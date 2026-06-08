وتواجه وزارة الشؤون الخارجية نهاية الاحتكار

الاستبعاد التاريخي يقترب من نهايته

وتفتح نهاية احتكار وزارة الطيران اللبنانية مسألة رئيسية للطيران اللبناني. وقد تمتعت الخطوط الجوية في الشرق الأوسط، منذ أكثر من نصف قرن، بحقوق حصرية في السفر الجوي المقرر للمسافرين من لبنان وإليه. وكان هذا النظام مبررا أصلا بضرورة حماية شركة وطنية أضعفتها الحرب، وتدمير الطائرات، واستيعاب مشغل لبناني آخر يواجه صعوبة. ثم تم تمديدها عدة مرات، حتى أصبحت عنصراً محورياً في نموذج الهواء اللبناني. ولا يعني اختفاءه إمكانية وصول ناقلات لبنانية جديدة فحسب. It obliges the state to rethink competition, regulation, prices, security, employment and the role of a historically strategic company.

هذا الموضوع حساس لأن وزارة الشؤون الخارجية ليست أعمالاً عادية وهي الشركة الوطنية، وهي رمز للاستمرارية في بلد يتسم بالحروب والانهيار المالي والعزلة الدورية. وحافظت على رحلات جوية عندما خفضت شركات أجنبية أخرى أو أوقفت مساراتها. وسمحت للبنان بأن يظل متصلا بمغتربه وأسواقه الدولية. ولكن هذه المهمة الاستراتيجية لا تلبي جميع الانتقادات. كما أن الاحتكار يحد من ظهور مشغلين لبنانيين متنافسين، ويقلل من حوافز الأسعار ويحافظ على الخلط بين الحماية الوطنية، والإيجار التجاري، وعدم وجود لوائح حديثة.

ولذلك فإن السؤال ليس ما إذا كان ينبغي الدفاع عن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف أو إضعافها. والسؤال الحقيقي هو كيفية الانتقال من نظام محمي إلى سوق منظمة. ويمكن أن يؤدي الافتتاح غير المجهز إلى زعزعة استقرار شركة وطنية لا تزال مفيدة في البلد. ومن شأن التمديد اللانهائي للاستبعاد أن يحافظ على معدلات مرتفعة، والاعتماد المفرط، والسوق المغلقة. وبين هذين الخطرين، يجب على الدولة أن تبني سياسة جوية. وهذا ما كان يفتقر إليه في كثير من الأحيان في لبنان: قواعد واضحة، وسلطة مستقلة، واستراتيجية للمنافسة التدريجية والشفافية في التكاليف والفوائد.

لماذا تم منح الاحتكار

ويعود أصل النظام الحصري إلى أواخر الستينات. After the difficulties of Lebanon International Airways and in a context of security shock, the state asked MEA to assume a national responsibility. واستولت الشركة على التزامات تتجاوز المنطق التجاري البحت. In return, the Council of Ministers granted him an exclusive right to operate scheduled air passenger transport. This protection should prevent the market from breaking up and give the national company time to consolidate.

ويرتبط أساس هذا المخطط أيضا بالمرسوم بقانون رقم 28 المؤرخ 5 آب/أغسطس 1967 المتعلق بتنظيم الطيران المدني وتصاريح التشغيل. In this context, the State retained a central role in granting air transport rights. والمنطق هو القطاع الاستراتيجي، حيث لا تعتبر المنافسة غاية في حد ذاتها. إن لبنان، شأنه شأن العديد من الدول في ذلك الوقت، يربط سيادته الجوية بوجود ناقل وطني قوي قادر على توفير طرق منتظمة، حتى عندما لا يكون الربح الفوري مضمونا.

وفي عام ١٩٩٢، جدد مجلس الوزراء هذا الاستبعاد لمدة ٢٠ عاما. This decision came after the civil war, in a phase of gradual reconstruction and normalization of trafficking. ويحتاج البلد إلى إعادة شركة قادرة على إعادة ربط شبكتها وإعادة تنظيمها وتمثيل لبنان في الاتفاقات الثنائية. ولا يزال من الممكن الدفاع عن الحماية كوسيلة للانتصاف. لكنه خلق بالفعل مشكلة: وقال إن ما قُدم بوصفه مرحلة انتقالية أصبح دعامة مستدامة.

وفي عام 2012، مدد مجلس الوزراء الاستبعاد لمدة 12 سنة أخرى، تبدأ في أيلول/سبتمبر 2012. This decision maintained MEA as the sole Lebanese company authorized to operate scheduled passenger transport from and to the country. ويستند هذا التبرير إلى حماية الشركة الوطنية، وعودة الشركة إلى الربحية، ودورها في الاقتصاد، وضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمة. غير أن التمديد أدى أيضا إلى تأخير فتح الأسواق في حين أن المنطقة تشهد بالفعل زيادة في الشركات المنخفضة التكلفة وناقلات الخليج والنماذج الهجينة.

تصبح الحماية غير قانونية

احتكار حماية وزارة الدفاع كما شكل السوق. وبمنع ظهور ناقلات ركاب لبنانية عادية أخرى، تتركز الدولة قدرتها الوطنية في أيدي جهة فاعلة واحدة. وظلت الشركات الأجنبية تعمل في لبنان على أساس الحقوق والتصاريح الثنائية الممنوحة، ولكن لا يمكن لأي شركة لبنانية متنافسة أن تتطور في نفس الجزء العادي. وهذا التمييز مهم. ولم تكن السوق مغلقة تماما أمام الرحلات الجوية الأجنبية. وأغلق الباب لتوجيه المنافسة اللبنانية ضد وزارة العدل.

وأحدث هذا الهيكل عدة آثار. الأول هو استقرار الشركة الوطنية وتمكنت الوزارة من إعادة هيكلة الأسطول، والحفاظ عليه، وتطوير فروع، والحفاظ على الوظائف والانضمام إلى تحالف دولي. الثانية هي الإدمان وقد ربط لبنان اتصاله الوطني بمشغل محلي واحد. الثالث هو الثمن وفي سوق محمية، لا يزال الضغط التنافسي على التعريفات محدودا، لا سيما في فترات ارتفاع الطلب، مثل العطلات، والصيف، والعطلات الدينية، وعائدات الشتات.

وتقول الرابطة إن التعريفات لا تتوقف فقط على الاحتكار. وهي تعتمد على الوقود والتأمين والضرائب وتكاليف الأمن والمخاطر الإقليمية وحجم السوق والوسم. هذه الحجة صحيحة إن لبنان ليس سوقا بسيطا. الشركات تواجه مخاطرة كبيرة وتخفض أوقات الحرب تكاليف الإمداد والزيادة. غير أن المنافسة لا تزال آلية أساسية لتأديب الأسعار. وبدون منافس وطني، يختفي جزء من هذا الانضباط.

كما أدى الاحتكار إلى تأخير المناقشة بشأن الشركات المنخفضة التكلفة في لبنان. وكان من الممكن أن تبرز المشاريع، لا سيما لخدمة المغتربين أو الخطوط الإقليمية أو بعض الوجهات الثانوية. وقد منعهم النظام الخالص. وقد نظرت الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف نفسها، في بعض الأحيان، في الاستجابات التجارية لضغوط التكلفة المنخفضة. ولكن عندما يعلن مشغّل محمي تكيفه الخاص، فإنه لا يتنافس بعد. هذا تنوع داخلي ولا يستفيد المستهلكون استفادة كاملة من سوق مفتوحة إلا إذا تمكنوا من الاختيار بين عدة مشغلي مستقلين حقا.

ما يغير نهاية الحصرية

إن نهاية الاحتكار لا تعني أن الشركات الجديدة ستظهر على الفور. ويتطلب إنشاء شركة طيران رأس المال، والطائرات، والطاقم، والترخيص، وحقوق المرور، والتأمين، وعقود الصيانة، ونظم التحفظ، واتفاقات المساعدة الأرضية، والإشراف التقني. وفي أزمة في لبنان، يصعب الوفاء بهذه الظروف. وسينظر المستثمرون في الاستقرار السياسي، وأمن المطارات، وتكلفة التمويل، والطلب، ونوعية المنظم قبل الالتزام.

والأثر الأكثر إلحاحا هو الأثر القانوني والسياسي. ولا يمكن للدولة أن تستجيب ببساطة لأي طلب من وجود حق حصري. ويجب أن تحدد المعايير. من يستطيع طلب رخصة ناقلات جوية لبنانية؟ ما هي الضمانات المالية المطلوبة؟ ما هو مستوى الأمن التشغيلي المطلوب؟ كيف نحمي الركاب في حالة الإفلاس؟ ما هي التزامات الخدمة العامة التي يمكن فرضها؟ ما هي العلاقة بين المشغلين الجدد ومطار بيروت؟ أي مكان لـ(كولات)؟ وهذه الأسئلة تحل محل المنطق البسيط للاحتكار.

يمكن أن يكون للفتح آثار إيجابية. ويمكنها أن تقلل من بعض الأسعار، لا سيما في أكثر الاتصالات شيوعا. ويمكنها أن تدفع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف إلى تحسين عرضها وخدمتها والجدول الزمني وتقسيم الأسعار. ويمكنها أن تخلق وظائف في العمليات والصيانة والتحفظ والتسويق والمساعدة الأرضية والخدمات الإضافية. ويمكنها أيضاً أن تجتذب رأس المال الخاص في منطقة لا يزال للبنان فيها رصيد: a large, mobile diaspora attached to direct links with the country.

ولكن الانفتاح ينطوي أيضا على مخاطر. والسوق الصغيرة جدا أو غير مستقرة جدا يمكن أن تجتذب مشغلي الهش. ويمكن أن يؤدي سوء تنظيم المنافسة إلى حرب أسعار مؤقتة، تليها حالات الإفلاس والعودة إلى التركيز. فالشركات التي تعاني من نقص في رأس المال يمكن أن تضر بنوعية الخدمات أو السلامة إذا لم تكن الهيئة التنظيمية قوية. ويمكن للجهات الفاعلة ذات الصلة سياسياً أن تسعى إلى الحصول على تراخيص كإيجارات جديدة. ويمكن لنهاية احتكار عام أو شبه عام أن تنتج بعد ذلك عدة احتكارات خاصة متنكرة.

الدور الحاسم الذي يؤديه التنظيم

ولذلك فإن فتح الأسواق يتطلب وجود هيئة مستقلة وممولة ومهنية للطيران المدني قادرة على فرض المعايير. إنها النقطة المركزية ولا تعمل المنافسة الجوية إلا إذا ظلت السلامة غير قابلة للتفاوض. ولا ينبغي توزيع التراخيص لأسباب سياسية. ويجب على الشركات أن تثبت القوة المالية، والامتثال للطائرات، وتدريب الطاقم، ونوعية الصيانة والقدرة على الامتثال للقواعد الدولية. سوق مفتوحة بدون منظم قوي سيكون أكثر خطورة من احتكار مطهر.

This requirement takes on a particular dimension in Lebanon. وشرع منظم الطيران المدني مؤخرا في إجراء مراجعة لسلامة الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، في أعقاب الشواغل التي أعربت عنها المنظمات الرائدة بشأن عمليات النزاع وممارسات الإبلاغ عن الحوادث. The company rejected the charges and states that its operations are based on risk assessments coordinated with the authorities. لكن الحلقة تشير إلى حقيقة: ويراقب الطيران اللبناني الطيارون والمؤمنون والشركاء الدوليون والمسافرون.

وسيؤدي فتح المشغلين الجدد إلى جعل هذا الرصد أكثر أهمية. If the state allows several companies without strengthening the regulator, it will move the problem. ليس كافياً للسماح بالمنافسة. كما يجب ضمان المساواة في الوصول إلى الأماكن والخدمات الأرضية والصيانة والمطاعم والمحطات الطرفية وحقوق المرور والهياكل الأساسية. ويرتبط جزء كبير من النظام الإيكولوجي الجوي اللبناني تاريخيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالاتفاق البيئي المتعدد الأطراف وشركائه. وسيتعين معالجة هذا الواقع من أجل تجنب المنافسة الرسمية ولكن المقفلة بفعالية.

ومسألة الخدمات الأرضية مسألة أساسية. ويمكن أن يحصل متسلل جديد على ترخيص ولكن يظل معتمدا على الجهات الفاعلة التي تتحكم في المساعدة أو الصيانة أو بعض الخدمات في المطار. وإذا كان المشغل الحالي أو فروعه يهيمن على هذه الخدمات، فإن السوق لن تكون مفتوحة حقا. ولذلك يجب أن تكون قواعد الوصول واضحة ومحددة التعريفات ونشرة ومرصدة. The regulator should prevent discrimination, administrative delays and artificially high costs.

يجب أن تستعد وزارة البيئة البحرية للمنافسة

يمكن لوكالة حماية البيئة البحرية أن تخرج معززة بفتح جيد. وكثيراً ما تنتهي شركة محمية بخلط الأمن التجاري مع الحقوق المكتسبة. ويجب على الشركة التي تواجه المنافسة أن تقسّم معدلاتها على نحو أفضل، وأن تحسّن خدمتها، وأن تفضّل تكاليفها وتدافع عن علامتها التجارية. وللوزارة مزايا عديدة: تجربة طويلة، ومعرفة جيدة بالسوق اللبنانية، وزبائن مخلصين، وأطقم ذات خبرة، ووجود في تحالف سكاي تيم، ودور معترف به في أوقات الأزمات. ولا تختفي هذه الأصول بنهاية الاحتكار.

لكن الشركة يجب أن تقبل انضباط جديد المسافرون سيقارنون أكثر وسيكون من الصعب تبرير ارتفاع الأسعار في الموسم المرتفع إذا قدم المنافسون بدائل. وقد تصبح الوجهات المنخفضة أو التي تفتقر إلى الخدمات فرصاً للمشغلين الآخرين. وسيتطلب مسافرو الأعمال التجارية والطلاب والمغتربون مزيدا من المرونة. وسيتعين أيضاً أن توضح الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف نموذجها: أن تظل شركة تقليدية للشبكة، وأن تستحدث شركة فرعية منخفضة التكلفة، وأن تعزز روابط الأقساط، أو أن تجمع بين عدة قطاعات دون تشويه هويتها.

ولا بد من معاملة العمالة بجدية. وكثيرا ما يحتج المدافعون عن النفس بحماية الموظفين. هذه حجة مشروعة ويمكن للفتح المفاجئ أن يضغط على التكاليف وظروف العمل. ولكن الحفاظ على الاحتكار ليس سياسة اجتماعية مستدامة. ويمكن للسوق المفتوحة أن تخلق المزيد من الوظائف إذا زادت حركة المرور. كما أنه قد يقلل من بعض المعاشات الداخلية. ولذلك يجب أن يضع الانتقال قواعد بشأن السلامة، والتدريب، والمؤهلات، وحقوق الطاقم، ومعايير العمل، من أجل تجنب المنافسة من جانب أقل ما يسمى بالاجتماعات.

ويجب أن يكون المستهلك محور التغيير. وقد اشتكى اللبنانيون لسنوات من ارتفاع تكلفة التذاكر، لا سيما خلال الصيف والعطلات. ويمكن لنهاية الاحتكار أن تحسن هذه الحالة، ولكنها لا تضمن ميكانيكيا انخفاض الأسعار. وسيتوقف السعر على عدد المشغلين وتكاليف المطارات والوقود والطلب والتأمين والضرائب والاستقرار. The state must avoid promising an immediate and general decline. بل يتعين عليها أن تهيئ الظروف للمنافسة الحقيقية التي يمكن أن تحقق تدريجيا مكاسب للركاب.

Qolayat, competition and public finances

The opening of the market also comes at a time when the government is relaunching the René-Mouawad airport in Qolayat, Akkar. ويُعرض هذا المشروع كبوابة جوية ثانية في البلد وكأداة لإخلاء الشمال. ويمكن أن يصبح مختبراً تنافسياً إذا وجد المشغلون الجدد تكاليف أقل، ونوافذ متاحة، وقاعدة عملاء إقليمية. ولكنه يمكن أن يصبح أيضا مصدرا للحمولات إذا لم يتبع ذلك الاتجار العالمي. وسجل مطار بيروت انخفاضا بنسبة 34.2 في المائة في عدد الركاب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

وتتطلب هذه البيانات الحذر. ففتح السوق وفتح مطار ثان في أوقات الانكماش يمكن أن يخلق فرصا، ولكن أيضا أوهام. وإذا لم ينتقل المشغلون الجدد إلا إلى جزء من حركة المرور القائمة من بيروت إلى كوليات، فإن الأثر الصافي سيكون محدودا. وإذا قامت الدولة بتمويل الهياكل الأساسية، والوصول، والخدمات، والضمانات دون وجود حركة مرور كافية، فإن التمويل العام سيتحمل عبئا جديدا. ويجب ألا تصبح المنافسة الجوية ذريعة لتعدد المشاريع المكلفة بدون نموذج اقتصادي يمكن التحقق منه.

(كوليات) يمكن أن تكون مفيدة إذا كان نموذجها متميزاً. ويمكن أن تستهدف الرحلات الجوية الإقليمية، والخطوط الجوية المنخفضة التكلفة، والزبائن الشماليين، وجزء من الشتات، والوصلات المستهدفة. ولكن هذا النموذج يتطلب الشفافية الكاملة في العقد، وحصة الدولة، والاستثمار الخاص، والإيرادات والضمانات المتوقعة. The end of the MEA monopoly must not open up a period of distributed licences without strategy or competing platforms financed by insufficiently controlled public funds.

والصلة مع المالية العامة مباشرة. ويحمل مصرف لبنان حصة كبيرة من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. ولذلك فإن الدولة والمصارف والمودعين والشركة تتطور في حيز مؤسسي متشابك. وأي تحول في القطاع الجوي يؤثر بصورة غير مباشرة على الأصول العامة والوظائف والإيرادات والأرصدة السياسية. ومن شأن الفتح الخاطئ أن يقلل من قيمة المشغل التاريخي دون أن يحقق فوائد حقيقية للمسافرين. على النقيض من ذلك، فتحة مدروسة جيدا يمكن أن تزيد حركة المرور، وتعزز الكفاءة، وتقوية التواصل في البلاد.

خطر التحرير الكاذب

السيناريو الأسوأ سيكون تحريراً زائفاً. على الورق، ينتهي الحصرية. In fact, new entrants face administrative barriers, high access costs, unavailable slots, services dominated by the duty or opaque political decisions. ثم لا يرى المستهلك أي تغيير، في حين أن الخطاب الرسمي قد يدعي أن السوق مفتوحة. ومن شأن هذا السيناريو أن يحافظ على العلاوات مع إضعاف الثقة في الإصلاح.

السيناريو السيء الآخر سيكون مفتوحاً بدون حراسة. ويمكن أن يدخل المشغلون الذين يعانون من نقص في رأس المال السوق، وأن يقدموا أجراً عدوانياً، وأن يتراكموا خسائر، ثم يختفيون ويتركون الركاب والموظفين الذين يواجهون صعوبات. التحالفات السياسية يمكنها الحصول على الرخص. ومن شأن تضارب المصالح أن يتحول إلى الخدمات الأرضية أو عقود المطارات. In this case, the end of the monopoly would not produce a modern market. ومن شأنه أن ينتج تجزؤا جديدا في قائمة العملاء.

السيناريو الصحيح يتطلب خريطة طريق. The government must first clarify the legal status of the end of exclusivity. ويجب عليها أن تنشر شروط الحصول على ترخيص. يجب عليه أن يعزز التنظيم. ويجب أن يفصل بوضوح بين مهام المشغل والمالك والمتحكم وصانع القرار السياسي. ويجب أن تكفل إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية دون تمييز. It must regulate the rights of passengers. سوف ينص أيضاً على قواعد الاستمرارية في حالة فشل المشغل.

ويجب أن تعامل الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، من جانبها، على أنها أصل استراتيجي، لا على أنها امتياز لا يمكن المساس به. ويجب حمايتها من المنافسة غير العادلة، ولكن ليس ضد المنافسة نفسها. وهي بحاجة إلى نشر المزيد من المعلومات عن أدائها وتكاليفها وشركاتها واستراتيجيتها. It must prepare for its adaptation to a more open market. وتضعف الحماية البديلة في نهاية المطاف الشركات التي تدعي الدفاع عنها. ويمكن أن يجعل الانضباط التنافسي، عند تنظيمه تنظيما جيدا، أكثر فعالية.

إصلاح تجريبي للدولة اللبنانية

وستكون نهاية احتكار الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف اختبارا للحوكمة. وقالت إن لبنان يمكنه الانتقال من نموذج امتياز إلى نموذج من القواعد. وقالت إن بإمكان الحكومة حماية مصلحة وطنية دون إغلاق السوق. وستقول إن كان بإمكان هيئة الطيران المدني أن تتصرف كهيئة تنظيمية مستقلة. وقالت إنها ستعرف ما إذا كانت المشاريع الجديدة، بما فيها كوليات، تفي باستراتيجية أو منطق الرموز. وستقول أخيراً إن كان بإمكان الركاب اللبنانيين الحصول على خيارات أخرى دون التضحية بالسلامة.

The country needs more open aviation, but not improvised deregulation. يحتاج إلى منافسة، ولكن أيضاً منظم قوي. يحتاج للحفاظ على وزارة التعليم البيئي، ولكن لا الحفاظ على عدم الكشف. It needs Qolayat, maybe, but only if the project relies on transparent figures. وهي بحاجة إلى أسعار أكثر سهولة، ولكن بدون معجزات واعدة في سوق تخضع للحرب والتأمين وضعف التمويل العام.

ولذلك فإن هذه اللحظة حاسمة. ويشكل انخفاض حركة المرور في بيروت، ومراجعة الحسابات الأمنية للاتفاق البيئي المتعدد الأطراف، وإحياء كوليات، وانتهاء الاستبعاد، سلسلة واحدة. ولم يعد بإمكان الطيران اللبناني العمل على الترتيبات الموروثة. It must choose between extending a protection that has become contested, opening up without preparation, or finally building a regulated market. وهذا المسار الثالث هو الذي يحدد ما إذا كانت نهاية الاحتكار تصبح إصلاحا مفيدا أو فصلا جديدا من الارتباك المؤسسي.