هل السياحة اللبنانية ضعيفة جدا؟?

تدخل السياحة اللبنانية صيف عام 2026 بسؤال أعمق من الإلغاءات الفورية: هل أصبح القطاع أكثر عرضة للأزمات لكي يظل أحد أركان الاقتصاد الوطني؟ فالحرب، والإضرابات في الجنوب، وعدم التيقن بشأن المطار، والإنذارات القنصلية، وحذر شركات الطيران قد أضرت بالفعل بجزء من الموسم. ولكن المشكلة تتجاوز الوضع الاقتصادي. ولسنوات، يعتمد لبنان على نافذة قصيرة تركز على بضعة أسابيع من الصيف، وترتبط ارتباطا قويا بالمغتربين وزوار الخليج والزفاف والمهرجانات ونفقات النقد الأجنبي. ولذلك فإن كل صدمة إقليمية تهدد السلسلة بأكملها.

إن هشاشة السياحة اللبنانية ليست جديدة. لقد ساء الأمر. وقد نجا القطاع من الانهيار المصرفي، والوباء، وانفجار الموانئ، والأزمات السياسية، والتوترات مع بلدان الخليج، والحروب المتعاقبة. It has shown a remarkable rebound capacity, but this resilience often relies on improvisation, cash payments, family networks and the emotional attachment of the diaspora. وهو لا يستند بعد إلى استراتيجية للحماية. لا تزال البلاد تجتذب. إنه أقل طمأنة. وهذا الفارق يهدد الآن قدرة السياحة على البقاء محركا مستقرا للعملات الأجنبية والوظائف والأنشطة المحلية.

اعتماد خطير على المواسم القصيرة

ويستند نموذج السياحة اللبناني إلى تركيز زمني مرتفع. حزيران/يونيه وتموز/يوليه وآب/أغسطس تركز جزءا كبيرا من الوافدين، والزواج، والإقامة الأسرية، والمهرجانات، وحجز المطاعم، واستئجار السيارات، والإقامة في الفنادق أو بيوت الضيافة. هذا الموسمي كان منذ وقت طويل ميزة وسمحت للبلد باستيلاء العملات بسرعة ودعم آلاف الوظائف المؤقتة. اليوم يصبح نقطة ضعف كبيرة والأزمة التي تثور في أيار/مايو أو حزيران/يونيه يمكن أن تمحو معظم السنة السياحية قبل بداية الذروة.

وهذا التبعية يجعل المهنيين معرضين بشدة للجدول الآمن. أي فندق يُمْكِنُ أَنْ يَستعدّ لشهورِ، يَستأجرُ، يُجدّدُ، يَتفاوضُ مَع الوكالات، وبعد ذلك يَفْقدُ الحجزَ في بضعة أيام. أي مطعم يُمْكِنُ أَنْ يَطْلبَ، يُدربُ a فريق، يُنظّمُ المساء، وبعد ذلك يُخفّضُ بشكل جذري مخزوناته. ويمكن للمهرجان أن يبيع التذاكر، ويستأجر فنانين ومقدمين، ثم يؤجل أو يلغي لأسباب أمنية. فالسياحة لا تحب عدم اليقين. غير أن لبنان يعيش في حالة من عدم التيقن الدائم تقريبا.

وأظهرت عودة عام 2025 إمكانات هذا القطاع. وسُجِّل أكثر من 1.63 مليون زائر، بزيادة قدرها 44.6 في المائة عن سنة واحدة وفقا لبيانات من الصحافة الاقتصادية اللبنانية. وأدمج البنك الدولي أيضا السياحة بين محركات الانتعاش الهش في البلد، إلى جانب عمليات نقل المغتربين والعلامات المبكرة على استقرار الاقتصاد الكلي. ولكن هذا الانتعاش كان له عيب: فقد ظل يعتمد على بيئة أمنية هادئة. وأظهرت حرب عام 2026 أن هذه الحالة يمكن أن تختفي بسرعة كبيرة.

الأشكال التي تلخص الهشاشة

المؤشر المستوى أو التطور القراءة القطاعية الزوار في عام 2025 أكثر من 1.63 مليون إعادة بناء حقيقية، ولكن تعتمد على الاستقرار الزيادة السنوية في عام 2025 +44.6٪ أثر الانتعاش بعد عدة سنوات من الأزمة شغل الفنادق في بيروت في ربيع 2026 حوالي 7٪ إلى 10٪، وأحيانا 12٪ تسلق الثقة قبل الصيف النمو اللبناني المتوقع في عام 2026 4٪ في الظروف لا تزال السياحة محركا، ولكن فقط إذا كان الاستقرار قائما إعادة توجيه التحفظات على إسبانيا +32 في المائة للرحلات الصيفية الأزمات الإقليمية تعود بالنفع على الوجهات التي تعتبر آمنة إعادة توجيه التحفظات على البرتغال +21٪ للرحلات الصيفية الطلب لا يختفي، بل يتحرك

هذه الأرقام تظهر حقيقة بسيطة المشكلة ليست عدم جاذبية لبنان والمشكلة هي تحويل هذا الجذب إلى تحفظات ثابتة. The country remains desired, especially by its diaspora. وهي لا تزال مرتبطة بعلم الفلك، والحياة الليلية، والجبال، والبحر، والقرى، والتراث، والروابط الأسرية. غير أنه بالنسبة للمسافر الأجنبي أو لأسرة المغتربين الذين لديهم أطفال، فإن معيار السلامة يسود. وعندما يبدو الخطر عالياً جداً، لا يتبخر الطلب دائماً. وهي تشير إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط الأخرى.

This displacement is one of the most serious threats. ويحب الأخصائيون السياحيون أن يؤمنوا بأن الزوار لا يؤجلون رحلتهم إلى لبنان إلا. أحياناً هذا صحيح. ولكن بعضهم يختار وجهة أخرى، ويكتشف دوائر أخرى، ويخلق عادات جديدة، ولا يعود على الفور. ويمكن لإسبانيا والبرتغال وتركيا وقبرص واليونان أو الأردن أن تستوعب هذا الطلب بالهياكل الأساسية التي يمكن التنبؤ بها بدرجة أكبر، والتأمين الأبسط، والرحلات الجوية الأقل تعرضا. ولذلك فإن لبنان لا يفقد الليالي في فندق فحسب. يفقد الولاء.

المغتربين، مؤسسة صلبة لكنها غير كافية

ولا يزال الشتات هو الموصل الرئيسي للصدمات. ويأتي لبنانيون من الخارج من أجل عائلاتهم ومنازلهم وزيجاتهم ونُهجهم وارتباطهم بالبلد. وكثيراً ما يقبلون مستوى أعلى من المخاطر مقارنة بالزوار الأجانب. وهم على دراية بالأحياء والطرق والعادات المحلية ومراحل التوتر. ويدعم وجودهم المطاعم والمتاجر واستئجار السيارات والخدمات الخاصة والمدارس الصيفية والعطلات الأسرية وجزء من العقارات الموسمية. فبدونها، ستكون السياحة اللبنانية أكثر ضعفا.

لكن هذا الإدمان له حدوده الشتات ليس كتلة وتحاكم الأسر الشابة التي تعيش في أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج أو أفريقيا وفقا للإجازات والتذاكر والتأمين وسلامة الطيران والالتزامات المهنية. ربما يريدون أن يأتوا ويستسلموا إذا كانت العودة غير مؤكدة يمكنهم اختصار البقاء يمكنهم إرسال فرد واحد من أفراد العائلة ويمكنهما أن يحلا محل بيروت بقبرص أو أثينا وأن يبقيا لبنان لمدة سنة أخرى. ولا يكفي الإلحاق العاطفي لمعالجة خطر التمسك ببلد في حالة حرب.

The diaspora also does not fill the sector in the same way as international tourists. Many live with relatives or in family apartments. وهي تنفق بشدة على المطاعم، والخارجات، والهدايا، والخدمات، والمناسبات الخاصة، ولكنها لا تعوض دائما عن الانخفاض في الجماعات أو زوار الخليج أو المسافرين الأجانب. وتعتمد الفنادق والمرشدات والوكالات والدوائر الثقافية وبعض مؤسسات سطح البحر أكثر على العملاء الخارجيين. ويحمي نموذج يركز حصرا تقريبا على المغتربين من الانهيار الكلي. إنه يحد من النمو.

الصدمات الآمنة تكسر السلسلة بأكملها

كل أزمة أمنية لها تأثير متعاقب الإضراب في الجنوب أو بيروت يؤدي إلى تنبيه السفارة. ويسفر الإنذار عن تأخير الرحلات أو عن شواغل تتعلق بالتأمين. المسافرون يلغون الفنادق تفقد حجزها وتخفض المطاعم مخزوناتها. شركات الأحداث تفقد العقود السائقون، المطاعم، المصورون، الزهور، الموسيقيون والفنيون قد سقطوا الموردون الزراعيون يبيعون أقل الطلاب يفقدون الوظائف الموسمية وسرعان ما أصبحت الأزمة العسكرية أزمة اجتماعية.

ويركز مطار رافيتش هاري الدولي على هذا الضعف. ولا تزال البوابة الرئيسية للبلد. وعندما تناقش أمنه، يهتز القطاع بأكمله. وحتى إذا استمرت الرحلات الجوية، فإن القلق يكفي لتغيير القرارات. ويجوز للمسافر الذي يخشى تعليق الرحلة أو إغلاق المجال الجوي أن يلغيها دون تأخير. الشركة التي تغير جداولها تخلق إشارة سلبية وتشير مراجعة حسابات السلامة، حتى في حالة الطمأنينة، إلى وجود الخطر. تبدأ السياحة قبل وصول الزائر. ويبدأ في تصور الطريق إلى البلد.

The northern Qolayaat project shows that access diversity becomes a strategic topic. ويمكن للمطار الثاني أن يقلل من التبعية في بيروت، ويضمن بعض الاتصالات، ويدعم السياحة الشمالية، ويطمئن بعض المسافرين. لكنه لن يكون كافياً. ويحتاج المطار إلى شركات وتأمين وطرق وخدمات وضوابط وصورة. سياحة لبنان لن تُعالج بواسطة بنية تحتية واحدة. وهو يتطلب سياسة لإدارة المخاطر.

السياحة المحلية والمغتربين والزوار الأجانب

ويجب أن يميز لبنان ثلاثة زبائن. الأول محلي. It includes Lebanese who travel inside the country, frequent beaches, mountains, restaurants, festivals, wine estates, guest houses and villages. ويمكن لهذه العميلة أن تدعم المناطق عندما يتقاعد الأجانب. غير أنه لا يزال محدودا بسبب انخفاض القوة الشرائية، وتكاليف الوقود، والافتقار إلى الائتمان وعدم التيقن. إنها لا تحل محل نفقات الزوار بالعملة الأجنبية.

-الزبون الثاني مُتوحش . إنها الأكثر أماناً، لكنها تستجيب لمخاطر العائلة. It can be encouraged by flexible offers, flight guarantees, reliable information and continued events. تحتاج للثقة، لا شعارات. ويجب على المهنيين أن يعرضوا عليهم شروط الإلغاء، والحجز المرن، والتأمين المكيّف، والدوائر التي تتجنب المخاطر. ويمكن للمغتربين أن ينقذوا بعض المواسم العصيبة إذا كان يعتقد أن البلد لا يزال عمليا.

الزبون الثالث أجنبي وهو الأكثر تقلباً، ولكنه أيضاً الأكثر استراتيجية للتنويع. It includes Gulf visitors, Europeans, Americans, cultural groups, business travelers, food lovers, heritage and mountain enthusiasts. وتحتاج قاعدة العملاء هذه إلى مزيد من الأمن الواضح، والاتصالات الدولية المهنية، والرحلات الجوية المستقرة، والتأمين البسيط، والخدمات الموثوقة. ولكي يستعيد لبنان نفسه، يجب أن يتوقف عن الاعتماد على سحره فقط. ويجب عليها أن تبني سمعة للمقصد المنظم، حتى في بيئة إقليمية غير مستقرة.

مسارات المرونة

المسار الأول هو إطالة الموسم ولم يعد بوسع لبنان أن يركّز على النشاط البالغ من ثمانية إلى عشرة أسابيع من الصيف. ويجب أن يصبح الربيع والخريف مواسم سياحية حقيقية، مع عروض ثقافية وغازية ورياضية وريفية. ويمكن أن يوزع الدخل على الصيد، والتنزه، والمهرجانات القروية، والجولات الدينية، والجبال، ورحلات العمل عن بعد، والأحداث المهنية. ويقلل موسم أطول من الأثر التدميري للصدمة في حزيران/يونيه. كما أنها تتيح استخداما أكثر انتظاما وتيسر التكاليف.

المسار الثاني هو السياحة المحلية. وينبغي عدم معاملتها كحل ثانوي. وفي أوقات التوتر الإقليمي، يتقاعد الزوار الأجانب بسرعة. ويمكن للمقيمين اللبنانيين بعد ذلك أن يحافظوا على مستوى أدنى من النشاط في المناطق الهادئة نسبيا. ويتطلب ذلك الأسعار المناسبة، والنقل، والعروض الأسرية، والخصوم غير الموسمية، والترويج المنسق للمقاصد المحلية. ولن تحل السياحة المحلية محل العملة الأجنبية، ولكنها يمكن أن تتجنب التوقف الكامل لبعض دور الضيوف والمطاعم والمرشدين.

المسار الثالث هو تأمين الأحداث. وتمثل الزيجات والحفلات والمؤتمرات والمهرجانات حصة كبيرة من الدخل الصيفي. They are also the most vulnerable to cancellations. وينبغي للبنان أن يستحدث، بالتعاون مع شركات التأمين المحلية والدولية، آليات تشمل الأمن أو الرحلات الجوية أو عمليات الإنذار الرسمية. وستكون هذه المنتجات باهظة الثمن في البداية. غير أنها يمكن أن تتيح للمنظمين أن يتحملوا المخاطر المحسوبة بدلا من أن يلغوا بشكل وقائي. وبدون الثقة، يصبح عدم اليقين مشلولا.

الخط الرابع هو التواصل مع الأزمات. ويجب على السلطات والمهنيين التكلم بسرعة وبوضوح ودون تعارض. ويتعين على الزائرين أن يعرفوا ما هي الرحلات الجوية التي تعمل، أي الطرق مفتوحة، والمجالات التي لا يوصى بها، وما هي الأحداث التي يجري الحفاظ عليها، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الطوارئ. وفي غياب صوت موثوق، تقرر الشبكات الاجتماعية ذلك. الفيديو خارج السياق يمكن أن يفسد أسبوع من التحفظات. The country must have a tourist communication centre in times of crisis, connected to the airport, ministries, trade unions and municipalities.

تنويع الأسواق دون تفرق

إن تنويع الأسواق ضروري، ولكن يجب أن يظل واقعيا. ولا يمكن للبنان أن يحل محل زوار الخليج أو المغتربين ليلا بأسواق بعيدة. غير أنه يمكن أن يستهدف قطاعات أقل حساسية لأزمات معينة: السياحة الدينية، والسياحة الممتدة في الشتات، وعلم الفلك، والثقافة، والعمل عن بعد، والصحة الخاصة، والتعليم القصير، والجولات الجبلية، والأحداث التجارية الإقليمية التي يسمح فيها الأمن. ولا بد من إعداد كل جزء بعروض محددة. وغالباً ما يبيع البلد صورة عامة بدون منتج منظم.

ولا تزال البلدان العربية أساسية. إن استئناف الصادرات والمناقشات بشأن إعادة البناء، مع الرياض، يمكن أن يساعد على تحسين التصور. غير أن زوار الخليج لن يعودوا إلا لفترة طويلة إذا استقر الأمن والمطار والخدمات والعلاقات السياسية. إن ثقة الخليج قد تقوضت بسبب التوترات الدبلوماسية، والاتجار بالمخدرات، وتصور تأثير حزب الله، والحروب المتكررة. الفوز سيكون بطيئاً ويجب دعمه بتدابير ملموسة، لا بحملات ترويجية فحسب.

ويمكن تطوير الأسواق الأوروبية حول التراث، وعلم الفلك، والتنزه، والنبيذ، والتصميم، والموسيقى، والسياحة الحضرية. لكنها حساسة جداً للتنبيهات الرسمية ما دامت عدة فرص تنصح بعدم السفر، يتردد مشغلو الرحلات. ولذلك يجب على لبنان أيضا أن يعمل مع الحكومات المصدرة وشركات التأمين والخطوط الجوية. وتتوقف السياحة الحديثة على الدبلوماسية بقدر ما تعتمد على الفنادق. ويجب أن توفر الوجهة التي يُنظر إليها على أنها خطرة ضمانات أكثر من غيرها.

إعادة النظر في دور الدولة

The Lebanese state has often left tourism with private sector energy. هذه الطاقة لا تزال رائعة. وحافظت شركات إعادة التأجير، ورجال الفنادق، والمرشدون، ومنظمو الأحداث، ودور الضيافة والبلديات على عرض رغم انهيار الخدمات العامة. لكن هذه القوة الخاصة لم تعد كافية. وتتطلب الأزمات الأمنية التنسيق الوطني. The state must protect the airport, improve roads, support municipalities, publish reliable information, negotiate with flights, facilitate insurance and accompany companies in times of massive cancellation.

ويمكن أن تساعد التدابير الضريبية المؤقتة. وقد يؤدي تخفيض رسوم معينة، أو تأجيل الضرائب المحلية، أو تسهيلات الأحداث، أو آليات الائتمان المضمونة، أو المعونة الموجهة للمشاريع السياحية الصغيرة إلى الحد من الإفلاس. ولكن يجب أن يكون الدعم مشروطا بالشفافية والعمالة. ولا يمكن للبلد أن يتحمل خطة ضخمة. غير أنه يمكن أن يحول دون اختفاء الهياكل الصغيرة في كل أزمة. وتشكل بيوت الضيوف، والمطاعم الأسرية، والأدلة المستقلة، ومقدمو المناسبات أكثر النسيج ضعفا.

The state must also produce data. وتعاني السياحة اللبنانية من عدم وجود إحصاءات سريعة وموثوقة وعامة. ويجب رصد حالات الوصول، ومعدلات شغل الوظائف، والإلغاء، والمصروفات، والأسواق الأصلية، والوظائف والخسائر في الوقت الحقيقي. وبدون بيانات، تتخذ القرارات من الانطباعات. ويحتاج المهنيون إلى مؤشرات لتكييف أسعارهم وتوظيفهم وحملاتهم. ويحتاج المانحون إلى أرقام لدعم هذا القطاع. الصلاحية تبدأ بالقياس.

ضعف هيكلي

وقد أصبحت السياحة اللبنانية أكثر عرضة للأزمات لأن نموذجها يقوم على ثلاثة أشقاء متزامنة: الموسم القصير والتبعية الجوية والثقة السياسية غير المستقرة. ويمكن إدارة كل من هذه الشقوق على حدة. معاً، يجعلون القطاع مكشوف للغاية. The country can be attractive, affordable for some visitors, culturally rich and supported by its diaspora. غير أنه يمكن أن يفقد موسمه في بضعة أيام إذا تغير الأمن. وقد أصبح هذا التناقض جوهر المشكلة.

ويمكن لوقف إطلاق النار الإقليمي أن يوفر التنفس. يمكنه أن ينقذ جزء من الصيف، ويطمئن الشتات ويحافظ على بعض الأحداث. ولا يكفي معالجة الضعف. وحتى نهاية الموسم الجيدة ينبغي ألا تخفي الحاجة الملحة إلى إصلاح نموذج السياحة. ويجب أن يستعد لبنان للعيش في بيئة إقليمية مستدامة وغير مستقرة. لا يمكنه انتظار سلام مثالي لتنظيم قدرته على الصمود ويجب عليها أن تتعلم كيفية حماية مواسمها، وتوزيع أسواقها، وتغطية أحداثها، والتحدث إلى المسافرين، ودعم أعمالها.

الجواب سيكون في الأشهر القادمة وإذا عولج موسم 2026 على أنه حادث معزول، فإن المنطقة ستعود إلى عاداتها من أول شريحة. وإذا كان مفهوما على أنه تحذير، فإنه يمكن استخدامه كنقطة تحول. ولا تزال السياحة اللبنانية تمتلك رأس مال قوي: الرغبة والذاكرة والشتات والمناظر الطبيعية والفلك والثقافة والضيافة. لكن هذه العاصمة لم تعد كافية ويجب أن تحميها السياسات والتأمين والبيانات والهياكل الأساسية والاتصالات الموثوقة. وهناك العديد من الجاذبية السياحية في البلد. وهو يفتقر إلى نظام قادر على منع كل أزمة من إعادة كل شيء إلى الصفر.