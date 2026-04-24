يحاول الرياض تقريب الرئاسات اللبنانية الثلاثة

زيارة يازيد بن فارهان إلى بيروت تأتي في وقت تتحول فيه القضية اللبنانية إلى مرحلة دبلوماسية قصيرة ومخاطرة. إن تمديد الهدنة، والاجتماع اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن، والإرادة الأمريكية للتعجيل بالعملية، يضع المؤسسات اللبنانية تحت الضغط. وفي هذا السياق، تسعى المملكة العربية السعودية إلى منع حدوث كسر بين بعبدا وعين التنة وسيريل. والهدف الفوري هو الحفاظ على موقف لبناني مشترك قبل أي مرحلة جديدة من المفاوضات.

الوساطة السعودية في قلب السلطة اللبنانية

يازيد بن فارهان لا يصل إلى بيروت لزيارة بروتوكول. وتستهدف تحركاتها مراكز صنع القرار الحقيقية. قابل الرئيس جوزيف أوون في بابدا. He also visited the Speaker of the Parliament, Nabih Berri, in Ain al-Tinh. وتتعلق المسألة أيضا برئيس الوزراء نواف سلام، الذي يجب أن تقف حكومته في فترة من الضغط العسكري والاجتماعي والدبلوماسي.

إن الرسالة السعودية تستند إلى فكرتين بسيطتين. الأول هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي. والثاني هو توحيد الموقف اللبناني في مواجهة المفاوضات. ويرتبط هذان الهدفان. ولا يمكن للبنان أن يتفاوض بفعالية إذا كانت رئاساته الثلاثة تعطي إشارات متناقضة. ولا يمكنه الدفاع عن مطالبه إذا كانت الحكومة تبدو هشة أو مهددة.

ولذلك يهدف النهج السعودي إلى الحد من خطر الانفجار. يأتي الأمر كما يدفع (واشنطن) للتعجيل. دونالد ترامب يريد تحويل الهدنة إلى عملية سياسية. He also wishes to receive Joseph Aoun and Benjamin Netanyahu within a short time. ومن شأن هذا التسلسل أن يخلق صدمة داخلية إذا لم يعد بخط وطني مشترك.

ثلاثة رؤساء، ثلاثة قيود

جوزيف أوون يتحمل سيادة الدولة وتمثيلها الخارجي. يجب أن يدافع عن مطالب لبنانية مع واشنطن وتتعلق هذه الطلبات بوقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي وحماية المدنيين وعودة المشردين ونشر الجيش اللبناني. ويتوقف هامشه على قدرته على الظهور كرئيس لموقع وطني، وليس كجهة فاعلة في قناة معزولة.

(نابيه بيري) يرتدي وزناً آخر ويظل لاعباً مركزياً في الجنوب وفي البرلمان. ولديها أيضا قدرة اتصال مع القوى السياسية الأكثر حساسية لأي مفاوضات مع إسرائيل. ولا غنى عن التزامه بإطار المناقشة، حتى الحذر. وبدون ذلك، سيواجه الخط اللبناني تحديا سريعا باسم الشرعية البرلمانية وتمثيل الجنوب.

نواف سلام يتحمل المسؤولية الحكومية ويجب عليها أن تحافظ على السلطة التنفيذية، وتدير حالة الطوارئ الاجتماعية، وترصد القضايا الدولية، وتدافع عن خط الدولة على الجيش والأسلحة والمنطقة العازلة والقانون الدولي. ولا يمكن لحكومته أن تتحمل أزمة كبرى عندما كان على لبنان أن يتكلم بصوت واحد. ويبدو أن الرياض قد فهم أن استقرار السلطة التنفيذية أصبح شرطا للاستقرار الدبلوماسي.

يسعى الرياض إلى تجنب الفراغ

ولا تريد المملكة العربية السعودية فقط أن تجمع بين المسؤولين. تريد تجنب فراغ سياسي في أخطر وقت. إن سقوط الحكم أو الانقطاع المفتوح بين الرئاسات سيضعف الموقف اللبناني في واشنطن. كما أنها ستعطي وزنا أكبر للجهات الفاعلة الخارجية. وفي التفاوض غير المتناظر، يصبح الاضطراب الداخلي تكلفة استراتيجية.

والخوف السعودي يتعلق أيضا بفترة ما بعد الحرب. وحالما يبطئ القتال، فإن التوترات الداخلية يمكن أن ترتفع. ويمكن أن تصبح مسألة الأسلحة، ودور الجيش، ومركز حزب الله، والضمانات الأمنية، وإعادة الإعمار متفجرة. ولذلك فإن الرياض يريد أن يحول دون تسلسل يؤدي فيه وقف الأعمال العدائية النسبي إلى نشوب أزمة سياسية لبنانية.

ويشكل استمرار حكومة نواف سلام جزءا من هذا المنطق. الأمر لا يتعلق بالدفاع عن فريق وزاري والهدف من ذلك هو الحفاظ على هيكل قادر على التفاوض، وتلقي المساعدة، والتحدث إلى الشركاء الدوليين، وإدارة عواقب الحرب. الحكومة الضعيفة أو المتنازع عليها لن تستطيع حمل هذه الملفات.

طائفة كلغة مشتركة

وتذكير اتفاق الطائف يحتل مكانا هاما في العملية السعودية. الطيف ليس مجرد مرجع تاريخي ولا يزال الإطار الذي ينظم التوازن المؤسسي اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية. وحقيقة التفاوض على الوثيقة في المملكة العربية السعودية تعطي الرياض شرعية خاصة عندما تشكل نفسها ضامن للاستقرار اللبناني.

وفي التسلسل الحالي، يعمل الطيف أيضا كحارس. وأشار إلى أن أي حل يجب أن يمر بالمؤسسات. وتمنع المفاوضات مع إسرائيل من أن تعامل كترتيب تقني منفصل عن النظام السياسي اللبناني. ويدفع بأن سيادة الدولة ووحدتها والتوازن الداخلي يجب أن يظلا مترابطين.

ولذلك فإن الرسالة المرسلة إلى نبيه بيري ذات شقين. وتؤيد المملكة العربية السعودية وقف الهجمات الإسرائيلية واستقرار لبنان. ولكنه يتوقع أيضا من الجهات الفاعلة اللبنانية أن تبقى في إطار الطائف. This avoids two opposing risks. الأولى ستكون مغامرة دبلوماسية بدون تغطية وطنية. والنقطة الثانية ستكون عقبة داخلية تحرم الدولة من أي قدرة تفاوضية.

غطاء عربي ضد الوضع الأمريكي

الوساطة الأمريكية سريعة ومرئية ومركزة على واشنطن. والوساطة السعودية أكثر دقة، ولكنها تستهدف المؤسسات الداخلية. ويحسب هذا الفرق في الطريقة. وترغب الولايات المتحدة في تحقيق نتيجة في غضون فترة قصيرة. ويسعى الرياض إلى منع هذا التأخير من كسر التوازن اللبناني.

وبالنسبة لبيروت، تعتبر التغطية العربية أساسية. وهو يتجنب ظهور لبنان وحده في مواجهة الوساطة الأمريكية التي ترتبط ارتباطا قويا بالأمن الإسرائيلي. وهو يعطي عمقا سياسيا للموقف اللبناني. كما يذكرنا بأن أي تطورات مع إسرائيل يجب أن تراعي الإطار الإقليمي ومبادرة السلام العربية.

ولا تحل هذه التغطية محل الدور الأمريكي. ولا تزال واشنطن مركزية في التسلسل الحالي. لكنها تستطيع تصحيح آثارها. يمكن أن يبطئ الضغط بوحشية. يمكنه أن يدفع من أجل ضمانات أكثر تحديداً. It can also help the three Presidencies to defend a common line without giving the impression of suffering an imposed timetable.

الجنوب كأولوية للنهج

ولا يقتصر النهج السعودي على التوازن المؤسسي. وهو يتعلق أيضا بجنوب لبنان. وتشمل الاتصالات مع نبيه بيري استمرار الهجمات الإسرائيلية، وتدمير القرى الحدودية، والجهود الرامية إلى تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية. ويعلم الرياض أن الاستقرار السياسي اللبناني يعتمد أولا على ما يحدث على الأرض.

وما دامت القرى معرضة للخطر، فلا يمكن لأي هدنة أن تستقر بشكل دائم في البلد. وحتى عودة المشردين داخليا، ستستمر الأزمة الاجتماعية. وطالما استمر التدمير، ستحتفظ القوات المعادية للتفاوض بحجة قوية. وبالتالي، لا يمكن فصل التقارب بين الرؤساء عن العودة إلى الهدوء في الجنوب.

والأولوية السعودية هي أيضا تعزيز الدولة. دعم استقرار لبنان يتطلب دعم مؤسساته ويشمل ذلك الرئاسة والحكومة والبرلمان والجيش والإدارات المسؤولة عن المعونة والتعمير. ولن تكون للهدنة قيمة إلا إذا تمكنت الدولة من تحويلها إلى وجود فعال في القرى.

Berri in the centre of the junction between Riyadh and the South

نبيه بيري يحتل موقعاً رئيسياً في التسلسل. وهو رئيس البرلمان. He is also one of the main interlocutors on issues related to the South, internal balances and the political line against Israel. إتّصال (فيصل بن فارهان) به يهدف إلى توطيد هذا الأمر. والهدف هو ربط الدعم السعودي بوقف الهجمات واحترام الإطار اللبناني.

وأكدت بيري من جديد التزام لبنان بكيف ورفض أي تهديد ضد المملكة العربية السعودية. وهذه الصياغة إقليمية النطاق. وتشير إلى أن لبنان لا يريد أن يصبح منطقة تهديد للمملكة. وتشير أيضا إلى أن العلاقات مع الرياض لا تزال تشكل عنصرا من عناصر الاستقرار اللبناني.

وهذا الخط يمكن أن يساعد على الحد من التوتر. ويمكنها أيضا أن تمكن بيري من الدفاع عن موقف حذر: قبول التغطية الدبلوماسية دون المساس بالحقوق اللبنانية. ولا يزال وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، والسيادة، النقاط الصعبة.

Nawaf Salam under indirect political protection

حكومة نواف سلام مكشوفة ويجب عليها أن تدير التوقعات المتضاربة للشركاء الدوليين والقوات السياسية المحلية والسكان المتضررين من الحرب. ويجب أن يتحدث عن السيادة والقانون الدولي ودور الجيش وإعادة الإعمار. ويجب أيضا أن تمنع مسألة الأسلحة من أن تصبح أزمة داخلية فورية.

وتوفر الوساطة السعودية شكلا من أشكال الحماية السياسية غير المباشرة. وهي لا تحل الخلافات. وتشير إلى أن استقرار الحكومة ضروري. وفي مرحلة لا تزال فيها واشنطن تتسارع وتضاريسها غير مستقرة، يحتاج لبنان إلى تنفيذي قادر على متابعة القضايا. ومن شأن أزمة حكومية أن تعطي صورة لبلد غير قادر على تقديم مطالبه.

غير أن نواف سلام يجب أن يحول هذا الهامش إلى عمل. ويجب عليها تنسيق الجهود الدولية، وتوثيق الانتهاكات، وتنظيم المساعدة للمشردين داخليا، والحفاظ على التماسك الوزاري. ولا يمكن أن يكون الاستقرار مجرد طلب خارجي. ويجب أن تصبح ممارسة حكومية.

جوزيف أوون يواجه سلسلة حاسمة

جوزيف أوون في وسط المرحلة التالية وإذا أكدت واشنطن إرادة عقد اجتماع مع بنجامين نتنياهو، سيتعين على الرئيس اللبناني أن يقرر كيفية الرد. وسيتعين عليها أن تفعل ذلك مع مراعاة الرياض، وبيري، وسلم، والجيش، والمشردين، والقوات السياسية التي ترفض أي تطبيع.

ويمكن للوساطة السعودية أن تساعد على توطيد الولاية. وقد يتيح القول إن النهج الممكن في واشنطن ليس مبادرة شخصية، بل هو موقف وطني. كما يمكن أن يحدد الحدود: لا مناقشة مستمرة للهجمات، ولا مؤتمر قمة بدون ضمانات، ولا صيغة تتعدى على تايف.

لذلك يجب على الرئيس اللبناني أن يستخدم الدعم السعودي لتعزيز موقف الدولة الأمر لا يتعلق بإضافة راعي خارجي والهدف هو بناء خط داخلي قوي بما يكفي لمواجهة الضغوط الخارجية.

خطر قراءته المتباينة للهدنة

الممثلين لا يقرأون الهدنة بنفس الطريقة (واشنطن) يرى نافذة لإتفاق ويمكن لإسرائيل أن تعتبر ذلك فترة لضمان الأمن. ويعتبره لبنان أولا اختبارا لانسحاب المدنيين وحمايتهم. وترى المملكة العربية السعودية أن هذا وقت يحول دون انهيار الإطار السياسي اللبناني.

وهذا الاختلاف يجعل الوساطة السعودية مفيدة. وتشير إلى أن الهدنة لا يمكن أن تكون مجرد تقويم أمريكي. ويجب أن يصبح أساسا لتحقيق الاستقرار الداخلي. وهذا يعني وجود لغة مشتركة بين الرؤساء الثلاثة. ويتطلب ذلك أيضا التزامات يمكن التحقق منها من إسرائيل.

وإذا ظلت الهدنة غير واضحة، فإن كل مخيم سيستخدمها لصالحه. الولايات المتحدة ستتحدث عن التقدم إسرائيل ستتحدث عن الأمن المعارضون اللبنانيون سيتحدثون عن الامتيازات النازحين سيتحدثون عن التخلي ويحاول الرياض بالتحديد تجنب هذا السيناريو، مما يدفع المؤسسات إلى توضيح موقفها.

شروط المصالحة الدائمة

The rapprochement of the three Presidencies cannot be based solely on a visit. يجب أن ينتج طريقة. This should include a formal meeting between Joseph Aoun, Nabih Berri and Nawaf Salam. وينبغي لها أن تضع وثيقة مبادئ. وينبغي أن تحدد ولاية أي وفد لبناني. وينبغي لها أن تحدد المطالب الميدانية والخطوط الحمراء السياسية.

وينبغي أن تتضمن الوثيقة الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية، وانسحاب المناطق المحتلة، ورفض إنشاء منطقة عازلة مفروضة، وعودة المشردين، ونشر الجيش اللبناني، وحماية المدنيين، وإعادة بناء القرى المدمرة. كما ينبغي أن ينص على التنسيق الدائم بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

وبإمكان الرياض تيسير هذا الإطار. ولكن الأمر يعود إلى المسؤولين اللبنانيين لإضفاء الطابع الرسمي عليه. ولا يمكن للوساطة الخارجية أن تحل محل قرار وطني. يمكنها أن تساعد في جعله ممكناً.

محاولة للاستقرار قبل أصعب مرحلة

إن النهج السعودي يتم قبل أكثر المراحل حساسية. ويمكن أن تؤدي الأسابيع الثلاثة للهدنة إلى اجتماع في واشنطن، أو مرحلة جديدة من المفاوضات أو طريق مسدود. وفي جميع الحالات الثلاث، سيحتاج لبنان إلى واجهة مؤسسية قوية. وسيفقد الانقسام بين الرئاسات وزنه بناء على أي طلب لبناني.

ولذلك يحاول الرياض منع الإصلاح بدلا من إصلاحه. وتدرك المملكة أن لبنان يدخل منطقة سياسية غير مستقرة. He also knows that regional war, American pressure and internal tensions can join. وترمي تحركاتها إلى الحيلولة دون أن تصبح خطوط الكسور هذه أزمة مفتوحة.

وسيتوقف نجاح هذا النهج على ترجمته الملموسة. وإذا وافق الرؤساء الثلاثة على ولاية واضحة، فإن الوساطة السعودية ستعزز الدولة. If they remain in parallel positions, the visit will only have been a signal. In such a short sequence, the signals are no longer sufficient. ويحتاج لبنان إلى موقف خطي تولته جميع مؤسساته وحملته.