وقف إطلاق النار في لبنان: يضع حزب الله حالته

وقد أعطى حزب الله أفضل استجابة سياسية للإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان ليلة الخميس. وتقول الحركة إنها ستحترم الهدنة المعلن عنها في المساء، ولكن بشرط مركزي: أن تكف إسرائيل تماما عن أعمال القتال، بما في ذلك الاغتيالات الموجهة ضد أعضائها. والصيغة مهمة لأنها ليست متحمسة لعملية واشنطن ولا ترفض على الفور. وهو يحدد مسار عمل حكيم، مع وقف السلوك الإسرائيلي في غضون ساعات من بدء نفاذ وقف إطلاق النار.

MP Ibrahim Moussawi, one of the party’s political figures, summarized in a statement relayed by a news agency. ووفقا له، سيحترم حزب الله وقف إطلاق النار " بطريقة حذرة " شريطة أن يكون وقفا عالميا للأعمال القتالية وأن إسرائيل لا تستخدم الهدنة في متابعة الإضراب الموجه. ومن الواضح أن الحركة لا تطعن صراحة في مبدأ تعليق القتال. He says that he will feel bound only if Israel renounces the practice that poisoned the previous truce: continue to strike, in the name of security, even though a ceasefire is officially in place.

هذا التحفظ ليس بلاغياً. وهي متأصلة في تجربة الاتفاق السابق المبرم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024. على الورق، كان من المفترض أن تضع هذه الهدنة حداً للحرب التي بدأت في العام الماضي وفي الواقع، فقد شهدت لبنان وقفاً لإطلاق النار باتجاه واحد. ولا تزال إسرائيل تضرب وتستهدف أعضاء حزب الله وتضرب الهياكل الأساسية أو المركبات في جنوب لبنان وخارجها. The Lebanese government claimed in March 2026 that about 850 people had been killed since the truce of November 2024, even before the outbreak of the war on 2 March 2026. وهذه سابقة تسلط الضوء على الحذر الذي أبداه حزب الله اليوم.

لذا التسلسل مزدوج ومن جهة، تعرض واشنطن وبيروت وعدة عواصم وقف إطلاق النار في لبنان كنافذة فورية للراحة. ومن جهة أخرى، يقول حزب الله أساساً إنه لن يحكم على الهدنة في بلاغاته، بل في تنفيذه الفعلي. للحركة، والسؤال ليس فقط ما إذا كانت التفجيرات الجماعية تتوقف. واستفسرت أيضا عما إذا كانت إسرائيل تتخلى عن إضرابات محددة الهدف، وعن إزالة النقاط والعمليات التي كثيرا ما تعتبرها وقائية، ولكن حزب الله يعتبرها انتهاكات مباشرة للهدنة.

قبول متأن، وليس تجمع سياسي

النقطة الأولى هي أن حزب الله لم يختار الاستراحة الأمامية. وقد شجب الحزب، لعدة أيام، المناقشات التي دارت في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين، وأكد من جديد أنه لن يشعر تلقائياً بالارتباط بالمفاوضات التي لم يشارك فيها. In this context, the statement of Ibrahim Moussawi marks an important inflection. ولا تقول الحركة إنها ترفض وقف إطلاق النار في لبنان. He says that he will observe whether Israel too respects the terms. هذا الظل يحسب

وهو يسمح له بالاحتفاظ بوظيفتين في نفس الوقت. فمن جهة، يتفادى ظهوره كجهة فاعلة تقوم علناً بتخريب هدنة يتوقعها جزء كبير من السكان اللبنانيين، مستنفدة بالقصف والتشريد والتدمير. ومن جهة أخرى، يحتفظ بحقه في استئناف حريقه أو عملياته إذا رأى أن إسرائيل تواصل الإضراب في شكل آخر. ويتفق هذا الموقف مع المبدأ الذي اعتمدته الحركة في الأشهر الأخيرة: عدم تأييد الكوادر الدبلوماسية التي تُدفع من الخارج بسرعة مفرطة، ولكن عدم التخلي عن الرأي اللبناني الذي يريد وقف الأعمال العدائية.

ربما أهم كلمة في البيان « محافظة » It shows that Hezbollah does not treat this truce as a trust agreement, but as a test. هو نوع من إعلان وقف إطلاق النار تحت المراقبة. وهذا يعني أن الليلة الأولى والساعات الأولى ستحتسب أكثر من جميع النشرات الصحفية المنشورة في واشنطن أو بيروت أو في أماكن أخرى. إذا لم تحدث إضراب، يمكن للحركة أن تدع الهدنة تعيش. وإذا استمرت الهجمات المستهدفة، فإنها ستضع بالفعل الإطار السياسي لردها.

ويكرر هذا التحذير أيضا كلمات زعيم آخر للحركة، حسن فضل الله، التي اقتبسها رويتر. وذكر أيضا أن الهدنة لا تزال مشروطة بوقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية. ويشير التقارب بين هذين الموقفين إلى أن حزب الله يسعى إلى إعطاء جانبه خطا مشتركا: ألا يرفض الهدنة في لبنان من حيث المبدأ، بل أن يقللها إلى معادلة ميكانيكية بسيطة يمكن التحقق منها. وتتوقف إسرائيل حقا، أو لا يوجد وقف لإطلاق النار.

ذكرى حرق هدنة نوفمبر 2024

ولفهم هذا انعدام الثقة، يجب أن نعود إلى وقف إطلاق النار السابق. وقد عُرض الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024 كإطار لإلغاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، مع فكرة انسحابه شمال الليطاني وإعادة نشر الجيش اللبناني إلى الجنوب. وعلى الورق، كان على النص أن يقلل من المواجهة. في الواقع، الهدوء لم يكتمل أبداً وفي لبنان، وصف وقف إطلاق النار بسرعة بأنه هدنة أحادية الجانب إلى حد كبير.

وواصلت إسرائيل القيام بضربات موجهة ضد أفراد حزب الله تستهدف المركبات والمواقع وأحيانا المواقع في الجنوب. On the Israeli side, these attacks were presented as preventive operations or as a response to alleged violations. On the Lebanese side, they were seen as proof that the agreement did not really protect the territory or the inhabitants. وفي هذا السياق، اكتسبت فكرة وقف إطلاق النار ذهاباً وإياباً في النقاش العام اللبناني.

The figures presented by the Lebanese authorities in March 2026 reinforced this reading. According to the government quoted by the Associated Press at the time, about 850 people had been killed since the November 2024 truce. هذا ثقيل جداً سياسياً ويعني ذلك أنه في الفترة بين نهاية الحرب السابقة رسميا وتفشي القتال في 2 آذار/مارس 2026، واصل لبنان دفع ثمن بشري مرتفع جدا. وعلى الرغم من عدم توفير تفاصيل كاملة بين المقاتلين والمدنيين طوال الفترة، فإن العديد من الإضرابات الموثقة أثرت على المدنيين وعمال الإنقاذ وغير المقاتلين. وفي هذه الظروف، أصبح وقف إطلاق النار الثنائي مسألة خيالية بشكل متزايد.

هذه الذاكرة هي أن حزب الله اليوم رد الفعل. وعندما يقول إبراهيم موساوي إن الهدنة الجديدة في لبنان لن تُحترم إلا إذا لم تستغلها إسرائيل للقيام بالاغتيالات، فإنه لا يتحدث عن سيناريو نظري. وهو يهدف إلى ممارسة ثبتت بالفعل في الفترة 2024-2026. يريد أن يشير إلى أن الحزب لن يقتصر على حالة توقف فيها حريق حزب الله بينما تستمر الضربات الإسرائيلية بشكل أكثر استهدافا.

وهذه الإشارة إلى الماضي ترجح أيضا على السلطة اللبنانية. وتدافع الرئاسة والحكومة وجزء من الدبلوماسية اللبنانية عن وقف إطلاق النار بوصفه أولوية عليا. ولكنهم يعرفون أيضا أن هدنة لا تحترمها إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها سياسيا في بيروت. وإذا تكررت تسلسل تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فإن وقف إطلاق النار لعام 2026 سيُساء اعتماده على الفور.

وحتى الساعات الأخيرة، ظلت الأرض مشتعلة.

والسياق العسكري يجعل هذا الحكمة أكثر تفهما. ولم يعلن وقف إطلاق النار في لبنان بعد يوم من الهدوء. وعلى النقيض من ذلك، أُعلن عن ذلك بعد وقوع مزيد من الإضرابات الإسرائيلية والقتال المكثف في عدة قطاعات. وفي يوم الخميس، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن قصف بنت جبيل ويرون، وعن إلحاق أضرار جسيمة بمستشفى الحكومة في تبنين، وتدمير جسر القسمية. وضربت ضربات أخرى الطرق والمباني المدنية ومناطق هشة جدا.

Around Bint Jbeil, one of the most active foyers on the front, ANI again reported intense bomb and violent fighting. ولا تزال هذه المنطقة أبرز نقطة للتركيز العسكري في التسلسل الحالي. وشن الجيش الإسرائيلي هجوما ثقيلا هناك، بهدف مفترض يتمثل في إضعاف حزب الله بشكل دائم في هذا العصيان الجنوبي. وبالنسبة للحركة، سيكون هذا القطاع أحد أول اختبارات واقع وقف إطلاق النار. إذا توقف الحريق هناك، الهدنة يمكن أن تبدأ في الحصول على وجود ملموس. وإذا استمر الإعلان السياسي سيفقد قيمته بسرعة.

كما شهد تدمير جسر القسمية آخر ساعات قبل الهدنة. وإلى جانب الأثر العسكري، لهذا الهجوم بعد لوجستي ورمزي قوي. كما أنه يقطع الجنوب، ويعقد حركة المرور، ويعزز الانطباع بأن الحرب لا تزال تعيد سحب الأراضي اللبنانية بينما تتحدث الدبلوماسية عن استراحة. ولا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار المعلن في مثل هذا التسلسل ذا مصداقية إلا إذا أوقف هذا النوع من الإضراب فورا.

وتوفر التبنين مثالا آخر. The damage to the government hospital, reported by the ANI, has reactivated one of the most constant Lebanese criticisms of the Israeli campaign: that of a war that does not spare civilian and health structures. ومرة أخرى، بالنسبة للحزب الله بالنسبة للدولة اللبنانية، فإن المسألة ليست عسكرية فحسب. وهو يتعلق بتعريف وقف الأعمال القتالية ذاته. وفي حالة استمرار تأثر مراكز المستشفيات والعاملين في مجال الإغاثة والهياكل الأساسية المدنية، لن ينظر إلى الهدنة في لبنان على أنها خطيرة أو شاملة.

The day before, the Associated Press reported the deaths of four Lebanese relief workers who had been struck in Mayfadoun during successive raids, while the rescue teams were already involved in a first attack. هذا النوع من الحوادث يغذي (هزبولا) بشكل مباشر وبشكل أعم عدم ثقة المجتمع اللبناني بأي هدنة لا تتضمن آلية إحترام فورية على الأرض

ما تقوله حالة (هزبولا)

The condition formulated by Hezbollah is precise and deserves to be read word by word. فالحركة لا تتطلب فقط نهاية العمليات الواسعة النطاق أو التفجيرات الجماعية. ودعا إلى وقف عالمي للأعمال القتالية. هذا يتضمن الاغتيالات المستهدفة في قراءته هذه الدقة ليست ثانوية ويعني ذلك أن الضربة الموجهة ضد إطار أو ناشط أو بنية تحتية مرتبطة بالحركة ستكون بالفعل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وهذا الموقف يجعل الهدنة أكثر طلبا من مجرد وقف تبادل المدفعية أو الغارات الكبرى. إنها تضع حانة عالية وبالنسبة لإسرائيل، التي كثيرا ما تدافع عن مبدأ الضربات الموجهة حتى خلال فترات الهدوء النسبي، فإن ذلك ينشئ منطقة احتكاك محتملة. وإذا رأى الجيش الإسرائيلي أنه يحتفظ بالحق في الإضراب عما يصف بأنه تهديد وشيك، فإن وقف إطلاق النار قد يُطعن فيه منذ البداية.

وفي الوقت نفسه، تسمح هذه التركيبة للحزب الله بعرض موقفه على أنه دفاعي وليس هجومي. ولا تقول الحركة إنها تسعى إلى هامش لاستئناف الحرب. He said that he wanted to prevent a ceasefire in Lebanon from being emptied of its substance by an Israeli practice already observed. إنها وسيلة للتستر سياسياً، ولكن أيضاً للحديث عن قاعدتها والرأي اللبناني: إننا لا نرفض الهدنة، ولكننا لا نريد تكراراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ويؤثر هذا الخط أيضا على بيروت. وهو يذكر السلطات اللبنانية بأن وقف إطلاق النار في لبنان لا يمكن بيعه كنجاح إذا لم يسفر عن وقف حقيقي للهجمات. الحكومة و الرئاسة بحاجة لهذه الهدنة لكنهم لا يستطيعون تحمل أن يبدو مثل السابق وإلا فإن إستراتيجيتهم الدبلوماسية الخاصة سوف تكون مشوهة

Hezbollah يعدل صورته في التسلسل الحالي

كما أن لبيان إبراهيم موساوي أهمية سياسية داخلية. ومنذ افتتاح المناقشات المباشرة بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن، سعى حزب الله إلى عدم الظهور كجهة فاعلة منعزلة تحجب أي طريق للتصعيد وحده. ولا يزال الحزب معادياً للتطبيع أو الحوار السياسي المباشر مع إسرائيل. ولكنه لا يريد أيضا أن يتحمل تكلفة الرفض المطلق للهدنة التي يتوقعها المشردون وأسرهم في الجنوب وجزء كبير من المجتمع اللبناني.

وبقولها إنها ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان إذا تحترمه إسرائيل أيضا، فإن الحركة تحتل موقعا دفاعيا سياسيا أكثر. يمكنه إخبار معسكره أنه لا يستسلم يمكنه أن يخبر بقية البلاد أنه لا يغلق الباب في الإستراحة ويمكنه قبل كل شيء أن يعد الحجة التي سيستخدمها إذا انهارت الهدنة بسرعة: ليس نحن من سيدمرها، ولكن إسرائيل هي التي ستغتصبها.

ويكتسي هذا الموقف أهمية أكبر، حيث أن حزب الله كان يتعرض لضغوط عسكرية وسياسية قوية جدا منذ 2 آذار/مارس 2026. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 000 2 شخص في لبنان منذ ذلك الحين، وفقا للسلطات اللبنانية التي نقلها رويترز والرابطة، وشُرد أكثر من مليون شخص. The party knows that part of the country blames him for reopening the front in solidarity with Iran. ومن ثم، فمن مصلحته عدم الظهور كعائق رئيسي لإيقاف القتال.

لكن عملية إعادة التأقلم هذه لم تكتمل بعد ولا يؤيد حزب الله منطق المناقشات المباشرة في واشنطن. كما أنها لا تعترف بوجود عملية سياسية أوسع نطاقا مع إسرائيل. وهي تقبل الفكرة القائلة بأنه لا يمكن ملاحظة وقف لإطلاق النار في لبنان إلا إذا توقفت إسرائيل تماما عن الهجوم. ويظل هذا منطقا عسكريا وليس دبلوماسيا.

الإختبار الأول سيكون على الفور

ولكل هذه الأسباب، ستحتسب الليلة الأولى أكثر من البيانات. وسيحكم على وقف إطلاق النار في لبنان على وقائع ملموسة جدا: هل ما زالت الطائرات بدون طيار تطير؟ هل توقف الضربات المستهدفة؟ هل القصف حول بنت جبيل توقف فعلا؟ هل لا تزال الطرق والجسور والمركبات والأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى حزب الله أهدافاً؟

(هيزبولا) قد أصلح شبكة القراءة ولن تميز بين الإضراب الكبير والقضاء على الأهداف. وإذا واصلت إسرائيل استهداف أعضائها، فإن الحركة تقول إن وقف إطلاق النار قد انتُهك. ولذلك يعلن هذا الموقف هدنة دائمة. انها ليست ابيض إنه اختبار

وسابقة تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تزن بشدة في هذه الميكانيكية. In Lebanon, too many leaders, families and communities feel that this truce has mostly protected Israel from the Hezbollah response without preventing strikes on Lebanese territory. وهذه الذكرى تجعل أي وقف للقتال أكثر صعوبة للاعتقاد، ولكن أيضا أكثر إلحاحا للتحقق.

المخاطر هذه المرة هي مجرد صياغة. وإذا توقفت إسرائيل حقا عن جميع أعمال القتال، فإن حزب الله يترك وقف إطلاق النار في لبنان لتسوية. وإذا استمرت الضربات الموجهة، فإن الحركة ترى بالفعل أنه ليس لديها سبب للتراجع.