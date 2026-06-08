واشنطن تناقض إسرائيل على الاعتراضات

إنكار أمريكا الذي أبلغت عنه شركة سي إن يضيف تناقضا جديدا في حساب الإضرابات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. ووفقاً للقناة الأمريكية، التي تقتبس من مسؤول أمريكي، لم تعترض القوات الأمريكية أي قذيفة إيرانية خلال الليل. ويجد المصدر نفسه الادعاء الإسرائيلي بأن واشنطن متورطة في اعتراض قذائف إيران التسيارية على إسرائيل التي لا أساس لها. ويأتي هذا الدقة بعد سلسلة عسكرية متوترة بشكل خاص، تميزت بالنيران الإيرانية، والضربات الإسرائيلية في إيران، والتحذيرات في إسرائيل والأمريكيين تدعو إلى وقف إطلاق النار.

والبيان الذي أبلغت عنه شركة سي إن لا يطعن في إطلاق القذائف الإيرانية. يتعامل مع الدور الأمريكي في إعتراضهم. ووفقا لهذه الصيغة، لم تشارك الولايات المتحدة في الإجراءات الدفاعية التي تطالب بها إسرائيل أو ذكرتها. المغزى مهم لأنه يؤثر على مستوى مشاركة واشنطن العسكرية في التصعيد. وقدمت السلطات الإسرائيلية الدفاع الجوي ردا على التهديدات. The American official quoted by CNN claims that the United States did not intercept any missiles during the night.

ويأتي هذا الرفض بينما تسعى واشنطن إلى تجنب اتساع المواجهة. طلب دونالد ترامب من إسرائيل وإيران التوقف عن إطلاق النار. He also urged Benjamin Netanyahu to not to continue the campaign against Iran, according to several American and international media. In this context, the claim that the United States intercepted missiles could fuel the idea of more direct operational participation. على النقيض من ذلك، مسؤول « سي إن إن » المقتبس يسعى إلى الإنفصال بين الدفاع الإسرائيلي والتدخل الأمريكي.

CNN Reports US denial

According to CNN, an American official claims that the United States did not intercept any Iranian missile during the night. وتشير القناة أيضا إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بأن القوات الأمريكية اعترضت القذائف التسيارية الإيرانية التي أطلقت في إسرائيل لا أساس لها من الصحة. ولا تفسح هذه التركيبة المجال أمام فارق تقني بسيط. إنه إنكار مباشر للنسخة الإسرائيلية لدور (واشنطن) في الاعتراضات.

The US official does not say, according to the reports, that the United States was not mobilized in the region. كما أنه لا يقول إن القوات الأمريكية لم تتبع مسار الصواريخ أو المعلومات المشتركة. ويدعي أن القوات الأمريكية لم تعترض الصاروخ الإيراني خلال الليل. ومن الضروري التمييز في منطقة يمكن أن ترتفع فيها قدرات المراقبة والإنذار والاستخبارات والاعتراض إلى مستويات مختلفة من المشاركة.

وفي الأزمات السابقة، شاركت واشنطن أحيانا في الدفاع الجوي لإسرائيل أو القواعد الأمريكية في المنطقة. وتوضح هذه التجربة سبب حساسية أي تأكيد على اعتراض أمريكي على الفور. ويمكن تفسيرها على أنها إشارة إلى إيران. كما يمكن أن يؤثر على المفاوضات بين واشنطن وطهران. إنكار سي إن لذلك يهدف إلى توضيح محيط العمل الأمريكي بالضبط خلال تسلسل الليلة الماضية.

إن النطاق السياسي فوري. وإذا لم تعترض الولايات المتحدة على القذائف، فإن الرد الدفاعي كان سيستند إلى نظم إسرائيلية أو أجهزة أخرى غير أمريكية. وعلى النقيض من ذلك، لو وقعت اعتراضات أمريكية، لكان ذلك قد عزز صورة المشاركة المباشرة من جانب واشنطن إلى جانب إسرائيل في الحلقة. The official quoted by CNN rejects this second reading for the night concerned.

حريق إيراني في تسلسل تسلق

وجاءت النيران الإيرانية بعد سلسلة من الأحداث التي أعادت تنشيط المواجهة بين إسرائيل وإيران. وضربت إسرائيل ضواحي بيروت الجنوبية في سياق القتال المستمر في جنوب لبنان والتوترات حول حزب الله. وقد ربطت طهران استئناف هجماتها بما وصفه بأنه انتهاك للخطوط الحمراء في لبنان. The Iranian missiles then led Israel to conduct strikes in Iran, including against military targets and installations presented as linked to Iranian ballistic or defence capabilities.

في الساعات التالية، تضاعفت القصص العسكرية. وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف تهديدات واعتراضات. The Iranian Revolutionary Guards claimed fire against Israeli targets. وأُبلغ عن تنبيهات في إسرائيل، في حين أُبلغ عن انفجارات في إيران بعد هجمات إسرائيلية. وذُكرت أيضا حرائق من اليمن، في تسلسل ادعى فيه الحوثيون أو أعلنوا عن إجراءات جديدة ضد إسرائيل.

The denial reported by CNN does not alter this general chronology. وهي تتناول نقطة محددة واحدة: مشاركة أمريكية في اعتراض القذائف الإيرانية. ويكتسي هذا التوضيح أهمية لأن الجهات الفاعلة كل منها تسعى إلى فرض سردها. وتود إسرائيل أن تبين أن دفاعها الجوي لا يزال فعالا وأن حلفائها ما زالوا يحشدون. وتود إيران أن تبين أن ردها قد عبر دفاعات متعارضة، أو، في حالة عدم ذلك، أنه فرض تكلفة سياسية. وترغب الولايات المتحدة في تجنب عرضها كطرف مباشر في تصعيد يقال إنها تريد احتوائه.

هذه المعركة حول الحقائق التقنية ترافق الآن كل حلقة عسكرية. وقد أصبحت القذائف التي أطلقت واعتراضت القذائف، ووجدت الحطام، والمناطق المتضررة، والنظم المستخدمة عناصر للاتصالات. ولا تنشر الحكومات دائما نفس الأرقام. المعلومات يمكن أن تتطور بمرور الوقت. In this context, the denial of an American official at CNN seeks to correct a point that could have diplomatic consequences.

واشنطن تريد احتواء دورها العام

The moment of denial is also significant. وتحاول الولايات المتحدة الحفاظ على حيز تفاوضي مع إيران. دونالد ترامب قال انه يريد وقف إطلاق النار واتفاق أوسع. He also reported, according to American media, that he had asked Benjamin Netanyahu not to respond immediately to Iranian missiles. The subsequent Israeli strikes against Iran increased tensions between Washington and Tel Aviv. In this context, any attribution to the United States of offensive or direct defensive military action becomes politically sensitive.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بانتظام بتغطية العمليات الإسرائيلية أو دعمها. وقد زعم المسؤولون الإيرانيون بالفعل أن إسرائيل لا تقوم بأعمال رئيسية بدون تنسيق أو دعم من الولايات المتحدة. وواشنطن، من جانبها، تسعى إلى إظهار أنها تسيطر على مشاركتها. الرفض الذي أبلغت عنه سي إن في هذا الخط وهو لا ينكر التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل. وقال إن الولايات المتحدة لم تعترض على القذائف الإيرانية في الحلقة الدقيقة للقذائف الليلية.

This may affect discussions with Tehran. وإذا كانت إيران تعتقد أن الولايات المتحدة تشارك مباشرة في عمليات ضدها، يصبح التفاوض أكثر صعوبة. If Washington can demonstrate that it did not participate in interceptions or strikes, it can try to preserve a role of mediator or guarantor. The US official quoted by CNN thus seems to be responding to a question of diplomatic credibility as well as a military question.

ويمكن أيضاً أن يستهدف الإنكار الرأي الأمريكي. ويمكن اعتبار المشاركة المباشرة ضد القذائف الإيرانية خطوة جديدة في المشاركة العسكرية الإقليمية. غير أن إدارة ترامب تسعى إلى تقديم سياستها كإستراتيجية لإلغاء التصعيد والتفاوض. وإذ يؤكد أن الولايات المتحدة لم تعترض على القذائف الإيرانية، فمن الممكن الحد من فكرة دخول الصراع على نحو أكثر نشاطا، حتى لو ظلت القوات الأمريكية موجودة في المنطقة.

الاختلاف مع إسرائيل

والاختلاف الذي أبلغت عنه شركة CNN يضع إسرائيل والولايات المتحدة في وضع حساس. ولا يزال كلا البلدين الحلفاء. الولايات المتحدة تواصل الدفاع عن أمن إسرائيل ولكن الأحداث الأخيرة تظهر اختلافات في الوتيرة والاتصالات والأهداف. واشنطن يريد منع الحرب من الانتشار وتدّعي إسرائيل أنه يتعين عليها الرد على تهديدات إيران ولبنان واليمن. وقد تتعايش هذه الأولويات، ولكنها تولد توترات عند عرض الوقائع العسكرية بشكل مختلف.

وفي حالة القذائف الإيرانية، فإن المسألة هي المشاركة الأمريكية. وكان من الأفضل لإسرائيل أن تبين أن المخيم الغربي لا يزال متحدا ضد إيران. وهذا العرض يعزز الأثر الرادع ويطمئن بعض رأي إسرائيل. ومن ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة مهتمة بتجنب وصفها بأنها شاركت في تسلسل يمكن أن يدفع طهران إلى تصعيد موقعها أو استهداف المصالح الأمريكية. ومن ثم، يمكن أن تُقال نفس الحلقة بأهداف مختلفة.

هذا النوع من الاختلاف ليس غير عادي بين الحلفاء. In times of crisis, armies, governments and communications services seek to master their message. وفي بعض الأحيان يتم الإبلاغ جزئيا عن أرقام الاعتراض وطبيعة النظم المستخدمة والمسؤوليات المحددة. ولكن في مواجهة بين إسرائيل وإيران، تكتسب هذه المعاني أهمية خاصة. الاعتراض الأمريكي ليس مجرد تفاصيل تقنية. ويمكن تفسيره على أنه عمل حرب دفاعية ضد القذائف الإيرانية.

ولذلك فإن الموقف الأمريكي الذي أبلغت عنه شركة سي إن يسعى إلى تجنب تصاعد التصور. She points out that Washington does not intend to allow a version that would involve it more than what it claims. كما يمكن أن يكون بمثابة إنذار غير مباشر لإسرائيل: ويجب أن تكون البيانات العامة عن الدور الأمريكي مطابقة للوقائع التي اعترفت بها واشنطن.

لا تزال النظم الإسرائيلية مركزية

ولدى إسرائيل عدة مستويات من الدفاع الجوي، تتكيف مع التهديدات المختلفة. وتُعرض هذه النظم بانتظام باعتبارها الحماية الرئيسية من الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف التسيارية. During the Iranian attacks, the Israeli army reported that its defences were activated to intercept the threats. وطلبت أيضاً من المدنيين الانضمام إلى الملاجئ عندما بدت صفارات الإنذار. وتبين هذه التدابير أن إدارة التهديدات قد وضعت أولا تحت القيادة الإسرائيلية.

إنكار أمريكا لا يعني أن الأنظمة الإسرائيلية لم تعمل. كما أنه لا يقول أن جميع القذائف قد بلغت أهدافها. هذا يعني أن الولايات المتحدة لم تعترض خلال الليل ويجب الإبقاء على هذا التمييز لتجنب الخلط بين سؤالين. الأول يتعلق بنتيجة الحريق الإيراني. وتتعلق الثانية بهوية القوات التي اعترضت القذائف. (سي إن إن) تُبلغ عن إجابة على السؤال الثاني.

The Israeli authorities have not publicly provided a complete breakdown in the available material to assign each interception to a system or country. In operational situations, this type of detail may be kept confidential. ولكن عندما ينسب التأكيد اعتراضات إلى الولايات المتحدة، يجوز لواشنطن أن تختار أن تصحح علنا أو بواسطة مصدر مأذون به. هذا ما يخرج من الإنكار الذي أبلغت عنه القناة الأمريكية.

وبالنسبة للمراقبين العسكريين، كثيرا ما تظل مسألة الاعتراضات معقدة. ويمكن تعقب صاروخ عدة رادارات. ويمكن أن تتقاسم عدة بلدان تنبيها. ويمكن الشروع في محاولة اعتراض بواسطة نظام واحد، في حين يبقى نظام آخر في الاحتياطي. كما يمكن أن يسقط صاروخ دون اعتراض إذا اعتُبر متجها إلى منطقة غير مأهولة. مع ذلك، حكم سي إن يتصل بحقيقة بسيطة، الولايات المتحدة لم تكن لتعترض أي صاروخ إيراني في تلك الليلة.

خطر الانتقام من المصالح الأمريكية

وهذا الدقة مهم أيضا لأمن القوات الأمريكية. ولدى الولايات المتحدة قواعد وقوات وسفن ومصالح في عدة بلدان في المنطقة. وقد هددت إيران وحلفاؤها بالفعل باستهداف المصالح الأمريكية إذا اعتبر واشنطن ضالعة في أعمال إسرائيلية. In this context, the allocation of interceptions in the United States may have consequences. يمكن أن تغذي الخطابات الإيرانية أو تبرر الضغط على المواقع الأمريكية.

The person in charge quoted by CNN limits this narrative risk. ويدعي أن القوات الأمريكية لم تعترض القذائف. ويمكن إرسال الرسالة إلى عدة جمهور: iran, to reduce the argue of direct involvement; إسرائيل، لتأطير الاتصالات؛; والرأي الأمريكي، لإظهار أن واشنطن تسعى لاحتواء التزامها. وهو لا يعني فصلا عاما للولايات المتحدة عن الأمن الإقليمي. وهو يحدد فقط عدم الاعتراض خلال الحلقة المذكورة.

وتتابع الأسواق والفرص أيضا هذا النوع من المعلومات. المشاركة الأمريكية المباشرة في الدفاع الإسرائيلي ضد إيران يمكن أن تُقرأ كعامل تصعيد ومن ناحية أخرى، يمكن للحرمان أن يدعم فكرة أن واشنطن تحاول الحفاظ على خط من ضبط النفس. ولا يمحو هذا التمييز الإضرابات أو التهديدات أو التوترات. غير أنه يؤثر على الكيفية التي تقيّم بها الجهات الفاعلة خطر التوسع.

ويأتي الرفض أخيراً عندما تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المناقشات. وتضعف كل حلقة عسكرية المفاوضات مع إيران وجهود تحقيق الاستقرار حول لبنان. وإذا اعتبر واشنطن محاربا مباشرا، فإن قدرته على الكلام في طهران تنخفض. وفي حين تحافظ واشنطن على مسافة تنفيذية في بعض الحلقات، فإنها تحتفظ بقدر أكبر من المساحة الدبلوماسية. ومن ثم، فإن التواصل بشأن الاعتراضات هو جزء من هذه المعركة من المواقف.

حلقة تزن الثقة

The case mainly reveals the sensitivity of military facts in real time. وكثيرا ما تكون الإعلانات الأولى عن ليلة من الإضرابات جزئية. وتتواصل القوات المسلحة بسرعة من أجل طمأنة سكانها، والحفاظ على الردع أو الرد على الاتهامات السلبية. The media report official statements, anonymous sources, videos and testimonies. ويمكن أن تتغير الأرقام والمسؤوليات على مدى اليوم. In this sequence, CNN reports that an American official contradicts an Israeli statement about the role of the United States.

وهذا التناقض يمكن أن يؤثر على الثقة بين الحلفاء. وهو لا يشكك في التحالف الاستراتيجي. غير أنه يبين أن واشنطن تريد أن تتقن مستوى المشاركة المنسوب إليها. ويبين التقرير أيضا أن المسؤولين الأمريكيين يفحصون الآن سردا إسرائيليا عن كثب عندما تشمل هذه السرود الولايات المتحدة. In a crisis where Trump has already asked Netanyahu for restraint, the subject becomes even more political.

ولن يتلقى الجمهور الإسرائيلي والجمهور الأمريكي والجهات الفاعلة الإقليمية هذه المعلومات بنفس الطريقة. وفي إسرائيل، كثيرا ما تكون الأولوية هي حماية القذائف والدليل على أن البلد غير معزول. وفي الولايات المتحدة، قد تتمثل الأولوية السياسية في تجنب الانخراط العسكري المفرط في الحرب الإقليمية الجديدة. في إيران، أي غموض حول الدور الأمريكي يمكن استخدامه لتحدي حسن نية واشنطن في المفاوضات. The same denial therefore produces several readings.

وفي الوقت الحاضر، لا تزال الحقيقة التي أبلغت عنها شركة CNN محظورة: وهي ادعاءات رسمية أمريكية بعدم اعتراض الولايات المتحدة على أي قذيفة إيرانية خلال الليل، وأن الادعاءات الإسرائيلية في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة. وستتوقف الخطوة التالية على الإيضاحات الممكنة من الجيش الإسرائيلي أو البنتاغون أو البيت الأبيض. وسيتوقف أيضا على ما إذا كانت إسرائيل وإيران تواصلان إطلاق النار أم لا، في حين تقول واشنطن إنها تريد وقف التصعيد والحفاظ على نتيجة دبلوماسية.