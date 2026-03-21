وفي إسرائيل أيضا، يمكن لتصوير التفجيرات أن يؤدي إلى المحاكم

الرقابة على صور الحرب ليست مفردة لملكية الخليج وفي إسرائيل أيضاً، تراقب الدولة عن كثب ما يمكن تصويره ونشره والتعليق عليه عندما تضرب الصواريخ الأرض، أو يتم اعتراضها أو تتضرر المواقع الحساسة. الحرب مع (إيران) زادت من صعوبة هذا الميكانيكي وتتذرع السلطات بمبرر بسيط: منع العدو من تحديد مكان إضراباته، وتقييم فعالية الدفاعات الإسرائيلية، وتحديد الهياكل الأساسية العسكرية أو الاستراتيجية. ولكن وراء هذه الحجة الأمنية واقع آخر: فالحرب الحديثة تدور أيضا في السيطرة على المظاهر. وفي إسرائيل، فإن تصوير أثر ما، والبث بشكل دقيق جداً أو إظهار اعتراض يمكن أن يعرّض لا للحظر على النشر فحسب، بل أيضاً للحجز والاعتقالات وفقدان الاعتماد، وفي بعض الحالات للمقاضاة الجنائية.

الرقابة القديمة، ولكن من الواضح أنها معززة بالحرب

أولا، يجب أن نذكّر بنقطة أساسية: ففي إسرائيل، لا تُعد الرقابة العسكرية من الحرب الحالية مع إيران. It is old, institutionalized and governed by a formal procedure. ويقدم الموقع الشبكي للحكومة الإسرائيلية قائمة بالمواضيع التي يتعين تقديمها إلى هيئة الرقابة العسكرية قبل نشرها. وتشمل هذه القائمة، في جملة أمور، خطط العمليات العسكرية الحالية أو المقبلة، والاستخبارات، والقدرات الدفاعية، وتفاصيل محددة للموقع الاستراتيجي، والمعلومات التي قد تبلغ خصماً من الموقف العسكري للبلد. والمبدأ الأساسي واضح: بما أن النشر يمكن أن يسبب ضرراً كبيراً لأمن الدولة، فإنه يمكن منعه أو بتره قبل نشره.

وقد شدّد هذا النظام، الذي كان قويا بالفعل في الأوقات العادية، في النزاعات المتعاقبة، بل وزاد تصاعده ضد إيران وحزب الله. Theأوقات إسرائيلوتفيد التقارير بأن الجيش قد شدّد القيود التي فرضها في الأشهر الأخيرة، إلى حد حظر التوجيهات التي تبين خط الأفق عندما يكون جهاز الإنذار سليماً، فضلاً عن نشر صور الاعتراض وأماكن التأثير عندما تسمح بإنتاج معلومات حساسة. ومن ثم، لا يستهدف التصعيد الأسرار العسكرية بالمعنى التقليدي فحسب. وهو يمتد الآن إلى الطبوغرافيا المرئية للحرب، أي أي شيء يمكن أن يساعد الخصم على تصحيح إطلاق النار عليه، وقياس فعالية ضرباته أو تحديد الزوايا الميتة للدفاع الإسرائيلي.

لقد غيرت الحرب المعاصرة حجم المشكلة. وفي الماضي، ركز المراقب أولا على الصحافة المطبوعة أو المراسلين المعتمدين أو القنوات التلفزيونية. واليوم، فإن الهاتف المحمول، والمباشرة على الشبكات الاجتماعية والتداول الفوري للفيديو يرغم السلطات على التفكير بشكل مختلف. ولم تعد المسألة مجرد إعادة قراءة مقال قبل نشره. It is to stop the distribution in real time of raw images which, even without military comment, can deliver to the adversary information of great value. ويفسر هذا التطور السبب في أن الرقابة الإسرائيلية، دون تغيير طبيعتها، قد غيرت كثافتها. إنه يلمس الآن أكثر أمامية الفضاء الرقمي العادي

ما تعتبره الدولة الإسرائيلية خطراً

والنقطة الرئيسية في المبدأ الإسرائيلي ليست الحقيقة فحسب. هذه هي الفائدة المحتملة للصورة للعدو يمكن للفيديو أن يكون أصيلاً تماماً ومع ذلك ممنوعاً وهذا ما يميز الرقابة الأمنية عن آلية بسيطة لمكافحة الأنباء الكاذبة. الخطر، في نظر السلطات، ليس مجرد كذبة، بل هو الكشف.

يمكن لصورة الاصطدام أن تحدد الحي بالضبط يمكن لتصوير الحطام أن يساعد في إعادة بناء دقة الإضراب. ويمكن أن يوفر أي عرض مباشر لخط الأفق وقت الهجوم علامات على المسارات. وقد يشير شريط فيديو اعتراضي إلى كثافة التغطية بالقذائف أو سرعة رد فعل بعض البطاريات. فالخطة التي تتخذ بالقرب من قاعدة أو مقعد عسكري أو مركز للطاقة أو ميناء أو مطار يمكن، حتى دون قصد، أن توفر عناصر مفيدة جدا لخصوم يلاحظها في الوقت الحقيقي. وهذا هو المنطق بالضبط الذي طرحه المراقب العسكري وسلطات الشرطة.

Theلجنة حماية الصحفيينوأظهرت أن هذا التفسير ترجم عمليا في عام 2025 بموجب أوامر تحظر على وسائط الإعلام الأجنبية أن تبث من مناطق الأثر دون إذن مسبق. وتشير المنظمة أيضا إلى أن القيود لا تتعلق بالتلفزيون التقليدي فحسب، بل يمكن أن تهدف إلى النشر على الشبكات الاجتماعية عند إشراك المواقع العسكرية أو المواقع الحساسة. جوهر المنطق الرسمي بسيط: إذا ساعدت الصورة العدو، فإنه لم يعد يقع ضمن الحق العادي لتوثيق الحدث. تصبح مشكلة أمن قومي

وهذا المبدأ له عواقب كبرى: ففي إسرائيل، لا يحمي الحقيقة المتمثلة في الحقيقة الحقيقية. It may be censored, seized or repressed if it exposes the materiality of defence or vulnerability. ويفسر هذا السبب الذي يجعل السلطات مهتمة جدا بالموجهات، والمواقع الجغرافية الضمنية، والصور الملتقطة في أقرب وقت ممكن إلى المواقع المتضررة. التحكم ليس فقط حول المحتوى التحريري إنه يتعلق بالجمال البصري للحقيقي

الصحفيون ليسوا بأمان

The first category exposed is naturally that of journalists. ومرة أخرى، فإن الخطر لا يقتصر على طلب بسيط للطمس أو الدعوة إلى النظام. ويمكن أن تكون مادية ومادية وإدارية وجنائية.

Theلجنة حماية الصحفيينوتوثيق الحالات التي منعت فيها الشرطة الإسرائيلية وسائط الإعلام الدولية من البث المباشر من مواقع متأثرة بالقذائف، على أساس أن هذه البرامج كشفت عن مواقع دقيقة. وتشير المنظمة أيضا إلى مصادرة المعدات والإجراءات ضد الأفرقة الصحفية. ويشير هذا النهج إلى أن هذه المسألة ليست مجرد المنشور النهائي في المجالات الحساسة. يمكن أن يقاطع التصوير نفسه، والمواد المضبوطة، حتى قبل أن يتم بث التسلسل بالفعل.

The administrative risk is equally high. In Israel, foreign journalists depend on accreditation, access permits and a certain level of cooperation with the authorities. في مثل هذا النظام، عدم الامتثال لقواعد الرقابة أو تعليمات السلامة قد تؤدي إلى الاستبعاد من الميدان، سحب من الاعتماد أو تخفيض جذري في قدرات الإبلاغ. وبالنسبة لكاتب أجنبي، فإن هذا التهديد يمكن أن يكون غير مقنع كإجراء قانوني. إنه يقلل من الوصول إلى المعلومات في المصدر ويدفع الرقابة الذاتية للحفاظ على وجود البلاد وقد لوحظت هذه الدينامية منذ فترة طويلة في سياقات يشكل فيها الأمن الوطني أولوية لإدارة وسائط الإعلام. وفي إسرائيل، أصبحت الحرب الحالية أكثر دلالة.

وأخيراً، يوجد الخطر الإجرامي. وتلاحظ اللجنة أن المسؤولين الإسرائيليين ادعىوا في حزيران/يونيه 2025 أن البث من مناطق الارتطام دون إذن خطي مسبق يمكن أن يشكل جريمة. ولذلك، لم يعد مجرد خط أحمر للأخلاقيات أو الإدارة. وإذا فسر المنشور على أنه انتهاك لقواعد الرقابة أو كمعونة محتملة للعدو، فإنه يمكن معاملته في السياق القمعي.

ويتأثر أيضا المواطنون العاديون ومستعملو الإنترنت

ومن الخطأ الاعتقاد بأن الرقابة الإسرائيلية لا تستهدف سوى المحررين والمراسلين المعتمدين. وقد أدى تحويل المعلومات المتعلقة بالحرب إلى مسارات متحركة للفيديو إلى توسيع نطاق الخطر ليشمل الناس العاديين. أحد المشاهدين يصور من نافذته، وهو ممر يلتقط اعتراضاً، وهو محرك يُظهر أن الحطام قد سقط على الأرض، وهو مستعمل على شبكة الإنترنت يُعيد بث شريط فيديو قابل للتشغيل الجغرافي: يمكن أن يدخل الجميع منطقة رمادية خطيرة عندما تمس المحتويات أماكن حساسة أو يكشف عن عناصر يعتبرها الجيش قابلة للاستغلال.

المشكلة هي أكثر جدية حيث أن النشر المباشر يعجل كل شيء In a war context, a video does not need to be edited or commented on at length to produce a military effect. وقد تكفي بضع ثوان لتحديد نقطة التأثير، أو تأكيد أن قذيفة قد بلغت هدفها، أو تبين أن اعتراضا قد فشل في منطقة معينة. وهذا هو السبب في أن السلطات الإسرائيلية تعامل الآن بعض المنشورات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية كأجسام أمنية حقيقية. الهاتف المدني يصبح، في عيونهم، مصدر محتمل للإستخبارات المفتوحة للخصام.

غير أنه يجب الحفاظ على المعاني اللازمة. المصادر المتاحة لا تبين أن قاعدة واحدة وجديدة سترسل تلقائياً أي مواطن صور انفجاراً من شرفته إلى السجن. الواقع أكثر تخرجاً ويزداد الخطر بدرجة كبيرة عندما يظهر الفيديو موقعا حساسا، أو أثر محدد، أو عناصر دفاعية، أو بثا حيا غير مأذون به. In such cases, the person may be subjected to arrest, interrogation, forced deletion of content, seizure of material, or even prosecution. لذا الرقابة ليست ميكانيكية، لكنها حقيقية وربما ثقيلة.

الاعتقالات والتدخلات الظاهرة بالفعل

الهدر ليس نظرياً وقد أنتجت بالفعل حالات ملموسة تقيس المناخ الحالي. ومن بين هؤلاء، كان إلقاء القبض على صحفيين من طراز CNN Türk في بداية آذار/مارس 2026، بعد إلقاء القبض مباشرة على كيريا في تل أبيب، قد أثر تأثيرا كبيرا على المراقبين. According to several media outlets, they were suspected of filming a sensitive security site. وتبين الحالة أن تفسير السلطات يمكن أن يكون صارما جدا عندما يتم إطلاق النار بالقرب من الهياكل الأساسية الحيوية. She points out that the reaction can be immediate: stop shooting, arrest, investigation, or even detention.

وينتج هذا النوع من الحوادث أثرا رادعا يتجاوز بكثير الحالة الفردية. يُذكّرُ الفرقَ الأجنبيةَ بأنّ التقاط الصورِ لَيسَ فقط a مسألة رد الفعل الصحفي الكلاسيكيِ. ولا بد من التفكير فيه الآن من خلال شبكة الأمن الإسرائيلية، تحت خطر إطلاق رد من الشرطة. من لحظة وجود سابقة كهذه، تتغير الأرض. ويعلم الصحفيون والمصلحون والمصورون والمحررون أن هامش الخطأ يجري تخفيضه، وأن حسن النية المهنية لا يكفي دائما لتجنب العمل القسري.

الرقابة بعد الحرب الوحيدة مع إيران

ولفهم نطاق هذه الظاهرة، يجب أن ننظر أيضا إلى الإطار التشريعي الأوسع. وفي نهاية عام 2025، مدد الكنيست حتى نهاية عام 2027 قانوناً يسمح للسلطات بتقييد برامج الإعلام الأجنبية التي تعتبر ضارة بأمن الدولة. ووفقا للبيان الرسمي الصادر عن البرلمان، تشمل التدابير الممكنة وقف البث الإذاعي، وإغلاق المكاتب، وضبط المعدات، وحجب المواقع الشبكية أو إرسال السواتل. وقد ارتبط هذا النص أولا بالتوترات حول الجزيرة وحرب غزة، ولكنه يظهر شيئا هاما: ففي إسرائيل، يشكل الأمن الآن أساسا قانونيا لقيود واسعة النطاق في وسائط الإعلام، بما في ذلك ضد الأطراف الفاعلة الأجنبية.

وتُحتسب هذه النقطة لأنها تكشف عن أن مراقبة صور الحرب لا تقتصر على التدابير المرتجلة في إطار الضرورة الملحة. It is part of a broader trend towards closer relations between the State, media and national security. فالحرب مع إيران تعمل كمعجلة، ولكن ليس كتمزق مطلق. وهو يعزز حركة يمكن تصورها بالفعل: فالفكرة القائلة بأن المعلومات في أوقات الحرب، لا سيما عندما تكون مرئية وفورية، يجب أن تُنضبط أكثر فأكثر.

الحجة الرسمية: منع « مساعدة العدو »

ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن التبرير مستمر. ويوضح رئيس جهاز المراقبة العسكرية، الذي اقتبس من الصحافة الإسرائيلية، أن مهمة الجهاز هي منع نشرة من تقديم المساعدة إلى العدو في وقت الحرب. وهذه الصيغة حاسمة لأنها تلخص المبدأ بأكمله. الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأسرار العسكرية بالمعنى الضيق الهدف هو منع أي نشر يحسّن معرفة الخصم عن آثار إضراباته الخاصة أو رد إسرائيل

وبهذه الطريقة، يمكن أن يصبح حتى شريط فيديو محظور على ما يبدو من سماء ليلية عبر الاعتراضات إشكالية. It can show the density of a salve, the temporal sequence of the response, or the direction of the projectiles. وعلى نفس المنوال، فإن صورة الحي المتضرر، حتى بدون تعليق، يمكن أن تسمح بإجراء فحص بعد الاشتباك. وهذا هو السبب في أن السلطات تحاول على وجه التحديد عرقلة التوجيهات التي تبين خطوط الأفق والتأثيرات وبعض الهياكل الأساسية. والهدف ليس فقط الحفاظ على الرأي الداخلي. It is also to reduce the adverse ability to learn in real time.

لكن السؤال ليس فقط عسكري

وسيكون تخفيض الرقابة على الترشيد العسكري النقي غير كامل. وكما هو الحال في بلدان أخرى في الحرب، تؤثر مراقبة الصور أيضا على الإدارة السياسية للضعف. ومن شأن إظهار أثر محدد، أو دفاع مثقل أو منطقة حساسة متأثرة أن يغذي قراءة أخرى للحرب، وأكثر قلقا، وأكثر أهمية، وأكثر صعوبة لاحتواءها. الدولة التي تترك جميع صور أخطائها غير مثبتة، وتترك أيضاً قصة ضعف يجب تركيبها. وبالتالي، فإن الأمن ليس مجرد مراقبة للقذائف؛ It is also the control of what society sees from its own exposure to danger. وهذا التفسير مسألة تحليل، ولكنه يتفق مع نطاق القيود التي وصفتها المنظمات الصحفية ووسائط الإعلام الإسرائيلية نفسها.

حرب الصور حاسمة هنا وكثيرا ما يكون لفيديو الهواة قوة أكبر من البيان الصحفي. انها لا تمر من خلال مرشح المتحدث الرسمي. تُظهرُ، تَحدّدُ، تَفرضُ الدليلَ البصريَ. ولهذا السبب، فإن الدول المنخرطة في صراعات حديثة أقل اهتماماً بحظر الخطاب من تنظيمه. إن إسرائيل لا تفلت من هذا المنطق. بل إن نظام الرقابة القديم والمنشأ قانوناً به يعطيه أدوات أكثر تنظيماً من العديد من البلدان الأخرى.

ما يخاطرون به عملياً

ويجب أن تصاغ الإجابة من حيث الجوهر دون التبسيط المفرط. In Israel, those who shoot bombardments, interceptions or their consequences may risk several things, depending on the location, context and nature of the images.

ويمكن أولا منعهم من التصوير أو البث على الفور. They can then see their content blocked, removed or banned from publication. ويجوز للصحفيين أن يفقدوا اعتمادهم أو الوصول إلى الميدان. ويمكن ضبط المعدات. The police may conduct interrogations or arrests when the capture is directed at a site deemed sensitive or violates security instructions. Finally, when authorities consider that a broadcast has crossed a safe red line, criminal proceedings may be initiated. وهذه المخاطر شديدة بوجه خاص بالنسبة للموجهات، وبالنسبة للصور الجغرافية، وللإطلاق النار حول مناطق التأثير، ولأي محتوى يكشف عن قاعدة أو مقر أو ميناء أو موقع صناعي استراتيجي أو جهاز دفاع.

ومن ثم يمكن تلخيص أبسط الخط الأحمر على النحو التالي: فكلما زادت الصورة التي تسمح لك بفهم موقع ضربه، وما لمسته، وكيف ردت إسرائيل، كلما فضح صاحبه أكثر. وفي وقت الحرب، لم تعد الوثائق البصرية إشارة محايدة. ويمكن أن يصبح، في نظر السلطات، عملا تترتب عليه عواقب عسكرية مباشرة. وهذه القراءة تبرر، من وجهة نظر الدولة، قسوة القيود.

فلم يعد تصوير الحرب في إسرائيل مجرد رد فعل شاهد

وفي نهاية اليوم، توجد الرقابة في إسرائيل، ولا تقتصر على التحرير. It also affects individuals and social networks when an image can serve as a reference point for the enemy or reveal the vulnerability of a sensitive site. وقد جعلت الحرب مع إيران هذا المنطق أكثر وضوحا واتساعا وإلزاما. ولم تعد الدولة تصحح أو تنكر. وهو يحذر ويصادر ويحظر ويهدد بالمحاكمة.

تصوير تفجير في إسرائيل ليس جريمة تلقائيا. ولكن التصوير في المكان الخطأ، أو عرض التفاصيل الخاطئة أو الانتشار بسرعة كبيرة مما تعتبره السلطات قابلة للاستغلال يمكن أن يحوّل لفتة بسيطة من الشهود إلى ميدان الأمن القومي. وفي بلد توجد فيه الرقابة العسكرية إطار قانوني قديم وشرعية مؤسسية وأجهزة شرطة نشطة، يمكن أن يكون هذا التحول مكلفا.