التي تسمح للطرف بأن يحافظ على صلة مباشرة بقاعدته. He describes any attack on this institution as an attack on hundreds of thousands of poor and modest households.

واتهم إسرائيل والولايات المتحدة برغبتهما في إغلاق هذا الهيكل. لقد تحدى فكرة أنه سيمول حزب الله. إدعى أن أموال الحزب كانت تدور عبر قنوات أخرى وأن الرابطة لم تخدم هذا الغرض. والغرض من هذا التمييز هو الاستجابة للاشتباهات الغربية والإسرائيلية. She also seeks to separate social assistance from the military file. Hezbollah wants to prevent international pressure on its armed apparatus from turning into an attack on its civilian environment.

الرسالة إلى الحكومة مباشرة جدا هنا. نايم قاسم انتقد أولئك الذين تحدثوا عن إغلاق قصر الحسن، ثم المدارس والمستشفيات. وعرض هذا المنطق على أنه مشروع أمريكي وإسرائيلي. وعد بمواجهته وهكذا يربط الخطاب ثلاثة مستويات هي: الأسلحة والخدمات الاجتماعية والسلطة السياسية. ويدعي أن حزب الله سيدافع عن نفسه في كل من هذه الأراضي.

إيران وفلسطين والمحور الإقليمي

وتحدثت نايم قاسم أيضا عن إيران. وسأل عما فعلته إيران لمحاربة الولايات المتحدة وإسرائيل. وعرض طهران كطرف قادر على الخروج من الحرب برأسه عاليا، بعد مقاومته لقوة أمريكية وإسرائيلية عليا. وأكد أن إيران ستصبح قوة استثنائية، مع وجود مكان دولي بين الشعوب الحرة. This passage enshrines Hezbollah in its regional axis and confirms that the reading of the conflict remains linked to Tehran.

ودعا إلى إبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية وإلى إدراج لبنان. ويتماشى ذلك مع التقارير التي تفيد بوجود حل وسط بين واشنطن وطهران، مع إمكانية تمديد الجبهة اللبنانية. ولكن الخطاب يرفض أن يترجم هذا الإدراج إلى ضغط على الأسلحة. (هيزبولا) يريد إيقاف الحريق وقال إنه لا يريد استخدام لبنان كتعويض عن المطالب الإسرائيلية.

ولا تزال فلسطين، في الخطاب، بوصلة حزب الله. وأكد نيم قاسم من جديد أن القضية الفلسطينية ستظل محورية وأن الطرف سيواصل دعمها. ويتيح هذا المقطع مجالا إقليميا لخطاب لبناني جدا. وأشار إلى أن حزب الله لم يفصل الجبهة الجنوبية عن الصراع الأوسع مع إسرائيل. كما أنها تضع الأزمة الراهنة في ظل استمرارية إيديولوجية: مقاومة إسرائيل، ودعم فلسطين، والتحالف مع إيران، ورفض القيود التي تفرضها واشنطن.

Hezbollah leader also referred to Bahrain, calling for the release of religious and political detainees. هذا الجزء قد يبدو هامشياً. غير أنه قال إن الخطاب موجه إلى عدة جمهور في المنطقة. ويتكلم نعيم قاسم في لبنان، ولكنه يتكلم أيضا في محور حلفائه وفي دوائر تعترف بأنفسها في مسعى للمقاومة للنظام الأمريكي وشركائه.

خطاب يغلق ويفتح

والاختتام السياسي للخطاب ذو شقين. ومن جهة، يغلق نيم قاسم الباب أمام نزع السلاح الفوري. وهو يرفض منطق الجدول الزمني المفروض. إنه يهدد بالرد على الطريق إنه يدافع عن الشبكات الاجتماعية لحزب الله إنه يغذي المواجهة في حرب الوجود ومن جهة أخرى، تحافظ على بعض الظروف للمناقشة: وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، والإفراج عن السجناء، وعودة السكان، وقدرة الدولة على الدفاع عن السيادة. ولذلك، لا يُعرض القفل على أنه خلود. وتشترطها الحقائق التي يجدها حزب الله غائباً.

وهذا الفارق لا يقلل من صعوبة الرسالة. It sets the Salam government a list of prerequisites difficult to satisfy. إيقاف الإضرابات يتوقف على إسرائيل وواشنطن. يتطلب الانسحاب اتفاقا ميدانيا. إطلاق سراح السجناء يتطلب التفاوض. إن عودة السكان تتطلب أمنا يمكن التحقق منه. إن قدرة الدولة على الدفاع عن السيادة تتطلب وسائل عسكرية ومالية وسياسية لم يتجمع لبنان بعد. وبعرض هذه الشروط على أي مناقشة بشأن الأسلحة، ترفض نيم قاسم المناقشة إلى مرحلة غير محددة.

كما أن للخطاب تأثير على المفاوضات الأمريكية. (واشنطن) يمكنها أن ترى تأكيداً أن (هيزبولا) سيرفض أي ترتيب على أسلحتها بدون ضغوط قوية ويمكن لإسرائيل أن تجد حجة للحفاظ على حرية عملها في لبنان. ومن جهة أخرى، تجد الحكومة اللبنانية نفسها محاصرة بين قوتين: طلب دولي لاستعادة الدولة، وتهديد داخلي بالتعبئة إذا كان هذا الاستعادة يؤثر على حزب الله بسرعة كبيرة.

The final sentence of this sequence is not in a press release. سيلعب في الواقع. وإذا توقفت الضربات الإسرائيلية، إذا عاد السكان وإذا حصلت الدولة على ضمانات واضحة، يمكن مناقشة خطاب حزب الله في سياق آخر. إذا استمرت الهجمات، خط نيم قاسم سيكتسب قوة من قاعدته. ولم ينهي خطاب 25 أيار/مايو الأزمة. إنه يحدد أصعب الشروط قبل مرحلة يجب أن يثبت فيها كل ممثل ما يمكن أن يضمنه.