هورموز: الاقتصاد العالمي تحت الضغط

ويتجاوز عنصر الطاقة في الاتفاق مع إيران المسألة النووية. وهو يؤثر على مضيق درموس، وصادرات النفط الإيرانية، والتأمين البحري، والجزاءات الأمريكية، وأسعار الوقود، ورصيد البلدان الضعيفة مثل لبنان. وعقب توقيع المذكرة المؤقتة بين واشنطن وطهران، ردت الأسواق فورا على احتمال إعادة فتح الطريق البحري الأكثر حساسية في الخليج بصورة تدريجية. وقد انخفض هذا البرميل، مما يشير إلى أن المشغلين يتوقعون عودة جزئية من الإمدادات الإيرانية وتهدئة في النقل النفطي. ولكن هذا الانخفاض لا يستحق التسوية. الاتفاق يفتح نافذة لمدة ستين يوماً وهي لا تضمن رفع الجزاءات بالكامل، أو التطبيع المستدام للمضيق أو القضاء على خطر التخريب الإقليمي.

هورموز، الممر الذي يهتز الأسواق

مضيق دارموز ليس خريطة جغرافية فحسب. وهو أحد أكثر نقاط العبور الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي. According to the U.S. Energy Information Administration, oil flows through the Strait reached about 20 million barrels per day in 2024, or almost 20% of global consumption of oil liquids. ترتّب وكالة « إي إي إي إي أي » بين أكبر قوارب الطاقة في العالم، مع مضيق « مالاكا ».

هذا التركيز يُفسر توتر الأسواق. وحادثة وقعت في مضيق دارموز لا تؤثر فقط على إيران أو على ملك الخليج. It can disrupt Asian refineries, London insurers, Greek shipowners, European banks, refined product carriers and fuel consumers in Beirut, Paris or Manila. الجغرافيا تفرض التبعية. وتوجد طرق بديلة، ولكنها لا تزال محدودة أو مكلفة أو غير كافية لاستيعاب أزمة كبرى.

ولذلك فإن للمذكرة الأمريكية – الإيرانية أثر مباشر على الطاقة. ويفيد رويتر بأن النص ينص على استعادة إيران للمرور الآمن للسفن التجارية، والانتهاء التدريجي للحصار البحري الأمريكي، وعودة حركة النقل البحري إلى الخليج. وتفتح الوثيقة نفسها فترة تفاوض مدتها 60 يوما لتحويل مذكرة التفاهم هذه إلى اتفاق نهائي.

ردة فعل السوق كانت سريعة. The Brent fell around $77.96 a barrel and WTI around $74.96 after the agreement was signed, according to Reuters. ويعكس هذا الانخفاض قدرا أقل من اليقين من الإغاثة. التجار لا يحتفلون بالسلام بعد. They re-evaluate a risk instalment that had swollen with the war, the partial closure of the strait and the threat of wider confrontation.

احتمال عودة النفط الإيراني

وتتعلق المسألة الرئيسية الثانية بالنفط الإيراني. وتنص المذكرة على إعفاءات أو تراخيص لاستئناف مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية. وقد أبلغ رويتر بالفعل، قبل التوقيع، أن أحد المسؤولين الأمريكيين أشار إلى أن إيران يمكن أن تبيع النفط بعد الاتفاق مباشرة. ويشير النص المؤقت أيضا إلى رفع الجزاءات تدريجيا والوصول إلى بعض القنوات المالية.

بالنسبة لإيران، الرهان حيوي ولا يزال النفط مصدراً رئيسياً من مصادر النقد الأجنبي. وقد أرغمت الجزاءات الأمريكية طهران منذ وقت طويل على البيع بالإكراه، مع الخصم، والدوائر الخبيثة، والوسطاء، وزيادة الاعتماد على بعض المشترين الآسيويين. عودة قنوات أكثر طبيعية من شأنها أن تزيد الإيرادات، وتخفض تكاليف المعاملات، وتعيد جزء من مصداقية إيران التجارية.

بالنسبة للأسواق، السؤال ليس فقط ما إذا كان بإمكان إيران البيع. وسألت عن مدى السرعة، مع أي تأكيدات، وما هي الأعلام، وما المصارف، وما هي الضمانات الأمريكية. ولا يعمم أي برميل مأذون به قانونا تلقائيا. نحن بحاجة لعقود، خطابات اعتماد، ناقلات، مؤمّنين ومشترين مطمئنين مقتنعين بأن واشنطن لن تعود فجأة على إعفاءاتها.

This uncertainty explains the caution of analysts. وتشير المراجع إلى أن بعض المشاركين في السوق يتوقعون التطبيع التدريجي، وليس صدمة فورية للإمدادات. ويعتقد غولدمان ساكس، الذي استشهدت به الوكالة، أن الصادرات يمكن أن تطبيع بحلول نهاية تموز/يوليه وأن تُنتج بحلول تشرين الأول/أكتوبر، إذا استمرت العملية السياسية.

ولذلك فإن الجدول الزمني حاسم. ويمكن أن يحدث انخفاض سريع في الأسعار على التوقعات. ويتطلب الانخفاض المستدام أحجاما حقيقية. ويجب أن تتلقى المصافي النفط الخام. على الدبابات العبور يجب أن يغطي المؤمنون البنوك يجب أن تدفع ويخلق الاتفاق إمكانية هذه السلسلة. وهي لا تضمن بعد عملها الكامل.

العقوبات والتأمين والمصارف: ميكانيكي غير مرئي

الجمهور ينظر إلى ثمن البرميل وينظر المهنيون أيضا في الجزاءات والتأمين والمدفوعات. ولسنوات، لم يستهدف البنيان الأمريكي ضد إيران مبيعات النفط فحسب. وهي تستهدف السفن، والمصارف، والشركات الأمامية، والسماسرة، والمصافي الأجنبية، والموانئ، وشركات التأمين، والشركات اللوجستية. وتحتفظ وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بصفحة مكرسة للعقوبات الإيرانية، مع تنبيهات حديثة بشأن المخاطر المرتبطة بالمطالب الإيرانية بمرور هورموز وتجارة النفط مع بعض المصافي.

هذا الهيكل له تأثير قوي: وهو يحول أي معاملة مع إيران إلى خطر الامتثال. حتى عندما تهدأ القواعد، الشركات تتوقع ضمانات مكتوبة. ويمكن للمصرف الأوروبي أن يرفض الدفع إذا كان يخشى الحصول على عقوبة ثانوية. قد يرفض المؤمّن تغطية ناقلة. قد يتطلب مالك السفينة علاوة عالية. يمكن للمشتري أن ينتظر حتى يتم نشر رخص واضحة قبل التوقيع.

وهذا هو السبب في أن رفع الجزاءات لا يقتصر على الحكم السياسي. وهو يتطلب تنفيذ النصوص، والتراخيص، وتعليمات الخزانة، والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين، ثم الاتصال بالأسواق. وقد أصبحت الجزاءات الأمريكية نظاما إداريا عالميا. في بعض الاحيان يخففون من شأنهم.

وتبشر المذكرة بحرمة رفعها. وهي لا تزيل على الفور جميع القيود. إن معارضة الكونغرس الأمريكي، والاعتراضات الإسرائيلية، والتحفظات الإيرانية المتحفظة، وخطر وقوع حادث عسكري يمكن أن تبطئ هذه الآلية أو تلغيها. وبالتالي، ستكون فترة الستون يوما قانونية ودبلوماسية. وستنظر الجهات الفاعلة الاقتصادية في النصوص، لا في البيانات فحسب.

سعر مريح، لكن ليس أمناً مكتسباً

The reduction in the barrel after the agreement should not be confusion with full stabilization. وتتوقف أسعار الطاقة على عدة عوامل: العرض، والمخزونات، والطلب العالمي، وقرارات الأوبك +، والقدرة على الصقل، وأسعار الصرف، والسياسة النقدية، وتصور المخاطر. فالاتفاق مع إيران يعمل على عامل رئيسي، ولكنه لا يتحكم في سائر الأطراف.

مخزون الولايات المتحدة يظهر التوتر المتراكم وأفاد رويتر بأن مجموع الأرصدة الخام للولايات المتحدة، بما في ذلك التجارة والاحتياطيات الاستراتيجية، قد انخفض إلى 758.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ آذار/مارس 1985، بعد عشرة أسابيع متتالية من الانخفاض. وهذا يعكس تعطيل الحرب الإيرانية والطلب المتزايد على الإمدادات الأمريكية.

هذه البيانات تحد من الانتفاضة وإذا كانت المخزونات منخفضة، فإن السوق لا تزال ضعيفة. إعادة فتح هورموز يمكن أن تخفض أقساط الخطر لكن الحادثة يمكن أن تجلب لها على الفور. وسيتوقف الفرق بين الاسترخاء المستدام والانتعاش البسيط على استمرارية التدفقات، وإعادة بناء المخزونات، وقدرة المنتجين على الإمداد دون خلق توترات جديدة.

وقد سبق أن أشارت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الصادر في أيار/مايو 2026 إلى أن تعطيل التجارة البحرية من جانب هورموز كان يثقل المخزونات البرية ويقلل التدفقات. وتوقعت انخفاضاً كبيراً في تصعيد التدفقات في الربع الثاني من عام 2026 بسبب الضرر، والقيود المفروضة على الصادرات، وانخفاض توافر المواد الخام.

وبالتالي فإن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تكون فورية. البنية التحتية يجب أن تعمل يجب أن تستأنف الموانئ تحتاج المصافي إلى تعديل إمداداتها. ويجب إعادة تشكيل تدفق المنتجات المحسنة. وتستجيب سوق النفط بسرعة للإعلانات، لكنها تستقر ببطء على المجلدات.

الخطر السياسي الأمريكي

وسيجري أيضا اختبار الاتفاق مع إيران في واشنطن. ويمكن لدونالد ترامب أن يقدم هذه المذكرة كنجاح: انخفاض النفط، وإعادة فتح هورموز، ووقف الحرب، واستمرار الضغط على الطاقة النووية الإيرانية. ولكن يمكن للنقاد الجمهوريين والمؤيدين لإسرائيل أن يشجبوا نصا مؤاتيا جدا لطهران. ويمكنها أن تشير إلى إعفاءات النفط، والأموال الإيرانية، وآفاق رفع الجزاءات، وعدم التفكيك الفوري للبرنامج النووي.

ويمكن أن يكون لهذه المعارضة أثر اقتصادي فوري. If companies consider that the agreement will be contested, blocked or reversible, they will remain cautious. ولا تزال ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 موجودة في جميع الاتجاهات القانونية. وتدرك المجموعات الرئيسية أن تغيير الخط في واشنطن يمكن أن يحول عقدا قانونيا إلى خطر كبير.

(ترامب) يحافظ أيضاً على الضغط العسكري. According to the information reported after the signing, the US President insisted that the bombings could resume if Iran failed to comply with its commitments. وهذا المنطق المزدوج، والاتفاق، والتهديد، يعيد تأكيد جزء من ناخبيه، ولكنه يحافظ أيضا على عدم اليقين.

الأسواق يمكن أن تعيش مع تهديد. إنهم يعيشون بشكل أفضل مع عدم القدرة على التنبؤ وإذا كانت الإعفاءات واضحة ودائمة، فإن التدفقات ستستأنف. وإذا ما تبين أنها مشروطة بكل تقرير أو حادث، ستظل الأسعار متقلبة. ومن ثم يمكن أن يعود النفط الإيراني فجأة، دون أن يؤدي إلى الاسترخاء المتوقع.

إيران بين الانتصار الاقتصادي والمعوقات النووية

بالنسبة لطهران، جانب الطاقة هو انتصار سياسي. وتسمح عودة النفط إلى الأسواق للحكومة الإيرانية بأن تؤكد أنها قاومت الضغط العسكري وحظيت بالاعتراف بحقوقها الاقتصادية. وتوفر إمكانية الحصول على الأموال المجمدة، واستئناف المبيعات، والانتهاء الجزئي من الحصار البحري للحكومة نفسا داخليا.

لكن هذا التنفس له ثمن ويجب على إيران أن تعيد الأمن البحري، وأن تلتزم بعدم تطوير الأسلحة النووية، وأن تقبل الإشراف على مصير المواد الغنية. وتشير المذكرة إلى التحلل الموقعي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كحد أدنى للمواد المخزنة.

الحل الوسط هش ويمكن لأشد المسؤولين الإيرانيين أن يشجبوا امتيازا نوويا مفرطا. ويمكن للمعارضين في الاتفاق المبرم في الولايات المتحدة أن يشجبوا تنازلا مفرطا عن الجزاءات. ويمكن لإسرائيل أن تسعى إلى إثبات أن إيران تحتفظ بقدرة خطيرة. ولذلك فإن لكل مخيم أسباب للطعن في النص.

الطاقة أصبحت أداة لتحقيق الاستقرار هنا وتسعى واشنطن، بإعطاء إيران فوائد اقتصادية بسرعة، إلى إيجاد مصلحة مادية في احترام الاتفاق. بسماحك بإسقاط النفط، (ترامب) يسعى أيضاً لربح محلي أمريكي. الدبلوماسية مقترنة بحساب السوق وكلما قلصت الأسعار، أصبح الاتفاق أكثر اتساماً بالطابع السياسي أمراً لا يمكن الدفاع عنه.

الآثار على البلدان الضعيفة، بما فيها لبنان

إن لبنان ليس مستهلكا عالميا رئيسيا. لكنه معرض بشدة لأسعار الطاقة إنها تستورد معظم وقودها ولا تزال شبكة قوتها هشة. وتتأثر المولدات الخاصة، والنقل البري، والصناعة، والزراعة، والمستشفيات، والأسر المعيشية تأثرا مباشرا بالتغيرات في النفط والديزل. ومن ثم فإن الانخفاض المستمر في الأسعار يمكن أن يوفر تخفيفا حقيقيا.

ولا تزال هذه الإغاثة غير مباشرة. ولا يستفيد لبنان تلقائيا من انخفاض عالمي إذا ظلت عملته وتمويلاته العامة وآليات الاستيراد وقنوات التوزيع هشة. ويتوقف السعر النهائي أيضا على الضرائب، والهامش، وتكاليف النقل، وتوافر العملة، وتشغيل المستوردين. الاسترخاء على البرميل يمكن أن يقلل الضغط. وهو لا يصلح قطاع الكهرباء اللبناني.

وبالنسبة للشركات اللبنانية، يمكن لتخفيض الطاقة أن يحسن تكاليف الإنتاج. النباتات التي تعتمد على الديزل للتعويض عن القطع يمكن أن تستعيد بعض الهامش يمكن للناقلين أن يمتصوا كميات أقل. ويمكن للأسر المعيشية أن تدفع أقل مقابل سفر أو خدمات معينة. ولكن هذه الآثار لن تكون كبيرة إلا إذا استمر الخريف ووصل بالفعل إلى الأسعار المحلية.

ومن ثم، فإن المخاطرة هي المبالغة في تقدير الاتفاق. هورموز يمكن إعادة فتح. الزيت الإيراني يمكن أن يعود. الأسعار قد تسقط غير أن لبنان سيظل ضعيفا ما دام لا يصلح الكهرباء، ويعيد الثقة المصرفية، ويضمن وارداته ويستقر مؤسساته. الصفقة يمكن أن تخفف الفاتورة. ولا يمكنها أن تحل محل سياسة وطنية للطاقة.

لا يزال الاقتصاد العالمي معلقا من أمن الخليج

ويبين سجل الطاقة قوة الترابط. A decision made in Washington and Tehran changes the price of fuel in Beirut. وقد تؤثر حادثة بحرية في الخليج على الواردات الآسيوية. ويمكن لرخصة خزانة أمريكية أن تحدد ما إذا كان المصرف يوافق على تمويل شحنة إيرانية. وقد يهدد الإضراب في لبنان مصداقية اتفاق بشأن هورموز.

ويعطي هذا الترابط أهمية تتجاوز مضمونها السياسي. إنها ليست مجرد مسألة تهدئة الحرب والهدف هو استعادة سلسلة اقتصادية عالمية: الملاحة والتأمين والتمويل والتنقيح والتوزيع. وإذا عادت هذه السلسلة، فإن الاتفاق سينتج آثارا واضحة. وإذا ظل عدم الثقة يحجبه، فإن الاسترخاء سيظل جزئيا.

ولذلك ستكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمة. وسيكون من الضروري التحقق مما إذا كانت السفن تمر بالفعل، وما إذا كانت أقساط التأمين تهبط، وما إذا كان المشترين يستعيدون السفينة الإيرانية، وما إذا كانت تراخيص الولايات المتحدة واضحة بما فيه الكفاية، وما إذا كانت الجزاءات تخفف وما إذا كانت الأسعار لا تزال منخفضة. وسيكون من الضروري أيضا رصد الجهات الفاعلة التي يمكنها تخريب العملية: معارضو الاتفاق في واشنطن، ومسؤولون إسرائيليون معادون لأي تنازلات إلى إيران، وفصائل إيرانية غير موثوق بها، والجماعات الإقليمية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تصاعد.

(هورموز) يبقى البارومتر وإذا نجحت المضيق، سيكون للاتفاق قيمة اقتصادية فورية. وإذا ظل المرور غير مؤكد، فإن السوق ستحتفظ بقسط المخاطر. وبالنسبة للبلدان الهشة، فإن التحدي ملموس: الوقود، والكهرباء، والنقل، والتضخم، والقدرة الشرائية. ولذلك فإن الاتفاق مع إيران لن يقاس فقط في البلاغات الدبلوماسية، بل في الموانئ والمصافي ومحطات الغاز وفواتير الطاقة.