هل أوقفت (ترامب) الحرب بسبب نقص الذخيرة؟?

بعد 13 ليلة من التفجيرات الأمريكية المتتالية و 59 حالة وفاة على الأقل في إيران أوقفت (ترامب) الإضرابات في نهاية هذا الأسبوع رسمياً بناءً على طلب (طهران) و لكن خلف المشاهد تم بالفعل استخدام أكثر من 1500 معترض وطني و رئيس الأركان (دان كين) حذر من أن التعافي سيستنفد المخزونات الأمريكية المضادة للصواريخ في الشرق الأوسط وستستغرق المخزونات المعاد تشكيلها أكثر من ثلاث سنوات وفقاً لرابطة الدول المستقلة.
– LibnaNEWS.com
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