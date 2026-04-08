ومن خلال ضرب لبنان، تقوض إسرائيل بالفعل وقف إطلاق النار مع إيران

وقد أعلن بالكاد أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران قد ضرب الجبهة اللبنانية. وواصلت إسرائيل إضراباتها في لبنان، بينما أكدت أن الهدنة مع إيران لم تطبق. ولكن هذه القراءة بعيدة عن توافق الآراء. وقالت باكستان، الوسيط التوفيقي، إن لبنان مشمول. ايران دافعت عن نفس الخط ودعت فرنسا بيروت إلى الاندماج الكامل في الهدنة. وفي هذه الظروف، يبدو أن استمرار القصف الإسرائيلي في لبنان لا يمثل استمرارا لحملة عسكرية منفصلة فحسب. وفي نظر بعض الجهات الفاعلة في الأزمة، يبدو أنه يشكل تحديا مباشرا لوقف إطلاق النار نفسه.

هدنة مقسمة بالفعل على محيطها

نقطة البداية للمشكلة بسيطة إن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلن بين الولايات المتحدة وإيران لم يفسَّر على نحو موحد. وقالت إسرائيل بسرعة إنها تؤيد التوقف على الجبهة الإيرانية، ولكنها لا تتعلق بلبنان. وهكذا، صادق بنيامين نتنياهو على القرار الأمريكي في الوقت الذي يتتبع فيه خطا أحمر: ستستمر الحرب ضد حزب الله. وفي الوقت نفسه، ادعى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الاتفاق يشمل أيضا وقف الأعمال القتالية في لبنان، كما أن المسؤولين الإيرانيين ورحلات حزب الله القريبة يدعمون القراءة نفسها. هذا التباين لا يؤثر على التفاصيل وهي تتعلق بجغرافية وقف إطلاق النار.

ولم يعد السؤال هو ما إذا كان قد تم التوصل إلى نص بين واشنطن وطهران. وسألت عما إذا كان النص إقليمي النطاق، ولا سيما في لبنان. غير أن عدة إشارات تبين أن الإجابة هي نعم بالنسبة لبعض الوسطاء والجهات الفاعلة الدبلوماسية. ودعت إيمانويل ماكرون إلى إدراج لبنان بالكامل في إطار السلام. وشددت عواصم أوروبية أخرى على الحاجة إلى توسيع نطاق التصعيد إلى الجبهة اللبنانية. This shows that, in the eyes of several partners, Lebanon cannot be left outside a regional agreement.

اختارت إسرائيل أن تفرض قراءتها الخاصة لوقف إطلاق النار

وفي مواجهة هذا الغموض، لم تنتظر إسرائيل. لقد فرض تعريفه للأشياء بالوقائع وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان، وحافظ على أوامر الإجلاء وأكد أن المعركة مستمرة ضد حزب الله. وأُبلغ عن وقوع إضرابات في صور، وصيدا، وضواحي بيروت الجنوبية، وبقاع، وعدة مناطق جنوبية لبنانية. بل إن الناطق الناطق بالعربية " أفشي أدراي " ادعى عملية واسعة النطاق ضد حوالي 100 موقع وبنية أساسية منسوبة إلى حزب الله في بيروت وبقاع وفي جنوب البلد. ومن الناحية العملية، حولت إسرائيل تفسيرها السياسي إلى واقع عسكري.

هذه الطريقة تغير كل شيء وعندما يُطعن في وقف إطلاق النار على نطاقه، لا تكون البلاغات وحدها هي التي تسوي. إنها علاقات القوة أيضاً وتدعي إسرائيل، في سياق مواصلة القصف، أن لبنان غير مشمول. لكنه ليس مجرد موقف وهو يسعى إلى فرضه حتى قبل تشكيل توافق دبلوماسي أوسع. وهذا هو بالضبط ما يغذي الاتهام بالانتهاك: فبالنسبة لمن يعتبرون أن لبنان جزء من الترتيب، فإن الإضرابات الإسرائيلية ليست مجرد استمرار لجبهة منفصلة، بل هي نفي منطق وقف إطلاق النار.

تجادل باكستان وإيران بأن لبنان قد أُدرج

دور باكستان هو مركزي لهذا التسلسل وكان إسلام أباد في صميم الوساطة، مما ساعد على تجنب مزيد من التصعيد المباشر بين الولايات المتحدة وإيران. وذكر شهباز شريف علنا أن الاتفاق يشمل أيضا وقف الأعمال العدائية في لبنان. وهذه الصياغة ليست هامشية: فهي تأتي من الجهة الفاعلة التي قامت تحديداً بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. وإذا قال الوسيط إن لبنان مشمول في الخطة، فإن الحجة الإسرائيلية المتمثلة في جبهة مستقلة تماما لا بد منها.

ودافعت إيران من جانبها عن نفس الهيكل. وتظهر عدة تقارير صحفية أن طهران قد أصرت على وقف الهجمات على حلفائها أيضا، وبالتالي إدراج لبنان في روح التوافق. Moreover, this was recalled by officials close to Hezbollah, explaining that the movement had suspended its attacks after the announcement of the truce. وإذا رأت إيران أن لبنان يدخل وقف إطلاق النار، فيمكن عندئذ قراءة الإضرابات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، من منظور إيراني، باعتبارها انتهاكا للاتفاق، أو على الأقل كمحاولة لإفراغه من مضمونه.

أوقف حزب الله هجماته، وواصلت إسرائيل هجماتها

وهناك عامل آخر في المناقشة. According to sources close to Hizbullah relayed by a large news agency, the movement suspended its attacks against Israeli forces after the ceasefire was announced. وفي الوقت نفسه، واصلت إسرائيل عملياتها، بما في ذلك الهجمات على المواقع في جنوب لبنان وزيادة ضغطها على الضواحي الجنوبية في بيروت. This asymmetry feeds a simple narrative: one camp held fire, the other continued. وحتى إذا ظلت هذه القصة متنازع عليها، فإنها تعطي وزنا إضافيا للفكرة القائلة بأن الهدنة قد تقوضت، أو أضعفت بشدة على الأقل، بقرار إسرائيل الإبقاء على الحرب في لبنان.

ودعا حزب الله أيضا المشردين من الجنوب والبقاع والداهيي إلى عدم العودة إلى إعلان رسمي ونهائي لوقف إطلاق النار في لبنان. وقيل إن الحركة قريبة من انتصار تاريخي، ولكنها أوضحت أيضا أن إسرائيل يمكن أن تسعى، في الساعات الأخيرة، إلى إنتاج صورة مصطنعة عن النجاح العسكري. ويتبين من هذا التحذير أن الحرب، من وجهة نظر حزب الله، لم تنتهي على الأرض اللبنانية، حتى لو كانت الهدنة الأمريكية – الإيرانية موجودة.

إسرائيل لديها تاريخ من انتهاكات الهدنة في لبنان

ولا تنشأ هذه المناقشة في فراغ. وهو جزء من تاريخ لبناني ثقيل جدا. وبعد حرب عام 2006، تلا وقف إطلاق النار بموجب القرار 1701 انتهاكات إسرائيلية متكررة للمجال الجوي اللبناني. وأشارت إحدى الوكالات إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولبنان تعتبر هذه التحليقات انتهاكا للقرار 1701، الذي أنهى حرب عام 2006. وأبلغ موجز صحفي آخر عن عشرات الآلاف من انتهاكات المجال الجوي اللبناني التي أبلغت عنها بيروت منذ عام 2006.

والسابقة الأخيرة تسير في نفس الاتجاه. وعقب هدنة تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بين إسرائيل وحزب الله، أُبلغ عن وقوع انتهاكات على الفور تقريبا. وفي وقت مبكر حتى 2 كانون الأول/ديسمبر 2024، أفادت عمليات الإرسال الإسرائيلية بوقوع هجمات مميتة في جنوب لبنان، في حين أبلغ حزب الله عن ضربة تحذيرية دفاعية ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك الضربات والقصف. وبعبارة أخرى، فإن فكرة عدم امتثال إسرائيل للهدنة في لبنان ليست مجرد حجة سياسية جارية. يعتمد على تسلسل موثق قديم وحديث

هذه المرة، إسرائيل تختبر أيضا إرادة إيران

رواية عام 2026 في مكان آخر إن إسرائيل، بمواصلتها إضراباتها في لبنان في حين أعلن للتو وقف إطلاق النار مع إيران، لا تكرر مجرد نمط من الانتهاكات التي لوحظت بالفعل. كما أنها تختبر الإرادة الإيرانية لرؤية لبنان متأثرا فعليا بالهدنة. وأشار طهران إلى أن استمرار العمليات الإسرائيلية ضد لبنان يمكن أن يهدد توازن وقف إطلاق النار. واحتجت باكستان بأن بيروت جزء من الحل التوفيقي. ومن ثم، فإن إسرائيل، من خلال مواصلة القصف، تدقق في مدى استعداد إيران للذهاب للدفاع عن هذه القراءة الإقليمية للاتفاق.

وهذا يعطي الحلقة وصولها الاستراتيجي. وليس مجرد مسألة ما إذا كانت إسرائيل لا تزال تقصف جبهة منفصلة. وهي أيضا مسألة ما إذا كان يمكنها أن تفرض، بالقوة، تخفيضا في محيط وقف إطلاق النار دون أن تسبب رد فعل إيراني مباشر أو انقطاعا أوسع للهدنة. وبهذا المعنى، أصبح لبنان أرضية اختبار: اختبار قوة الاتفاق، واختبار قدرة إيران على الدفاع عن حلفائها، واختبار إمكانية قيام إسرائيل من جانب واحد بإعادة تحديد حدود وقف التصعيد.

انتهاك النص أو الروح، تم بالفعل تحقيق مصداقية الهدنة

والصيغة القانونية الأشد صرامة هي القول إن الانتهاك مطعون فيه، لأن إسرائيل تنفي أن لبنان جزء من وقف إطلاق النار. ولكن التشخيص، سياسيا ودبلوماسيا، أكثر حدة بكثير. وإذا كانت باكستان وإيران وعدة شركاء أوروبيين يعتقدون أنه ينبغي تغطية لبنان، إذا أوقف حزب الله هجماته، وإذا ما واصلت إسرائيل مع ذلك التفجيرات الضخمة، فإن الهدنة قد تقوضت بالفعل. وما إذا كان انتهاكا للروح نصا أو انتهاكا لها، فإن النتيجة هي نفسها: فقد أضعفت مصداقية وقف إطلاق النار منذ البداية.

وهذه هي النقطة المركزية ومن خلال ضرب لبنان، لم تواصل إسرائيل حملة عسكرية فحسب. وهو يحول دون تصعيد الأمريكيين – الإيرانيين عن العمل، ولو مؤقتا، على إزالة التصعيد الإقليمي. وبالنسبة لطهران والوسطاء، فإن هذا يمثل كسرا للتوازن الهش الذي استند إليه الاتفاق. بالنسبة للأوروبيين، هذا يثبت أن الهدنة غير كاملة. وبالنسبة للبنان، هذا يعني أن السلام الذي أعلن عنه في أماكن أخرى لا يزال يفلت منه.