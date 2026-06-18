هل يمكن للسوق السعودي أن يعزز الصناعة اللبنانية؟?

وتعيد السوق السعودية فتح الباب الذي تنتظره الصناعة اللبنانية منذ خمس سنوات. قرار الرياض رفع الحظر على الواردات اللبنانية علامة سياسية واقتصادية كبيرة غير أنه لا يكفي وحده لإنعاش الاقتصاد الإنتاجي الذي أضعفته الأزمة المالية، وارتفاع التكاليف، وعدم استقرار الطاقة، وفقدان الفرص الإقليمية. وبالنسبة للمصنعين والمزارعين اللبنانيين، فإن المملكة العربية السعودية هي سوق مذيبة وثيقة ثقافيا قادرة على توليد النقد الأجنبي واستعادة الثقة مع الخليج. ولكن هذه العودة تفرض أيضا متطلبات: الجودة، وإمكانية التعقب، ومراقبة الحدود، والتصديق، والقدرة التنافسية، والدبلوماسية الاقتصادية المستمرة.

سوق سعودية مليئة بالرموز

ويتجاوز استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية مجرد إعادة فتح منفذ تجاري. يُبلغ عن تحسن تدريجي في العلاقات بين بيروت والرياض، بعد سنوات من التوتر المتصل بمكان حزب الله، واتهامات الاتجار في كابتاغون والأزمة الدبلوماسية لعام 2021. وقد حظرت المملكة العربية السعودية في البداية الفواكه والخضروات اللبنانية، بعد اكتشاف الملايين من أقراص الكابتاغون المخبأة في شحنة من القنابل. وتم بعد ذلك توسيع نطاق هذا التدبير ليشمل المنتجات اللبنانية في سياق سياسي متدهور.

وقدم الرياض القرار الذي أعلنته في حزيران/يونيه 2026 ردا على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات اللبنانية لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز الالتزامات التقنية اللازمة. According to the Associated Press, it is an important step towards rebuilding relations between Lebanon and the Gulf countries. من أجلFinancial Timesوهو يعكس أيضا الإرادة السعودية لدعم الدولة اللبنانية في وقت يحاول فيه البلد تثبيت مؤسساته والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالاتجار والجماعات المسلحة.

بالنسبة لبيروت، الإشارة قيمة. لقد عانى لبنان من أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2019. ما زالت مصارفه مشلولة. هياكلها الأساسية للطاقة تفشل. وكثيرا ما تعمل صناعتها بمولدات كهربائية خاصة، وتكاليف مرتفعة، ومحدودية فرص الحصول على الائتمان. In this context, recovering a market like Saudi Arabia can restore oxygen to entire chains. ولا تقتصر المخاطر على المزارعين. وهو يؤثر أيضا على الأغذية، والتغليف، والمشروبات غير الكحولية، والمنتجات المجهزة، والسلع الاستهلاكية، والمستحضرات، والأثاث، والمواد، وبعض المنتجات المتخصصة.

والرمز أقوى حتى من السوق السعودية التي عملت مرة كعرض إقليمي. ويمكن قبول منتج مقبول في الرياض بسهولة أكبر في أماكن أخرى من الخليج. The Emirati, Qatari, Kuwait and Bahraini importers observe Saudi choices. وبالتالي، فإن العودة اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية يمكن أن تفتح أوسع من المملكة الوحيدة. ولكن هذا المنطق يعمل أيضا في الاتجاه المعاكس. A health, customs or security incident can sudden close several doors at once.

العملة والوظائف وإشارة الثقة

والربح الأول المتوقع هو دخول العملات. ويستورد لبنان الكثير من احتياجاته، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام والأدوية والسلع الصناعية. ومن ثم، فإن أي صادرات إضافية تساعد على الحد من الضغط على سعر الصرف وتوفر للشركات عائدات عملة قوية. وفي بلد حطمت فيه الأزمة المصرفية الثقة في القنوات المالية، أصبحت حصائل الصادرات حيوية للحفاظ على النشاط.

وقبل الحظر، كانت المملكة العربية السعودية من الأسواق الرئيسية للمنتجات اللبنانية. وأفاد رويتر بأن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بلغت في عام 2020 نحو 240 مليون دولار.BusinessNews Lebanonيشدد على أن الصادرات الزراعية اللبنانية انخفضت من 550 ألف طن إلى 200 ألف طن بعد الحظر، وأن المملكة العربية السعودية استوعبت من قبل أكثر من 22 في المائة من صادرات البلد الزراعية. وتبين هذه الأرقام مدى الكسب الفائت للمنتجين والناقلين وشركات التغليف.

ويمكن للصناعة أن تستفيد بشكل غير مباشر من هذا الانتعاش. ويمكن لمصانع الأغذية الزراعية التي تستخدم المنتجات الزراعية المحلية أن تجد كميات منها. ويمكن لصانعي التغليف والعربات والزجاجات والعلامات والشحوم تلقي المزيد من الأوامر. وقد تستأنف مستودعات التبريد وشركات النقل وأجهزة الشحن جزءا من أنشطتها. وبالتالي، فإن التصدير يخلق سلسلة من الوظائف تتجاوز المنتج الأصلي.

الاستحقاق الثاني نفسي فالبلد الذي يصدّر مرة أخرى إلى الخليج يبعث برسالة التوحيد. ويعتبر المستثمرون والمصارف والمؤمنون والشركاء التجاريون القرارات السعودية مؤشرات للثقة السياسية. وإذا أعادت الرياض فتح سوقها، يمكن لبعض الجهات الفاعلة الاقتصادية أن تستنتج أن الخطر اللبناني ينخفض جزئيا على الأقل. ويمكن لهذا التصور أن يساعد الشركات على إعادة التفاوض بشأن العقود أو العثور على العملاء أو الحصول على خطوط الدفع.

لكن الثقة تبقى مشروطة سيعتمد على قدرة لبنان على منع تكرار حركة المرور، ومراقبة الشحنات، والتصديق على المنتجات والاستجابة على الفور للإنذارات. السوق السعودية ليست مجرد شراء. وهو يختبر موثوقية الدولة اللبنانية.

إعاقة الانتعاش الصناعي

ولا يعالج إعادة فتح السوق السعودية أوجه الضعف الهيكلية للصناعة اللبنانية. الأول هو تكلفة الإنتاج. ويتعين على الشركات أن تتعامل مع عدم كفاية الكهرباء العامة، والمولدات الخاصة الباهظة التكلفة، والوقود الخاضعة للتقلبات الدولية، والمواد الخام المستوردة، وارتفاع التكاليف السوقية. ويمكن أن يكون للمصنع اللبناني معرفة حقيقية، ولكنه يفقد القدرة التنافسية ضد منافس تركي أو صيني أو سعودي ينتج على نطاق أوسع وبطاقة أرخص.

الضعف الثاني هو الائتمان. Since the banking crisis, many companies no longer have normal access to finance. They find it difficult to invest in new machines, modernize their production lines, finance their stocks or grant payment deadlines to their clientss. وكثيراً ما يتطلب التصدير إلى سوق متطلبة استثمارات مسبقة: المعايير، التغليف، التحليل، التصديق، الامتثال الجمركي، حملات التسويق والوجود المحلي.

الضعف الثالث هو النقل ويتوقف وصول الأراضي إلى الخليج على الطرق الإقليمية، بما في ذلك عبر سوريا والأردن. ولا تزال الحالة السورية متغيرا هاما. ويشير Enab Baladi إلى أن استئناف التجارة اللبنانية – السويدية يمكن أن يفيد سوريا أيضا، التي يجعل موقعها الجغرافي ممرا محتملا للخليج. ولكن أي ممر يتطلب الأمن، والعادات الوظيفية، والتكاليف التي يمكن التنبؤ بها، وفترات العبور الخاضعة للرقابة. وإذا ظل النقل البري غير مؤكد، سيتعين على المصدرين أن يعتمدوا بدرجة أكبر على البحر أو الهواء، وفي كثير من الأحيان أكثر تكلفة تبعاً للمنتج.

والضعف الرابع هو حجم السوق الصناعية اللبنانية. وكثير من المؤسسات صغيرة أو متوسطة الحجم. لديهم قدرة كبيرة على التكيّف، ولكن أحجام محدودة. ولتلبية الأوامر السعودية العادية، سيتعين عليها أن تكفل إنتاجا متسقا ومتسقا ومتسقا. المنتج الجيد ليس كافياً ويجب أن نكون قادرين على إنجازه في الوقت المناسب، بنفس المستوى من الجودة، طوال العام.

وهذه العقبات لا تلغي الفرصة. وهي تحدد شروط نجاحها. The Saudi market can revive part of the Lebanese industry if companies prepare for a sustainable return, not a mere wave of enthusiasm.

الجودة كجواز سفر اقتصادي

إن مسألة النوعية مسألة مركزية. وقد أثار الحظر السعودي شواغل أمنية تتعلق بالاتجار بالمخدرات المخبأ في الشحنات، ولكنه كان له تأثير أوسع على سمعة المنتج اللبناني. استعادة هذه السمعة سيتطلب ضوابط صارمة وسيتعين على المصدرين أن يثبتوا أن المنتجات آمنة ويمكن تعقبها وفقا للمعايير الصحية ومحمية من المناولة غير المشروعة.

وقد شدد وزير الاقتصاد اللبناني أمير بسات مرارا على الصلة بين الانتعاش الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية والأمن. وفقاً لصحيفة (ساوثد برس)، أكد أن التعافي المالي للبلد يعتمد أيضاً على التغييرات السياسية والأمنية، بما في ذلك مراقبة الحدود، ومكافحة الاتجار، وتعزيز سيادة الدولة. This approach applies directly to the return to the Saudi market.

ويجب تنفيذ الضوابط على عدة مستويات. والشركة الأولى هي: نوعية الإنتاج، والنظافة، والتغليف، والوسم، وتاريخ انتهاء الخدمة، والامتثال للمعايير والتوثيق السعودية. والثاني هو التصديق، والمختبرات، وغرف التجارة، والرابطات المهنية، وإمكانية تعقب الموردين. والثالث هو الدولة: الجمارك، الماسحات الضوئية، أمن الموانئ، مراقبة الحدود، العقوبات ضد المجرمين، والتعاون مع السلطات السعودية.

أي حادث يمكن أن يكون مكلفا. ولا يلحق منتج غير ممتثل ضرراً بمصنعه فحسب. يمكنه إضعاف الصناعة بأكملها وإذا حددت الرياض خطرا جسيما، يمكن معاقبة جميع المصدرين اللبنانيين بعدم الثقة. ولذلك، يجب معاملة سمعة المنتج اللبناني على أنها رأس مال جماعي. ولا يمكن تركها للشركات وحدها.

وهذا الشرط يمكن أن يصبح فرصة. وبتعزيز معايير السوق السعودية، يستطيع لبنان تحسين نوعية صادراته إلى بلدان أخرى. ويمكن استخدام الشهادات والمختبرات وإجراءات التعقب في الاقتصاد الإنتاجي بأكمله. وبالتالي فإن العودة إلى الخليج يمكن أن تؤدي إلى تحديث مفيد، شريطة ألا تصبح الضوابط بيروقراطية فحسب.

المنافسة الإقليمية أصعب من ذي قبل

فالشركات اللبنانية لا تجد السوق السعودية كما هي. وفي خمس سنوات، حل المستوردون محل مورديهم. واستُخدمت منتجات من الأردن وتركيا والصين ومصر والهند وأوروبا والمملكة العربية السعودية للتوزيع والتوزيع. كما تطور المنتجون المحليون السعوديون كجزء من الرؤية 2030، التي تشجع التنويع الاقتصادي والإنتاج المحلي. ولذلك يعود لبنان إلى سوق أكثر قدرة على المنافسة.

والمنافسة التركية قوية في مجالات الأغذية والمنسوجات والأثاث والسلع الاستهلاكية والمنتجات المجهزة. وتهيمن المنافسة الصينية على الأسعار في قطاعات صناعية كثيرة. وتتزايد المنافسة السعودية بفضل الاستثمار المحلي، والطاقة الأرخص، والوصول المباشر إلى قنوات التوزيع. ولن يكون المنتج اللبناني دائما قادرا على الفوز بالأسعار. وكثيراً ما تكتسب هذه العلاقة من حيث الجودة أو النشوء أو التذوق أو العلامة التجارية أو السرعة أو العلاقة التجارية.

ولبعض القطاعات مزايا. وللأغذية الزراعية اللبنانية صورة إيجابية في الشتات وفي أوساط المستهلكين الملحقين بمطبخ ليفانتين. ويمكن أن تجد مكانها في المحافظات، والبضائع المعلبة، ومنتجات المخبز، والتخصصات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمشروبات، والتجميل الطبيعي، وبعض الأثاث، والمجوهرات، والسلع ذات الهوية القوية. لكن هذا المكان يجب أن يعاد تجديده وسيطلب المستوردون السعوديون ضمانات للاستمرارية والسعر والامتثال.

ولذلك يجب أن تكون العودة إلى السوق السعودية مصحوبة باستراتيجية تجارية. وسيتعين على الشركات المشاركة في المعارض، وإعادة التواصل مع الموزعين، والاستثمار في التسويق، وتكييف التغليف، وفهم التوقعات التنظيمية، وأحيانا إقامة شراكات محلية. The State can facilitate these efforts through economic missions, technical agreements and consular support.

The Lebanese diaspora can also help. وتعرف شبكات الأعمال اللبنانية في الخليج عن الموزعين وعادات الاستهلاك والقيود الإدارية. ويمكن أن تكون بمثابة جسر بين المنتجين اللبنانيين والقنوات السعودية. ولكن هذه الوساطة يجب أن تكون مهنية. ولم تعد الصادرات تعتمد على العلاقات الشخصية وحدها.

الدولة الميسرة، شرط التعافي

وتعيد المملكة العربية السعودية فتح الدولة اللبنانية وفقا لمسؤولياتها. لا يكفي أن نشكر الرياض. علينا ترتيب العودة. ويجب على الدولة الميسرة أن تحدد القنوات المتاحة، وأن تدعم الأعمال التجارية، وأن تسرع في التصديقات، وأن تعزز الضوابط وتمنع أن تصبح الإجراءات عقبة إضافية. It must also engage in continuous dialogue with the Saudi authorities to prevent misunderstandings.

الحكومة تستطيع العمل بسرعة على عدة نقاط. ويمكنها إنشاء وحدة مخصصة للصادرات إلى الخليج. It may publish a clear list of applicable Saudi standards. ويمكنها تعزيز المختبرات العامة أو الموافقة على مختبرات خاصة ذات مصداقية. ويمكن أن ينشئ نظاماً لتتبع البضائع الحساسة. ويمكن أن تشمل غرف التجارة والنقابات الصناعية والتعاونيات الزراعية.

كما يجب على الدولة أن تعاقب. حركة « كابتاغون » كلفت البلاد كثيراً ليست مجرد جريمة ودمرت فرص المنتجين الذين لا علاقة لهم بهذه الشبكات. ولذلك يجب على السلطات أن تبين أن الشحنات المصدرة لم يعد بالإمكان استخدامها كغطاء للأنشطة الإجرامية. وأصبح الأمن الاقتصادي عنصرا من عناصر السيادة.

ولذلك فإن مراقبة الحدود والموانئ مسألة صناعية. ولا يمكن للمصدرين أن ينجحوا إذا شكك الزبائن الأجانب في الجمارك اللبنانية. لا يمكن للصناعيين أن يستثمروا إذا كان حادث أمني يمكن أن يغلق سوقاً بشكل مفاجئ. فالسيادة التجارية تتطلب من الدولة القادرة على ضمان أن ما يترك لبنان هو ما يُعلن.

إمكانات حقيقية، لكن ليس معجزة

The Saudi market can revive part of the Lebanese industry. ويمكنها أن تقدم النقد الأجنبي، وأن تعيد فتح سلاسل التصدير، وأن تدعم الأغذية الزراعية، وأن تشجع بعض الاستثمارات وتستعيد جزءا من الثقة الإقليمية. كما يمكن أن تكون بمثابة إشارة إلى بلدان الخليج الأخرى. لكنه لا يمكن أن يعوض وحده عن نقاط الضعف الداخلية للبنان.

ولا تزال أزمة الطاقة هي العقبة الرئيسية. فالصناعة التي تنتج الكهرباء باهظة الثمن تفقد جزءا من هامشها قبل أن تصدر حتى. ولا تزال الأزمة المصرفية تشكل عقبة ثانية. ولا يمكن للشركة التي لا تستطيع تمويل مخزونها أو تحسين معداتها أن تلبي الطلب الأجنبي بصورة مستدامة. ولا يزال عدم الاستقرار الأمني يشكل عقبة ثالثة. ويمكن للسوق أن يعاد فتحه ثم يغلق إذا استأنفت الحرب أو إذا ظهرت شبكات إجرامية من جديد.

ولذلك فإن الانتعاش سيكون انتقائيا. وستكون أفضل الشركات المنظمة، التي سبق اعتمادها، التي لها اتصالات في الخليج والتي يمكنها أن تنتج بانتظام، أول من يستفيد من الافتتاح. ويجب أن يرافق الآخرين. فبدون سياسة صناعية، سيفيد إعادة التشغيل أساسا أقوى الأطراف الفاعلة، مما يترك جانبا الوحدات الصغيرة التي لا تزال بحاجة إلى الفرص.

ويجب على لبنان أن يتجنب تحويل هذا القرار السعودي إلى وهم للإنقاذ. إنها فرصة وهي ليست سياسة اقتصادية. ويجب أن تأتي السياسة الاقتصادية من بيروت: الطاقة والائتمان والمعايير والجمارك والدبلوماسية التجارية ودعم المصدرين ومكافحة التهريب. الرياض يفتح الباب ويجب على لبنان أن يثبت أنه يمكن أن يمر من هذا الباب بمنتجات موثوقة وتنافسية وفي الوقت المناسب.

الانتعاش المستدام في ظل الظروف السائدة

وسيتوقف النجاح على ثلاثة شروط. الأول هو الجودة. ويجب أن يكون المنتج اللبناني غير قابل للتداول، لأنه يعود إلى سوق مستبعدة لأسباب تتعلق بالأمن والثقة. والثاني هو القدرة التنافسية. ويجب على الشركات أن تخفض التكاليف، وأن تحدّث عملياتها، وأن تختار نوافذها، وأن تتجنب القتال على الأسعار فقط. والثالث هو الاستمرارية السياسية. ويجب حماية العلاقات مع الرياض من الأزمات الدبلوماسية والاستفزازات وشبكات الاتجار.

السوق السعودية يمكن أن تصبح محركا مرة أخرى. ويمكنها تشجيع النباتات على إنتاج المزيد، والتخطيط للمزارعين، والناقلات على التراجع، والحزمة على الاستثمار والموزعين لتجديد العقود. ويمكنه أيضا أن يعطي لبنان منظورا أوسع: إعادة بناء اقتصاد موجه نحو الإنتاج والتصدير، ليس فقط لعمليات النقل أو الخدمات أو المعونة الخارجية.

ولكن الانتعاش لن يأتي من بيان. وستأتي من أوامر موقعة، وشحنات خاضعة للرقابة، ومنتجات مقبولة، ومدفوعات مستلمة، وزبائن ولاء. وسيعزز كل تصدير ناجح الثقة. كل حادث سيضعفها وفي هذه المرحلة الجديدة، تؤدي الصناعة اللبنانية أكثر من عائد تجاري. وهو يؤدي دورا في إثبات أن لبنان لا يزال قادرا على إنتاج الكلمة ومراقبتها وتصديرها والحفاظ عليها.