ولم ينتهي وقف إطلاق النار في إيران في ليلة 21-22 نيسان/أبريل. وأعلن دونالد ترامب تمديده حتى تقدم طهران باقتراح موحد وانتهت المناقشات. وعلى الورق، يزيل هذا القرار استئنافا فوريا للقصف الأمريكي. ومن الناحية العملية، لا يبدد عدم اليقين السياسي، أو التوتر العسكري أو عدم ثقة إيران في واشنطن. والهدنة مطولة، ولكنها لا تزال معلّقة من الرئيس الأمريكي الذي يناوب التهديدات بالضربات، والوعود بالاتفاق السريع، ومظاهرات القوة.

ولم يتحقق هذا التمديد بعد. وقبل ساعات قليلة من تغيير المواقف، أوضح دونالد ترامب أنه لا يريد تمديد فترة الاستراحة. وأكد أن الولايات المتحدة في موقف من القوة واقترح أن يظل استئناف الإضرابات هو الخيار الطبيعي في حالة الفشل السريع في المحادثات. وبعد ذلك، وفي منعطف جديد، قبل طلب الوسطاء الباكستانيين وأعلن أن الهجوم على إيران سيعلق حتى نهاية المناقشات. ويلخص هذا الانتقال الوحشي من المنطق الرئوي إلى منطق التمديد وحده التسلسل الحالي.

ولذلك لم تعد المسألة مجرد ما إذا كانت الحرب في إيران تدخل مرحلة دبلوماسية جديدة. هو أن نفهم نوع الهدنة الآخذة في الظهور. ولا يشبه وقف إطلاق النار المطوّل هذا وقفاً دائماً للأعمال العدائية أو وقفاً نهائياً عن طريق التفاوض. وبدلاً من ذلك، فإنها تفرض وقفاً مشروطاً، ويظل تحت الضغط، حيث يحافظ البيت الأبيض على التهديد العسكري، ويحتفظ بحصاره البحري، ويواصل الكلام كما لو أن الخصم لم يكن لديه خيار سوى الاستسلام.

تم سحب التمديد في آخر لحظة

في إسلام أباد، حيث سيعقد التسلسل الجديد للمفاوضات، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة. ودعت باكستان إلى مزيد من الوقت لإجراء مناقشات. ورحب رئيس وزراء بلده بتمديد الهدنة وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق شامل. ولكن هذا الإعلان الأمريكي لم يصادق عليه طهران على الفور. ردود الفعل التي نقلتها الصحافة الإيرانية رفضت طلب إيران التمديد. مسؤولون قريبون من السلطة اقترحوا أن بيان (دونالد ترامب) قد يكون مناورة سياسية، إن لم يكن فخاً.

هذه التحفة الإيرانية ليست ثانوية وهو يبين أن وقف إطلاق النار في إيران ليس آلية مستقرة بصورة متبادلة. وهو أشبه بالنافذة الدبلوماسية التي فتحها واشنطن، في إطار الوساطة الباكستانية، ولكن الجزء الآخر لا يزال يتحدى المصطلحات والجدول الزمني، ولا سيما الظروف الملموسة. فالهدنة الحقيقية تنطوي على اتفاق دنيا على مضمونها. غير أن الولايات المتحدة تتكلم اليوم عن التوسع، في حين تواصل إيران شجب الأعمال الأمريكية باعتبارها أعمالا عدائية لا تتمشى مع فكرة رفع حدة التصعيد.

لماذا يظل وقف إطلاق النار في إيران هشا

النقطة الأولى هي البحرية. ومدد واشنطن الهدنة، ولكن في الوقت نفسه حافظت البحرية على حصار الموانئ الإيرانية. وبالنسبة لطهران، يكاد هذا الاختيار يفرغ بادرة مضمونه. وقف إطلاق النار الذي يسمح بإستمرار إعاقة مباشرة لتجارة إيران لا يبدو أنه توقف محايد. وينظر إليها على أنها حرب تتم متابعتها بوسائل أخرى. ووصف وزير الخارجية الإيراني الحصار بأنه عمل حربي. المعادلة ليست مجرد خطاب. إنه يشير إلى مكان الخط الأحمر الإيراني الآن.

حصار على الانفراج

ويعزز مضيق هرمز هذا التناقض. ومنذ بداية الصراع، أصبح هذا الحيز البحري المركز الاقتصادي لخطورة الأزمة. المرور كان، قبل الحرب، طريق عبور لحوالي خمس من زيت العالم وتدفقات الغاز الطبيعي المسيلة. غير أن حركة المرور لا تزال مقلقة للغاية. أحدث البيانات من الصحافة الاقتصادية تبين أن بضعة سفن فقط عبرت المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وفي حين رحبت الأسواق بتوسيع الهدنة مع بعض الإغاثة، لا يزال النفط في مستوى عال، أي ما يقرب من 100 دولار للبرانت. إن الاقتصاد العالمي لا يؤمن بعد بالتوحيد.

إنها إحدى مفاتيح قراءة اللحظة دونالد ترامب يريد أن يعرض تمديد وقف إطلاق النار كعلامة على السيطرة وهي تسعى إلى إظهار أنها تحتفظ بالمبادرة، وأن بوسعها وقف إطلاق النار، والحفاظ على الضغط، وفرض وتيرة المفاوضات. ولكن هذا الجمع من القيود الواضحة واستمرار الإكراه يجعل من الصعب جدا تثبيت الهدنة. وجزء من المشكلة ليس فقط الخلاف الاستراتيجي بين واشنطن وطهران. وهو يأتي من الطريقة التي اختارها رئيس الولايات المتحدة، من الإعلانات المذهلة، والتغير السريع بالطبع، والرسائل المتناقضة.

الأوراموز، الرئة الاقتصادية لا تزال تعوق

ومنذ بداية الحرب، رافق دونالد ترامب عمل عسكري عن طريق الاتصالات الدائمة. وقد وعد مراراً بإبرام اتفاق أعلى مما كان عليه في عام 2015، مدعياً أن إيران لا تملك خياراً، وهدد بإضرابات أخرى على الهياكل الأساسية المدنية، واقترح أن تغلق وتعيد فتح التسلسل العسكري في ملاءمته. هذه ليست مجرد مجموعة وهو يغير حسابات جميع الجهات الفاعلة. ويجب على الإيرانيين أن يفسروا مسألة التفاوض أو التخويف أو السياسة المحلية للولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، يجب على حلفاء الولايات المتحدة أن يفهموا خط التقلب هذا.

ولا يمكن التنبؤ بهذه التكلفة الدبلوماسية الفورية. ولا تنطوي المفاوضات مع إيران على تبادل طفيف. وهي تتعلق بجوهر برنامج إيران النووي، ومستقبل مضيق أورموز، والجزاءات، والأصول المجمدة، والإطار الأمني الإقليمي، وإمكانية وقف الأعمال القتالية بشكل دائم. ويتطلب هذا النوع من جدول الأعمال الاستمرارية والانضباط والإشارات القانونية. تصريحات الرئيس الأمريكي تعطي انطباعاً عكسياً ويمكنها أن تطمئن إلى قاعدتها السياسية في الأجل القصير. ومن جهة أخرى، تعقّد أعمال المفاوضين الذين يتعين عليهم تحويل آثار الإعلان إلى عناصر اتفاق.

دونالد ترامب، العامل الأول من عدم الاستقرار

وتوضح سابقة المحادثات الأولى في إسلام أباد هذه الصعوبة. وقد انتهى الاجتماع، وهو أكثر الاجتماعات مباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين منذ أكثر من عقد من الزمن، دون انفصال. ووصفت المصادر القريبة من الملف مناقشات طويلة ومتوترة ومفتوحة ذهابا وإيابا، وآمال في التوصل إلى حل توفيقي، وبعد ذلك الغلق الوحشي. وكان على الوسطاء الباكستانيين السفر بين الوفود لساعات لتجنب انهيار الحوار. وفي مرحلة ما، يبدو الاتفاق من حيث المبدأ وثيق. ومن ثم فإن الاختلافات في الأسلحة النووية والأرموز والوصول إلى الأصول الإيرانية تُبدد كل شيء.

هذه الذكرى تزن على المحاولة الثانية. ولا يمكن لأحد أن يصف بجدية استئناف المناقشات على أنه شكلي. إلا أن هذه هي النبرة التي اعتمدها دونالد ترامب، الذي لا يزال يتكلم كما لو أن الاتفاق قد تحقق بالفعل تقريبا. هذا الإفراط اللفظي له تأثير مزدوج. انها تتضخم بشكل اصطناعي التوقعات الأمريكية. ويدفع إيران إلى أن تكون أكثر حذراً من عدم الظهور كطرف مجبر على الاستسلام تحت الضغط. في مثل هذه المفاوضات الحساسة، يكون الإذلال المتصور مهمًا تقريبًا بقدر المحتوى الفني للنص.

تفاوض مشوش بالإعلانات

ولا تزال المسألة النووية هي العقد الرئيسي. وتطالب واشنطن بأن لا تتمكن إيران من الحصول على الأسلحة النووية وأن تنمو من أجل الإفراج عن مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب أو السيطرة الصارمة عليها. وعلى وجه الخصوص، ركزت المناقشات على نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المثرى بنسبة 60 في المائة، وهو مستوى أعلى بكثير من الاستخدامات المدنية العادية، ويمكن استخدامه في العديد من الأسلحة إذا كان لا يزال مخصباً. ويتمثل أحد الخيارات في تخفيض هذا المخزون في الموقع، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن شأن نظام آخر أن يمر بمخطط هجين مع نقل جزئي من إيران.

وبالنسبة إلى طهران، فإن التحدي سياسي وتقني. وتؤكد الجمهورية الإسلامية من جديد أن برنامجها النووي مدني وأنها، بوصفها دولة طرفا في معاهدة عدم الانتشار، تطالب بحق سيادي في الإثراء. وبهذا المعنى، فإن قبول وقف نهائي للتخصيب، أو نقل كل مخزونه الاستراتيجي، سيكون بمثابة تأييد لقراءة أمريكية ترفضها. ويمكن للسلطات الإيرانية أن تناقش الطرائق والمستويات والمدة والضوابط. وهي تريد أن تحول المفاوضات إلى مساءلة قانونية ورمزية.

الطاقة النووية، قلب المأزق

وهذا هو المكان الذي تظل فيه الفجوة بين الخطين هائلة. وعلى الجانب الأمريكي، تتصل عدة متطلبات بكل من الأسلحة النووية والقذائف والبيئة الإقليمية والملاحة في أورموز. وعلى الجانب الإيراني، فإن الأولوية هي عكس ذلك: الحصول على وقف دائم لإطلاق النار، وضمانات ضد الإضرابات الأخرى، وتخفيض الجزاءات، والاعتراف بحقوق معينة في البلد. وبعبارة أخرى، يريد واشنطن توسيع نطاق اتفاق نزع السلاح الاستراتيجي. وترغب طهران في إطار من الأمن والسيادة لا يعرضها إلى دورة لا نهاية لها من الضغط. وطالما تتعايش هذه الرؤيا دون نقطة اجتماع واضحة، سيظل كل تقدم هشا.

440 كيلو التي تحجب كل شيء

دور باكستان يستحق اهتماما خاصا في هذا السياق. وقال إن إسلام أباد لا يوفر ببساطة محفلا للمناقشة. قوة باكستان أثبتت نفسها كوسيط نشط تحدث في واشنطن وطهران والعواصم في المنطقة لمنع الانفصال ووفقا لعدة حسابات متسقة، كان للوساطة الباكستانية بالفعل دور حاسم في وقت وقف إطلاق النار الأولي، الذي اختتم في 8 نيسان/أبريل بعد ساعات من الاتصال الحمي. وهو الآن في نفس الموقف: تجنب عدم وجود اتفاق نهائي يؤدي تلقائيا إلى استئناف الإضرابات.

غير أن هذه الوساطة تخضع لقيود واضحة. ويمكن لباكستان أن تتقدم بمقترحات، وتوفر إطارا وتأخيرا. وهي وحدها لا تستطيع حل الصراع الأساسي بين المنطق الإجباري الأمريكي والمطالب السيادية الإيرانية. كما أنه لا يمكن أن يرغم إسرائيل، وهي حليفة تابعة للولايات المتحدة في هذه الحرب، على التصديق دون تحفظ على تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى. وفي هذه النقطة أيضا، لا تزال الشكوك قائمة. وتشير آخر التقارير إلى أنه ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت إسرائيل مثل إيران تقبل رسميا التمديد الذي أعلنه دونالد ترامب.

إسلام أباد يبقي الباب مفتوحا

هذا الغموض يغير طبيعة الهدنة وللتمديد الانفرادي الذي أعلنته واشنطن أهمية سياسية حقيقية. ويمكنها أن تمنع حدوث تصعيد فوري إذا لم يقرر أحد الطعن فيه بالأسلحة. غير أنه ليس لديه نفس القوة التي يتمتع بها اتفاق عام بين جميع الأطراف المعنية. يبدو كحد أقصى مؤقت وليس قاعدة لهذا السبب أيضاً لا يزال وقف إطلاق النار في إيران معتمداً على عكسات رئيس الولايات المتحدة وعندما يكمن استقرار الجبهة أولا في بيان رئاسي قابل للنقض، فإنها تظل عرضة للضربة التالية.

الوساطة المفيدة، وليس حاسمة

وكانت الأسواق مفهومة أمام الدبلوماسيين. وبعد إعلان التمديد، انخفضت عقود النفط انخفاضا طفيفا، واستأنفت أسواق الأسهم قليلا من التنفس وترددت الدولار. لكن هذه الحركة لا علاقة لها بالحكم الحماسي بل إنها تعكس ردة فعل للإغاثة المحدودة: فالحرب الكلية لا تستأنف على الفور، لذا فإن أسوأ سيناريو يبتعد، على الأقل لبضع ساعات. هذا ليس مثل الرهان على السلام السريع. ويُظهر الحفاظ على ارتفاع أسعار الطاقة أن الاقتصاد لا يزال يدمج خطراً مستداماً في أورموز، وتكاليف الإمداد والنقل على الصعيد الإقليمي.

هذا البعد الداخلي مهم جدا لدونالد ترامب ولعدة أيام الآن، أعطى البيت الأبيض شعوراً برصد أسعار النفط ورد الفعل السوقي بقدر ما كان عليه التطور العسكري نفسه. هذا ليس مفاجئاً إن الحرب التي طال أمدها ضد إيران تزيد الطاقة، وتغذي التضخم، وتضعف الاستهلاك، وتعرض رئيس الولايات المتحدة لتكلفة سياسية مباشرة. وتتفق عدة تحليلات على هذه النقطة: إن أحد محركات الهدنة ليس دبلوماسياً أو عسكرياً فحسب، بل هو اقتصادي أيضاً. إن تمديد وقف إطلاق النار يوفر وقت واشنطن، ويتفادى صدمة وحشية أخرى، ويأمل في خروج أرخص.

لكن هذه الحسابات تخلق فخاً آخر وكلما استرشد البيت الأبيض على ما يبدو بالخوف من حدوث أزمة في الطاقة أو التباطؤ السياسي، كلما زاد اعتقاد طهران بأنه لا يزال لديه قلعة. إيران ليست في موقف بسيط. ويعاني اقتصادها، وتخضع تجارتها البحرية للضغط، وتخفض هوامشها العسكرية. ومع ذلك، يحتفظ البلد بأصل استراتيجي كبير: قدرته على تعطيل أو تهديد ممر طاقة لا غنى عنه. وهذا التناقض يجعل المفاوضات صعبة للغاية. ويمكن للولايات المتحدة أن تفرض تكاليف عسكرية أكبر. بإمكان إيران إطالة أمد عدم الاستقرار المُكلف للجميع.

هدنة مطولة، ليست مدمجة

ويقيّم التقييم البشري والإقليمي أيضاً كل قرار. وقد تسببت الحرب التي بدأت في ٢٨ شباط/فبراير بالفعل، وفقا للتقديرات التي نقلتها وكالات الأنباء، في وفاة أكثر من ٠٠٠ ٥ مدني في المنطقة، وشردت مئات الآلاف من الناس، ولا سيما في إيران ولبنان. ومع زيادة هذه التكاليف، يزداد الضغط الدولي على الأعمال العدائية المتجددة. كما أُدين صراحة التهديدات الأمريكية لضرب الهياكل الأساسية المدنية باسم القانون الإنساني. وفي هذا السياق، فإن توسيع الهدنة يسمح لدونالد ترامب بتخليص بعض السلطة الدبلوماسية التي بدأت في إغلاق خطابه.

ولا يزال هناك سؤال رئيسي: هل دونالد ترامب يبحث حقا عن اتفاق أو مجرد موقف من القوة يمكن أن يقود، في أي وقت، إلى استئناف الإضراب؟? الإشارات الأخيرة ليست واضحة. ومن جهة، كرر تأكيد رغبته في التوصل إلى اتفاق أعلى من الإطار النووي السابق، وأكد أن إيران ستثمر في نهاية المطاف. ومن ناحية أخرى، فإنها تحافظ على الحصار، وتهدد مرة أخرى القصف إذا لم تنجح المناقشات بسرعة، وتتحدث عن وقف إطلاق النار بوصفه أداة للضغط، وليس خيرا في حد ذاته. يحافظ هذا الغموض على فكرة أن الهدنة ليست التزامًا بقدر ما هي أداة.

بالنسبة للمفاوضين الأمريكيين أنفسهم، الصعوبة كبيرة. يجب عليهم إقناع طهران بإمكانية التوصل إلى حل وسط تقني، مع كونهم جزءًا من اتصال رئاسي متطرف. ويجب عليها أن تدافع عن الخطوط الحمراء على الطاقة النووية، دون إغلاق الباب إلى الصيغ الوسيطة. ويجب عليهم أن يطمئنوا الحلفاء الإقليميين، وأن يضعوا في اعتبارهم الموقف الإسرائيلي وأن يدمجوا العامل اللبناني، نظرا لأن حزب الله ضالع في الحرب. في كل مستوى، تقلل أدنى رسالة مفرطة من واشنطن من المساحة المتاحة لحل وسط مفيد.

وعلى الجانب الإيراني، لا يسهل التجزؤ الداخلي. وبرّر دونالد ترامب قراره بشرح أنه ينتظر اقتراحا موحدا من القادة الإيرانيين. وخلف هذه الصيغة هي فكرة أن طهران لا تتكلم بعد بصوت واحد، أو أن عمليات التحكيم في القمة لم تكتمل بعد. هذا صحيح غير أن الحجة تخدم أيضاً المحاكاة الأمريكية: إذا لم يمضي أي شيء، فإن الخطأ يمكن أن يُرفض على الخصم، أو يُحكم عليه مشوشاً، أو مقسماً أو غير قادر على التفاوض بجدية. لكن هذه القراءة خطرة كلما أصر واشنطن علناً على نقطة ضعف (إيران) المُفتَرضة، كلما زاد تشديد (طهران) على موقفه لتجنب تأكيد هذه القصة.

ولذلك يمكن قراءة وقف إطلاق النار المطول بطريقتين. والتفاؤل الأول، يرى تأجيل الموعد النهائي حيزا إضافيا لتجنب استئناف الحرب وتحويل هدنة من الظروف إلى عملية دبلوماسية أكثر تنظيما. أما الثانية، الأكثر واقعية في الوقت الراهن، فترى تحولا بسيطا في الجدول. ولم تستأنف النيران هذه الليلة، ولكن لم تختفي أي من العقبات الرئيسية. ولا يزال الحصار قائما. الأوراموز ليست موحدة ولا يزال قلب الخلاف النووي سليما. ورئيس الولايات المتحدة لا يزال يفجر الحرارة والبرد بالتناوب.

وهذا هو السبب في أن يوم 22 نيسان/أبريل لا يسجل استقرارا، بل هو تحول في المخاطر. وبالأمس، كان الخطر استئنافا فوريا للضربات الأمريكية في نهاية هدنة الأسبوعين. اليوم، الخطر مختلف ويعزى ذلك إلى تمديد دون هيكل واضح، حيث تنجو الدبلوماسية، ولكن في ظل قيود دائمة، مع محدودية المصداقية والاعتماد الشديد على بيانات مستأجر البيت الأبيض. إن الحرب في إيران لم تترك منطقة التصفيق. لقد اكتسبت بضعة أيام، ربما أكثر، لمحاولة إنتاج نص لا واشنطن ولا طهران حتى الآن على استعداد للتوقيع في الشروط الأخرى.

وفي غضون ذلك، يجري تنفيذ كل شيء على نحو وثيق جدا: لا يزال هناك اقتراح إيراني ينتظر، ولا يزال الحصار الأمريكي يندد بأنه غير قانوني، وساطة باكستانية تمنع في الوقت الراهن التمزق، ورئيس أمريكي قادر، في نفس التسلسل، على رفض التمديد، ثم إعلانه كما لو كان أكثر النتائج طبيعية. وفي غضون ذلك، يجري الآن التلاعب بالقوة الحقيقية لوقف إطلاق النار في إيران بين الوقت المعطى واستمرار التهديد.