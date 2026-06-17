هل تبحث إسرائيل عن تصعيد في جنوب لبنان؟?

ومن وجهة نظر لبنان، تثور المسألة بوحشية جديدة: هل تسعى إسرائيل إلى التصعيد في جنوب لبنان لإضعاف الاتفاق في إطار التحضير بين الولايات المتحدة وإيران؟ وتجري الضربات والاقتحامات الإسرائيلية وصيانة المواقع العسكرية في وقت تحاول فيه واشنطن أن تمزق توقيعا في طهران. وفي هذه القراءة اللبنانية، لم تعد الجبهة الجنوبية مجرد مسرح عسكري. ويصبح ملجأ سياسي، معرضا لخطر نشر العلاقة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب.

استجواب من الأراضي اللبنانية

وفي لبنان، لم تعد الفرضية تصاغ بصوت منخفض. وهو يعمم في الأوساط السياسية وفي وسائط الإعلام وفي القرى في الجنوب. هل تريد إسرائيل أن تتسبب في قدر كاف من عدم الاستقرار في جنوب لبنان لجعل الاتفاق الأمريكي – الإيراني مستحيلا، أو على الأقل أن تفرغ من متناولها؟? السؤال ليس محايداً. وهي تستند إلى واقعة شهدها اللبنانيون: وتستأنف عمليات القصف عندما يعلن المفاوضون عن حدوث انفراج، وتظل الطائرات بدون طيار في السماء عندما يتراجع المدنيون، ويحافظ الجيش الإسرائيلي على مواقع بينما تدعو إيران إلى الانسحاب.

هذا التصور لا يستند إلى دليل واحد. ولا توجد وثيقة عامة تبين استراتيجية إسرائيلية خطية لتخريب الاتفاق بين واشنطن وطهران. لكن الحقائق المتراكمة تغذي الشك. وضربت الضربات ميفدون وتشوكين وكفر تبنيت والنبطية وعدة طرق جنوبية. أُبلغ عن إطلاق نار المدفعية نحو ريهان. واستهدفت الطائرات الآلية مركبات مدنية أو عسكرية مفترضة. ويدعي حزب الله أنه يستجيب للاحتلال والهجمات. وتطالب إسرائيل بالحفاظ على حرية عملها. بين هذين الخطين، يصرف لبنان.

ينشأ الاستجواب اللبناني أيضًا من تقويم. وتحتاج الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لإغلاق سلسلة عسكرية باهظة الثمن، وإعادة فتح مضيق أورموز، والحد من الخطر النووي، وتجنب الحرب الإقليمية المطولة. إن إسرائيل، من جانبها، تدخل سنة انتخابية حاسمة. ويتعين على بنجامين نتنياهو أن يتعامل مع رأي إسرائيلي يتسم بالحرب، ويشعر بالقلق لشمال البلد، ولا يرغب في قبول انسحاب يعتبر امتيازا لهزبولا.

جنوب لبنان: واجهة تستخدم كإشارة

وفي جنوب لبنان، أصبح لكل ضربة الآن معنى مزدوج. According to Israel, it targets Hezbollah fighters, infrastructure or movements. لكنها أيضاً ترسل رسالة سياسية ويذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يعتبر نفسه ملزما باتفاق تفاوضي بين واشنطن وطهران. وتشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترغب في إبقاء يديها على الأرض، حتى وإن كان البيت الأبيض يسعى إلى فرض رفع مستوى المنطقة.

ويمكن النظر إلى هذه الدينامية في خلافة الأحداث. وبعد إعلان مذكرة بين الولايات المتحدة وإيران، انخفض القتال، ولكنهما لم يتوقفا. تم ضرب المناطق الجنوبية مرة أخرى. وقد اكتشف المقيمون الذين بدأوا بالعودة حقيقة أقل طمأنة من الإعلانات الدبلوماسية. إن وقف إطلاق النار موجود في البلاغات. على الأرض، لا تزال مليئة بالغارات والتحليقات وإطلاق النار والإنذارات.

في التصور اللبناني، هذه الاستمرارية ليست انزلاقًا بسيطًا. تبدو كطريقة لاختبار الحدود الأمريكية. تضرب إسرائيل ثم تلاحظ رد فعل واشنطن. إذا كان رد الفعل لا يزال شفهيا، تستمر العمليات. وإذا أصبح من الأصعب، يمكن لإسرائيل أن تقلل من خطاها دون التخلي عن هدفها. ويتيح لنا هذا التكتيك أن نحافظ على المبادرة العسكرية دون أن نستريح علنا مع الولايات المتحدة.

من الواضح أن حزب الله يستغل هذه القراءة وتدعي الحركة الشيعة أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون نتيجة مباشرة للتسلسل الذي فتحه الاتفاق مع إيران. وهو يربط السيادة اللبنانية بالتوازن الإقليمي للسلطة. ولكن هذه القراءة تتجاوز الآن حزب الله وحده. وبالنسبة لجزء من الرأي اللبناني، بما في ذلك ما يتجاوز عدد الناخبين، فإن الأولوية أبسط: وقف الإضرابات، والحصول على الانسحاب، ومنع لبنان من البقاء على أرض التسوية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.

(واشنطن) يريد صفقة وليس حرباً جديدة

ولم تعد الولايات المتحدة تخفي حاجتها إلى اتفاق مع إيران. دونالد ترامب يريد أن يقدم التسلسل كإنتصار دبلوماسي وبعد أشهر من الإضراب، والتوترات البحرية، وتعطل الطاقة، والتصاعد الإقليمي، يسعى البيت الأبيض إلى تحقيق نتيجة مشروعة. والهدف الفوري هو تحويل الحرب إلى مفاوضات، مع وقف إطلاق النار، وإطار نووي إيراني، وتدابير اقتصادية قابلة للنقض.

وفي هذا السياق، أصبح لبنان مشكلة عملية. وإذا واصلت إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان، يمكن لإيران أن تقول إن الاتفاق لا يوقف الحرب حقا. وإذا وقعت إيران على الرغم من الإضرابات، فإنها تعرض نفسها لنقد حلفائها. وإذا لم تحتفظ واشنطن بإسرائيل، فإن طهران قد تشك في قدرة الأمريكتين على ضمان النص. ولذلك، أصبحت الجبهة اللبنانية اختباراً لمصداقية الولايات المتحدة.

دونالد ترامب قد أعرب بالفعل عن تهيجه. وانتقد الإضرابات الإسرائيلية في لبنان ودعا الطرفين إلى الابتعاد عن التصعيد. هذه اللغة تهم إنه لا يكسر العهد مع إسرائيل غير أنه يبين أن رئيس الولايات المتحدة لا يريد أن يصبح بنجامين نيتانياهو العقبة الرئيسية التي تحول دون اتفاقه مع إيران. وبالنسبة لترامب، لم تعد الأولوية لإعطاء إسرائيل حرية كاملة في العمل. ومن المقرر أن يختتم سلسلة يمكن أن يبيعها كسلم إقليمي.

الإيماءات الأمريكية تسير في نفس الاتجاه إن الانسحاب المعلن لجزء من الطائرات الأمريكية لإعادة التزود بالوقود المتمركزة في بن غوريون يقلل من ظهور جهاز مرتبط بضربات بعيدة المدى. وتشير التقارير عن تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية أيضا إلى منطق الاسترخاء. واشنطن لا تقول انه يتخلى عن اسرائيل بل إنه يقول إنه لا يريد أن يصطدم بمواجهة عسكرية مباشرة مع إيران لإطالة الخيارات التكتيكية الإسرائيلية في لبنان.

نتنياهو يواجه فخ معسكره

بنجامين نيتانياهو في موقف أكثر تقييدا مما يظهر. يجب أن يحافظ على صورته كقائد حرب. ويجب عليه أن يطمئن سكان شمال إسرائيل. يجب أن يُعقد تحالفاً حيث تُرفض الأحزاب الأقوى أي تنازل. ويجب عليها أيضاً أن تعد موعداً نهائياً للانتخابات في مناخ من عدم الثقة. تظهر العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة معارضة أقوى وقاعدة يمينية تطالب بخط أكثر حزماً، خاصة ضد حزب الله.

يفسر هذا الضغط الداخلي جزءًا من الموقف الإسرائيلي. إن الانسحاب من جنوب لبنان يمكن أن يعرضه خصومه كفشل. ويمكن وصف الهدنة التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة وإيران بأنها انتصار حزب الله. وقد يعطي تخفيض الإضرابات انطباعا بأن واشنطن فرضت آراءها على إسرائيل. وبالنسبة لنتنياهو، لكل سيناريو من هذه السيناريوهات تكلفة سياسية.

إيتامار بن غفير يجسد هذا القيد وندد وزير الأمن الوطني بالاتفاق بين ترامب وإيران، قائلا إنه لا يربط إسرائيل. موقفه يعبر عن خط صعب على الحكومة فهو لا يحدد الاستراتيجية الإسرائيلية وحدها، ولكنه يجذبها نحو التصعيد. وتشير أيضا إلى أن نتنياهو لا يتحكم في فراغ استراتيجي. ويحكم تحت إشراف الحلفاء الذين قد يهددون تحالفه إذا كانوا يعتقدون أنه يستسلم كثيرا.

المفارقة هناك لإنقاذ علاقته مع رأي إسرائيل الأكثر حشدا، نتنياهو قد تدهور علاقته مع دونالد ترامب. لقد كانت هذه العلاقة منذ وقت طويل رصيدا رئيسيا. ودعمت ترامب إسرائيل في لحظات رئيسية. لقد قام باختيارات كان سيتجنبها رؤساء الولايات المتحدة لكنه يمكنه أيضاً أن يتحول ضد حليف إذا كان يعتقد أنه يهدد انتصاره السياسي.

خطر ذراع مع ترامب

علاقة (ترامب) مع (نيتنياهو) لا تزال قوية، لكنّها لم تعد عديمة الإحتكاك. الرئيس الأمريكي يريد اتفاقاً مع إيران ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحفاظ على حريته في العمل في لبنان. ولا يمكن تحقيق هذين الهدفين إلا إذا انخفضت العمليات الإسرائيلية بما يكفي لعدم تهديد التوقيع. وإذا استمرت الضربات بنفس الوتيرة، فإن الصراع السياسي سيصبح أكثر وضوحا.

بالنسبة لـ(ترامب)، الصفقة الإيرانية لها قيمة داخلية ودولية. ويمكنه أن يقدم ذلك كدليل على أنه يعرف كيف يشن الحرب ثم يفرض السلام. كما يمكنه الإشارة إلى أنه احتوى إيران دون إلزام القوات الأمريكية بشكل دائم. والفشل الذي تسببه إسرائيل سيضعف هذا الحساب. سيعطي صورة للرئيس غير قادر على تأديب حليفه الأقرب. وفي المنطق الجامح، سيكون من الصعب قبول ذلك.

ولذلك فإن إسرائيل تخاطر. ومن خلال مواصلة التسلق في جنوب لبنان، يمكن أن تكتسب بعض المزايا التكتيكية. يمكن أن تمنع حزب الله من إعادة التوطين في مناطق معينة. يمكنه طمأنة جزء من سكانه. كما يمكن أن تظهر أنه لا يوجد نص موقع بين واشنطن وطهران سيحد من عقيدتها الأمنية. غير أن هذا الكسب الفوري يمكن أن يكون باهظ التكلفة إذا ما خفضت واشنطن الدعم التشغيلي، أو أبطأت بعض عمليات التسليم أو ضاعفت لغتها الدبلوماسية.

لا ينبغي المبالغة في الانسحاب الجزئي لسفن الإمداد الأمريكية. لا يعني انهيار عسكري. لكنه يشير إلى تغيير في الموقف. إن الولايات المتحدة لا تريد إلا أن تظهر كقوة مساعدة للهجوم الإسرائيلي الموسع. يريدون الحفاظ على السيطرة على التسلق. وهذا الفارق ضروري لأنه يبين أن توازن القوى لم يعد يُلعب بين إسرائيل وحزب الله فقط. كما أنها تلعب بين إسرائيل وحاميها الأمريكي.

التصور اللبناني: تطيل إسرائيل الحرب

في لبنان، القراءة السائدة في المناطق المتضررة بسيطة: وتطيل إسرائيل الحرب لأنها لا تريد أن تدفع الثمن السياسي للانسحاب. إن شعب الجنوب ليس سببا أولا من حيث المذكرة النووية أو الحساب الانتخابي الإسرائيلي. ويرون المنازل التي دمرت، والطرق تقطع، والطائرات الآلية في السماء، والأراضي الزراعية التي يتعذر الوصول إليها. كما يرون جيشًا إسرائيليًا لا يزال موجودًا في المناطق اللبنانية على الرغم من إعلانات الهدنة.

هذا التصور لا يعني أن كل اللبنانيين يدعمون حزب الله. لا تزال البلاد منقسمة حول الدور العسكري للحركة. واتهمه العديد من اللبنانيين بخوض حرب على أساس المصالح الإقليمية. ولكن في مواجهة الإضرابات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الإقليم، يتم تشكيل خط وطني أوسع على أساس الحد الأدنى من المتطلبات: ولا يمكن تعليق السيادة اللبنانية من الحملة الانتخابية الإسرائيلية.

هناك تنفجر القضية وقد تفكر إسرائيل في إضعاف حزب الله بالإبقاء على الضغط. وعلى الأرض اللبنانية، يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى آثار عكسية. وهو يعطي حزب الله حجة الشرعية. وهو يسمح له بالقول إن الدولة اللبنانية وحدها لا تحصل على الانسحاب أو الحماية أو الضمانات. يعقّد أيّ مناقشة داخلية لأسلحة الحزب، لأنّ النقاش حول الدفاع الوطني يصبح مستحيلاً طالما تستمرّ الإضرابات.

وبالنسبة للمؤسسات اللبنانية، فإن الهامش ضيق. ويمكن للحكومة أن تطلب الانسحاب الإسرائيلي. ويمكن للجيش أن ينشر في مناطق معينة. قد تطلب السلطات الحذر لكن مركز القرار في مكان آخر وهي موجودة في واشنطن وطهران وتل أبيب وفي المقر. هذا التصرف يغذي غضباً بارداً إن لبنان يمر بحرب يتم التفاوض على معاييرها بدونها.

هل يمكن لإسرائيل حقا أن تفشل في الاتفاق؟?

والإجابة تتوقف على عتبة العنف في الأيام القادمة. وإذا ظلت الإضرابات محدودة، يمكن لواشنطن وطهران أن يختارا التوقيع على الرغم من كل شيء. وسيقولون إن المسألة اللبنانية ستعالج في المرحلة التالية. وستتمكن إيران من الادعاء بأنها حصلت على إدراج الانسحاب الإسرائيلي في جدول الأعمال. ويمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها مهدت الطريق لوقف إطلاق النار على نطاق أوسع. ويمكن لإسرائيل أن تؤكد أنها ليست طرفا في النص.

ومن جهة أخرى، إذا قتلت ضربة عددا كبيرا من المدنيين، أو ضربت بيروت أو أثارت استجابة كبيرة من حزب الله، فإن الاتفاق يمكن أن يدخل في أزمة حتى قبل توقيعه. ولا يبدو أن طهران غير مبال لمصير حليفها اللبناني. (واشنطن) لن يكون قادراً على المطالبة بالسيطرة على إزالة التصعيد ثم تتهم إسرائيل، في لبنان وفي أماكن أخرى، بوضع مصالحها السياسية المباشرة فوق تسوية إقليمية.

ولذلك فإن سيناريو التخريب الكلي يظل ممكنا، ولكنه ليس الوحيد. ولا يسع إسرائيل إلا أن تسعى إلى هزيمة الاتفاق بدلا من إعادة تشكيله تحت الضغط. ومن خلال الحفاظ على التوتر في جنوب لبنان، يشير إلى أن النص الذي يتجاهل متطلباته الأمنية سيظل غير كامل. وهو يرغم واشنطن على مراعاة المطالب الإسرائيلية على حزب الله والقذائف والأنفاق ومنطقة الحدود وعودة شعب شمال إسرائيل.

ونظرا للبنان، فإن هذا التمييز لا يهم الأسر المشردة. والنتيجة هي نفسها: استمرار القصف، وتظل القرى مهددة، وعدم ضمان الانسحاب الإسرائيلي. ولكن لفهم الحساب الإسرائيلي، هو مفيد. ولا تحتاج نتنياهو إلى فشل الاتفاق في الحد من آثاره. وهو ما يكفي للحفاظ على منطقة من الغموض العسكري في جنوب لبنان.

التصعيد الإضافي لإسرائيل

والخطر الذي تتعرض له إسرائيل هو أن هذا الغموض سيتحول في نهاية المطاف ضده. بمعارضة اتفاق (ترامب) أمامياً جداً، يمكن لـ(نيتنياهو) أن يفقد جزءاً من التسامح الأمريكي. (واشنطن) يمكنها أن تقبل إضراب واحد وسوف يقبل بسهولة أقل حملة تهدد التوقيع مع إيران. البيت الأبيض يحتاج إلى النجاح ولا تحتاج إلى حليف يجعل هذا النجاح غير قابل للقراءة.

وتخاطر إسرائيل أيضا بتعزيز الموقف الإيراني. وكلما استمرت الإضرابات في لبنان، كلما زادت قدرة طهران على المطالبة بضمانات. فكلما زادت إسرائيل في احتفاظها بالقوات على الأراضي اللبنانية، كلما زادت قدرة إيران على تقديم الانسحاب كشرط أخلاقي للسلام. وتعطي هذه الآلية طهران قلعة لم تكن لتملكها لو هدأت الجبهة اللبنانية حقا.

وأخيرا، تخاطر إسرائيل بتوطيد قصة حزب الله. فالحركة تنبع من الضعف البشري والمادي من الحرب. ولكن طالما بقي الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، فإنه يمكن أن يمثل نفسه على أنه لا غنى عنه. وطالما ضربت الطائرات بدون طيار، فإنه قد يرفض مناقشة نزع سلاحه بجدية. وما دام المدنيون اللبنانيون يدفعون ثمن الاحتلال، فيمكنهم تحويل خسائرهم إلى حجة سياسية.

وهذا هو ضعف الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية. ويسعى إلى منع حزب الله من المطالبة بالانتصار. لكنه يزوده بعناصر من قصة مقاومة إنها تسعى للحفاظ على علاقة متميزة مع واشنطن وتضع دونالد ترامب في وجه خيار يكرهه: دعم إسرائيل دون شروط أو إنقاذ صفقه مع إيران. وفي جنوب لبنان، ينتظر السكان بيانات أقل من نهاية التحليقات وفتح الطرق للقرى المحاصرة.