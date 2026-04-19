هل تستطيع اليونيفيل الوصول إلى مناطق الخط الأصفر؟?

وفيما يتعلق بالولاية، فإن الإجابة هي نعم. وإذا كان الخط الأصفر يقع، كما تبين الخرائط، بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، فإنه يدخل منطقة عمليات اليونيفيل العادية. ليس من المفترض أن تبقى بعثة الأمم المتحدة بعيدة عن جزء من هذه المنطقة على أساس أن إسرائيل قد أعادت تصميم استخدامها العسكري. وتتمثل ولايتها على وجه التحديد في رصد وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في الجنوب، والإبلاغ عن الانتهاكات، والمساهمة في العودة الآمنة للمشردين داخليا.

وهذا أمر هام لأنه يصحح فكرة خاطئة كثيرا ما تعمم في لبنان وفي الخارج. ولا تقتصر القوة على المحاور التي يرغب المتحاربون في تركها. بموجب قانون الأمم المتحدة، تعد حريته في التنقل جزءًا من ولايته. ويجب أن تتاح لها إمكانية الوصول إلى جميع أجزاء منطقة عملياتها لمراقبة دورياتها والتحقق منها والإبلاغ عنها. وهذه الحرية صالحة من حيث المبدأ حتى عندما تكون الظروف الأمنية سيئة، رهنا بالقرارات التكتيكية المتخذة لتوفير الحماية الفورية لحفظة السلام.

والواقع أن الحالة أكثر تعقيدا بكثير. ومنذ بداية التصعيد، أبلغت اليونيفيل مرارا عن إعاقة حرية تنقلها. وشجبت بلاغات الأمم المتحدة الصادرة في نيسان/أبريل حواجز الطرق والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المواقع والعقبات التي تحول دون النقل اللوجستي إلى قواعد معزولة. وبعبارة أخرى، تتمتع البعثة بحق نظري في الذهاب إلى هذه المناطق، ولكن يمكن منعها من الناحية المادية إما عن طريق القرارات العسكرية الإسرائيلية، أو عن طريق أخطار التضاريس أو عن طريق الحالة ذاتها للطرق والمدن.

وهنا يصبح الخط الأصفر مشكلة مباشرة بالنسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وإذا تعاملت إسرائيل هذه الفرقة كمنطقة عمل عسكرية انفرادية، مع فرض قيود على الحركة وإطلاق النار والعودة، فإن بعثة الأمم المتحدة قد لا تتمكن إلا من الوصول إلى المسقط، في ظل التنسيق القسري أو مع هوامش محدودة جدا. غير أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، التي لم تعد تستطيع الوصول بحرية إلى منطقة عملياتها، لم تعد مراقبا موثوقا تماما. وهي لا تختفي، ولكن قدرتها على التحقق والوجود الرادع والاتصال السياسي آخذة في التدهور بشكل خطير.

ويجب إضافة نقطة أخرى منسية في كثير من الأحيان. وبوسع اليونيفيل، وفقا لنصوص الأمم المتحدة، القيام بدوريات مع الجيش اللبناني أو بدونه. وكان ذلك موضوعا للمناقشة السياسية الجارية في لبنان، غير أن إطار ولايته يتيح له العمل بصورة مستقلة. وإذا لم يكن من المقرر الوصول إلى منطقة في جنوب لبنان إلا في ظل الظروف التي حددها الجيش الإسرائيلي، فإنه سيكون في الواقع بمثابة إخضاع بعثة تابعة للأمم المتحدة لنظام دخول يقرره جيش أجنبي على الأراضي اللبنانية. سيكون هذا تغييرًا مهمًا للغاية، ليس فقط على أرض الواقع، ولكن في اقتصاد وجود الأمم المتحدة في الجنوب.

هل الخط الأصفر يخالف القرار 1701؟?

وفي قراءة دقيقة، نعم، من الصعب جدا أن يدخل الخط الأصفر كما عرضته إسرائيل في إطار القرار 1701.

السبب الأول بسيط ويستند القرار 1701 إلى احترام الخط الأزرق ووقف العمليات الهجومية. إن إنشاء خط عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يفترض، بحكم تعريفه، وجود مسلح خارج الخط الأزرق. وبالنسبة للأمم المتحدة، يشكل أي عبور لهذا الخط من جانب أي من الطرفين انتهاكا للقرار. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الفرقة الأمنية المنشأة من جانب واحد في الأراضي اللبنانية متوافقة مع روح أو نص القرار 1701.

والسبب الثاني هو السيادة. وينص القرار على عدم وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة الحكومة اللبنانية. ولا يعترف لبنان بهذا الخط، ولا يوافق على وجود إسرائيلي دائم في القرى والمرتفعات المعنية. وبالتالي، فإن استمرار القوات الإسرائيلية في هذه الفرقة، بل تبرره حجة أمنية، هو أمام المبدأ المنصوص عليه في القرار.

ويتعلق السبب الثالث بالهيكل الأمني المخطط له في جنوب ليتاني. والغرض من القرار 1701 هو إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأفراد المسلحين والأسلحة والهياكل الأساسية العسكرية غير تلك التابعة للدولة اللبنانية واليونيفيل. وكثيرا ما تحتج إسرائيل بهذا الحكم للقول إنه ينبغي ألا يكون حزب الله حاضرا. ولكن هذا الحكم نفسه لا يمنحه الحق في استبداله. إن القرار لا ينشئ تصريحا إسرائيليا بإعادة رسم الأرض. وهي تنظم حيزا لا يكون فيه إلا الجيش اللبناني واليونيفيل شرعيين.

إنها نقطة مركزية نعم، يتضمن القرار 1701 أيضا التزامات ثقيلة جدا لحزب الله، وعلى نطاق أوسع لأي جماعة مسلحة جنوب ليتاني. وتستعمل إسرائيل هذا الجانب لتدعي أن التهديد لم يختفي، ولذلك يجب أن يحافظ على عمق الأمن. ولكن هذا التفسير لا يزال سياسيا وليس قانونيا. وليس في القرار ما يأذن بإنشاء خط جديد للمراقبة وحده، وحظر عودة المدنيين إلى عشرات القرى، أو تقييد وصول بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى منطقة عملياتها.

ومع ذلك، لا بد من الحفاظ على المعاني. وفي هذه الأزمات، يمكن لإسرائيل أن تحتج بأن تدابيرها تشكل دفاعاً فورياً عن النفس ضد تهديد تعتبره ثابتاً. وقد يكون لهذه الحجة أثر سياسي في بعض العواصم. ولكن حتى في هذه القراءة، فإن الدفاع عن النفس لا يمحو تلقائيا الالتزامات الناشئة عن 1701 أو مبدأ السيادة اللبنانية. كما أنه لا يبطل دور القوة. ومن الواضح أن إسرائيل يمكن أن تحتج بضرورة أمنية؛ غير أن هذا لا يحول الخط الأصفر إلى آلية يعترف بها القانون نتيجة للقرار.

ما يغيره بالنسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الميدان

وإذا استمر الخط الأصفر، قد تجد القوة نفسها في موقف متناقض. وستظل مسؤولة رسمياً عن رصد منطقة لم تعد تتمتع فيها بحرية حقيقية في الحركة. وينبغي لها أن تواصل توثيق الانتهاكات، على الرغم من أن الوصول إلى أكثر النقاط حساسية قد يتوقف على إذن من يتهمون تحديداً بتغيير المنطقة من جانب واحد.

ومن شأن ذلك أن يضعف وظيفتها العازلة. ومنذ عام 2006، لم تستبدل اليونيفيل حلا سياسيا، ولكنها تعمل كآلية تنفس بين الطرفين. وهي تقوم بدوريات، وتبعث رسائل، وتخفف من خطر سوء الفهم، وتساعد على احتواء بعض الحوادث قبل أن تصبح مواجهات أوسع نطاقا. إذا تم إبعاده عن المناطق الحمراء في الوقت الحالي، يتم تقليل وظيفة المخمد هذه.

كما أنها ستعقد عودة السكان. ولأن المنطقة التي لا تدخل فيها اليونيفيل بحرية تصبح أكثر صعوبة في التصديق على أنها عملية بالنسبة للمدنيين. ويمكن للبعثة أن تساعد في تقييم المخاطر وتنسيقها والإبلاغ عنها ودعم الحد الأدنى من البيئة الآمنة للعودة. وإذا لم يعد لديها إمكانية الوصول، فإن هذه القدرة تنخفض بشدة. ثم يواجه السكان فراغا مزدوجا: فالدولة اللبنانية لا تسيطر بعد سيطرة كاملة على المنطقة، ولا تستطيع الأمم المتحدة عادة أن تمارس وجودها هناك.

هل هذا عنصر إضافي لاسترداد الحرب؟?

نعم، بوضوح. ليس بالضرورة في شكل حرب كاملة فورية، بل كعامل واضح جدا في تآكل وقف إطلاق النار.

أولا، لأن الخط الإسرائيلي الانفرادي داخل لبنان يخلق منازعة دائمة. ثانيا، لأنه يضع حزب الله أمام معضلة: التغاضي عن وجود يطلق عليه الاحتلال، أو تكرار منطق المضايقة باسم المقاومة. وأخيرا، لأنه يقوض دور اليونيفيل، على الرغم من أن هذه البعثة لا تزال واحدة من الآليات الملموسة القليلة لتحقيق الاستقرار في الجنوب.

وكلما طال أمد هذا الخط، كلما كان أقرب إلى ذلك إلى أن يكون هناك نمط معروف بالفعل في لبنان: القرى الفارغة، والوجود العسكري الأجنبي، والسيادة المبتورة، وعرقلة بعثة الأمم المتحدة، ووقف عودة المدنيين، والحوادث التكتيكية التي من شأنها أن تتحول إلى تصاعد. لذا السؤال ليس فقط ما إذا كان الخط الأصفر يخالف 1701 على الورق ويساورها القلق أيضا إزاء ما إذا كان يمكن للهدنة أن تصمد لفترة طويلة نظام يزيل من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان جزءا من قدرتها على التصرف وجزء من سلطتها الفعالة من الدولة اللبنانية