هدنة في لبنان: تمديد المحافظ

ووصلت الهدنة في لبنان إلى مرحلة جديدة في واشنطن العاصمة، حيث رحب السفير اللبناني ندا حميدة مواد بتمديد وقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى من يوم الأحد. وشكر الدبلوماسي دونالد ترامب على التزامها بلبنان، في أعقاب جولة ثانية من المناقشات في البيت الأبيض مع الممثلين الأمريكيين والإسرائيليين.

وفي بيان لاحق للجلسات، عرض السفير هذا التمديد كتدبير للحد من التصعيد وتهيئة الظروف للمفاوضات التي تعتبر مفيدة. ودعت أيضا إلى الاحترام الكامل لإعلان وقف الأعمال القتالية، مؤكدة على حماية المدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والهياكل الأساسية والمواقع الدينية.

ويدلي بالبيان اللبناني في سياق وقف جزئي لإطلاق النار. وقد تناقص القتال الشديد الحساسية منذ أول هدنة مدتها عشرة أيام، ولكن القصف، وإطلاق النار، وتدمير المنازل، وفرض قيود على الوصول إلى القرى الجنوبية. وبالتالي، فإن التمديد المعلن لا يعالج الأسس الموضوعية للقضية. وهو يفتح مهلة دبلوماسية مدتها ثلاثة أسابيع تحت الرعاية الأمريكية.

اجتماع في المكتب البيضاوي

وأدلي ببيان ندا حميدة مواد في سياق الجولة الثانية من المفاوضات في البيت الأبيض بين لبنان وإسرائيل. وعقد الاجتماع في مكتب أوفال، بحضور دونالد ترامب. وجمعت مع سفير لبنان لدى الولايات المتحدة، ندا حميدة مواد، وسفير إسرائيل إلى واشنطن، يشيل ليتر.

على الجانب الأمريكي، شارك العديد من كبار المسؤولين في التسلسل. وحضر الجلسة نائب الرئيس جي دي فانس، وزير الدولة ماركو روبيو، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هوكابي وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى. وقد أعطى هذا الشكل المناقشة بُعدا سياسيا أعلى من مجرد التبادل التقني بين الدبلوماسيين.

وعُقد الاجتماع عندما أعلنت الهدنة الأولى في الأسبوع السابق، وكان من المقرر أن تنتهي في يوم الأحد. ولذلك سعت واشنطن إلى تجنب العودة الفورية إلى مواجهة أوسع نطاقا. وعُرض استمرار القناة الدبلوماسية بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين كعنصر رئيسي في منظومة الولايات المتحدة.

ولم يشارك حزب الله في المناقشات. ورفضت الحركة الشيعة مبدأ الاتصال المباشر مع إسرائيل. ولا يزال هذا الغياب يمثل نقطة هامة، حيث لا يزال حزب الله هو الفاعل المسلح الرئيسي ضد إسرائيل على الجبهة اللبنانية الجنوبية. واختارت الحكومة اللبنانية أن يمثلها سفيرها في واشنطن.

إعلان ترامب عن الحقيقة الاجتماعية

وأسفر الاجتماع عن تمديد فترة وقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثة أسابيع. جاء هذا الإعلان من قبل دونالد ترامب، الذي نشر منشورًا على موقع Truth Social بعد الاجتماع. وأشار رئيس الولايات المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيمدد ثلاثة أسابيع.

وفي الرسالة نفسها، قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان للمساعدة في حماية نفسها من حزب الله. وقد أعطت هذه الصيغة الإطار السياسي الذي تدافع عنه واشنطن. وهو يربط تمديد الهدنة بمسألة المراقبة الأمنية في جنوب البلد والدور العسكري لحزب الله.

وكرر دونالد ترامب أيضا اعتزامه الترحيب بالرئيس اللبناني جوزيف أوون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. لقد ذكر هذا الاحتمال بالفعل في الهدنة الأولى وبعد الاجتماع الجديد، قال إنه يود عقد اجتماع في المستقبل القريب دون إعلان موعد.

ولا يزال هذا الاحتمال حساسا سياسيا بالنسبة لبيروت. وليس للبنان وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. ولا تزال الاتصالات المباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين متنازع عليها في المناقشة اللبنانية، ويعارضها حزب الله. ولذلك فإن الصياغة الأمريكية ليست بعد مؤتمر قمة. وهو يعلن خطوة ممكنة إذا استوفيت الظروف السياسية.

الهدنة في لبنان: ما قاله موعاد

وشكر ندى حميدة مواد الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، على جهودها لمساعدة لبنان ودعمه. وأمام المشاركين في الاجتماع، قالت إن لبنان، بفضل هذه المساعدة والدعم، يمكن أن يصبح عظيما مرة أخرى. هذه الصيغة، مصممة على شعار رئيس الولايات المتحدة السياسي، علامة على الجزء العام من الاجتماع.

ثم أوضح الدبلوماسي موقفها في بيان. وقالت إنها شكرت دونالد ترامب على التزامه بدعم لبنان ومساعدته في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. تضع هذه الصيغة الدعم الأمريكي ضمن إطار مؤسسي، يركز على الدولة اللبنانية واستقرار الأراضي.

ورحبت أيضا بتمديد وقف الأعمال القتالية، تحت رعاية الولايات المتحدة، لمدة ثلاثة أسابيع أخرى اعتبارا من يوم الأحد. ويسمح استخدام هذا التاريخ المحدد بتمييز الإعلان السياسي عن دخوله إلى الجدول الزمني التشغيلي. وهو يؤكد أن الفترة الإضافية يجب أن تنتهي من الفترة الأولى دون انقطاع.

وقد اعتبر السفير ليمباسادور في بلاغه أن هذه الخطوة تعكس التزاماً مشتركاً بوقف التصعيد. ورأت أيضاً أنه ينبغي لها أن تجعل من الممكن إعداد مفاوضات مجدية. وتلخص هذه الجملة الموقف اللبناني: يجب استخدام الهدنة كأداة دبلوماسية، لا مجرد وقف للظروف.

الدعوة إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار

ودعا الدبلوماسي إلى الاحترام الكامل لإعلان وقف الأعمال العدائية. وهذا الطلب هو جوهر الرسالة اللبنانية. وترغب بيروت في أن يؤدي التمديد إلى وقف حقيقي للهجمات والنيران والعمليات العسكرية التي تؤثر على الأراضي اللبنانية، ولا سيما في القرى القريبة من الحدود.

ويستجيب هذا الإصرار للحالة منذ بدء نفاذ الهدنة الأولى. وأُبلغ مرة أخرى عن تفجيرات إسرائيلية في الجنوب. وتسببت الطلقات والإضرابات في الوفاة والإصابة. وأُبلغ عن تدمير المباني والمنازل في عدة مناطق حدودية. ترى السلطات اللبنانية أن هذا انتهاك لوقف إطلاق النار.

وتدعي إسرائيل أيضا أنها تعمل ضد الهياكل الأساسية ذات الصلة بحزب الله وقاذفات ومركبات ومقاتلين. ويقدم الجيش الإسرائيلي هذه العمليات كتدابير دفاعية أو وقائية. ويفسر هذا التباين في التفسير السبب في أن الهدنة لا تزال غير كاملة على أرض الواقع، رغم تمديدها رسميا.

وادعى حزب الله أيضا إطلاق النار خلال فترة وقف إطلاق النار، مما عرضها كرد على الانتهاكات الإسرائيلية. وأبلغت إسرائيل عن صواريخ وطائرات بدون طيار وأطلقت النار على جنودها. وتبين هذه الحوادث أن وقف الأعمال القتالية لا يعني بعد صمتا دائما للأسلحة.

المدنيون والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني في المقدمة

في هذا السياق، دعوة (نادا حميدة مواد) إلى الاحترام الكامل للهدنة موجهة أساساً إلى حماية المدنيين وأشار الدبلوماسي صراحة إلى الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني. ويتبع هذا التوضيح تقارير عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين خلال فترة وقف إطلاق النار، بما في ذلك صحفي قُتل في جنوب لبنان.

وأشار السفير أيضاً إلى حماية الهياكل الأساسية والمواقع الدينية. ويشير هذا الجزء من البيان إلى التدمير الذي لوحظ في قرى الجنوب، والهجمات على الطرق والمنازل والمرافق العامة والمباني التي يستخدمها السكان. وهو يشمل الهدنة في بُعد إنساني وتراثي، بالإضافة إلى العنصر العسكري.

والبنى التحتية أساسية بالنسبة للمجتمعات المحلية الحدودية. وحتى عندما لا يتأثر السكان تأثرا مباشرا بإطلاق النار، كثيرا ما يحول الضرر المادي دون العودة. وتؤخر الطرق المضرة، والمنازل المدمرة، ونظم المياه أو الكهرباء المدمرة، والمباني العامة غير المستخدمة، استئناف الحياة المدنية.

ولا تزال القرى القريبة من الحدود خاضعة لقيود الدخول. ولا يمكن للأسر المشردة أن تعود دائما، أو أن تفعل ذلك فقط للمرور القصير. يأتون للتحقق من حالة المنازل، وجمع الأوراق، وتفتيش المحلات التجارية أو رؤية الأراضي الزراعية. الكثيرون يغادرون بسبب انعدام الأمن.

إعادة تأكيد الحدود اللبنانية

ويشدد الإعلان اللبناني أيضا على حدود لبنان المعترف بها دوليا. (نادا حميدة مواد) أكدت من جديد التزام البلاد بهذه الحدود. يستجيب هذا الموقع للحفاظ على المواقع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية الجنوبية والمطالب اللبنانية بالانسحاب.

وبالنسبة لبيروت، فإن تمديد الهدنة لا يمكن أن يحل محل احترام السيادة. وتدعو الحكومة اللبنانية إلى وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وتعيين الحدود البرية، وزيادة نشر الجيش اللبناني. وهذه المسائل من بين المواضيع التي يريد لبنان معالجتها في المرحلة التالية.

وتربط إسرائيل من جانبها أي انسحاب دائم بالضمانات المفروضة على حزب الله. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أنهم يريدون منع حركة الشيعة من الانتقال إلى أماكن قريبة من الحدود. وهي تسلط الضوء على تهديد الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف المضادة للدبابات ضد المجتمعات المحلية الإسرائيلية الشمالية.

واختيار الكلمات مهم أيضا. ويتحدث الإعلان عن » ضرورة القتال » وليس عن الاتفاق السياسي النهائي. ويشير هذا المصطلح إلى وقف الأعمال العسكرية بين الطرفين، ولكنه لا يتناول القضايا الموضوعية وحدها. لا ينظم وضع المواقع الإسرائيلية، قضية أسلحة حزب الله أو إعادة بناء المناطق المتضررة.

وبالنسبة للسلطات اللبنانية، يتمثل التحدي الآن في تحويل هذا التمديد إلى تسلسل مفيد. يجب أن يوثق الإطار الزمني الانتهاكات، ويحسن وصول المساعدات الإنسانية، ويستعد للعودة التدريجية للنازحين، ويحدد الموضوعات التي ستناقش مع الوساطة الأمريكية. بيان السفير يضع هذه الأهداف في إطار الدعم الأمريكي الذي طلبته بيروت.

ما يغيره التمديد

والتمديد لمدة ثلاثة أسابيع لا يحل هذا الخلاف. وهو يلتزم بالموعد النهائي للتفاوض. وهي لا تعطي بعد جدولا زمنيا عاما للانسحاب الإسرائيلي. كما أنها لا تنشئ آلية مفصلة وعامة لرصد الانتهاكات. وعليه، فهو يوسّع إطاراً مؤقتاً يفسّره كل طرف وفقاً لأولوياته.

وحصل لبنان فورا على استمرار الهدنة والاعتراف بدوره المؤسسي في المناقشات. ويمثل السفير الدولة اللبنانية في سياق أمريكي، بهدف الدفاع عن مطالب بيروت. كما يرى البلد حماية المدنيين واحترام الحدود أولويات دبلوماسية.

ومن ناحية أخرى، تجبر إسرائيل حزب الله على البقاء في قلب الرسالة الأمريكية. بيان (دونالد ترامب) عن تقديم المعونة للبنان ضد الحركة الشيعة وتحتفظ إسرائيل أيضا بحافة باللغة الأمريكية للاحتجاج بحقها في الدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم.

لذا فإن تصريح (نادا حميدة موايد) يسعى لتوفير إطار سياسي للتمديد وشكرت واشنطن، ورحبت بالتمديد، ودعت إلى الاحترام الكامل للهدنة، وأشارت إلى الأولويات اللبنانية. ويتجنب تقديم الاتفاق كسلم مكتسب. وهو يضعه في سلسلة مصممة لفتح مفاوضات أوسع نطاقا.

ثلاثة أسابيع للتحقق من الالتزامات

ولا يزال الجدول الزمني قصيرا. ويجب أن تبدأ الأسابيع الثلاثة الإضافية يوم الأحد. وخلال هذه الفترة، تود الولايات المتحدة أن تعد مرحلة مناقشة أكثر موضوعية. وذكر دونالد ترامب اجتماعا بين جوزيف أوون وبنيامين نتنياهو. ولم يُعلن بعد عن أي تاريخ وشكل وجدول أعمال مفصل.

وسيركز الاختبار الأول على واقع الميدان. وإذا استمرت الإضرابات، سيظل من الصعب ترجمة الإعلان اللبناني بشأن الاحترام الكامل لوقف الأعمال العدائية إلى نتائج. وإذا انخفضت القصف وتحسنت إمكانية الوصول إلى القرى، ستتمكن بيروت من تقديم التمديد كبداية لتحقيق الاستقرار.

أما الاختبار الثاني فسيتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. تريد السلطات اللبنانية أن يتمكن الصحفيون وعمال الإنقاذ والفرق الطبية وعمال الإغاثة والسكان من التنقل دون التعرض للنيران. وسيقاس هذا الشرط في القرى الحدودية وعلى الطرق المؤدية إلى الجنوب.

وسيركز الاختبار الثالث على السيادة. إن إعادة تأكيد حدود لبنان المعترف بها دوليا تستهدف مباشرة الوجود الإسرائيلي في الجزء الجنوبي من البلاد. وسيتعين على الأسابيع الثلاثة التي افتتحتها واشنطن أن تبين ما إذا كانت هذه النقطة تمضي قدما في المناقشات أو ما إذا كانت لا تزال عالقة خلف قضية حزب الله.

ولذلك فإن تسلسل واشنطن أسفر عن نتيجة دقيقة. ورحب سفير لبنان بتمديد وقف الأعمال القتالية لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم الأحد. وشكرت دونالد ترامب، الذي دعا إلى الاحترام الكامل للهدنة، وشدد على حماية المدنيين وأعاد تأكيد حدود لبنان. وعلى أرض الواقع، يظل التطبيق العملي لهذه الالتزامات هو العنصر التالي الذي يتعين التحقق منه.