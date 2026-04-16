وسيشمل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حزب الله (القطعة)

أعطى دونالد ترامب مجالا سياسيا جديدا لوقف إطلاق النار المعلن بين لبنان وإسرائيل مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيضم حزب الله. وتُحتسب هذه الصيغة، لأنها تعترف ضمناً بحقيقة مفادها أن واشنطن وبيروت والوسطاء لم يعودوا قادرين على التحايل عليها: فلا يمكن لأي هدنة في لبنان أن تعمل إذا لم يكن الفاعل المسلح الرئيسي للجبهة الجنوبية مدمجاً بطريقة أو بأخرى. وهكذا قام الرئيس الأمريكي بنقل السرد الأوّلي للهدنة، الذي قُدم أولاً كاتفاق بين الدول، نحو قراءة أكثر تحديداً، أقرب إلى الأرض العسكرية.

هذا الشق يأتي بعد عدة ساعات من الضباب وفي رسالته الأولى، أعلن دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، المقرر أن يبدأ في الساعة 00/17 في واشنطن العاصمة في الساعة 00/11 في لبنان. وأوضح أنه تكلم مع بنجامين نتنياهو وجوزيف أوون، وأوعز إلى جي دي فانس وماركو روبيو والرئيس المشترك للموظف دان كين بالعمل من أجل تحقيق سلام أكثر استدامة. ولكن السؤال الرئيسي لا يزال قائما: ماذا عن حزب الله، بينما كانت إسرائيل تحارب هذه الحركة أولا وليس الدولة اللبنانية بالمعنى الضيق؟

بدأت الإجابة تأتي من الحركة نفسها، ثم من طهران، قبل أن يتم الاستيلاء عليها من دونالد ترامب. وذكر حزب الله أنه سيحترم وقف إطلاق النار في لبنان شريطة أن تنهي إسرائيل جميع أعمال القتال، بما في ذلك الضربات الموجهة ضد أعضائها. وما فتئت إيران، من جانبها، تصر منذ عدة أيام على الحاجة إلى وقف لإطلاق النار في لبنان بوصفه عنصرا محوريا في أي وقف إقليمي للتصعيد. الآن يقول أن هدنة « يشمل « هزبولا » « دونالد ترامب » تقوم بعمل سياسي وعسكري: إن وقف إطلاق النار في لبنان ليس فقط مسألة بين بيروت وواشنطن وإسرائيل. وهو يعتمد بشكل مباشر على سلوك حزب الله، وظروفه، وكيفية اختيار إسرائيل وقف إضرابها.

والموضوع أكثر حساسية كما هو الحال في لبنان، لا تزال ذكرى وقف إطلاق النار السابق واضحة للغاية. وعُرض اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024 كنهاية للحرب، ولكنه كان ينظر إليه بسرعة على أنه هدنة ذات اتجاه واحد إلى حد كبير. واستمرت الهجمات الإسرائيلية لشهور. According to the Lebanese authorities relayed in March 2026, approximately 850 people were killed from the November 2024 truce until the war began on 2 March 2026. وفي هذه الظروف، عندما يتحدث حزب الله اليوم عن " حفظ " وقف إطلاق النار في لبنان، فإنه يشير مباشرة إلى هذه التجربة وإلى عدم الثقة المتراكم.

تركيز (ترامب) العام على (هيزبولا)

الصياغة الأمريكية الجديدة لها تأثير فوري. هذا صحيح، أو على الأقل صحيح، السرد الأصلي. At the beginning of the sequence, the White House was mainly talking about discussions between Lebanon and Israel, conversations with Joseph Aoun and Benjamin Netanyahu, and a truce supposed to open a political path. ولكن بسرعة كبيرة، فُرضت مسألة حزب الله كزاوية ميتة للجهاز. فبدون توضيح للحركة الشيعة، قد يبدو وقف إطلاق النار في لبنان ترتيبا دبلوماسيا نظريا، دون أن يكون على أرض الواقع فعلا.

بقولك أن وقف إطلاق النار « يشمل حزب الله » « دونالد ترامب » يعترف ضمناً بأن الهدنة لا يمكن أن تكون ثنائية فقط في شكلها الرسمي. كما يجب أن يدمج الفاعل المسلح الذي يحتل مركز النزاع. وهذا التطور لا يُذكر. وطوال عدة أيام، حاول واشنطن والعديد من المسؤولين الإسرائيليين فصل المستويات، مما يوحي بأن الحوار مع بيروت يتعلق في المقام الأول بالدولة اللبنانية وقادتها واستقرار الجبهة. غير أن الواقع العسكري يوضح أنه حتى يتم إدراج حزب الله في الآلية الملموسة لوقف إطلاق النار في لبنان، تظل الهدنة غير كاملة.

ويأتي هذا الاعتراف الأمريكي في وقت يستمر فيه لبنان الرسمي في استخدام لغة أكثر حذرا. وتتحدث بيروت أولا عن وقف إطلاق النار، ووضع حد للأعمال العدائية، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين داخليا. ولم تستأنف الرئاسة اللبنانية مداخلة المفاوضات السياسية المباشرة مع حزب الله كحزب رسمي. ولا تزال على خط مؤسسي. ولكن كلمات ترامب تأتي في الواقع لتوسيع الإطار والتعرف على الجهات الفاعلة الإقليمية التي تعرف بالفعل: في لبنان، وقف إطلاق النار ليس فقط بين الفرص.

في هذا المنظور، حكم (دونالد ترامب) له أيضاً قيمة اختبار وهو يخلق توقعات سياسية فورية. إذا كان وقف إطلاق النار في لبنان يشمل حزب الله، وهذا يعني في الممارسة العملية أن الهجمات الإسرائيلية ضد كوادر الحركة أو المركبات أو المواقع أو الشبكات يجب أن تتوقف. This also means that Hezbollah must suspend its own fire and refrain from presenting the truce as external to it. وبعبارة أخرى، صاغت (ترامب) حكماً قصيراً، لكنه حدد فعلاً عتبة عالية جداً للمصداقية في الساعات التالية.

Hezbollah had already set its conditions

وحتى قبل هذا الشق الأمريكي الجديد، قدم حزب الله قراءته الخاصة لوقف إطلاق النار في لبنان. وذكر عضو البرلمان إبراهيم موساوي أن الحركة ستحترم هدنة " بطريقة حذرة " ، شريطة أن يكون وقفاً عالمياً للأعمال القتالية ضده، وأن إسرائيل لا تستغل الوضع في متابعة الاغتيالات المستهدفة. أصبحت هذه الصيغة واحدة من نقاط المرساة في كامل التسلسل

أولاً، له ميزة توضيح موقف الحركة ولا يرفض حزب الله وقف إطلاق النار في لبنان من حيث المبدأ. وهو ليس في دور الممثل الذي يرفض تعليق القتال. ومن ناحية أخرى، يقول إنه لن يحترم الهدنة إلا إذا احترمتها إسرائيل حقا. ولذلك فإن الحركة تضع إطاراً للمعاملة بالمثل. إنه لا يتحدث عن السلام أو التطبيع أو الانفتاح السياسي. يتحدث عن وقف فعال للضربات والاغتيالات.

الكلمة المهمة هنا هي « العالمية ». وبالنسبة لحزب الله، فإن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن أن يقتصر على وقف التفجيرات الجماعية، مع ترك إسرائيل حرية شن هجمات محددة الهدف. وهذا النوع من التمييز على وجه التحديد يقوض مصداقية الاتفاق السابق. وتشير الحركة في جوهرها إلى أنها لن تقتصر على سيناريو تتوقف فيه حريقها بينما تواصل إسرائيل الإضراب على أساس مخصص تحت غطاء الأمن أو الوقاية.

وعزز هذا الخط مسؤولون آخرون في الحزب. وجرى التأكيد على الفكرة نفسها في البيانات المسائية: يجب أن ينطبق وقف إطلاق النار في لبنان على كامل الأراضي، وألا يعرض على إسرائيل حرية التنقل في الأراضي اللبنانية ولا يُستخدم لإدامة وجود إسرائيلي في الجنوب. This insistence shows that Hezbollah seeks to transform a defensive posture into an immediate doctrine of the truce.

لذا فإن صيغة (ترامب) تأتي بعد هذا الموقع ليس قبله هذا مهم أيضاً رئيس الولايات المتحدة لا يخلق أي أجزاء من حزب الله. وهي تؤيد توازن السلطة وواقعة سياسية سبق أن أرساها الأرض: فقد أشارت الحركة إلى الحد الأدنى من الظروف لسلوكها، ولم يعد بوسع واشنطن أن تتصرف كما لو لم تكن هذه الكلمة موجودة.

ودعت إيران أيضا إلى إدراج الجبهة اللبنانية

وتدافع طهران عن نفس المنطق لعدة أيام، على سجل إقليمي أكثر. وقد أوضح المسؤولون الإيرانيون أنهم يعتبرون وقف إطلاق النار في لبنان عنصرا أساسيا في أي وقف أوسع نطاقا. بل إن رئيس البرلمان الإيراني، محمد بقر غليبف، أعلن أن وقف إطلاق النار في لبنان هو " مهم " كما في إيران. وقد قرأ هذا الحكم على أنه رسالة إلى واشنطن، ولكن أيضا كإشارة إلى حزب الله.

The meaning of this position was transparent. وبالنسبة لطهران، لا يمكن أن تظل الجبهة اللبنانية منفصلة في المرحلة الدبلوماسية الحالية. وإذا ناقشت إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع قيام الأمريكان بتوسيع هدنة أو نزع تصاعد إقليمي، فإنها تريد أن يكون لبنان جزءا من المجموعة السياسية. واستجاب هذا الخط لقلق واضح: منع إيران من الحصول على استراحة على جبهتها الخاصة، في حين أن حزب الله سيظل يعاني من الضغط الإسرائيلي وحده.

هذا هو المكان الذي تأخذ فيه صيغة (ترامب) صلاحية إضافية بقوله أن وقف إطلاق النار في (لبنان) سيضم (هزبولا) ينضم إليه حتى لو لم يصوغه بنفس الطريقة، الطلب الذي أثاره كل من حزب الله وإيران. هذا لا يعني أن (واشنطن) ستتزوج الاستراتيجية الإيرانية وهذا يعني أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار حقيقة تفرضها طهران والأرض: فلا يمكن معاملة لبنان على أنه ملف مجرد، يفصل عن حزب الله والأرصدة الإقليمية.

وهذا التقارب بحكم الواقع لن يناشد الجميع، ولا سيما إسرائيل. وقد بدأ بالفعل جزء من الصحافة الإسرائيلية وعدد من المعلقين على الأمن في شرح أن وقف إطلاق النار في لبنان يبدو وكأنه لفتة أمريكية لتسهيل المناقشات مع إيران. وكانت الحجة كما يلي: إذا وافقت واشنطن على إبطاء الجبهة اللبنانية أو تجميدها، فإنه ليس فقط للبنان نفسه، بل أيضا لجعل المحادثات مع طهران أكثر هدوءا. عقوبة (ترامب) الجديدة قد تغذي هذه القراءة مجدداً

ولكن بالنسبة لبيروت، فإن مطالبة حزب الله وإيران بإدراج الجبهة اللبنانية في الهدنة يمكن استخدامها بطريقة أخرى. ويمكن للبنان الرسمي أن يجادل بأنه كان يدعو أيضا إلى وقف إطلاق النار لعدة أيام لأسباب إنسانية وأمنية. In this regard, the fact that Hezbollah and Iran have pushed in the same direction does not detract from the legitimacy of Lebanese demand. It only shows that several separate datess converge temporarily around the same immediate objective: to stop the strikes.

« سابقة عام 2024 »

غير أن سابقة تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لا تزال تطارد كل بيان. وهو الذي يشرح تحذير حزب الله، ولكنه يشرح أيضا تحفظات جزء من الرأي اللبناني. وفي نهاية الحرب السابقة، أعلن وقف لإطلاق النار. وكان من أجل الحد من الاشتباكات، وإعادة تنظيم الجنوب حول انسحاب حزب الله شمال الليطاني ونشر الجيش اللبناني. وعلى الورق، يبدو النص منظما.

وفي الواقع، لم يشهد لبنان وقفاً نهائياً للضربات. The Lebanese authorities claimed in March 2026 that some 850 people had been killed since the truce of November 2024 until the war began on 2 March 2026. وشملت هذه الوفيات المقاتلين، فضلا عن المدنيين والأفراد المتضررين من الهجمات الإسرائيلية. ومن ثم، فقد شهدت هذه الفترة في لبنان كوقف لإطلاق النار غير فعال أو حتى من جانب واحد.

يجب أن نصر على هذا، لأنه يبني كامل استقبال الهدنة الحالية. وعندما يطالب حزب الله اليوم بإنهاء الاغتيالات المستهدفة، فإنه لا يقدم طلبا نظريا. وهو يشير إلى عيب الاتفاق السابق. وعندما تصر بيروت على وقف حقيقي للأعمال القتالية، فإنها تتحدث عن نفس التجربة. و عندما يقول (ترامب) أن وقف إطلاق النار في (لبنان) سيضم (هزبولا) ربما يُحيط علماً بأن هدنة اليسار لنصف التنفيذ ستكون ميتة سياسياً من ولادته

وهذا يفسر أيضاً سبب احتساب الأرض إلى حد كبير. وقد شهد اللبنانيون بالفعل وقفاً لإطلاق النار معلناً ولكنه تناقض جزئياً مع الوقائع. هيزبولا أيضاً ومن ثم، يعرف المسؤولون الأمريكيون أن إبرام اتفاق جديد، إذا ما أريد تحويله مرة أخرى إلى هدنة مصرفية، سيفقد مصداقيته في غضون ساعات قليلة. ويعطي وزن عام 2024 وقف إطلاق النار لعام 2026 شرطا بسيطا جدا: إذ يجب أن يسفر عن تغيير واضح وفوري وملموس.

حتى الساعات الأخيرة، استمر الهجوم

الإعلان الأمريكي لم يصدر في مناخ هادئ بالفعل وفي يوم الخميس، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن قصف بنت جبيل ويرون، وألحقت أضرارا جسيمة بالمستشفى الحكومي في تبنين، وتدمير جسر القسمية. وأبلغت بعثات أخرى عن ضربات على الطرق والمناطق المدنية في الجنوب وما وراءه.

وظل بنت جبيل أحد المراكز الرئيسية للقتال. واستمر الإبلاغ عن حرائق المدفعية والمواجهات حول المدينة. وبالنسبة لكل من حزب الله والدولة اللبنانية، سيكون هذا القطاع من أولى التجارب على واقع وقف إطلاق النار في لبنان. إذا توقف القصف في الواقع، الهدنة ستبدأ في التشكل. إذا استمروا، صيغة (ترامب) لإدراج (هزبولا) ستصبح على الفور أكثر هشاشة

كما شهد اليوم تدمير جسر القسمية. وأشارت إلى أن الهياكل الأساسية المدنية والسوقية لا تزال مستهدفة مباشرة حتى الساعات التي تسبق الهدنة. وبالمثل، فإن الأضرار التي لحقت بمستشفى تبنين عززت الشعور بأن الحرب استمرت دون تباطؤ حقيقي. وفي هذا السياق، وضع حزب الله شروطه وتحدث ترامب عن إدراج الحركة في وقف إطلاق النار.

هذا التسلسل الزمني يعطي الليلة الأولى أهمية حيوية ولن يُحكم على وقف إطلاق النار في لبنان بإعلانه، بل على ما إذا كانت الضوضاء قد اختفت أم لا. تركيبة (ترامب) الجديدة تثير أيضاً الحاجة وبما أن الهدنة ستشمل حزب الله، فإن كل إضراب موجه ضد الحركة يمكن أن يُقرأ على أنه انتهاك فوري لروح الاتفاق ذاتها.

بالنسبة لبيروت، هدنة أوسع ولكنها لا تزال هشة

السلطة اللبنانية في موقف حساس. على جانب واحد، يمكنه أن يرى حكم (ترامب) كاعتراف مفيد بواقع الأرض وفي حين أن حزب الله مدرج في وقف إطلاق النار في لبنان، فإن الهدنة من الأرجح أن تكون موجودة عمليا. ومن ناحية أخرى، يؤكد هذا الإدراج أيضا أن الدولة اللبنانية وحدها لا تكفي لحمل أو ضمان وقف القتال.

غير أن جوزيف أوون والحكومة سعىا منذ عدة أيام لبناء سرد حكومي. وهم يتحدثون عن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي والسيادة وعودة المشردين. يريدون أن يظهروا أن هناك طريقاً مؤسسياً لكن صيغة (ترامب) تشير بوحشية إلى أن الجبهة الجنوبية لا تزال مُنظمة من طرف ممثل مسلح آخر، متجذراً بسلسلة صنع القرار الخاصة به

وهذا يعني بالنسبة لبيروت أن نجاح وقف إطلاق النار في لبنان سيتوقف على مستويين في الوقت نفسه. وعلى المستوى الدبلوماسي، حيث تواصل واشنطن الاضطلاع بالدور المركزي. وعلى المستوى العملي، حيث سيضطر حزب الله وإسرائيل حقا إلى وقف عملياتهما. ولا يمكن للبنان الرسمي أن يتجاهل هذا الواقع. ولا يسعها إلا أن تحاول احتوائه في هيكل أوسع حيث تظل الدولة الوجه السياسي للهدنة.

This point is all the more sensitive as Joseph Aoun refused, according to an official Lebanese source, direct contact with Benjamin Netanyahu. ويريد الرئيس اللبناني وقف إطلاق النار، لكنه لا يريد أن يسحب بسرعة كبيرة نحو مشهد سياسي يشبه التطبيع أو المفاوضات الثنائية التقليدية. تركيبة (ترامب) على (هزبولا) تعزز هذه الصعوبة، إنها توسع نطاق وقف إطلاق النار، لكنها تؤكد أيضاً أنها تقوم على العناصر الفاعلة والمنطق التي لا تسيطر عليها بيروت وحدها.

التدبير الأول سيكون عسكرياً وليس دبلوماسياً

في النهاية حكم دونالد ترامب يغير الإطار العام لوقف إطلاق النار في لبنان She now explicitly states that Hezbollah is part of it. وهذا يناظر ما تطلبه الحركة على أرض الواقع، وما كانت إيران تدفعه على الصعيد الإقليمي، وما هو الواقع العسكري المطلوب بالفعل. ولكن هذا التوضيح لا يمحو الغرباء. إنها تركز عليهم

كل شيء سيتوقف الآن على سلسلة من الحقائق الملموسة جدا: هل لا تزال الطائرات بدون طيار تطير؟ هل توقف الضربات المستهدفة؟ هل التفجيرات حول بنت جبيل، يارون أو تبنين تتوقف حقا؟ هل يوقف حزب الله إطلاق النار إذا استوفيت هذه الشروط؟ وما دامت هذه الردود غير موجودة، فإن إدراج حزب الله في وقف إطلاق النار في لبنان سيظل صيغة سياسية قوية ولكنها هشة.

وبالنسبة للحركة الشيعة، فإن الخط جاهز بالفعل: لا هدنة حقيقية إذا استمرت الاغتيالات المستهدفة. ومن وجهة نظر طهران، يجب أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان، على أي حال، جزءا من وقف التوسع. وبالنسبة لواشنطن، فإن الصيغة الجديدة تتيح تكييف السرد الأمريكي مع الواقع. لكن في لبنان، بعد تجربة عام 2024، لا أحد سيعطي إئتماناً دائماً للكلمة الوحيدة حتى الليلة الأولى