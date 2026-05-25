هورموز يزن الأسعار اللبنانية

وتعمل مضيق دارموز كمعجلة للضعف في لبنان. وتؤثر الأزمة الإقليمية بالفعل على الطاقة والشحن والتأمين والأسمدة والأدوية والسيولة. ففي البلد الذي يستورد معظم احتياجاته والذي ظل نظامه المصرفي مغلقا منذ عام 2019، تتحول الصدمة الخارجية بسرعة إلى ضغط على الأسعار اللبنانية. ولم يعد السؤال جغرافيا سياسيا فحسب. وهي تشمل تكلفة ملء الطعام، وأسعار الأغذية، وتوافر العلاجات، وقدرة الأسر المعيشية على الدفع.

الأسعار اللبنانية المعرضة لصدمة هورموز

ولا يحتاج لبنان إلى إغلاق كامل ودائم للمضيق الذي سيتأثر بالأزمة. وقد يكون الانخفاض في حركة المرور، أو زيادة أقساط النقل، أو توقع المستوردين، كافيا لزيادة سعر البضائع. وتعمل الأسواق على كل من المخاطر والضرائب. وعندما يصبح النقل البحري غير مؤكد، فإن شركات التأمين تزيد أسعارها، ويغير مالكو السفن الطرق، ويتأخرون في الزيادة، ويحمي التجار هوامشهم. In a healthy economy, these increases can be partially absorbed. وفي لبنان، يصلون إلى جسم ضعيف بالفعل.

إن هشاشة لبنان ترجع أساسا إلى نموذج استيراده. The country buys its fuel, a high proportion of its food, imported medicines, equipment and many inputs for services. وليس لديها قاعدة إنتاجية قوية بما يكفي للتعويض بسرعة عن حمولة أو صدمة طاقة. كما أنها لا تملك دولة قادرة على تيسير الأسعار من خلال المخزونات الاستراتيجية الصلبة. ولذلك يصبح المستهلك آخر نظرة للأزمة. ثم يظهر ما تقرر في ممر بحري بعيد على فاتورة لبنانية.

وتبين المعلومات الواردة في الصحف في 25 أيار/مايو 2026 حجم الخطر. عرض مضيق دارموز كممر تم من خلاله توجيه نحو خُمس تجارة النفط والغاز في العالم. Another source mentions the diversion of a hundred commercial vessels since the start of the US maritime blockade against Iran on 13 April. ويستشهد أيضا بأكثر من 000 15 من جنود الولايات المتحدة الذين تم حشدهم، وأربعة سفن محايدة، و 26 سفينة من سفن المعونة الإنسانية المأذون بها، وأكثر من 200 طائرة حربية وسفن حربية منخرطة. وتصف هذه الأرقام أزمة لوجستية وليست مجرد أزمة عسكرية.

المؤشر العدد المبلغ عنه القراءة الاقتصادية التجارة العالمية من خلال هرموز خُمس النفط والغاز، ثلث الأسمدة المخاطر المباشرة على أسعار الطاقة والزراعة والغذاء السفن التجارية المحولة مائة منذ ١٣ نيسان/أبريل الحدود الزمنية وتكاليف التأمين والتوتر على الطرق البحرية أصول الولايات المتحدة أكثر من 15 ألف فرد عسكري وأكثر من 200 طائرة أو سفينة عسكرة التجارة الإقليمية التعميمات المصرفية في لبنان توزيع أكثر من 2.5 بليون دولار سنويا الحد الأدنى للسيولة الاجتماعية، بدون إصلاح مصرفي الأدوية في لبنان الاستهلاك بنسبة 15 في المائة الخوف من التمزق والضغط على المخزونات

الطاقة والغذاء والشحن: نفس سلسلة الزيادة

قناة الطاقة أكثر وضوحاً. ويمكن للتوتر في هورموز أن يزيد من النفط والغاز والوقود البحري. ثم يواجه لبنان عقوبة مزدوجة. وهي تدفع ثمن الطاقة أكثر مما تستورده، ثم تدفع أكثر لنقل السلع التي تستوردها أيضا. ويؤثر هذا الميكانيكي على محطات الغاز، والمولدات الخاصة، والمخابز، والنقل، والمتاجر الكبرى، والصيدليات. It reaches low-income households with particular violence, as energy is part of almost all their spending. The cost of transport weights on labour. تكلفة الكهرباء الخاصة تزن على الإسكان. وتُثقل تكلفة الوقود على جميع الخدمات.

القناة الغذائية تتبع بسرعة وتؤدي الأسمدة دورا رئيسيا في الأسعار الزراعية العالمية. ومع توسع تجارتها، تزداد تكاليف الإنتاج في العديد من البلدان المصدرة. ويتلقى لبنان بعد ذلك هذه الزيادة في شكل الدقيق والخضروات المستوردة والأغذية المجهزة أو المواد الخام. ولدى البلد بالفعل زراعة لا تغطي جميع الطلب المحلي. ولا يمكنها أن تستجيب لصدمة عالمية بالإحلال السريع. ومن ثم تأتي زيادة دولية تقريبا بدون مرشح، لا سيما عندما يظل وزن الجنين هشا ويصلح التجار جزءا من أسعارهم وفقا للدولار.

الانتقادات الاقتصادية تبدأ هنا ويعاني لبنان هورموز لأنه عاش منذ فترة طويلة كمنبر استهلاكي ممول من الودائع والتحويلات والواردات. ودمرت الأزمة المصرفية هذا الهيكل، ولكنها لم تنتج نموذجا جديدا. وفقدت الأسر المعيشية وصولها الطبيعي إلى حساباتها. البنوك لم تبيع خسائرها ولم تفرض الدولة إعادة هيكلة واضحة. التعميمات الإنسحابية تعمل مثل التسلل إنهم يعطون المال لكنهم لا يصلحون الهيئة المالية ومن ثم فإن الأزمة الخارجية تكشف عن ضعف داخلي أقدم.

التعميمات المصرفية، يصبح الدمج نظاماً

ويوضح المنشوران 158 و 166 إدارة البقاء هذه. وتشير المعلومات المتاحة إلى تمديد متوقع دون زيادة في المبالغ الشهرية. وسيوفر المخطط أكثر من 2.5 بليون دولار نقدا في السنة. وبحلول نهاية آذار/مارس 2026، كان نحو 770 578 مستفيداً يحصلون على هذه الآليات. وبلغت الطلبات المقدمة 624 610 طلبا. وبلغت المدفوعات التراكمية منذ إنشاء المخططات ما مقداره 6.109 بلايين دولار. ووفر مصرف لبنان 4.183 بليون دولار، أي 68.46 في المائة، في حين غطت المصارف التجارية 1.926 بليون دولار، أو 31.54 في المائة.

المؤشر المصرفي البيانات المبلغ عنها ما يكشفه التدفق النقدي السنوي أكثر من 2.5 بليون دولار ويحتفظ النظام بالحد الأدنى من الاستهلاك المستفيدون حوالي 770 578 الأزمة المصرفية تمس قاعدة اجتماعية ضخمة الطلبات المقدمة 610 624 لا تزال الأسر المعيشية تعتمد على الانسحابات الخاضعة للإشراف المدفوعات التراكمية 6.109 بلايين دولار يصبح الحل المؤقت مستداما حصة مصرف لبنان 4.183 بليون دولار أو 68.46 في المائة وتتوقف التكلفة أولا على الموارد المركزية حصة المصارف 926 1 بليون دولار أو 31.54 في المائة تساهم المصارف بأقل من المصرف المركزي

هذه الأرقام تستحق قراءة صارمة ويعطي النظام المودعين جزءا من أموالهم، لكنه يحفظ معظم البنيان المصرفي. ويتلقى الوديعون مدفوعات شهرية مجهزة. البنوك توفر الوقت ويشارك مصرف لبنان مشاركة حاسمة في هذا الجهد. فالقوة السياسية تتجنب صدمة التوزيع الحقيقي للخسائر. وفي أوقات الأزمات الإقليمية، يصبح هذا الاختيار أكثر إثارة للشك. وتحتاج الأسر المعيشية إلى السيولة لمواجهة ارتفاع الأسعار. بيد أن الرد الرسمي هو توسيع نطاق آلية تحد من الانسحابات بدلا من إقفال الحسابات.

وتؤثر هذه الاستراتيجية تأثيرا مباشرا على الأسعار اللبنانية. وعند زيادة التكاليف المستوردة، يتعين على الأسر المعيشية أن تدفع المزيد. ولكن دخولها وانسحابها لا يزيدان بنفس المعدل. ومن ثم يعرقل النظام المصرفي القدرة على التكيف الاجتماعي. وتخفض الأسر التي تتلقى مدفوعات شهرية ثابتة في القوة الشرائية إذا ارتفع الوقود والغذاء والرعاية. ويصبح الاستقرار الاسمي انخفاضا حقيقيا. إن الخطاب المتعلق باستمرارية المدفوعات يخفي خسارة صامتة. ولا يزال مقدمو الطلبات يتلقون المساعدة رسميا، ولكنهم ضيقون اقتصاديا.

المخدرات، مرآة أخرى للإدمان

ويظهر قطاع الطب وجها آخر للمشكلة. وتستمر الواردات عن طريق البحر والهواء. وتُعلن مخزونات المخدرات المستوردة على أنها كافية لعدة أشهر. غير أن التمزقات العرضية قد تؤثر على بعض العلاجات المزمنة أو الثقيلة، لأسباب تتعلق بالنقل أو العوامل أو الإنتاج أو التأخير. وأفيد بأن الاستهلاك قد زاد بنسبة 15 في المائة خلال الفترة. وتعكس هذه الزيادة الاهتمام الاجتماعي. المرضى والأسر يشترون المزيد من الحذر وهم يخافون من التعطل أو تأجيل التسليم أو زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب.

ويتوقف سوق الطب أيضا على هورموز، حتى عندما لا تمر الشحنة مباشرة عبر المضيق. وتؤثر أسعار الشحن والتأمين والتأخيرات الجوية وتوافر العملات على السلسلة بأكملها. ويمكن للبنان أن يقول إن مخزوناته استمرت عدة أشهر. ولكن هذا البيان لا يكفي إذا كان المرضى يلتمسون علاجات محددة وفي كثير من الأحيان مكلفة ومستوردة. وقد يكون التمزق المحدود خطيرا بالنسبة لمريض يعاني من علاج مزمن. ويمكن أن تؤدي زيادة الأسعار إلى أن تخفض الأسرة نفقات أساسية أخرى. ثم تصبح الصحة متغيرا في القوة الشرائية.

ويكشف الاعتماد على الموانئ والمطارات عن عدم وجود هامش استراتيجي. وتمر الواردات عبر بيروت وطرابلس ومطار رفيتش الحريري، بالتنسيق مع السلطات الصحية والمستوردين. هذه الدائرة يمكن أن تعمل ما دامت الدخول مفتوحة ولكنها لا تزال عرضة للحرب، وإلغاء الرحلات، والتأخيرات البحرية، وتوافر الدولار. ليس لدى لبنان إنتاج أدوية قادر على تلبية جميع الاحتياجات. كما أنه ليس لديها نظام تأمين صحي قوي بما يكفي لاستيعاب الزيادات المطولة.

نموذج اقتصادي بدون امتصاص الصدمات

ومن ثم فإن الصدمة الإقليمية تضرب نموذجا اقتصاديا لم يتم إصلاحه قط. وتعتمد القطاعات الأساسية على التجارة الخارجية المكلفة. The banking system no longer normally finances the economy. ولا توفر الدولة حماية اجتماعية واسعة. وتدفع الأسر المعيشية التسويات. ويحول هذا الوضع كل أزمة خارجية إلى أزمة داخلية. هورموز ليس مجرد مضيق. إنها مرآة للأخطاء اللبنانية: الافتقار إلى المخزونات، والضعف الإنتاجي، والاعتماد على الدولار، والمصارف المحمية، وهشاشة القوة الشرائية، وتأخر السياسات العامة.

ويمكن للمدافعين عن الإدارة الحالية أن يستجيبوا لأن التعميمات تتجنب الانهيار الاجتماعي. هذا صحيح جزئياً وبدون هذه المدفوعات، سيكون لدى مئات الآلاف من المودعين سيولة أقل. لكن الحجة لم تعد كافية ويمكن تبرير تدبير الطوارئ لبضعة أشهر. ويصبح الأمر إشكاليا عندما يحل محل الإصلاح لسنوات. ولا يمكن للبنان أن يواجه صدمات جيوسياسية متكررة بأدوات مصممة لإنقاذ الوقت. ولم يُستخدم الوقت المنقذ منذ عام 2019 لاستعادة النظام. وكثيراً ما استخدم لتأجيل القرارات الصعبة.

وتزداد التكلفة السياسية لهذه الرحلة المقبلة مع الحرب الإقليمية. وتشهد الأسر المعيشية ارتفاعاً في الأسعار، وتظل المصارف مغلقة أمام حقوقها، وتصبح الواردات أكثر تكلفة، ويؤجل المسؤولون اتخاذ القرارات فيما بعد. الثقة لا تقوم بإعادة البناء في ظل هذه الظروف. فالبلد المعال خارجيا يحتاج إلى مؤسسات يمكن توقعها. وينبغي لها أن تنشر بيانات واضحة عن المخزونات والأسعار والاحتياطيات والهامش وآليات المعونة. ويجب عليه أيضا أن يقول من يدفع الخسائر المصرفية. وبدون هذه الشفافية، تجري تجربة كل زيادة كسياسة إضافية.

منافسة أخرى. وكثيراً ما تخلق أزمات السيارات مجالاً رمادياً يختلط فيه الارتفاع العالمي الحقيقي بهوامش وقائية. The authorities must distinguish between imported costs and local speculation. وهذا يتطلب ضوابط، ولكن أيضا بيانات. ولا يمكن مناقشة سعر الوقود أو الدواء أو الدقيق مناقشة جادة إذا تجاهل الجمهور تكلفة الشراء، وتكاليف النقل، وأسعار الصرف المستخدمة، والهامش المطبق. وفي اقتصاد يقوضه عدم الثقة، تصبح الشفافية تدبيرا لمكافحة التضخم.

وينطبق هذا أيضا على الجهات المانحة وشركائها في لبنان. ولا يمكن للمعونة الخارجية أن تموّل حالة الطوارئ فحسب. ويجب أن تدعم سلاسل أكثر مرونة: النقل العام، والإنتاج الأساسي المحلي، والمستودعات، والطاقة الأقل اعتمادا على الوقود، والمشتريات المجمعة لبعض الأدوية. وإلا، فإن كل أزمة في هورموز، أو البحر الأحمر، أو سوق النفط، سوف تعيد نفس السيناريو. وسيطلب البلد المساعدة، وسترتفع الأسعار، وسيدفع المودعون، ثم تتأخر الإصلاحات.

ما زال بوسع لبنان السيطرة عليه

إن لبنان لا يسيطر على مضيق دموز. وهي لا تتحكم بالاستراتيجية الأمريكية أو القرارات الإيرانية أو المطالب الإسرائيلية. لكنه يسيطر على جزء من رده الداخلي ويمكنها أن تعزز مراقبة الأسعار، وتنظم المخزونات الأساسية، وتنشر جداول الرصد، وتحمي المخدرات الحيوية، وتفرض توزيعا أكثر عدلا للخسائر المصرفية. وقد تتوقف أيضا عن تقديم تمديد التعميمات كسياسة اقتصادية. إنه تدبير راحة وينبغي لسياسة اقتصادية أن تقلل من الاعتماد الذي يجعل مضيق دموز تهديداً للأسعار اللبنانية.

الإختبار التالي سيكون خرساني وإذا استمرت الأزمة البحرية، ستظهر الآثار في فواتير الطاقة، وسلال الأغذية، وتقديرات المستوردين، وطلبات سحب المصارف. وإذا أعاد اتفاق إقليمي فتح الملاحة على أساس مستدام، فإن بعض الضغوط ستنخفض. ولكن جوهر المشكلة سيظل لبنانيا. وسيظل البلد الذي لا يصلح مصارفه أو دولته أو نموذج استيراده يعاني من كل صدمة خارجية كأزمة وطنية. ولذلك فإن الأسعار اللبنانية لا تتوقف فقط على هورموز. وهي تعتمد أيضا على نظام تعلم النجاة دون تصحيح نفسه.