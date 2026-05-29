وقف إطلاق النار في لبنان: يرتفع صوت بيري

ورفض رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بيري، أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل عشية اجتماع أمني من المقرر عقده يوم الجمعة 29 أيار/مايو في واشنطن العاصمة، قائلا إن الأولوية ينبغي أن تظل لضمان وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان. وفي تصريحات نقلتها الصحافة اللبنانية، أشار رئيس الهيئة التشريعية إلى أنه لا يسعى إلى معرفة محتوى الملف الذي يحمله الوفد العسكري اللبناني. قال أنه سأل شيئاً واحداً وقف الأعمال العدائية. ويأتي موقفه بينما تحاول الولايات المتحدة المحافظة على قناة بين بيروت وتل أبيب، في مناخ من الضربات المستمرة في جنوب لبنان والتوترات السياسية الداخلية.

بيري ترفض المفاوضات المباشرة

(نابيه بيري) أبعد نفسه عن الموعد المعلن في البنتاجون. وقال إنه يعلم أن الطاولة ستجمع ثلاثة جنود لبنانيين وثلاثة إسرائيليين وثلاثة أمريكيين. وأضاف أنه لا يريد أن يعرف ما الذي يتعامل معه الوفد اللبناني. اختزل رئيس الغرفة الملف إلى هدف واحد: وقف إطلاق النار في لبنان بشكل واضح ومنفذ ومضمون. وتتناقض هذه الصيغة مع المفردات الدبلوماسية المستخدمة في الأيام الأخيرة حول واشنطن.

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار قد أبرمت بالفعل، ولكنها لم تحترم. واعتبرت أيضا أن الفترة الحالية لا تتوافق مع وقف حقيقي للأعمال القتالية. ووفقا له، فإن البلد في هدنة مدتها 45 يوما، ولكن بدون وقف فعلي لإطلاق النار. وادعت بيري أن الحرب قد تكثفت، حيث دمرت المجتمعات المحلية أمام أعين الشخص الذي كان من المفترض أن يضمن الاتفاق. وخلص، في هذه المرحلة، إلى أنه لم يعد هناك ضامن.

ويشير هذا البيان مباشرة إلى التسلسل الذي فتحه واشنطن. وأعلنت الولايات المتحدة تمديد الترتيب الحالي لمدة 45 يوما، مع وجود عنصر أمني في البنتاجون في 29 أيار/مايو واستئناف المناقشات السياسية في 2 و 3 حزيران/يونيه. إجتماع الجمعة يجب أن يعالج القضايا العسكرية و الحدودية. يأتي بعد عدة تبادلات عرضها الجانب الأمريكي كمنتج. في بيروت، لا تكفي هذه القراءة الرسمية لتبديد التحفظات.

وكرر رئيس البرلمان أيضا رفضه التفاوض مباشرة. وادعى أنه يعارض ذلك ويريد أن يبقى كذلك. حجته تتعلق بتوازن القوة. وبالنسبة له، لا يمكن للوفد أن يجلس على طاولة دون لعب الورق. واعتبر أن لبنان ذاهب إلى هذا النوع من الاجتماعات بدون أي نفوذ، وبالتالي بدون القدرة على تحقيق نتيجة. يحدد هذا الموقف نغمة النقاش الذي يتجاوز اجتماع البنتاغون وحده.

وقف إطلاق النار في لبنان: الأولوية المعروضة

خط (نابيه بيري) لديه بضع كلمات: وقبل الآليات، يجب أن يتوقف الحريق. يستجيب هذا الموقف لقلق مشترك في العديد من الأوساط السياسية اللبنانية. والدبلوماسية الأمريكية تدفع إلى وضع إطار منظم. ولكن شعب الجنوب يحكم الإعلانات من الأرض. ولا تزال الهجمات وعمليات الإجلاء والمنازل المدمرة والطرق المقطعة أكثر علامات الأزمة وضوحا. وبالنسبة للأسر المشردة، فإن المسألة ليست شكل الاجتماع، بل هي إمكانية العودة إلى قراها.

وأصبح الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار محوريا. ويجوز للهدنة أن توقف العمليات مؤقتا. ويتطلب وقف إطلاق النار التزاما أقوى وقواعد أكثر دقة ورصدا فعالا. وتتهم » بيري » الخطة الحالية بعدم الوفاء بهذه العتبة. وهو لا يعترض فقط على شروط الاجتماع. وتساءل عن حقيقة أن لبنان يدخل في مناقشة أمنية في حين أن الأمن لم يُكفل بعد.

وفي الدوائر الرسمية، لا تزال الأولوية اللبنانية تتمثل في وقف الأعمال القتالية، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، وبسط سلطة الدولة. ومن المتوقع أن يقوم الجيش اللبناني بدور مركزي في هذا التسلسل. يجب أن تكون قادرة على الانتشار والسيطرة على المنطقة الواقعة جنوب الليطاني وطمأنة السكان. ولكن هذا الدور يتطلب بيئة مستقرة. ولا يمكن أن يكون للنشر أثر دائم إذا استمرت الضربات أو إذا ما حافظت القوات الإسرائيلية على حرية العمل في الأراضي اللبنانية.

ولذلك فإن إعلان بيري يضع اجتماع واشنطن في ظل ظروف سياسية. وهي لا تمنع رسميا المشاركة اللبنانية. على أية حال، هو يُحدّدُ a خطّ أحمر. ولا تحل المناقشات محل وقف إطلاق النار. ولا يجب أن يعطيوا انطباعا بأن بيروت تتفاوض تحت الضغط العسكري. وعليه، يسعى رئيس الدائرة إلى إعادة تركيز المناقشة بشأن النتيجة الفورية التي يتوقعها لبنان: نهاية الهجمات.

اجتماع عسكري للعرض في واشنطن

ويعرض التعيين المقرر في البنتاغون على أنه عنصر أمني. والغرض من هذا التوضيح هو الحد من نطاقه السياسي. وينبغي أن تكون الوفود عسكرية، وأن يكون لها وجود أمريكي على الطاولة. ويتناول الشكل مسائل التضاريس والمراقبة والانسحاب والتنسيق وأمن الحدود. كما أنه يسمح للسلطات اللبنانية بأن تحتج بأنها ليست مسألة تطبيع مع إسرائيل وإنما آلية لوقف الأعمال العدائية.

ولا يزال هذا التمييز هشا. وليس للبنان وإسرائيل علاقات دبلوماسية. أي لقاء، حتى عسكري، يثير حساسية قوية. وتثقل السوابق التاريخية في النقاش. وتخشى عدة قوى سياسية أن تتجه قناة تقنية نحو ترتيب أوسع نطاقا. وعلى العكس من ذلك، يعتقد آخرون أن الدولة اللبنانية يجب أن تحتل جميع الأماكن المتاحة للدفاع عن مطالبها ومنع اتخاذ القرارات بدونها.

كما عُقد الاجتماع في مرحلة أرادت فيها واشنطن إحياء مسار سياسي. وبعد المرحلة العسكرية، يتوقع أن تواصل الدبلوماسية الأمريكية التبادلات في أوائل حزيران/يونيه. والهدف المعلن هو تحويل توسيع الهدنة إلى عملية أكثر استدامة. وتتحدث الولايات المتحدة عن السيادة والسلامة الإقليمية والأمن على طول الحدود. إن لبنان، من جانبه، يصر على الانسحاب الإسرائيلي ووقف الهجمات. وتدعو إسرائيل إلى توفير ضمانات لحزب الله وعدم وجود تهديدات من جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، فإن وفده في موقف صعب. ويجب أن تمثل الدولة، ولكنها لا تستطيع أن تختار سياسيا رئيسيا وحدها. ويجب عليها أن تدعو إلى توطيد وقف إطلاق النار، مع الدفاع عن دور الجيش. ويجب أن تمنع قضية الأمن من أن تصبح تهمة ضد المؤسسة العسكرية. كما يجب أن يأخذ في الاعتبار الانقسامات الداخلية في المفاوضات، حزب الله، ومستقبل الجبهة الجنوبية.

ضغط داخلي يريد بيري احتواء

وأشار نبيه بيري إلى أن الأولوية التي يوليها في الفترة الحالية تتمثل في منع أي تردد أو مشاكل في الداخل. وتبرز هذه الجملة البعد اللبناني لموقفها. رئيس المجلس لا يتحدث فقط عن واشنطن. ويتناول أيضاً الجهات الفاعلة الداخلية التي تخشى حدوث أزمة سياسية تتعلق بالتفاوض. يمكن أن يصبح الملف متفجرًا بسرعة إذا رأى جزء من البلاد في الاجتماع تنازلًا تم تحت الضغط.

ويشغل كبير الموظفين التشريعي مكاناً محدداً في هذا التسلسل. إنه يدير البرلمان. وهو أيضاً يترأس حركة « آمال ». ولا يزال أحد المحاورين المؤسسيين الرئيسيين القادرين على التحدث إلى حزب الله ورئاسة الجمهورية والقنوات الدبلوماسية. هذا المنصب يجعله وسيطًا، ولكنه أيضًا هدف سياسي. يمكن للاجتماع السيئ الإعداد أو التفسير أن يضعه بين مطالب الدولة واحتياطيات المعسكر الشيعي.

إن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وترى الحركة أن الحفاظ على الضغط العسكري الإسرائيلي سبب لرفض أي تنازلات. ومن ناحية أخرى، يعتقد المعارضون أن الدولة يجب أن تستأنف قرار الحرب والسلام. بين هذين الخطين، (بيري) يحاول منع المواجهة الداخلية ولا يريد أن تتحول المناقشة في واشنطن إلى ذراع شارع أو أزمة مفتوحة داخل الحكومة.

ويفسر هذا التحذير السياق. ويجب على حكومة نواف سلام أن تدافع عن موقف رسمي، مع الحفاظ على التماسك الهش أصلا. الرئيس جوزيف أوون يريد وضع الدولة في مركز المفاوضات. يسعى الجيش إلى الحفاظ على دوره الوطني فوق الانقسامات السياسية. وفي الوقت نفسه، تؤدي الجزاءات والضغوط الأمريكية والإضرابات الإسرائيلية إلى تأجيج عدم الثقة في جزء من المشهد اللبناني. وتسعى بيري إلى منع هذه العوامل من التقارب نحو أزمة داخلية.

لا يزال جنوب لبنان هو القاضي في العملية

وجنوب لبنان هو المكان الذي سيتم فيه تقييم الدبلوماسية. ويتوقع المقيمون صيغاً أقل من النتائج المرئية. ويجب أن يعني وقف إطلاق النار في لبنان وقف الإضرابات، وإنهاء التوغلات، وعودة المشردين، وبدء إصلاح المناطق المتضررة. وبدون هذه العناصر، قد يظل تمديد الهدنة تأخيرا سياسيا دون أي أثر حقيقي على الحياة اليومية.

وقد دفعت قرى الحدود بالفعل تكلفة عالية. ولا تزال الأسر تعيش بعيدا عن منازلها. وقد أوقفت الأنشطة الزراعية في عدة قطاعات. وقد تضررت الهياكل الأساسية المحلية. ويتعين على البلديات أن تتعامل مع الموارد المحدودة، مع زيادة الاحتياجات. وفي هذا السياق، يحاكم السكان السلطات على قدرتها على تحقيق خفض فعال في العنف. الكلمات التي تحدث في واشنطن لن يكون لها وزن إلا إذا ترجمت إلى تغييرات على الأرض.

ويقع الجيش اللبناني في مركز هذه المعادلة. وكثيرا ما يوصف نشره بأنه طريق الخروج المؤسسي. ولكن الجيش يحتاج إلى الأمن والموارد والتغطية السياسية الواضحة. ولا يمكن أن تصبح وعاء كل التوقعات وحدها. يجب على السلطات منحها تفويضًا متماسكًا. ويجب على الشركاء الأجانب أن يقدموا معدات مفيدة. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات التي تمنع السيطرة العادية على الأراضي. يجب أن يقبل حزب الله أيضًا أن تستعيد الدولة مكانًا أكثر وضوحًا في الجنوب.

ولذلك يجب أن يجيب اجتماع البنتاغون على سؤال محدد: كيف يمكننا الانتقال من ترتيب دبلوماسي إلى هدوء يمكن التحقق منه؟ ولا يمكن رفض هذا السؤال. وهي تتعلق بالعسكريين، ولكن أيضا بالسكان والممثلين المنتخبين المحليين والأسر المشردة. (بيري ويل) صيغ بطريقته الخاصة، ليقلل من جدول الأعمال الأساسي. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن تقديم أي مناقشة كخطوة حقيقية إلى الأمام.

(واشنطن) يريد الحفاظ على الجدول

وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على زخم الوساطة. ويجب أن يوفر التمديد لمدة 45 يوماً نافذة إضافية للمضي قدماً. ويريد واشنطن تنظيم الملفات في مرحلتين: أولا الجانب الأمني، ثم الجانب السياسي. وتهدف هذه الطريقة إلى معالجة حالات الطوارئ العسكرية دون التخلي عن هدف ترتيب أوسع. ومع ذلك، فهو يضع السلطات اللبنانية خيارا صعبا. المشاركة تعرض النقد. ويمكن أن يعطي الرفض صورة الدولة الغائبة.

ويصر البيان الأمريكي على السعي إلى تحقيق الأمن الحقيقي على طول الحدود واحترام سيادة الجانبين. وتهدف هذه الصياغة إلى الطمأنة. وهو لا يعالج تماما الشواغل اللبنانية. وفي بيروت، تقاس السيادة بالانسحاب الإسرائيلي، وانتهاء الإضرابات، والتحكم الفعال في الإقليم من جانب الدولة. وعلى الجانب الإسرائيلي، يقاس الأمن ببعد حزب الله والحد من قدراته العسكرية. وتتداخل الأولويات جزئيا فقط.

كما يجري تسلسل 29 أيار/مايو في بيئة إقليمية مزدحمة. والمناقشات بين واشنطن وطهران تستند إلى الحسابات. وترتبط المسألة اللبنانية ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالأرصدة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. ويرغب المسؤولون اللبنانيون في تجنب معاملة البلد على أنه خريطة إقليمية بسيطة. يمر هذا الخوف بعدة خطابات في بيروت. وهو يوضح الرغبة الرسمية في التذكير بأن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تتكلم باسم لبنان.

وتتمثل الصعوبة في أن التضاريس لا تتبع دائما الوتيرة الدبلوماسية. وكل إضراب يضعف الثقة في الوساطة. وكل بيان عدائي يقلل من مساحة التسوية. وتغذي كل مناقشة بشأن تكوين الوفد اللبناني الشكوك. ويمكن لواشنطن أن تفرض جدولا زمنيا، ولكنها وحدها لا تستطيع أن تمحو علاقات السلطة الداخلية اللبنانية. (بيري) يستخدم هذا الوقت كئيباً للتذكير بأن حالة الطوارئ ليست صورة لاجتماع ولكن النتيجة العسكرية.

سلسلة سياسية عالية المخاطر

موقف (نابيه بيري) يغير الغلاف الجوي حول الإجتماع دون منع تقدمه. وهو يعطي الوفد اللبناني ضغطا إضافيا. وهو يذكره بأن الطلب على الأولوية يجب أن يظل وقف إطلاق النار. كما أنه يشير إلى واشنطن أن الضمان الأمريكي سيتم الحكم على آثاره. وإذا استمرت الإضرابات أثناء المناقشات أو بعدها، سيكون بوسع معارضي العملية أن يؤكدوا أن لبنان قد تكلم بدون حماية.

والتحدي الذي يواجهه الرئيس جوزيف أوون وحكومة السلام هو الحفاظ على خط مؤسسي. ويجب على لبنان أن يدافع عن حقوقه وأن يطالب بالانسحاب الإسرائيلي وأن يطالب بوقف الانتهاكات. ويجب عليها أيضا أن تتجنب العزلة الدبلوماسية. ويتطلب هذا الموقف تنسيقاً وثيقاً بين بعبدا وسرايل الكبرى والبرلمان والجيش. ويمكن لأي انحراف عام أن يضعف الوفد ويعزز من يتحدون العملية.

بيان (بيري) يكشف عن هذه الهشاشة ولا يقتصر على رفض المبدأ. ويعرب عن القلق إزاء قدرة لبنان على التفاوض في ظل ظروف متوازنة. وسألت مروجي الاجتماع سؤالا بسيطا: ما الذي يمكن أن تحصل عليه بيروت إذا احتفظ الجانب الإسرائيلي بالمبادرة العسكرية؟ هذه المسألة ستركز على مناقشات وزارة الدفاع ثم على الجانب السياسي المخطط له في أوائل حزيران.

وفي يوم الجمعة، يجب على الوفد العسكري اللبناني أن يدخل غرفة اجتماعات تتناول مسائل تتجاوز الخرائط وخطوط الاتصال والترتيبات التقنية. وهو سيجلب طلب دولة ضعيفة، ولكنه مصمم على إعادة تأكيد سيادتها. وسينتظر أيضا شعب الجنوب، الذي لن يكون وقف إطلاق النار في لبنان موثوقا به إلا في يوم إعادة فتح الطرق دون خوف، وستعود الأسر على المدى الطويل، وستتوقف القرى عن كونها مسرحا يوميا لحرب تقول الدبلوماسية أنها تريد التوقف.