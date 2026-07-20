هل يمكن للاتفاق الإطاري أن يمنع نشوب حرب جديدة في لبنان؟?

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وتتيح الآلية التي تدعمها واشنطن للبنان وإسرائيل طريقا لإلغاء التصعيد، ولكن تنفيذها لا يزال مهددا بالخلافات بشأن الانسحاب، وأسلحة حزب الله، والدور الموكل إلى الجيش اللبناني

وتقدم عدة صحف لبنانية في 20 تموز/يوليه 2026 الاتفاق الإطاري المتفاوض عليه في إطار الوساطة الأمريكية باعتباره السبيل الفوري الوحيد لمنع نشوب حرب جديدة في لبنان. لا يعكس هذا التقييم الثقة المطلقة في الآلية. وقبل كل شيء، يعكس عدم وجود حل آخر يمكن أن يربط الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، وتحديد الأسلحة، ومنع استئناف القتال.

ولا يشكل الاتفاق معاهدة سلام أو تسوية نهائية للنزاع. وهي تستند إلى سلسلة من التدابير التدريجية الرامية إلى تحقيق وقف يمكن التحقق منه على أرض الواقع. وينبغي أن تنسحب إسرائيل من بعض المواقع المحتلة في جنوب لبنان. يجب على الجيش اللبناني بعد ذلك السيطرة على المناطق التي تم إخلاؤها ومنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات المسلحة. وستكون الولايات المتحدة وعدة شركاء دوليين مسؤولين عن دعم هذه السلسلة والإشراف عليها وضمانها.

تبدو الآلية متسقة من حيث المبدأ. غير أن تنفيذه يواجه تحدياً رئيسياً: ويلتمس كل طرف أولا ضمانات من الطرف الآخر. وترغب إسرائيل في ضمان عدم عودة حزب الله إلى المناطق التي تم إخلاؤها. ويرفض حزب الله معالجة مسألة أسلحته قبل الانسحاب الإسرائيلي. وترغب الدولة اللبنانية في استعادة سيادتها دون تحويل جيشها إلى قوة لتنفيذ مطالب إسرائيل الأمنية.

ولذلك فإن نجاح الاتفاق سيتوقف على أحكامه العامة أقل مما يتوقف على الترتيب الذي سيطبق به.

الانسحاب الإسرائيلي كأول اختبار

ومسألة الانسحاب مسألة أساسية في المناقشات. ويدعو لبنان إلى اتخاذ الخطوات الأولى في المناطق التي توجد فيها القوات الإسرائيلية بالفعل. وستكون منطقة تجريبية بلا معنى إذا اختيرت من قرية يسيطر عليها الجيش اللبناني بالفعل ولم يتم نشر أي وحدة إسرائيلية.

الاختلاف ليس ثانوي ويحدد ما إذا كان الاتفاق يبدأ بانخفاض حقيقي في الاحتلال أو بعملية رمزية أساسا.

ويعتقد الجانب اللبناني أن المرحلة الأولى ينبغي أن تشكل سابقة واضحة. وستخلي إسرائيل موقعا محددا، وسيدخل الجيش اللبناني، وستشهد آلية للتحقق تغييرا في السيطرة. ومن شأن هذا التسلسل أن يسمح للحكومة اللبنانية بعرض العملية كإعادة تدريجية للسيادة الوطنية.

وتسعى إسرائيل أيضا إلى الحد من المخاطر المرتبطة بكل انسحاب. ويحتج موظفوها بإمكانية عودة حزب الله، والوجود المزعوم للهياكل الأساسية العسكرية الخفية، وعدم وجود المراقبة المتاحة في بعض المناطق الحدودية.

غير أن هذا الموقف يسمح لإسرائيل بأن تجعل أي عملية إجلاء مشروطة بضمانات يمكن استحالة الحصول عليها قبل الانسحاب نفسه. وكلما زاد عدد الشروط المسبقة، زاد خطر استمرار الجيش الإسرائيلي في المواقع التي يشغلها.

ولذلك لن يكون الاتفاق قادرا على تحقيق نتيجة إلا إذا حصلت الولايات المتحدة على سحب أولي حقيقي محدود ولكن يمكن التحقق منه. وبدون هذه الخطوة الأولى، لن يكون للبنان سوى أسباب سياسية قليلة لتحمل أكثر الالتزامات حساسة المطلوبة.

المناطق الرائدة، أكثر سياسية من الاختبار التقني

والغرض من استخدام المناطق التجريبية هو منع الاختلاف على الحدود بأكملها من عرقلة العملية على الفور. والفكرة هي البدء في واحد أو أكثر من المناطق الصغيرة، والتحقق من الامتثال، ثم توسيع نطاق المخطط تدريجيا.

ومن شأن هذه الطريقة أن تختبر قدرة الجهات الفاعلة على التعاون دون انتظار الاتفاق الكامل على جميع المسائل. كما يمكن أن يحد من عواقب الحادثة المحلية، لأن النظام بأكمله لن ينخرط في آن واحد.

ولكن اختيار المجالات الأولى سيكون حاسما.

وإذا ما تطابقت المواقف الإسرائيلية الحقيقية، يمكن تقديم إجلاءهم كتقدم. وإذا تم اختيارهم في المناطق التي لا يُنشأ فيها الجيش الإسرائيلي فعلاً، يمكن النظر إلى هذه الآلية في لبنان على أنها وسيلة تهدف إلى تأخير الانسحاب.

ويثير تعريف المناطق التجريبية أيضا مسألة توقيت. هل يجب أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي النشر اللبناني الكامل؟ هل يجب أن تكون الحركات متزامنة؟ هل هناك حاجة إلى مرحلة وسيطة من الإشراف الدولي؟?

إن سوء تنسيق العملية يمكن أن يخلق فراغا أمنيا، حتى مؤقتا. ومن ناحية أخرى، يمكن لعملية تسيطر عليها إسرائيل عن كثب أن تعطي انطباعا بأن الجيش اللبناني يدخل قرى بإذن إسرائيلي.

ولذلك يجب أن تحافظ الآلية على مبدأين: لا يمكن لإسرائيل أن تحتفظ بسيطرتها الدائمة على الأراضي التي تم إجلاءها، ويجب على الدولة اللبنانية أن تضمن عدم إعادة استثمار هذه الأراضي بالقوة المسلحة الموازية.

ما يتطلبه الاتفاق من لبنان

فالالتزامات في لبنان تتجاوز بكثير مجرد نشر القوات. يجب على الجيش إقامة وجود مستدام، والسيطرة على الطرق، وتأمين القرى، وتحديد البنية التحتية العسكرية المحتملة ومنع أي إعادة تشكيل لوجود مسلح خارج سلطة الدولة.

وعلى المستوى المؤسسي، تتوافق هذه الأهداف مع مبدأ السيادة. والمشكلة تكمن في تطبيقها العملي.

ويعمل الجيش اللبناني في منطقة متأثرة بشدة بالقصف والتدمير والتشريد وانعدام الثقة في إسرائيل. ولا يمكنها تجاهل السياق السياسي والاجتماعي للقرى التي يجب أن تتدخل فيها.

ويمكن فهم عملية النشر بعد الانسحاب الإسرائيلي على أنها عودة الدولة. وعلى النقيض من ذلك، يمكن اعتبار التفتيش أو المصادرة المضطلع بها قبل هذا الانسحاب مستوفية للشروط الإسرائيلية.

ولذلك تسعى المؤسسة العسكرية إلى تجنب بعثة يرجح أن تعارض سكان الجنوب. إن المواجهة مع سكان حزب الله أو أفراده ستتسبب في أزمة وطنية أوسع بكثير من المسألة الوحيدة المتمثلة في مراقبة الحدود.

وبالتالي، فإن نجاح الآلية يفترض مسبقاً أن الجيش لديه شرعية واضحة ووسائل مادية كافية ودعم سياسي وطني. ولا يمكن أن يعهد إليها وحدها بحل مسألة هي مسألة الدفاع والسياسة المحلية والعلاقات الإقليمية.

التفتيش المنزلي في قلب الخلافات

ومسألة الممتلكات الخاصة هي أحد أكثر النقاط حساسية في الاتفاق.

وتود إسرائيل أن تكون قادرة على نقل المعلومات المتعلقة بالمنازل أو الأراضي أو المباني التي يُزعم أن الأسلحة أو الأنفاق أو المعدات العسكرية موجودة فيها. وسيدعى الجيش اللبناني بعد ذلك إلى التحقق من هذه المعلومات.

غير أن لبنان لا يستطيع أن يقبل بأن يؤدي كل تقرير إسرائيلي تلقائيا إلى تفتيش.

ويحمي القانون اللبناني الممتلكات الخاصة. ويجب أن يستند التدخل إلى أساس قانوني وإلى معلومات دقيقة بما فيه الكفاية وإلى قرار تتخذه السلطات اللبنانية حصرا. ولا يمكن أن يصبح الجيش أداة لنظام تحدد فيه إسرائيل الأماكن التي يتعين تفتيشها مع الاحتفاظ بإمكانية ضربها إذا لم تنفذ مطالبها.

ومن شأن هذه الآلية أن تنشئ حقا غير مباشر في التدخل من أجل إسرائيل. كما أنها ستعرِّض الجيش اللبناني إلى حوادث خطيرة في حالة حدوث معلومات خاطئة، قديمة أو مبالغ فيها عمدا.

ومن شأن أي بحث غير ناجح أن يعزز عدم ثقة السكان. وأي تدخل خاطئ يمكن أن يسبب المواجهة. وأي معلومات متنازع عليها ستغذي فكرة أن الدولة تتصرف تحت ضغط أجنبي.

ولتجنب هذه الانجرافات، ينبغي بحث المعلومات عن طريق هيكل تنسيق يضم السلطات اللبنانية والوسطاء الدوليين. يجب أن يظل القرار النهائي بالتدخل لبنانيًا. وينبغي أن تشمل الآلية أيضاً التحقق من المعلومات المقدمة وإجراءً واضحاً في حالة عدم الاتفاق.

وبدون هذه الضمانات، يمكن أن تكون مسألة التنقيبات كافية لجعل النظام بأكمله يفشل.

حزب الله يربط الأسلحة في نهاية الاحتلال

ولا يزال موقف حزب الله دون تغيير في نقطة أساسية واحدة: فالحركة ترفض السماح بنزع السلاح بسبق الانسحاب الإسرائيلي.

وبالنسبة للحزب، فإن الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية والحفاظ على تهديد دائم يبرر الاحتفاظ بقدراته المسلحة. ومن شأن الموافقة على التخلي عنهم قبل الانسحاب، وفقا لهذا المنطق، أن يزيل رادعا دون أن يحصل في المقابل على نهاية الاحتلال.

إن إسرائيل تعتمد المنطق المعاكس. ويدعي أن الانسحاب غير المضمون سيسمح للحزب الله بنقل أقرب ما يمكن إلى الحدود.

ويسعى الاتفاق الإطاري إلى التحايل على هذا التناقض من خلال التمييز بين نزع السلاح العام للحزب الله وبين السيطرة الفورية للمناطق التي تم إخلاؤها. وقد لا تظهر الحركة عسكريا في بعض القطاعات دون معالجة جميع ترساناتها من المرحلة الأولى.

وهذا الغموض يمكن أن ييسر وضع ترتيب مؤقت. غير أنها لا تحل المسألة الموضوعية.

ومع تقدم الانسحاب، ستركز المناقشات بالضرورة على مدى احتكار الدولة، وقدرات حزب الله العسكرية والضمانات الأمنية في لبنان. وستعود المشكلة، المؤجلة في المرحلة الأولى، إلى مركز العملية.

وسيكون الخطر عندئذ أن توقف إسرائيل الانسحاب عن طريق المطالبة بنزع سلاح أوسع، في حين أن حزب الله سيرفض أي تنازلات جديدة قبل الإجلاء الكامل للإقليم.

الولايات المتحدة كمحكم لا غنى عنه

دور واشنطن حاسم والولايات المتحدة ليست مجرد وسيط لهذه العملية. وهي أيضا الجهة الفاعلة الوحيدة التي لها تأثير كاف على إسرائيل لتحقيق انسحابات ملموسة.

ويتوقع لبنان أن يكون لدى واشنطن موقف واضح بشأن الجدول الزمني والمجالات المعنية. كما يسعى إلى الحصول على ضمانات ضد استمرار الهجمات الإسرائيلية أثناء تنفيذ الاتفاق.

وتتوقع إسرائيل أيضا من الولايات المتحدة رصد الامتثال للالتزامات اللبنانية ودعم آليات الرصد.

وهذه الوظيفة المزدوجة تضع واشنطن في موقف حساس. وإذا طالبت الولايات المتحدة باتخاذ تدابير سريعة في مجال الأسلحة من لبنان في الوقت نفسه للتغاضي عن الإبقاء على المواقع الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى، فإن الاتفاق سيفقد مصداقيته. وإذا حصلوا على أول انسحاب ولكنهم لا يتتبعون الانتشار اللبناني، فيمكن لإسرائيل أن تحتج بمخاطر أمنية لمقاطعة العملية.

ويمكن للبلدان الأوروبية أن تقدم الدعم المالي واللوجستي والتقني للجيش اللبناني. ويمكن أن تسهم في معدات المراقبة، وإعادة بناء الهياكل الأساسية، وعودة السكان.

ويمكن للهيئات الدولية أيضا أن تشارك في التحقق من حالات الانسحاب وتسجيل الانتهاكات. غير أن دورها سيظل محدودا دون إرادة سياسية أمريكية لفرض تطبيق متوازن.

ومن ثم، فإن الاتفاق لن ينجح إذا جمع الوسطاء الطرفين معاً. وسيتعين عليهم أن يفصلوا في الخلافات وأن يحددوا المواعيد النهائية وأن يحددوا المسؤوليات عن الانتهاكات.

يواجه الجيش اللبناني خطر المواجهة الداخلية

الجيش هو الأداة الرئيسية لتنفيذ الآلية، لكنه أيضًا الفاعل الأكثر تعرضًا.

وينبغي لها أن تحل محل القوات الإسرائيلية في المناطق التي تم إخلاؤها، وأن تراقب الأرض، وأن ترد على المعلومات المرسلة، وأن تمنع أي وجود مسلح غير مأذون به. وينبغي لها أن تضطلع بهذه المهام دون التسبب في مواجهة مع السكان ودون الدخول في نزاع مباشر مع حزب الله.

وهذه المعادلة صعبة للغاية.

فقد عانى شعب الجنوب من خسائر في الأرواح، وتدمير منازله، وقطع أنشطته الاقتصادية. وهم ينتظرون نهاية الضربات والانسحاب الإسرائيلي وإعادة بناء قراهم.

وإذا ظهرت الدولة نفسها أساسا من خلال عمليات التفتيش والقيود، فإنها قد تبدو غائبة أثناء التدمير ولكنها موجودة عند فرض قيود.

ولذلك يجب أن يقترن النشر العسكري بجهد مدني. فالإعمار، والتعويض، واستعادة الخدمات العامة، والحصول على الأراضي الزراعية أمور أساسية لجعل حضور الدولة أمراً موثوقاً به.

فالجيش المنتشر في القرى التي لا تزال مهددة وتدمر جزئيا لن يتمكن، بمفرده، من استعادة السلطة العامة على نحو مستدام.

سيناريو الانسحاب التدريجي والاستقرار

السيناريو الأكثر مواتاة هو تطبيق متسلسل.

وقال إن إسرائيل ستخلي موقعا أولا محتلا حقا. وسينشر الجيش اللبناني على الفور. سيتحقق الوسطاء من انسحاب وعدم عودة الوجود العسكري لحزب الله. وستعلق الإضرابات في المنطقة المعنية.

ومن شأن النجاح الأول أن يبني الثقة المحدودة دون أن يتطلب حلا فوريا لجميع المسائل.

ويمكن عندئذ توسيع نطاق العملية لتشمل قطاعات أخرى. وسيعزز الجيش اللبناني وجوده تدريجيا. وستمول البلدان الشريكة معداتها وتعميرها. ومن شأن الحد من الحوادث أن يقلل من خطر استئناف القتال بشكل عام.

وهذا السيناريو لن يعني نهاية الصراع. غير أنه سيتيح حيزا سياسيا للبنان ليعالج تدريجيا مسألة الأسلحة في سياق أقل عرضة للضغوط العسكرية الإسرائيلية.

سيناريو الانسداد الدائم

والسيناريو الثاني هو التفاوض دون تطبيق حقيقي.

ويمكن للطرفين أن يواصلا مناقشة المجالات الرائدة والخرائط وعمليات الحفر وآليات التحقق دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوة الأولى.

وستحتفظ إسرائيل بمواقفها. وسيواصل حزب الله رفضه لنزع السلاح. وسيظل الجيش اللبناني منتشرا في بعض المناطق دون أن يتمكن من استعادة سيادة الدولة بالكامل.

هذا يمكن أن يدوم عدة أشهر. وستكون مصحوبة بضربات إسرائيلية لمرة واحدة وحوادث حدودية واتهامات متبادلة.

وهذه الحالة لن تكون حربا مفتوحة، بل لن تكون استقرارا أيضا. وستبقي لبنان في حالة من انعدام الأمن الدائم، وتمنع إعادة الإعمار، وتطيل أمد تشريد بعض السكان.

وكلما طالت هذه المنطقة، زادت مخاطر وقوع حادث غير متحكم فيه.

سيناريو كوللابس

السيناريو الثالث سيكون تمزق مفاجئ.

ومن شأن إضراب إسرائيلي كبير، وهو عملية حزب الله، ومواجهة أثناء عملية تفتيش أو حادث تورط فيها الجيش اللبناني أن يقطع العملية.

ويمكن لإسرائيل بعد ذلك أن تتهم لبنان بعدم الوفاء بالتزاماته الأمنية. ويمكن أن يعتبر حزب الله أن الاتفاق لا يحمي الإقليم أو السكان. يمكن للسلطات اللبنانية تعليق مشاركتها إذا لم يتم تنفيذ الانسحاب الموعود.

وفي هذه الحالة، يمكن أن تصبح الآلية المصممة لمنع الحرب حجة جديدة يستخدمها كل مخيم لتبرير التصعيد.

ويكمن الخطر في عدم وجود نظام للمساءلة لا جدال فيه. وإذا كان كل انتهاك موضوع حسابات متناقضة، فقد يفقد الوسطاء قدرتهم على التحكيم بسرعة.

إمكانية خفض التصعيد، وليس ضمانًا للسلام

ولا يمكن للاتفاق الإطاري أن يحول دون نشوب حرب جديدة في لبنان، إلا إذا أحدث تغييرات ملموسة على أرض الواقع.

ويجب على إسرائيل أن تشارك في انسحاب حقيقي. ويجب على لبنان نشر جيشه وممارسة سلطته في المناطق التي تم إخلاؤها. ويجب على حزب الله أن يتجنب أي عمل قد يؤدي إلى هجوم جديد. ويجب على الولايات المتحدة أن تكفل عدم فرض التزامات على طرف واحد.

ويتمثل الخطر الرئيسي في تحويل الآلية إلى مفاوضات مطولة بشأن الطلبات الموجهة إلى لبنان، دون إحراز تقدم مماثل بشأن الانسحاب الإسرائيلي.

وعلى العكس من ذلك، فإن الأمل الرئيسي يكمن في تقدم محدود ولكنه متوازن: الانسحاب والنشر والتحقق والتعمير.

النص لا يزيل الصراع على الأسلحة، طموحات إسرائيل الأمنية، أو هشاشة الدولة اللبنانية. فهو لا يوفر سوى طريقة للحد تدريجيا من خطر الحرب.

ومن ثم فإن مستقبله سيتوقف على سؤال بسيط: هل توافق مختلف الجهات الفاعلة على الوفاء بالتزاماتها قبل المطالبة بالاستسلام السياسي للآخر؟?