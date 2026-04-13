هجوم إسرائيلي على بنت جبيل: أطلق الجيش هجوما بريا في جنوب لبنان في 13 نيسان/أبريل

وفي يوم الاثنين، 13 نيسان/أبريل، وفي منتصف اليوم، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية أنها أكملت الذبح الكامل لبنت جبيل، وهي مدينة استراتيجية في جنوب لبنان، وأطلقت هجوما أرضيا على مواقع حزب الله التي يجري قطعها. وهذه العملية، التي يقودها التقسيم التاسع والتسعون للجيش الإسرائيلي، تمثل تصعيدا آخر في القتال البري الذي يجري في هذه المنطقة الحدودية لعدة أسابيع، بينما من المقرر إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء في واشنطن.

وذكرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أن عدداً صغيراً فقط من مقاتلي حزب الله لا يزالون في المنطقة وأنه من المتوقع أن يتم اقتناء السيطرة الكاملة على المدينة في الأيام القادمة. According to an army spokesman, the troops eliminate more than a hundred militants over the past week through air strikes and close fighting. « أكملت قوات الشُعبة 98 سطو مدينة (بنت جبيل) وبدأت هجومها » وتبين صور جيش الدفاع الإسرائيلي وجود وحدات تقدم في ضواحي المدينة، مع تدمير مستهدف للمواقع المستخدمة، وفقا لإسرائيل، لطلقات الصواريخ ومخابئ الأسلحة.

وبنت جبيل، الذي يقع على بعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود الإسرائيلية، هو معقل تاريخي لحزب الله. The city, which serves as a provincial capital for part of the South, is surrounded by villages that have long served as launch points for cross-border attacks. وقيمتها الرمزية قوية: حيث ألقى حسن نصر الله خطابه الشهير عن " شبكة العنكبوت " في عام 2000، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي كان ضعيفا. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أخذ ودمر ملعب المدينة، وهو موقع رمزي لهذا الخطاب، في الساعات القليلة الماضية. ويتواصل القتال داخل المنازل مع تبادل إطلاق النار المدفعية واستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية من جانب حزب الله.

في الساعة ٣٠/١٢ من يوم الاثنين، رد حزب الله بإطلاق قذيفة من الصواريخ على ثكنات أبيفيم في الأراضي الإسرائيلية. The armed group, via its military communication body, claimed this attack as a direct response to the ongoing ground offensive. ودار سيرينس في عدة مواقع في شمال إسرائيل، من كريات شمونا إلى الناصرية، وأبلغ نظام الدفاع عن القبة الحديدية عن اعتراضات. وأبلغ حزب الله أيضا عن ضربات طائرة بدون طيار ضد مواقع إسرائيلية حول بنت جبيل نفسه، مدعيا أنها ضربت مركز قيادة بين بلدة عيناتا والمدينة المحاصرة.

وهذه التطورات تحدث في سياق حرب استمرت منذ 2 آذار/مارس 2026، عندما فتح حزب الله جبهة في لبنان دعما لإيران، وأطلق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، استهدفت العمليات الإسرائيلية بصورة منهجية الهياكل الأساسية لحركة الشيعة ومراكز قيادتها ومخزوناتها من الأسلحة. وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران في ٨ نيسان/أبريل، فقد أكدت إسرائيل أن هذا الاتفاق لا ينطبق على المسرح اللبناني، مواصلتها أكثر إضرابات الحرب حدة في ذلك اليوم – أي أكثر من مائة هدف تحقق في عشر دقائق فقط، وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي.

ولا يزال التوازن البشري ثقيلا. The Lebanese Ministry of Health reported more than 2,055 deaths since the beginning of the conflict, including some 30 additional casualties in the last 24 hours in the south of the country. On Monday, at least six people were killed in air strikes, including in Bazouriyeh, where one resident died and nine others were injured in an attack by Hunts. كما تأثر عمال الإنقاذ والمدنيون في مواقع أخرى في الجنوب، على نحو ما أفادت به دوائر الدفاع المدني.

On the ground, the Israeli army claims to have neutralized rocket launchers, noses and weapons caches, including inside a government hospital in Bint Jbeil where, according to Israel, militants observed Israeli movements. ونفت السلطات اللبنانية هذه الاتهامات، مشيرة إلى الهجمات على الهياكل الأساسية المدنية والطبية. وأُبلغ عن وقوع قتال عن قرب في ضواحي المدينة، مع تبادل المدفعية وحرائق دقيقة.

دائرة بنت جبيل التدريجية والاستراتيجية الإسرائيلية

وتشكل عملية 13 نيسان/أبريل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لتأمين مجموعة الحدود. وتعتزم إسرائيل إنشاء منطقة عازلة بتدمير مواقع حزب الله المتقدمة بشكل منهجي على طول الخط الأزرق. وعلى مدى عدة أسابيع، تقدمت قوات الأراضي بالقرية، وجمعت الغارات، والضربات الجوية، وعمليات إزالة الألغام. وتضطلع الشعبة 98، وهي وحدة نخبة متخصصة في القتال الحضري وفي التضاريس الصعبة، بدور محوري. وأكد قائده أن القبض على بنت جبيل سيحد بدرجة كبيرة من قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل.

وتؤكد مصادر الأمن اللبنانية أن مقاتلي حزب الله المتبقين في المدينة مصممون على المقاومة، متذرعين بالقيمة الاستراتيجية والرمزية للموقع. وقد وقعت بالفعل اشتباكات متفرقة في الأيام الأخيرة، حيث زعم حزب الله أن الصواريخ والمدفعية والطائرات بدون طيار الانتحارية ضد القوات الإسرائيلية حول المدينة. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أزال عشرات المقاتلين خلال هذه الاشتباكات السابقة للنزاع.

وفي الوقت نفسه، تستهدف الهجمات الجوية المستمرة مناطق أخرى من جنوب لبنان. On Monday, explosions were reported near Tyre and in the Nabatiyah area, where roads and infrastructure were damaged. ما زال هدف جيش الدفاع الإسرائيلي هو تدمير القدرات العسكرية لحزب الله، بما في ذلك مخزوناته من القذائف الدقيقة وشبكات القيادة تحت الأرض.

ردة فعل حزب الله واستمرار الحريق عبر الحدود

Hezbollah soon replied. وبالإضافة إلى صالون أفيم في الساعة 30/12، زادت الحركة من تقاريرها عن 44 هجوما على مدى الـ 24 ساعة الماضية، واستهدفت ست مدن إسرائيلية، من بينها شلومي، ويرون، وكيريات شمونا، ومارغوليت، وأفيفيم، والناصرية. وأطلقت أيضا قنابل الطائرات بدون طيار ضد الثكنات، بما في ذلك كتيبة الوادي في بيت هيل. According to Hezbollah, these actions are aimed at relieving pressure on besieged fighters in Bint Jbeil and maintaining active deterrence.

On the Israeli side, the authorities activated the sirens in a wide northern perimeter, confirming several interceptions and the fall of debris in unpopulated areas. ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات على الأراضي الإسرائيلية هذا الاثنين، ولكن التوتر لا يزال شديد التطرف في مناطق الحدود.

The role of Finul and the incidents with peacekeepers

وفي مناخ التوتر الشديد هذا، كررت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (فنلندا) الإعراب عن قلقها. In a statement issued this Monday, the UN mission reported that, on two recent occasions, Israeli soldiers had hit Finul vehicles with a Merkava tank, causing significant damage in one case. ويقال إن الجنود الإسرائيليين أوقفوا أيضا طريقا إلى مواقع فينول في بايادا، جنوب لبنان. على مدار الأسبوع الماضي، طلقات « الإستيعاب » ضربت سيارات محددة بوضوح، واحد منها أقل من متر واحد بعيدا عن الخوذة الزرقاء. وتعرقل هذه الحوادث حرية تنقل 000 10 من حفظة السلام المنتشرين على طول الحدود.

وتدعو لافينول، وهي موجودة منذ عام 1978، إلى احترام ولايتها وحماية موظفيها. وتضيف هذه الأحداث إلى سلسلة من الاشتباكات التي أدت بالفعل إلى مقتل الجنود اللبنانيين والمدنيين اللبنانيين في منطقة العمليات.

الجهود الدبلوماسية لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام

ومن الناحية السياسية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من جديد التزامه بإنهاء الحرب في الأيام الأخيرة. وفي يوم الأحد، قال إنه يعمل بنشاط لضمان انسحاب إسرائيلي ووقف الأعمال القتالية. « ليبانون مصمم على وقف هذه الحرب وإعادة بناء الدولة » شدّد على الدعوة إلى الوحدة الوطنية بمناسبة الذكرى السنوية لبداية الحرب الأهلية لعام 1975. وتستعد الحكومة اللبنانية لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وهو أول تاريخي يبدأ يوم الثلاثاء في واشنطن تحت رعاية أمريكية.

وتهدف هذه المحادثات، من الجانب اللبناني، إلى الحصول على وقف لإطلاق النار وسحب القوات الإسرائيلية، في حين أن إسرائيل تجعل أي اتفاق مشروطا بنزع سلاح حزب الله والأمن النهائي لحدودها الشمالية. إن حزب الله، من جهته، يشجب أي تفاوض على أنه " قاتل " ، مما يزيد من حدة الانقسامات الداخلية في لبنان.

الحالة الإنسانية وأثرها على السكان المدنيين

ويفاقم القتال يوم الاثنين أزمة إنسانية شديدة بالفعل. وقد شُرد أكثر من مليون لبناني، أي نحو 20 في المائة من السكان، منذ بدء العمليات. وتُشفى مستشفيات الجنوب وبيروت، مع تزايد النقص في مجموعات لوازم الصدمات النفسية. وقد نبهت منظمة الصحة العالمية إلى خطر استنفاد مخزونات المخدرات الحيوية في الأيام القادمة. ودمرت الجسور المتجهة إلى نهر الليطاني في هجمات سابقة، مما جعل من الصعب إيصال المعونة الإنسانية إلى أكثر المناطق تضررا.

The villages around Bint Jbeil are largely emptied of their inhabitants, who fled to the north or took refuge in makeshift reception centres. وتواصل فرق الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التدخل تحت عمليات القصف، على الرغم من المخاطر. A rescue worker had already been killed by an Israeli drone during a humanitarian mission a few days ago.

مفاوضات واشنطن في سياق التوتر المستمر

ومع استعداد المبعوثين اللبنانيين والإسرائيليين للاجتماع في واشنطن، تواصل العمليات العسكرية دون هوادة. وأوضحت إسرائيل أن المناقشات لن تكون بشأن وقف فوري لإطلاق النار مع حزب الله، بل بشأن طرائق نزع السلاح والتطبيع. وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جديد أن الحرب على حزب الله لم تنته بعد، وأنها تهدف إلى القضاء على أي تهديد طويل الأجل ضد شمال إسرائيل.

وعلى الجانب اللبناني، تحاول حكومة نواف سلام، بدعم من الجيش النظامي، المحافظة على توازن هش بين الضغط الدولي والحقائق على أرض الواقع. ونشرت القوات المسلحة اللبنانية وحدات إضافية جنوب نهر الليطاني، وفقا لالتزاماتها، غير أن قدراتها لا تزال محدودة استجابة لحجم العمليات الإسرائيلية.

وفي الساعات التي أعقبت بدء الهجوم على بنت جبيل، تكثفت عمليات تبادل إطلاق النار في المنطقة المجاورة للمدينة. وكانت أمواج الدخان مرئية من الحدود الإسرائيلية، بينما كانت طائرات استطلاع بلا طيار تحلق فوق المنطقة. وواصل حزب الله المطالبة بضربات محددة ضد مواقع متقدمة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، مدعيا أنها ضربت دبابات ومراكز قيادة. وقام الجيش الإسرائيلي، من جانبه، بشن غارات محددة الهدف وتدمير الهياكل الأساسية تحت الأرض، وفقا للمصادر العسكرية.

ولا تزال الحالة متقلبة للغاية بعد ظهر يوم الاثنين، حيث وردت تقارير عن تحركات إضافية للقوات على الجانبين وعن تنبيهات جوية جديدة في شمال إسرائيل. ولا يزال السكان المحليون، اللبنانيون والإسرائيليون على السواء، في حالة تأهب قصوى، في حين تتابع المكافآت الدولية عن كثب التطورات عشية محادثات واشنطن.