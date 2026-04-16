وقف إطلاق النار: لا تقبل نتنياهو شروط حزب الله

ووضع بنجامين نتنياهو ليلة الخميس أقسى قراءة إسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان أعلنها دونالد ترامب. وفي حين ادعى رئيس الولايات المتحدة أن هدنة " سوف تشمل حزب الله " ، أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على نقطة أخرى: وقال إنه لا توجد مسألة قبول الشروط التي تفرضها الحركة الشيعة. وفي البيانات التي أدلي بها بعد الإعلان الأمريكي، أكد أن إسرائيل رفضت مطالبتين من حزب الله هما: انسحاب إسرائيلي إلى الحدود الدولية ووقف إطلاق النار على أساس مبدأ " الهدوء ضد الهدوء " . ولذلك، يرى أن الهدنة لا تلغي الاحتلال الإسرائيلي للمناطق في جنوب لبنان، كما أنها لا تلغي الهدف المعلن المتمثل في تفكيك حزب الله.

وهذا التطور يغير على الفور المعنى السياسي لوقف إطلاق النار في لبنان. البيت الأبيض يتحدث عن وقف القتال لفتح تسلسل السلام ويدعي دونالد ترامب أنه تكلم مع جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو، وأن يكون قد حصل على هدنة مدتها عشرة أيام تبدأ في الساعة ٠٠/١٧ في واشنطن العاصمة أو الساعة ٠٠/١١ في لبنان. ثم أوضح أن وقف إطلاق النار هذا سوف يشمل حزب الله. لكن كلمات نتنياهو تظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي قراءة هذا الإدراج كإقرار بمطالب الحركة وبالنسبة للقدس، فإن الهدنة لا تعني التخلي عن الضغط العسكري، ولا الانسحاب الكامل، ولا التخلي عن المنطقة العازلة، كما أنها لا تعني قبول صيغة بسيطة للوقف المتبادل دون تغيير توازن القوى على أرض الواقع.

ويكتسي هذا الموقف أهمية أكبر، حيث أن حزب الله وإيران يدعوان إلى إدراج الجبهة اللبنانية في أي وقف لإطلاق النار لعدة أيام. وادعى حزب الله أنه سيحترم الهدنة في لبنان شريطة أن توقف إسرائيل جميع أعمال القتال، بما في ذلك الاغتيال الموجه ضد أفرادها. وأضافت الحركة أيضا أنه لا ينبغي لوقف إطلاق النار أن يسمح لإسرائيل بحرية التنقل في الأراضي اللبنانية. وكررت إيران، من جانبها، أن وقف إطلاق النار في لبنان يتسم بنفس الأهمية التي يتسم بها على الجبهات الإقليمية الأخرى وأنه ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من أي وقف أوسع نطاقا. In the face of this, Netanyahu therefore responds with a firm line: yes to a ten-day break, but not to the conditions of Hezbollah.

إعادة تنظيم وقف إطلاق النار في لبنان

إن قلب الرسالة الإسرائيلية يكمن في رفضين. ويقول بنجامين نتنياهو أولا إن إسرائيل لن تنسحب إلى الحدود الدولية. ثم رفض وقف إطلاق النار على أساس فكرة « الهدوء ضد الهدوء ». ويشير هذا التعبير، في القراءة الإسرائيلية، إلى هدنة يتوقف فيها كل مخيم عن إطلاق النار دون تغيير هيكلي على الأرض. وهذا هو بالضبط ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي. إنه لا يريد تعليقاً متماثلاً تماماً مما سيترك قدرات حزب الله سليمة ويلغي في نظر إسرائيل المكاسب العسكرية التي تحققت في الأسابيع الأخيرة في جنوب لبنان

وبدلا من ذلك، يصف نتنياهو منطقا آخر. ويدعي أن إسرائيل ستبقى في حزام الأمان في جنوب لبنان. According to him, this area extends over a depth of about 10 kilometres and must go as far as the Syrian border. أما التركيبات الأخرى التي أبلغت عنها صحافة الأنغلو – ساكسون فتثير مجموعة من البحر الأبيض المتوسط إلى القطاع الشرقي من الجبهة. وعلى أي حال، فإن الفكرة هي نفسها: فالهدنة لا تعني العودة إلى الخط السابق، بل توطيد وجود إسرائيلي في الأراضي اللبنانية.

وكان من المتوقع تقديم هذا التوضيح. ولعدة أيام، أوضح نتنياهو والمسؤولون العسكريون الإسرائيليون أن الحرب ضد حزب الله تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة دائمة لحماية شمال إسرائيل. وعليه، فإنهم لا يقدمون وقف إطلاق النار في لبنان كعودة إلى الوضع القائم. وهي تعرضها على أنها فترة استراحة مفيدة ممكنة، ولكن في إطار أعيد تصميمه بالفعل عن طريق العمليات الأرضية وعمليات القصف. رفض « الهدوء » متوافق مع هذا المبدأ وهذا يعني أن القدس لا تريد هدنة من شأنها أن تتجمد الجبهة دون أن تؤيد حقيقة أمنية جديدة.

يجب أن نقرأ في هذه السلسلة توتر واضح مع تركيبة دونالد ترامب عندما يقول رئيس الولايات المتحدة أن وقف إطلاق النار « سيشمل حزب الله » يقترح أن الحركة جزء من الإطار الخرساني للهدنة لكن نتنياهو على الفور يستجيب أن هذا الإدراج لا يعني أن مطالب حزب الله تصبح أساس الاتفاق وهذا تمييز أساسي. واشنطن يريد وقف إطلاق النار نتنياهو يريدها أن تبقى متوافقة مع استراتيجية إسرائيل الطويلة الأجل في جنوب لبنان

منطقة عازلة في قلب المذهب الإسرائيلي

الحزمة التي وصفها نتنياهو ليست عنصراً ثانوياً في النقاش وعلى العكس من ذلك، فهو مفتاح الموقف الإسرائيلي. وبالحديث عن عمق 10 كيلومترات، يعطي رئيس الوزراء أهمية جوهرية دقيقة للهدف الذي يسعى إليه جيشه لعدة أسابيع. الأمر لا يتعلق فقط بمنع إطلاق الصواريخ The Israeli account also seeks to prevent any risk of infiltration or ground attack on northern communities. لهذا يتحدث نتنياهو عن جهاز مصمم للقضاء على خطر الغزو والحد من التهديد لشعب شمال إسرائيل

هذه المفردات ذات مغزى كبير وهو يورد أن الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ليس مجرد تدبير انتقالي، بل بوصفه عنصرا هيكليا من عناصر الأمن القومي الإسرائيلي. وهذا يعني أنه، حتى في إطار وقف إطلاق النار في لبنان، لا يعتزم الجيش الإسرائيلي أن يعتبر نفسه ملزما بمنطق تلقائيا لفض الاشتباك. بل إن الحركة العكسية تقدم على أنها مستبعدة في هذه المرحلة.

ويتأكد من هذه القراءة عدد من البعثات الدولية التي نُشرت خلال اليوم. وأفاد رويتر بأن نتنياهو، في بيان بالفيديو، قال إنه قبل استراحة مدتها عشرة أيام بينما قال إنه لا يسحب القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان إلى الحدود الدولية. The Associated Press also indicated that it intended to maintain a military presence in a « stronger, wider and more continuous security zone than before. » وهذه التركيبات تتلاقى مع الفكرة نفسها: فالهدنة متوافقة، من وجهة النظر الإسرائيلية، مع وجود مستدام على الأرض.

وبالنسبة للبنان، هذه مشكلة فورية. وتؤيد الحكومة والرئاسة وقف إطلاق النار في لبنان كشرط أساسي لإحراز أي تقدم. لكنها تدافع أيضا رسميا عن السيادة الإقليمية والانسحاب الإسرائيلي. وإذا أعلن نتنياهو منذ البداية أنه لن يكون هناك انسحاب إلى الحدود، ولا صيغة بسيطة من المعاملة بالمثل، فإن وقف إطلاق النار في لبنان يبدو أقل اتفاقا لتطبيع الجبهة منه كهدنة تحت السلطة الإسرائيلية.

لقد حدد حزب الله الظروف المعاكسة بالضبط

رد (هيزبولا) يقيس المسافة بين القارئتين وادعت الحركة أنها ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن بشروط. وقال إبراهيم موساوي إنه سيكون احتراماً " متحفظاً " مرتبطاً بالوقف العالمي للأعمال العدائية الإسرائيلية، وقبل كل شيء، بنهاية الاغتيالات الموجهة ضد أعضائه. In another message, Hezbollah added that any truce should be « complete throughout Lebanese territory » and should not offer Israel freedom of movement within the country.

وبعبارة أخرى، حيث يقول نتنياهو لا للهدوء، حزب الله في الواقع يدعو إلى وقف حقيقي ومتبادل للأعمال القتالية. حيث يعلن نتنياهو الحفاظ على حزام الأمان في الأراضي اللبنانية، يدعي حزب الله أن الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية يعطي لبنان وسكانه الحق في المقاومة. وعندما ترفض نتنياهو الانسحاب إلى الحدود الدولية، ترى الحركة أن عدم الانسحاب يجعل وقف إطلاق النار في لبنان على الفور أكثر هشاشة.

وتعطي هذه المعارضة الجبهية مقياس التحدي الذي يطرحه الاتفاق الذي أعلنه دونالد ترامب. رئيس الولايات المتحدة يمكن أن يقول أن وقف إطلاق النار « سوف يشمل حزب الله ». ولكن على الجبهة السياسية، لا تزال المواقف المبدئية بعيدة جدا. ولا يقبل حزب الله أن تحتفظ إسرائيل بحرية عمل عسكري أو وجود على أرض الواقع. وترفض نتنياهو على وجه التحديد الإضرار بهذه النقاط. ومن ثم، فإن وقف إطلاق النار في لبنان يولد في سياق يضع فيه كل طرف خطوطه الحمراء بطريقة تتنافى تقريبا مع خطوط الطرف الآخر.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا عدم الثقة في حزب الله متجذر في تجربة تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وكان وقف إطلاق النار السابق قد قُدم كنهاية للحرب، ولكنه عُقد في لبنان كهدنة انفرادية إلى حد كبير. واستمرت الهجمات الإسرائيلية لشهور. According to the Lebanese authorities, relayed in March 2026, some 850 people were killed between the truce of November 2024 and the open resume of the war on 2 March 2026. ويعتمد حزب الله على هذه السابقة ليوضح أنه لم يعد يريد وقفا لإطلاق النار في لبنان من شأنه أن يقلل من حريقه ويسمح لإسرائيل بمواصلة الضربات الموجهة.

كما أرادت إيران أن يُدرج لبنان

بيان نتنياهو جاء كما أن إيران كانت تدفع بالفعل في اتجاه مشابه لطريق حزب الله في نقطة محددة: وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد بقر غليبف، في الأيام الأخيرة إن وقف إطلاق النار في لبنان هو " مهم " كما في إيران. تلك الرسالة كانت مستلمة مزدوجة وخاطب الأمريكيين، وقال لهم إن تحقيق الاستقرار الجزئي لن يكون كافيا إذا واصل لبنان الحرق. وتحدث أيضا إلى حزب الله ليظهر أن طهران لا تريد أن تتركه خارج الترتيبات الإقليمية.

وقد أدى هذا الخط الإيراني إلى استياء شديد في جزء من الصحافة الإسرائيلية. وأعربت عدة تعليقات عن رأي مفاده أن وقف إطلاق النار في لبنان يدفعه بالفعل واشنطن لتيسير إجراء مزيد من المناقشات مع طهران. In this reading, the truce would not first be dictated by the situation on the northern front, but by a broader US diplomatic need. هو بالضبط هذا الشكِ الذي يُوضّحُ حزمةَ نيتانياهو الإضافيةَ: أَنْ يَقْبلَ a إستراحة، لكن لإظهار بأنّه لَنْ يُفضّلَ إسترخاء استراتيجي على حزب الله، ولا في a هدية سياسية إلى إيران.

حكم رئيس الوزراء على الحصار البحري الإيراني والقدرات النووية يتبع هذا المنطق وبقوله إن دونالد ترامب أكد استعداده للحفاظ على الحصار البحري المفروض على إيران وتفكيك قدراته النووية، يسعى نتنياهو إلى طمأنة رأيه ومخيمه السياسي. He wants to show that, although the ceasefire in Lebanon coincides with the continuation of an indirect dialogue with Tehran, Washington does not give up the maximum line of pressure against Iran.

هذا الجزء من رسالته أبعد ما يكون عن الإفصاح وهو يضع وقف إطلاق النار في لبنان في هيكل إقليمي أوسع. نتنياهو لا يتحدث عن جنوب لبنان وهو يتحدث عن آفاق مزدوجة: من جهة، توطيد الأمن الإسرائيلي في الشمال؛ ومن جهة أخرى، استمرار المواجهة الاستراتيجية مع إيران. وهذا ما يعنيه على الأرجح عندما يقول إن إسرائيل تواجه " مسارين " يمكن أن يغير وضعها الأمني والسياسي في السنوات القادمة.

الأرض لم تكن هادئة قبل الهدنة

ويجب أيضا قراءة حزمة البيان الإسرائيلي في ضوء أحداث الساعات القليلة الماضية. وأعلن وقف إطلاق النار في لبنان مع استمرار الهجمات الإسرائيلية. وفي يوم الخميس، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية عن قصف بنت جبيل ويرون، وإضرار مستشفى تبنين الحكومي، وتدمير جسر القسمية. كما أشار رويترز وشركة أسوشيتد برس إلى استمرار القتال والضربات حول عدة قطاعات من الجنوب.

ويظل بنت جبيل في صميم هذا الواقع. وقد ركزت هذه المنطقة منذ عدة أيام أكبر اشتباكات في الأراضي. وبالنسبة لـ نتنياهو، فإنه يجسد حجية حزب الله التي ترغب إسرائيل في تخفيضها وتحييدها. بالنسبة لحزب الله، على النقيض من ذلك، فإنه يمثل واجهة لا تزال المقاومة تلعب فيها. وفي هذا السياق، لم يُعلن وقف إطلاق النار في لبنان على أرض مأساوية بالفعل. وقد أُعلن عن ذلك بكثافة عسكرية كاملة.

وهذا يجعل الموقف الإسرائيلي أكثر جدوى. بقوله أنه لن يكون هناك انسحاب كامل أو « انحناء ضد الهدوء » (ناتنياهو) يتحدث من موقع قوة لا يزال يعتبره نشطاً وهو لا يرى أن الحرب قد أنتجت بالفعل جميع آثارها، ولكنه يريد أن تنعكس الهدنة في الآثار التي تحققت بالفعل. ومن ثم، فإن وقف إطلاق النار في لبنان يعرض، على الجانب الإسرائيلي، ليس على سبيل العودة، بل كتوقف على الجبهة المعاد تشكيلها.

هذا الواقع يفسر التوتر مع القراءة الأمريكية دونالد ترامب يريد التحدث عن السلام في المستقبل وتتحدث نتنياهو عن أحزمة الأمان، وقذائف حزب الله، والحصار على إيران، والمحافظة على الأرباح. والمفردات كافية لإظهار أن الهدنة لا تستند إلى رؤية مشتركة للمستقبل. وهي تقوم أولا على تداخل مؤقت للمصالح، حيث يريد واشنطن أن يكسرها، وترغب إسرائيل في أن تترجمها إلى مصلحتها.

هدنة معلنة، تناقضات مرئية بالفعل

ربما الأكثر ضربا، في التسلسل المفتوح مساء الخميس، هو السرعة التي ظهرت بها التناقضات. دونالد ترامب يقول أن وقف إطلاق النار في لبنان سيشمل حزب الله. Hezbollah replied that it would respect it only if Israel stopped all its hostilities and renounced targeted assassinations. ورد نتنياهو بأنه رفض بالضبط الشرطين الرئيسيين للحركة وأن إسرائيل ستبقى في منطقة آمنة داخل لبنان.

ولذلك، فمن البداية، هناك توتر هيكلي. البيت الأبيض يُريدُ a وقف إطلاق النار واسع بما فيه الكفاية لِكي يُباعَ كa إنفراج إقليمي. ويريد حزب الله هدنة تمنع الهجمات الإسرائيلية فعليا. نتنياهو يريد وقفة لا تعوق الوجود العسكري الإسرائيلي أو استراتيجية الضغط على حزب الله. وهذه التعاريف الثلاثة ليست متطابقة. إنهم يتدخلون مؤقتاً لكنهم لا يخلطون

وبالنسبة للبنان الرسمي، فإن الصعوبة واضحة. ويؤيد جوزيف أوون والحكومة وقف إطلاق النار في لبنان كضرورة فورية. وهم يريدون وقف القصف، وتخفيف الضغط على الجنوب، وحماية المدنيين، وفتح المجال الدبلوماسي. ولكن إذا ادعى نتنياهو منذ البداية أن الهدنة لا تعني الانسحاب إلى الحدود أو مجرد المعاملة بالمثل للهدوء، فسيتعين على بيروت قريبا أن توضح ما يعتبره تطبيقا مقبولا لوقف إطلاق النار.

ولذلك ستكون الليلة الأولى حاسمة. إذا توقفت الإضرابات في الواقع، يمكن للهدنة أن تبدأ في الحصول على شكل من الواقع، حتى في الغموض. وإذا استمرت الهجمات المستهدفة، يجوز له أن يقول إن ظروفه لم تُحترم. وإذا ما حافظت إسرائيل على وجودها النشط في حزام الأمان مع مواصلة عملياتها على أساس مخصص، فإن القراءة اللبنانية لوقف إطلاق النار في لبنان يمكن أن تنضم بسرعة شديدة إلى الحكم الصادر في عام 2024، أي اتفاق إعلان رسميا، ولكن غير متوازن سياسيا وعسكريا جدا.

نتنياهو) بالفعل)

وفي جوهر الأمر، فإن بنيامين نتنياهو لا يتحدث فقط عن وقف إطلاق النار في لبنان. إنه يتحدث عما يجب أن يتبعه عندما يقول أن صواريخ حزب الله يجب أن تكون « تأخذ » كجزء من التحرك نحو اتفاق سلام، يُظهر أنه بالنسبة له، فإن الهدنة ليست منطقية إلا إذا فتحت مرحلة من الضغط السياسي الإضافي على حركة الشيعة. ولذلك، فإن هذا الموضوع ليس مجرد وقف مؤقت للقتال. والموضوع هو توازن القوى في المستقبل على ترسانة حزب الله وعلى تشكيلة جنوب لبنان.

هذا المنظور يفسّر صعوبة رفضه لـ « الهدوء » أي تماثل عسكري بسيط يَتْركُ Hezbollah intact as an armed actor. نتنياهو يريد أن تكون الهدنة نقطة البداية للتغيير الهيكلي He says, in essence, that Israel accepted ten days of break, but not ten days forgotten its goals.

مع وضع هذا في الاعتبار، عبارة (ترامب) على إدراج عبارة (هيزبولا) و (ناتنياهو) على رفض شروط الحركة لا تلغي. وهي تصف مستويين مختلفين من نفس المشكلة. وتدرك ترامب أن حزب الله جزء من واقع وقف إطلاق النار في لبنان. وأجاب نتنياهو بأن هذا الإدراج لن يعطيه الحق في تحديد الشروط السياسية والإقليمية للهدنة. وفي هذه الثغرة بالتحديد، ستتم إزالة قوة وقف إطلاق النار المعلن أو هشاشته.