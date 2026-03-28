وتعبر الميزانية العمومية الرسمية عتبة جديدة، وتخلف جرائم الحرب بعضها البعض كل ساعة

ويضع التقرير اليومي الذي نشرته وزارة الصحة اللبنانية في نهاية عصر اليوم الرصيد التراكمي للمدفوعات للسنة.189 1 حالة وفاةو427 3 مصابابين 2 آذار/مارس وآذار/مارس 28. وفي 28 آذار/مارس وحده، يذكر التقرير نفسه أنه47 حالة وفاةو112 إصابةكما يؤكد الرسم البياني الرسمي الملحق بالصحافة حجم الخسائر في جميع فئات السكان ويوضح تركيز الإضرابات في الجنوب والنبطية والبقاع وشمال شرق البلد.

وتبرز الوثيقة الرسمية أيضا الثمن الذي دفعه القطاع الطبي والإغاثة. وفقاً لـ (بيه أوك)قتل 51 من أفراد القطاع الصحي..126 إصابة..48 مركبة صحيةتأثروا18 مركزا طبيا للمرضى الخارجيينمتأثر75 هجوما على خدمات الطوارئتم تحديدها5 مستشفياتأجبرت على الاغلاق ولم يعد هذا ضرراً مخصصاً احتياطياً: فهو الآن سمة هيكلية لهذا التسلسل الحربي.

أول مستجيبين مازالوا على مرأى البصر

Among the highlights of the day, several attacks once again hit relief. وأبلغت وكالة المعلومات الوطنية عن وفاة أول عاملين في مجال المعونة منكاشفات الرسولةفي ضربة على الطريق إلىزوطر الشقيةكما قُتل في صفوف عمال الإنقاذ الآخرينKfartibnit-Arnounوفقاً للإرسالات المحلية التي تم ترحيلها طوال اليوم

وفي الوقت نفسه، استمرت عمليات الإجلاء تحت الإضراب. NNA indicated that in theHanniyوأُزيلت خمسة جثث من الضحايا السوريين من الأنقاض، ونقل ثمانية جرحى، مما يشير إلى أن عدة غارات في اليوم استهدفت أو أضرت بمناطق كانت قد تعرضت بالفعل للضغوط، حيث كانت المساعدة الغوثية تحدث في كثير من الأحيان في ظروف شديدة التدهور.

ثلاثة صحفيين قتلوا في يزين

حدث رئيسي آخر في 28 آذار/مارس: وفاةثلاثة صحفيينفي هجوم إسرائيلي على مركبة فيJezzineReuters and the Associated Press report that the victims areعلي شوييبمراسل المنارفاطمة فتونيصحفي الميادين وأخيهمحمد فتونيالمصور ونددت الرئاسة اللبنانية بانتهاك صارخ للحماية الدولية للصحفيين.

The Israeli army claimed that Ali Shueib was linked to Hezbollah, without providing at this stage anysu public evidence and without responding in detail to the other two victims. وتحسب هذه النقطة، لأنها ليست مجرد تقييم بشري إضافي: فهي تعزز الانطباع بتوسيع الأهداف المتأثرة بالصحافة، بعد وقوع عدة حوادث مماثلة في الأيام الأخيرة.

المدنيون المتضررون بين راميش وديبل

The day was also marked by the death ofمدنيانوالد وابنه استهدفا كما كانا يقودان في منطقةAl-UwaynatبينRmeichوDebel– تشير وكالة الإعلام الوطنية إلى أنها أصيبت بنيران ثقيلة في سيارتها المدنية. وتؤكد هذه الحلقة أن طرق الجنوب لا تزال مكشوفة أيضاً، بما في ذلك السكان الذين ليس لهم دور عسكري أو إعلامي.

يوم من الضربات على قوس واسع جدا من الجنوب

إلى جانب هذه الحالات المحددة، يصف اليوم سلسلة من الإضرابات ممتدة إلى العديد من المواقع والقطاعات في جنوب لبنان. In particular, NNA reported shelling or raiding of areas around theالنبطية..Zawtar..Kfartibnit..أرنوونوكذلك على الساحل الجنوبي والعديد من القرى في الشريط الحدودي. والصورة العامة هي الضغط العسكري المستمر، دون استقرار واضح في نهاية اليوم.

ومن الناحية العسكرية، لا تزال الحرب نشطة على جانبي الحدود. وتشير التقارير الواردة من الصحافة اللبنانية إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، بينما ترد أيضا في تغطية اليوم طلقات نارية ضد القوات الإسرائيلية جنوب الحدود. ولكن في الساعة ٠٠/١٨، يظل العنصر المهيمن أقل تكتيكية من التوازن البشري وطبيعة الأهداف المتأثرة: العاملون في الإسعافات الأولية، والصحفيين، والمدنيون في الطرق والمناطق السكنية.

البند الساعة 00/18

الساعة السادسة مساءً، الملاحظة واضحة The official balance sheet of the Ministry of Health has risen again, reaching189 1 حالة وفاةو427 3 مصابامنذ 2 آذار/مارس في اليوم الوحيد من 28 مارسقتل 47 شخصاو112 إصابةولكن وراء هذه الأرقام، يترك اليوم فوق كل صورة جبهة تتجاوز الآن المجال العسكري الوحيد: إذ لا يزال العاملون الأولون في مجال المعونة يتعرضون للضرب، وقتل ثلاثة صحفيين في غيزين، وتوفي مدنيون مرة أخرى على الطرق الجنوبية.