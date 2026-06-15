وقف إطلاق النار في لبنان: الضمانات الخمسة اللازمة

وفي جنوب لبنان، لا يستحق وقف إطلاق النار إلا الضمانات التي ترافقه. الاتفاق الإقليمي المعلن بين الولايات المتحدة وإيران يَعِدُ بإيقاف العمليات على عدة جبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية وفقاً لقراءةِ طهران والوسطاء. ولكن هذه الصيغة العامة ليست كافية. ولا تزال القرى في الجنوب تتميز بعمليات الإجلاء والإضرابات وقطع الطرق والحقول المهجورة والمواقف الإسرائيلية المتنازع عليها. وقد أظهرت تجربة الهدنة السابقة أن السكوت الجزئي للأسلحة يمكن أن يخفي حربا لا تزال مستمرة بالطائرات بدون طيار، والاقتحامات، والتدمير، والضغط على المدنيين. ولكي يصبح وقف إطلاق النار في لبنان أمرا غير توقفا هشا، يجب أن يستند إلى خمسة ضمانات دنيا يمكن التحقق منها وقابلة للتطبيق منذ الأيام الأولى.

1 – وقف كامل للضرب على الأرض والجو والبحر

ويتعلق الضمان الأول بالوقف الكامل للإضرابات البرية والجوية والبحرية. ويجب أن يغطي وقف إطلاق النار عمليات القصف الجوي، وقصف المدفعية، وقصف الطائرات بدون طيار، واقتحام الأراضي، وتدمير المنازل، والعمليات البحرية، والاغتيالات الموجهة. ويجب عليها أيضاً أن توفر التوجيه بشأن التحليقات التي تحافظ على الضغط النفسي الدائم على السكان. وبدون هذا التعريف الواسع، سيتمكن كل مخيم من الاحتفاظ بالاستثناء الخاص به. وستتخذ إسرائيل إجراءات ضد تهديد وشيك. (هيزبولا) سيرد على انتهاك وستندد الدولة اللبنانية بانتهاك سيادتها دون أن تتمكن من منعها. ثم يصبح وقف إطلاق النار صيغة سياسية بدلا من قاعدة على أرض الواقع.

إن خطر الفشل معروف. وقد يكون الإضراب الوقائي كافيا لإحياء التصعيد. ويمكن أن توصف إسرائيل منزلا دمرته في قرية حدودية بأنه موقع عسكري وسكان مدنيين. ويمكن أن يؤدي إطلاق صواريخ منعزلة إلى استجابة غير متناسبة. ويمكن لطائرة مسلحة بلا طيار أن تضرب دون إشعار وتخلق سلسلة من ردود الفعل. ولذلك يجب أن يحدد الضمان الأفعال المحظورة، والمجالات المشمولة، وإجراءات الإنذار. يجب أن يمنع القراءة الموازية فالاتفاق الذي يسمح لكل طرف بتحديد التهديد وحده ينطوي على انتهاكه.

The application of this first guarantee implies a permanent monitoring chain. ويجب على الجيش اللبناني أن يسجل الحوادث ويضمن المناطق التي يمكن الوصول إليها. The Finul must observe, verify and quickly transmit its findings. ويجب على الوسطاء الأمريكيين والأوروبيين أن يتدخلوا من أول إشارة إلى التمزق. ويجب على إيران، إذا ادعت أن لبنان مدرج في الاتفاق، أن تثقل كاهل حلفائها لتجنب الرد التلقائي. ويجب على إسرائيل أن تقبل أن حرية عملها لا يمكن أن تظل غير محدودة في إطار إقليمي لوقف إطلاق النار. النقطة الحاسمة ليست فقط وقف الطلقات. وهو الاعتراف بقاعدة مشتركة.

2 – انسحاب إسرائيلي قابل للتحقق

والضمانة الثانية هي الانسحاب الإسرائيلي الذي يمكن التحقق منه. إنه القلب السياسي للقضية اللبنانية وطالما ظلت القوات الإسرائيلية موجودة في مناطق متنازع عليها في الجنوب، يظل وقف إطلاق النار غير كامل. ولا يمكن للبنان أن يطالب بعودة سكانه بصورة مستدامة إذا بقيت المجتمعات المحلية في منطقة عسكرية مفروضة أو بالقرب منها. وتدافع إسرائيل عن هذا الوجود باسم أمن شمالها وضرورة منع حزب الله من العودة إلى الحدود. بيروت تعتبره مهنة ويرى حزب الله أنه دافع للحفاظ على أسلحته. ويرى الوسطاء أنها أكثر النقاط متفجرة في المرحلة التالية للتوقيع.

ويجب أن تكون هذه الضمانة قابلة للقياس. ولا يمكن أن يعتمد الانسحاب على إعلان. لا بد من رسمها، وتاريخها وتسجيلها. ويجب تعيين الوظائف المعنية. ويجب تحديد القرى والطرق. ويبلغ عن المناطق الملغومة أو المدمرة. ويجب أن يظل الخط الأزرق المعيار الدولي. ويجب توضيح أو رفع أي خط عسكري انفرادي، بما في ذلك الخط الأصفر الذي ذكرته إسرائيل. ويتمثل الخطر في السماح بإقامة منطقة عازلة بحكم الواقع داخل لبنان. ومن شأن هذه الحالة أن تقلل من الإضرابات، ولكنها تحافظ على التحدي. ستحول الهدنة إلى تجميد إقليمي.

ويجب أن تقبل جميع الأطراف الفاعل المسؤول عن التحقق من الانسحاب. لدى (فينول) تجربة الخط الأزرق وقنوات الاتصال اللازمة ويجسد الجيش اللبناني السيادة الوطنية. وكلاهما يجب أن يعملا معا، بدعم سياسي من مجلس الأمن وأطراف الاتفاق الإقليمي. إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة هنا. وإذا لم تتمكن إسرائيل على الأقل من الحصول على سحب يمكن التحقق منه للنقاط المتنازع عليها، فإن ضماناتها ستفقد قيمتها بسرعة. الاختبار لن يكون دبلوماسياً وسيكون مرئيا في القرى، وعلى التلال، حول الطرق والمواقع العسكرية القديمة.

3. عودة آمنة للسكان

والضمانة الثالثة هي العودة الآمنة للسكان. تبدو إنسانية. إنها استراتيجية أيضاً. ولا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار قويا إذا لم تتمكن الأسر المشردة من العودة. وقد أفرغ جنوب لبنان المستوطنات، ودمر الأحياء، والأراضي المهجورة، والمساكن غير المأهولة، والهياكل الأساسية للقطع. The return cannot be improvised by families who want to verify their property. يجب أن تكون مستعدة. يجب تفتيش المباني. ويجب تحديد الذخائر غير المنفجرة. يجب إعادة فتح الطرق. ولا بد من إعادة شبكات المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، حتى بصورة مؤقتة.

خطر الفشل مزدوج وبسرعة كبيرة يمكن لعودة المدنيين أن يعرضوا للخطر المباشر. فالعودة البطيئة جداً يمكن أن تحول التشريد إلى استراحة دائمة. وتفقد الأسر التي لا تزال بعيدة عن قراها لشهور وظائفها، وعلاماتها، ومدارسها، وأحيانا حقوقها الفعلية في ممتلكاتها. المزارعين يفتقدون موسم كامل محلات صغيرة قريبة البلديات فارغة ثم يقوم حزب الله، والأحزاب، والجمعيات، وشبكات المساعدة الذاتية بدور لا يمكن أن تشغله الدولة. ومن ثم، فإن العودة المضمونة هي أيضاً شرطاً لتجنب إعادة البناء الاجتماعي من المؤسسات العامة.

ويتطلب هذا الضمان آلية عملية. ويجب على السلطات اللبنانية أن تضع قوائم بالقرى التي يمكن الوصول إليها أو الوصول إليها جزئيا أو المحظورة مؤقتا. ويجب أن تكون لدى البلديات معلومات عامة ومتحققة. يجب أن يؤمن الجيش الفأس ويجب أن يكون الدفاع المدني قادرا على التدخل. ويجب على الوكالات الإنسانية أن ترافق موجات العودة الأولى. ويجب على الجهات المانحة تمويل الملاجئ المؤقتة والإصلاحات الطارئة والدعم الأسري. فينول يمكنه دعم عمليات التقييم في المناطق القريبة من الحدود يجب ألا تصبح العودة عملاً شجاعاً فردياً ويجب أن تصبح سياسة عامة مصاغة.

4 – دور واضح للجيش اللبناني والأخير

ويتعلق الضمان الرابع بالدور الواضح للجيش اللبناني والقوات الدولية. ولا يمكن للبنان أن يستقر الجنوب بإعلانات السيادة وحدها. وهي بحاجة إلى وجود فعال ومستمر ومستدام. ويجب أن يكون الجيش اللبناني قادراً على الانتشار على الطرق الرئيسية بالقرب من القرى التي تم إخلاؤها، وحول الهياكل الأساسية، وفي مناطق العودة، وقرب نقاط الاحتكاك. ويجب عليها أن تتصرف كقوة وطنية، وليس بصفة مراقب. It must also coordinate with municipalities, relief and Finul. ولا يمكن أن تقتصر مهمتها على شغل وظائف رمزية.

الحدود مهمة الجيش يفتقر إلى الموارد وقد أضعفت الأزمة الاقتصادية قدراتها اللوجستية. ويواجه الجنود أراض مدمّرة ومخاطر متفجرة وتوترات سياسية داخلية. كما يجب أن يتطور في بيئة يحتفظ فيها حزب الله بالقوة العسكرية وقاعدة اجتماعية. النشر الذي يتجاهل هذا الواقع قد يسبب الاحتكاك الضعف الشديد في النشر لن يغير أي شيء ولذلك يجب أن ينص الضمان على وسائل ملموسة: الوقود، والمركبات، ومعدات إزالة الألغام، والاتصالات، والدعم الطبي، والاستخبارات، والتمويل المستدام للوحدات العاملة.

ويجب على الفينول، من جانبه، أن يحصل على مهمة واضحة. ويتمثل دورها الطبيعي في المراقبة والاتصال ودعم عودة الجيش اللبناني والتحقق من الحوادث. لكنه لا يمكن أن يحل محل الدولة اللبنانية. كما أنه لا يمكن أن يفرض قرارا عسكريا على إسرائيل أو حزب الله وحده. وإذا كانت السلطات التي تؤيد الاتفاق تريد أن تتحمل مسؤولية أكبر، فعليها أن تحميه سياسيا وماديا. كما أن القيود المفروضة على الحركة والهجمات على الدوريات والحرمان من الوصول تقلل من فعاليتها. فالقوة الدولية التي لا تتمتع بحرية الحركة تصبح شاهدا وليس ضمانا.

5- آلية لتسوية الانتهاكات

والضمانة الخامسة هي آلية حل الانتهاكات. وغالبا ما تكون هذه هي النقطة الأكثر إهمالا. غير أنها تقرر مدة وقف إطلاق النار. ومن المرجح أن تكون الانتهاكات موجودة. وقد تحدث حرائق غير موزعة، أو طائرة بدون طيار، أو انفجار، أو دورية محاصرة، أو ضربة موجهة. والسؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الحوادث تؤدي تلقائياً إلى رد، أو ما إذا كانت آلية للتحقيق والتخفيض. بدون إجراء، الممثل الأسرع يفرض قصته. وبإجراء ما، يمكن إثبات الوقائع قبل أن تصبح الأزمة غير قابلة للتحكم.

ويجب أن تكون هذه الآلية سريعة وموثوقة وعامة في مخططاتها العامة. وينبغي أن ينص على إنشاء مركز اتصال يضم عناصر من الجيش اللبناني وفنول والعناصر الدولية. وينبغي لها أن تسمح بإجراء عمليات تفتيش قصيرة الأجل. وينبغي لها تصنيف الحوادث حسب شدتها. وينبغي لها أن توفر قنوات مباشرة مع إسرائيل، حتى بدون التطبيع السياسي. كما ينبغي أن يشمل الضغط على حزب الله من خلال القنوات اللبنانية والإقليمية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تثبت أنها تستطيع أن تتصرف على إسرائيل. سيتعين على إيران أن تثبت أنها يمكن أن تعمل على حلفاءها. ويجب على الحكومة اللبنانية أن تثبت أنها تستطيع أن تتكلم باسم الدولة.

The risk of failure comes from the asymmetry of narratives. وكثيرا ما تعتبر إسرائيل عملياتها دفاعية. Hezbollah regards its armed presence as a response to occupation and violations. وتعتبر الدولة اللبنانية المنطقين حدودا لسيادتها، ولكنها تعتمد على علاقات السلطة التي لا تتحكم فيها بالكامل. ولن تحل أي آلية للانتهاكات هذه المناقشة. غير أنه يمكن أن يمنع كل حادث من أن يصبح حربا جديدة. It can document, isolate provocations, reduce immediate responses and provide mediators with opposable facts. وفي مثل هذا المكان المجزأ، تصبح الأدلة أداة للاستقرار.

الضمانات العسكرية والمدنية أيضا

ولذلك يجب إدماج البعد المدني بمجرد صياغة النظام. والهدنة التي لا تنص على إصلاح سريع للشبكات، والحصول على الرعاية، والانتعاش المدرسي، والحد الأدنى من التعويض عن الخسائر الزراعية تؤدي إلى الإحباط الفوري. القرية لا تعيش مجدداً فقط لأن المدافع صامتة. They relive when a bary reopens, when a school can accommodate its students, when a clinic receives medication, and when families know what service they need. ويجب إسناد هذا البعد الملموس إلى خلية لبنانية وحيدة قادرة على تنسيق الوزارات والبلديات والجيش والإغاثة والوكالات الدولية والجهات المانحة. وإلا، فإن إعادة الإعمار في حالات الطوارئ ستنتشر ببطء وتسييس.

The issue of prisoners, missing persons and detained bodies can also disrupt stabilization. وهو لا يتعلق بجميع القرى بنفس الطريقة، ولكنه يؤثر على الأسر وقصص الحرب. وقف إطلاق النار الذي يتجاهل هذه الملفات يترك الغضب مفتوحاً. ولذلك ينبغي أن يوفر أمناء المظالم قناة إنسانية منفصلة، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية أو منتدى آخر مقبول. ولن تحل هذه القناة محل الضمانات العسكرية. غير أنها يمكن أن تقلل من حدة التوترات، وتتجنب استغلال الأسر، وتعطي الاتفاق مضمونا بشريا واضحا منذ الأسابيع الأولى.

وتشكل هذه الضمانات الخمسة بأكملها. إيقاف الإضراب يفقد قيمته بدون سحب. The withdrawal remains fragile without secure return of the inhabitants. وتفشل العودة بدون جيش لبناني وبدون قوات دولية قادرة على مرافقة الأرض. والنشر العسكري ليس بدون آلية للانتهاكات. وكل ضمان يدعم الآخرين. نقطة ضعف واحدة يمكنها فتح خرق. وهذا يجعل وقف إطلاق النار اللبناني أكثر صعوبة من مجرد اتفاق إقليمي. ولا تنطبق على بحر أو قناة دبلوماسية أو طاولة تفاوض. It applies to inhabited villages, roads, fields, schools and disputed borders.

ويمكن أن يوفر الاتفاق المتوقع في سويسرا نافذة. ويمكنها وقف ديناميات الحرب وإعطاء المفاوضين وقتا ووضع لبنان في إطار دولي. لكنه لن يكفي وحده ولن يحكم الجنوب على النص على نطاقه الإقليمي. وسيحكمون عليه على إمكانية العودة والنوم والتصليح والزراعة والتداول دون خوف من الإضراب. ولن ترضى السلطات اللبنانية بالإشارة إلى لبنان في اتفاق بين واشنطن وطهران. وسيتعين عليهم تحويل هذا البيان إلى أوامر خطية وخرائط ودوريات ومعونات وإجراءات. وعلى هذا المستوى الملموس، سيتم البت في القيمة الحقيقية لوقف إطلاق النار.