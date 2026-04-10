نيم قاسم يظهر حزب الله التحدي والتحمل

« في عنوان لـ « اللبنانيين المقاومين والتضحية « السكرتير العام لحزب الله، « نايم قاسم إن النص، الذي يركز على الإشادة بالموتى والتضامن مع الجرحى وتأكيد الفشل الإسرائيلي على الأرض، يأتي في لحظة من التوتر الشديد في لبنان. وفي 9 نيسان/أبريل 2026، أسفرت الإضرابات الإسرائيلية عن مقتل مئات آخرين، وأكثر من مليون مشرد، وضغوط شديدة على نظام المستشفى اللبناني.

إن اهتمام هذا الخطاب يتجاوز الخطاب الحزبي. وهو يوضح خط حزب الله الحالي على ثلاثة مستويات. أولا، تسعى الحركة إلى تحويل الخسائر البشرية إلى دليل على الشرعية والاستمرارية. ثم يعتزم فرض فكرة أن القوة النارية الإسرائيلية لا تشكل انتصارا سياسيا. وأخيراً، يُرسل إنذاراً صريحاً إلى السلطات اللبنانية في وقت بدأت فيه المناقشات بشأن المفاوضات المباشرة المحتملة بين إسرائيل ولبنان. وأعلن بنجامين نتنياهو أنه يريد فتح محادثات في أقرب وقت ممكن، في حين دعا المسؤولون اللبنانيون إلى وقف إطلاق النار كشرط أساسي.

خطاب بني أولا حول الحداد

الجزء الأول من رسالة (نايم قاسم) هو جزء من تقاليد (هزبولا) المتفرقة وأعرب عن تعازيه لأسر الموتى، وأثار " الشهداء " بين الرجال والنساء والأطفال والمقاتلين، ثم استشهد بالصبر للأحباء وشفاء الجرحى. هذا الخيار ليس دينياً بحتاً وهي تلبي حاجة سياسية. وفي الحرب التي يدفع فيها المدنيون ثمنا باهظا جدا، يجب أن تعطي الحركة معنى للمعاناة، وأن تضعها في سرد جماعي، وتمنعها من أن تصبح تحديا مفتوحا للمواجهة. هذه الآلية الحزينة هي أكثر مركزية حيث أن الإضرابات الإسرائيلية الأخيرة قد أثرت على المناطق الحضرية الكثيفة السكان، بما في ذلك بيروت، مما زاد من الشعور بعدم الأمن إلى ما وراء معقل حزب الله التقليدية.

وبالتالي، فإن النص المنسوب إلى نيم قاسم يقدم دماً مرفوعاً كمصدر للشرف والانتصار المستقبلي. جرام التضحية هذا قديم في تاريخ الحركة It makes it possible to convert loss into symbolic capital, to maintain the cohesion of the base and to include the dead in an ideological continuity. At the journalistic level, this means that the speech should not only be read as a commend. كما أنه عمل من أعمال التنظيم الأخلاقي، يُقصد به حبس السرد الداخلي لحزب الله في وقت تفرض فيه الحرب تكاليف بشرية واجتماعية وإقليمية كبيرة على لبنان. The PA and Reuters data on the extent of deaths, injuries and displacements give this dimension a much greater scope than a simple communication exercise.

The central thesis: Israel would have failed on the ground

ويكمن القلب السياسي للخطاب في بيان واضح بأن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أهدافه على الأرض. ويدعي نعيم قاسم أن القوات الإسرائيلية لم تنجح في الغزو المعلن، وأن جنودها سقطوا في كمين، وأن مركباتهم دمرت عند مدخل القرى والمدن في الجنوب. He adds that the enemy would have changed his war goal several times, moving from a perspective of progress to the Litani to more limited objectives, then to a strategy dominated by destruction and bombing. وبعبارة أخرى، فإنها تعارض عدم القدرة على فرض رقابة دائمة على الأرض على تفوق إسرائيل في الهواء والتكنولوجيا.

وتنتمي هذه البيانات إلى سجل الاتصالات الحربية ولا يمكن التصديق عليها بكاملها من النص وحده. ومن ناحية أخرى، يبين السياق الموثق أن النزاع كان مصحوباً تماماً بعمليات محدودة للأراضي الإسرائيلية في جنوب لبنان، إلى جانب حملة إضرابات واسعة النطاق. وتشير المصادر نفسها إلى أنه على الرغم من هذا الضغط العسكري، لا تزال الأعمال القتالية مستمرة، وأن حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، وأنه لا يوجد مخرج سريع. وهذا يجعل من الممكن فهم منطق الخطاب: إن حزب الله لا يسعى إلى إنكار عنف الهجوم الإسرائيلي، بل يجادل بأنه لا ينتج النتيجة السياسية المعلنة.

وهذا التمييز بين القوة النارية والنصر السياسي أمر أساسي. وفي الصراعات غير المتناظرة، يمكن للجانب الأكثر تسليحا أن يدمر أكثر دون تحقيق استقرار التضاريس أو أن يثني تماما عن الخصم. هذه هي القصة التي تحاول (نايم قاسم) فرضها ووفقا له، ستعوض إسرائيل حدودها الأرضية عن طريق تكثيف الهجمات ضد المدنيين والمناطق الكثيفة. وأفادت السلطة الفلسطينية في 9 نيسان/أبريل بأن أكثر التفجيرات فتكا قد أثرت على مناطق بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى، حيث لقي أكثر من 300 قتيلا وأكثر من 100 1 جريحا في يوم واحد وفقا للسلطات المحلية. وقام رويتر، من جانبه، بإعادة تنبيه منظمة الصحة العالمية بشأن النضوب الوشيك للمخزونات الطبية الأساسية.

معركة سردية في مواجهة المناقشات الدبلوماسية

خطاب (نايم قاسم) يأتي في اللحظة التي تعود فيها مسألة نتيجة سياسية، حتى وإن لم يكن هناك شك، إلى النقاش. وأفاد رويتر في 9 نيسان/أبريل أن إسرائيل ترغب في الدخول في مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن، مع خلفية نزع سلاح حزب الله وفتح تسلسل دبلوماسي أوسع. غير أن أحد كبار المسؤولين اللبنانيين، الذي استشهدت به الوكالة في اليوم نفسه، قال إن بيروت تسعى أولا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بإجراء مناقشات أوسع نطاقا. وفي الوقت نفسه، رفض برلمان حزب الله، علي فياض، أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ما دامت العمليات العسكرية مستمرة.

In this context, the speech plays a preventive role. وعندما يقول إن حزب الله لن يقبل العودة إلى الوضع السابق ويدعو المسؤولين عن وقف " الامتيازات الخالية " ، تسعى نايم قاسم إلى الموازنة بين إطار المناقشات الممكنة ذاته. It means that the movement refuses to be placed in the position of an actor who allegedly suffered the blows, carried the bulk of the military cost, and then left to others to negotiate the terms of the next day. إنها أيضاً طريقة للتذكر أن أي مخرج من الأزمة يجب أن يعول معه ولا يبني ضده

This sequence reveals a constant line of Hezbollah: to associate armed struggle with national political legitimacy. ومن ثم تكررت العبارة في الخطاب: « الدولة والجيش والناس والمقاومة ». هذا الهيكل السردي ليس جديداً لكنه يتطلب راحة خاصة اليوم وفي حين أن بعض المسؤولين اللبنانيين يشيرون إلى تعزيز سلطة الدولة والمناقشات الدولية يضعون مسألة نزع السلاح على الطاولة، فإن حزب الله يؤكد من جديد أنه لا يعتبر نفسه قوة خارج النظام اللبناني، بل هو أحد دعائمه الدفاعية. وتفيد رويتر أيضا بأن المناقشات التي تتوخاها إسرائيل تهدف صراحة إلى نزع سلاح الحركة.

تعبئة المشردين داخليا كمورد سياسي

ويتعلق جزء هام آخر من الخطاب بالأشخاص المشردين داخلياً والأشخاص الذين يتلقونهم. (نايم قاسم) يرى ذلك كدليل على الفخر والأخلاق العالية والإنسانية وهذه النقطة تستحق الاهتمام لأنها تلمس قلب المعركة الداخلية اللبنانية. إن تشريد أكثر من مليون شخص، الذي أبلغ عنه رويتر، السلطة الفلسطينية، والإعلان المشترك لعشرات الدول لدى الأمم المتحدة، ليس مجرد عنصر إنساني. It is also a major political fact, likely to reveal community fractures, social tensions and criticism of the cost of war.

ويحاول حزب الله، بترحيبه بالمشردين ومضيفيهم على حد سواء، إصدار سرد موحد. ويشير إلى أن المجتمع اللبناني، بعيداً عن التطهير تحت القنابل، سيظهر قدراً أكبر من التماسك. This narrative has an obvious function: to prevent social fatigue from turning into political disavowal. وفي لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية دائمة، يمكن لاستقبال السكان المشردين، والضغط على الخدمات العامة، واستنفاد المستشفيات أن يؤدي إلى استنزاف عميق. وحذرت منظمة الصحة العالمية في 9 نيسان/أبريل من أن المستشفيات اللبنانية قد تفتقر إلى اللوازم الطبية الأساسية في غضون أيام قليلة، ولا سيما للصدمات النفسية، بعد أن تستهلك في يوم واحد ما يعادل عدة أسابيع من الاحتياطات.

ومن المنطق نفسه المرور على تصميم الشباب على الانضمام إلى الميدان. It serves to show that the movement would retain a capacity for human and moral renewal, despite strikes, loss of management and military pressure. وقد أشار رويتر بالفعل في كانون الثاني/يناير إلى أن حزب الله قد أضعف بشدة بسبب الاشتباكات السابقة مع إسرائيل. ومن ثم، فإن المخاطر بالنسبة لنايم قاسم مزدوجة: طمأنة قاعدته على استمرارية المنظمة، والإشارة إلى الخصم بأن حرب اللبس والدموع لن تجف بسرعة.

كلمة ردع وترهيب

كما يتضمن الخطاب لغة قاسية للغاية للقوات الإسرائيلية. يدعي (نايم قاسم) أن حتى مائة ألف جندي لن يسمحوا باحتلال الجنوب، مضيفاً أنهم سيتحولون إلى « جسد وقطع » In conflict language, this type of sentence does not provide new information; إنها مسألة ردع نفسي ويود حزب الله أن يذكّر بأن وجود الأراضي المطوّل في جنوب لبنان سيتكبد، في رأيه، تكاليف بشرية وتشغيلية عالية جدا لإسرائيل. وهذا الخطاب يطيل أمد استراتيجية قديمة للحركة، وهي: عرض التضاريس اللبنانية كمكان لا يضمن فيه التفوق التكنولوجي السيطرة.

ويجب التمييز هنا بين السجل والسجل. The verbal violence of the speech serves less to describe the situation than to maintain an imaginative enticement for the adversary. ولكن هذا الخيال لا يزال محوريا في مذهب حزب الله. وقد أصرت المنظمة منذ وقت طويل على قدرتها على جعل أي احتلال باهظ الثمن بصورة دائمة. وتفيد السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل قد شرعت في عمليات برية في جنوب لبنان وأن الاشتباكات ما زالت مستمرة، دون أن يكون هناك أي احتمال لفوز حاسم في الأجل القصير. هذا السياق يعطي ملاحظة خاصة لخطاب قاسم، حتى لو كان يجب أن تقرأ ككلمة قتال.

ويستهدف هذا البعد التخويف الجمهور الداخلي أيضا. In periods of intense bombing, armed organizations must convince their supporters that fear is changing, or at least that it is not univocal. من خلال وصف الجنود الإسرائيليين الذين يعيشون في خوف وإرهاب، يحاول نعيم قاسم أن يعيد نفسه توازن القوى. المسألة ليست عسكرية فحسب ويعود الفضل في ذلك إلى قدرة جهة فاعلة على الحفاظ على إيمانها بفعاليتها، على الرغم من الدمار المرئي على أراضيها. وفي حرب طويلة، يصبح هذا الاعتقاد عنصرا أساسيا في المقاومة السياسية.

البعد الإقليمي

ويتحدث الخطاب عن " عدو إسرائيلي – أمريكي " الذي يبين أن حزب الله يكرس الحرب في لبنان في مواجهة إقليمية أوسع. وتتسق هذه القراءة مع أحداث الأسابيع الأخيرة. وتشير السلطة الفلسطينية إلى أن التصعيد بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران ومجموعات طهران المتحالفة قد أعاد تحديد إطار الصراع منذ أوائل آذار/مارس. ولم يعد بالإمكان تحليل الحرب في لبنان باعتبارها مجرد جبهة مستقلة. وهي مضجرة في دينامية إقليمية تشمل الأزمة الإيرانية – الأمريكية، والحالة في مضيق أورموز، والتوترات في عدة مسارح متزامنة.

وبالنسبة لهزبولا، فإن لهذا الهيكل الإقليمي ميزة سياسية. وهو يسمح له بتقديم نفسه كجهة فاعلة في خط المواجهة الأوسع، وليس كقوة لبنانية واحدة محاصرة وجها لوجه مع إسرائيل. لكنها تحمل أيضاً مخاطرة داخلية وبقدر ما تبدو الحرب محكومة بالأرصدة الإقليمية، فإن الجزء الأكبر من المجتمع اللبناني يمكن أن يشكك في السعر الذي يدفعه البلد لمواجهة تتجاوزها جزئيا. خطاب (نايم قاسم) يحاول تحييد هذا الانتقاد من خلال العودة المستمرة لسيادة لبنان أرض الجنوب والكرامة الوطنية ومع ذلك، فإن المفجرات المستخدمة والإشارة المستمرة إلى العدو الإسرائيلي الأمريكي تذكرنا بأن الأفق الاستراتيجي للحركة لا يقتصر على الحدود اللبنانية.

ويعبر هذا التوتر المجال السياسي اللبناني بأكمله. فمن جهة، تدفع الحرب العديد من القادة إلى المطالبة بمزيد من الحماية للسيادة الوطنية ووقف التفجير. ومن ناحية أخرى، يحيي النقاش حول مكان منظمة مسلحة مرتبطة بالمحور الإيراني في دولة ضعيفة بالفعل. خطاب (نايم قاسم) لا يحل هذا التناقض افترض ذلك بتغطيته بسرد المقاومة الوطنية وهذا هو قوته السياسية، ولكن أيضا حده.