وقف إطلاق النار في جنوب لبنان في الساعة 00/16

ووافقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار لبدء نفاذه يوم الجمعة في الساعة 00/16، وفقا لرويتر، الذي يقتبس من أحد كبار المسؤولين الأمريكيين. ويأتي الإعلان بعد يوم من التفجيرات الإسرائيلية الواسعة النطاق في جنوب لبنان، بما مجموعه 30 قتيلا لبنانيا ووفاة أربعة جنود إسرائيليين بالقرب من كفر تبنيت.

وانتهى الإعلان بيوم مميت للغاية في جنوب لبنان. ووافقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار لكي يبدأ نفاذه يوم الجمعة في الساعة 00/16 من الزمان المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء دولية تشير إلى وجود مسؤول أمريكي كبير. كان سيتم التوصل إلى الاتفاق بمشاركة المفاوضين الأمريكيين والقطريين وبمساعدة إيران وفي بيروت، يرحب هذا الإعلان بحذر. ويأتي ذلك بعد تفجيرات إسرائيلية واسعة النطاق، وسجل لبناني ثقيل، وبيانات إسرائيلية منعشة الخوف من الاحتلال الدائم للجنوب.

ولذلك لا يمكن قراءة وقف إطلاق النار الذي أعلن في الساعة ٠٠/١٦ على أنه مجرد انقطاع تقني. وهو اختبار فوري للاتفاق الإقليمي المتفاوض عليه بين واشنطن وطهران. وينبغي أن يشمل ذلك وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية. غير أن جنوب لبنان عانى، قبل ساعات قليلة من الإعلان، من إحدى أقوى موجات الضربات في الأيام الأخيرة. The Israeli army claimed to have targeted more than 80 Hezbollah-related targets in the Nabatiyah area, in other southern areas, and two Bekaa command centres.

النبطية والجنوب ضربا قبل الإعلان

According to the latest reports, the Lebanese death rate has increased to 30 deaths. الجرحى كثيرون. وقد عمل عمال الإغاثة في ظل ظروف صعبة، وتأخروا في بعض الأحيان بسبب استمرار الإضرابات والخوف من مواصلة إطلاق النار. وكانت منطقة نباتية ومنطقته في وسط التفجيرات. وأفيد عن وقوع هجمات في كفر تبنيت، وهروف، والدوير، والشارقة، وكفر سير، وجيبشيت، وأدشيت، وتول، والقسيبة، وكفر دجال، وكفار رومين، وزبدين، والنبطية الفوقا، وهابوش، وسجد، ومرتفعات.

وفي القرى المتضررة، لا يكفي أن يطمئن إعلان وقف إطلاق النار على أساس ثابت. وسيحكم السكان على الاتفاق على عناصر محددة: وقف الإضرابات، وصمت الطائرات بدون طيار، ووصول سيارات الإسعاف، وإمكانية استعادة الجثث، والعودة التدريجية للأسر المشردة. ولعدة أسابيع، كثيرا ما تتبع وقف إطلاق النار المعلن أو المتفاوض عليه اتهامات متبادلة بارتكاب انتهاكات. ويفسر هذا الموجز الحكمة اللبنانية.

كمين كفر تيبنيت في الخلفية

تصاعد يوم الجمعة كان مدفوعاً بكمين إدعى من قبل حزب الله بالقرب من كفر تبنيت في منطقة علي الطاهر واعترف الجيش الإسرائيلي بوفاة أربعة جنود، من بينهم دور غيداليا بن سيمون، قائد الكتيبة 52 التابعة للواء المصفحة 401. ويدعي حزب الله أنه هاجم قوة إسرائيلية تتقدم في المنطقة، ودمر ثلاثة دبابات مركافا بقذائف مصحوبة بمرشدين، ثم استهدف قوة إجلاء الجنود القتلى أو الجرحى.

وتقدم إسرائيل ردها ردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله. ويزعم الجيش الإسرائيلي في بلاغاته أنه ضرب مراكز القيادة، وأطلق مواقع، ومقاتلين، وبنية أساسية عسكرية. It also states that it is continuing to dismantle underground infrastructure in the Beaufort area. وهذه النسخة العسكرية تصر على تهديد حزب الله. وعلى الجانب اللبناني، لا يجعل الواقع الآخر يختفي: the strikes have affected sovereign territory, inhabited areas and localities already completed by displacement.

Netanyahu, Ben Gvir and Smotrich harden the climate

ويأتي إعلان وقف إطلاق النار أيضا بعد التصريحات السياسية الإسرائيلية بالقسوة النادرة. إدّعى بنجامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في لبنان « طالما كان ذلك ضرورياً » وسوف تتهم حزب الله « ثمن ثقيل جداً ». وزير الأمن الوطني، إيتامار بن غفير، قال « كل لبنان يجب أن يحترق. ». وزير المالية (بيزل سموتريش) دعا إلى « التحدث بالنار » و « إفتح أبواب الجحيم ». In Beirut, these statements are perceived as a threat to an entire country, not as a mere rhetoric of war against Hezbollah.

ويشكل هذا التجاوز جزءا من السياق السياسي الإسرائيلي المتوتر. وتعتمد نتنياهو على حلفائه اليمينيين، ويجب أن تستجيب للرأي العام الذي يميز بالخسائر العسكرية. (بن غفير) و(سموثر) يُريدان الظهور كضامن لخط صلب وهكذا أصبح لبنان أرضية مظاهرة سياسية، في حين كان على الاتفاق الأمريكي – الإيراني أن يفرض منطقا لإلغاء التصعيد. وفي بيروت، يغذي هذا التناقض فكرة أن التصعيد الإسرائيلي يمكن أن يضعف أو حتى يقوض التسوية الإقليمية.

هدنة مرتبطة بقضية إيران – الولايات المتحدة

إن دور واشنطن والدوحة وطهران في إعلان وقف إطلاق النار يعطي هذه الهدنة بُعدا إقليميا. ويزعم مسؤول الولايات المتحدة الذي اقتبس من وكالة الأنباء أنه تم التوصل إلى الاتفاق بمشاركة المفاوضين الأمريكيين والقطريين وبمساعدة إيران. هذا مهم وهذا يعني أن الجبهة اللبنانية لم تعد تعالج على أنها مسألة ثنائية بين إسرائيل وحزب الله. وقد أصبح أحد الاختبارات الرئيسية للاتفاق الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للبنان، فإن التحدي المباشر مزدوج. ولا بد أولا من التحقق من أن وقف إطلاق النار يبدأ نفاذه فعلا في الساعة ٠٠/١٦ وأنه يستمر بعد الساعات الأولى. ثم نحتاج إلى معرفة ما إذا كان يفتح الطريق أمام انسحاب إسرائيلي، أو ما إذا كان يحد من تجميد الخطوط الحالية. وهذا التمييز حاسم. ويمكن النظر إلى وقف إطلاق النار دون انسحاب، والوصول إلى القرى، وعودة المشردين داخليا على أنه استقرار للاحتلال بدلا من الخروج من الأزمة.

وينصب التركيز على مارون الراس، وكفر تبنيت، ومنطقة بوفورت، والمناطق التي يبلغ عن وجود مواقع إسرائيلية فيها. ومن شأن أي توحيد عسكري في هذه المجالات أن يضعف نطاق الهدنة. من شأنه أن يعطي حزب الله حجة للحفاظ على الضغط. كما أنها ستضع السكان في انتظار غير مسمى، غير قادرين على العودة إلى قراهم أو استئناف الحياة الطبيعية.

وفي الساعة 00/16، لن يكون السؤال هو ما إذا كانت الأسلحة صامتة لعدة ساعات. وسوف يتعلق الأمر بما إذا كان جنوب لبنان يدخل فعلا مرحلة من التهدئة، أو ما إذا كانت الهدنة تصبح حلقة هشة جديدة في حرب لا تزال متقطعة. وفي مواقع النبطية، وفي البقاع، وعلى طول الحدود، ستتوقف الاستجابة على حركات الجيش الإسرائيلي القادمة، ورد فعل حزب الله، وقدرة الوسطاء على تحويل إعلان إلى واقع على الأرض.