هل يجب أن نستخدم سوريا؟? The weapons pass between Alfred Mady and Dr. Samir Geagea ‘ 8211; ghassan Chiha

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

ويتهم الكادر السابق لكاتيب والقوات اللبنانية، وهو قريب إلى حد بعيد من الدكتور سمير غيغا، المهندس ألفريد مادي اليوم زعيم الجيش اللبناني بفتح الباب أمام العودة السورية. وتحولت الاستجابة، بقوة، إلى الحملة الإعلامية – التي رد عليها بتويتر مزعج.

(ألفريد مادي) كان منذ وقت طويل أحد أقرب أصدقاء الدكتور (سمير غيغا). وأقام ممثل عن القوات اللبنانية في الولايات المتحدة في الفترة من عام ١٩٧٦ إلى ١٩٨٣، حيث ترأس مكتبه في واشنطن العاصمة، علاقات وثيقة مع الدوائر الرسمية الأمريكية، وعضو في المكتب السياسي في كاتيب في الفترة من ١٩٨٣ إلى ١٩٩٢، وعضو مؤسس في اللجنة التنفيذية للقوات اللبنانية في الفترة من ١٩٩١ إلى ١٩٩٤، واقتحم غيغا في عام ١٩٩٤. He has been leading the Bachir Gemayel Academy of the Holy Spirit University of Kaslik (USEK) since 2017 and is currently chairing his own movement, the Other Choice. وفي الفترة من عام ١٩٨٣ إلى عام ١٩٩٤، وضعت رحلته إلى جانب غيغا نفسه – وهي مرساة أتاحت لمنتقده وصولا خاصا: إنه ليس خصم خارجي يتحدث إنه رفيق سابق.

السياق: دمشق، واشنطن وملف أسلحة حزب الله

وقد اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في عدة مناسبات – ولا سيما على هامش مجموعة الـ 7 من إيفيان في حزيران/يونيه 2026 – أن يعهد إلى سوريا بمهمة » الاختراق » هيزبولا بدلا من إسرائيل، بالنظر إلى أن أحمد الزهرة (جولاني) سيكون أكثر دقة. أرسل المبعوث الأمريكي (توم براك) المسؤول عن القضية اللبنانية إشارات مماثلة.

وقد أنكر دمشق، من جانبه، أي نية للتدخل العسكري. (جولاني) كفل أنه سعى إلى « قنوات اقتصادية وغير عسكرية » ولم يرد « إطلاق جراح الماضي » وخلال الزيارة التي قام بها إلى بيروت في 2 تموز/يوليه 2026، التقى وزير الخارجية السوري أسعاد الشعباني بمعظم القادة اللبنانيين – بمن فيهم غيغا – واستبعد أي اجتماع مع حزب الله ودافع عن » صفحة جديدة » .

وفي هذا المناخ – المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن، الاتفاق الإطاري الموقع في حزيران/يونيه، » المناطق الطيارية » في الجنوب، الضغط الأمريكي المستمر لنزع سلاح حزب الله – الذي تحدث عنه الدكتور سمير غيغا بشأن قدرة سوريا على مساعدة لبنان على التخلص من التأثير الإيراني. ولا يمكن ملاحظة عبارة، في فم رجل يحتفل حزبه بمقاومة الجيش السوري كل عام.

اعتراض (مادي) منطق « العصابة »

In a TV interview, Alfred Mady recalls that the Lebanese Forces party activists celebrated the memory of the « 100-day war » of 1978 and the freedom of Achrafieh besieged by Syrians in those days. كيف، إذاً، أيمكن لزعيم من نفس الحزب أن يدعو (دمشق) إلى « مرحباً » لمساعدة (لبنان)؟? « لقد تخلصنا منهم هنا، لكي تطلب من السوريين أن يدخلوا؟ »? لقد ملخّص، غير مهين.

(مادي) تلوم (غايا) على ما يعتبره تناقضاً. After publicly referring to a recourse to Syria, the party leader reportedly then told the Saudi dailyOkazلم يكتشف أي نية من أي مسؤول لبناني لطلب المساعدة من دمشق مضيفاً أنه لم يسمع أي شخص إلا دونالد ترامب مدعياً دخوله السوري إلى لبنان بالنسبة لـ (مادي)، هذا الإنعكاس هو « إنكار » « المسؤول اللبناني سأل: « سمير غيغا » ولإغراق حكمه الشخصي: الاعتراف بالخطأ أو بالفوضى أمر مشروع، ولكن العيش في إنكار ليس كذلك.

عندما استجوبت (مادي) بشأن الأسس الموضوعية لم تقرض (غايا) بعض النوايا: قال إنه يحكم فقط على الوثائق، وعلى البيان وعلى « الخطأ ».

من الانتقادات إلى الحملة – والرد

الرد لم يستمر بالانتظار. حملة، على كل من الهضبة والشبكات الاجتماعية، اتهمت مادي من « الكراهية السياسية » على غيغا وطلب اعتذار. It was this offensive that he responded with a long text published on X, widely shared in Christian cycles.

وقد أشار المخضرم أولا إلى السخرية: إذ لم يبث مستخرجوه حتى الفيديو الذي انتقد فيه غيغا، ويفضلون مقتطفا آخر – وهو اعتراف غير طوعي، في عينيه، بأن منصبه قد أسس. وقبل كل شيء، يرفض المحاكمة من حيث » خارج السياق » : اعتراضه، يصر، على سلسلة من المواقف التي يسحب منها خصما سياسيا.

والمنطق هو كما يلي. وتدعي غيغا أن سوريا يمكن أن تساعد على استبعاد النفوذ الإيراني؛ وتدعي مادي أن العلاقة بين دمشق وطهران قد انكسرت، وأن سوريا لم تعد تملك النفوذ اللازم للقيام بهذا الدور. كما أكدت غيغا أن الدولة اللبنانية ستتمكن من حل قضية حزب الله إذا أرادت ذلك. لذلك، أسئلة مادي: إذا لم يكن لدمشق أي سيطرة على إيران أو العملية الدبلوماسية الجارية، وإذا كان بوسع الدولة أن تتصرف بمفردها، فما تبقى من سوريا للمساعدة، إن لم يكن تدخلا عسكريا إلى جانب الجيش اللبناني – أي العودة التلقائية لجنودها إلى الأراضي اللبنانية؟ هذا الاستنتاج، يكتب، هو « اختطاف سياسي شرعي، وليس خيانة أو التشهير ».

الاحتياج المضاد

مادي لا تهتم بالدفاع. لقد أعاد الإتّهامات ضدّ (غوارديين) الحزب، والذي وصفه بأنه غير قادر على استجواب زعيمهم وتعامل مع كلّ تغيير على أنه « كشف الإله ». He then drawn up a long list of grievances, beginning with Hezbollah. ويشير صاحب البلاغ إلى أن حزب الجيش اللبناني تشاطره السلطة في الحكومات وفي البرلمان منذ عقدين. فوق كل شيء، زوجة (غايا)، نائبة (ستاريدا غيغا)، بالإضافة إلى بعض المسؤولين المنتخبين للحزب،. ثم استجوبت (مادي) مصالحة (حيث يعيش (غيغا) مع (ميشيل أون) والحركة الوطنية الحرّة – قبل الشجارات اللاحقة مع (جيبران باسيل) – احتجاج دولة قوية لتبرير عدم وجود وزراء الحزب، وإرسال وفد إلى غزة منذ أن أقيمت حماس موضع التساؤل،.

بناء على طلب الأعذار، يعارض قائمته الخاصة. وهو الذي ينبغي له أن يعتذر، كما يكتب، هو الذي يحيي القضية الفلسطينية أمام أمهات الشهداء الذين لم يغادروا الحداد بعد؛ والذين يعتبرون » السوريون بدلاً من مجرد طلب المساعدة » ؛ وأولئك الذين احتفظوا بسلطة صنع القرار لسنوات دون أن يتمكنوا من توحيد المسيحيين أو تقديم رؤية استراتيجية لهم؛ هو الذي يُشهّرُ الشعارَ « هو قادرُ وهو يُريدُه » عندما الحقائق، وفقاً له، يَقُولُ العكسَ. إستنتاجه، مُوجّه إلى طرفي زعيم الحزب، يَضْربُ مثل a تحدّ: لا تَسْألُني أسئلة، « اَسْألْ سيدَكَ سمير ما تناقضاته…

عام 1985

وينبع هذا انعدام الثقة من جذوره في ذاكرة قديمة، لم يكملها ناقدو غيغا. وفي ربيع عام 1985، تعرضت القرى المسيحية في إكليم التفاح، شرق صيدا، لهجوم ميليشيات من الجما إسلامية، وتشكيلات ناصرية، ومنظمات فلسطينية موالية لياسر عرفات؛; وتتولى ميليشيا الحزب الاشتراكي التقدمي وحلفائه الفلسطينيون، مهاجمة الشوف. وقبل ستة أسابيع، جعلت الانتفاضة المؤرخة 12 آذار/مارس 1985 الدكتور سمير غيغا رئيس أركان القوات اللبنانية. وفي 24 نيسان/أبريل 1985، انسحب مقاتلو القوات من شرق سيدون بناء على أوامر غايجا. In the wake of this conquest of East Sidon by Palestinian organizations infiltrate Hezbollah elements: ولأول مرة، فتح طريق جنوب لبنان أمام الميليشيا الشيعة، التي كان من المقرر أن تبني تسوية عسكرية دائمة – وهي نقطة تحول حاسمة في توسعها في جنوب البلد. In the eyes of these same critics, this episode remains an original fault that the current debate on a possible Syrian role only revives.

ملهيم ريهي في منزل إيلي فيرزلي مع وفد رسمي من جمهورية إيران الإسلامية

قادة أنطوان زهرة وحماس

بيير بوسي

Pierre Bou Assi and Georges Okais with Hezbollah

جورج عدوان في سفارة الجمهورية العربية السورية بشار الأسد

Antoine Habchi with Hezbollah

بيير بوسي

حسن نصر الله وسمير غيغا

يقول (سيهريدا غيغا): « بيننا، الجيش اللبناني، وشركائنا في حزب الله، هناك العديد من نقاط التشابه.

والطرفان شعبيان، بالمعنى الواسع والواسع للمصطلح. وينظم كلا الطرفين، ولديهما خطط سياسية واضحة، ويكافحان بشدة لتحقيق أهدافهما.

وشهد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ابنه، هادي، الشهداء بمواجهة العدو الإسرائيلي. وعلى الرغم من كل هذا، فإنه يواصل قيادة كفاحه إلى جانب جمهوره، إيماناً منه بقضيته.

وحتى فيما يتعلق بموضوع الحكومة الحالية، فإن حزب الله لا يكتفي بشيء تقريبا، باسم قضيته »

إبراهيم الصقر من حزب الجيش اللبناني: إذا اندلعت الحرب بين الرئيس شارة والحزب الله، والشارة تدخل لبنان، سأقف بجانبه… وسأقول له: » مكان شرف المنزل ملك لنا، والعتبة هي لنا »