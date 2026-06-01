يعد لبنان نداء عاجلا من أجل المشردين داخليا

وتحاول الحكومة اللبنانية استعادة السيطرة على حالتين من حالات الطوارئ تتقدمان في الوقت نفسه، هما: التصعيد العسكري وأزمة المشردين في لبنان. وقد ناقشت لجنة وزارية يوم الاثنين في سيرايل الكبرى برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، احتياجات السكن والإغاثة، في سياق يتسم بتدهور الجبهة الجنوبية وتزايد الضغط على مراكز الاستقبال. وفي نهاية الاجتماع، أعلن وزير الإعلام، بول موركوس، نشر تقرير شامل يوم الثلاثاء في ثلاثة أشهر من الاستجابة العامة لاحتياجات المأوى والسفر.

وأشار الوزير نفسه أيضا إلى توجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي يوم الجمعة. والغرض من هذه الدعوة الجديدة، التي تقدم كتكملة للنداء العاجل الأول، هو تغطية الاحتياجات المتزايدة، بينما تتناقص الموارد المتاحة. إن تركيبة الحكومة تعكس القلق من أن لبنان لم يعد يستطيع استيعاب التكلفة البشرية والسوقية للحرب التي تشردت أكثر من مليون شخص وأضعفت جميع خدماته العامة.

سيريل في مركز الاستجابة الإنسانية

ولم يكن الاجتماع الوزاري اجتماعا عاديا. وقد عقد في وقت كان لبنان يسعى فيه إلى إعادة بناء وقف فعلي لإطلاق النار بعد عدة أيام من التصعيد في الجنوب. وافتتح نواف سلام المناقشات بعرض عن بدء المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن. وقدم أيضاً جهوداً مع البلدان الصديقة والبلدان الشقيقة لمحاولة توطيد وقف القتال. الرسالة مزدوجة: the government is working on the humanitarian ground, but it knows that the response to the displaced depends first on military evolution.

إن اختيار شركة غراند سيرايل كمركز توجيه يؤكد الرغبة في إعطاء شكل مؤسسي لإدارة الأزمات. ومنذ بداية هجوم آذار/مارس، كثيرا ما استجابت الوزارات والبلديات ووكالات الإغاثة والمنظمات الدولية لحالات الطوارئ. إن انتشار أوامر الإجلاء، وتشبع المدارس تحول إلى ملاجئ، والضغط على المستشفيات يتطلب الآن رؤية موحدة. ولذلك يجب استخدام التقرير المقرر تقديمه يوم الثلاثاء لقياس ما تم إنجازه، ولكن أيضا ما لا يزال مفقودا.

نقل إلى لبنان: أماكن إقامة طارئة

تصريح (بول موركوس) يصر على الأشهر الثلاثة الماضية. وتتطابق هذه الفترة مع التسلسل الذي فتحه استئناف الحرب في 2 آذار/مارس. Since then, the country has seen the expansion of areas of displacement: أولاً قرى الحدود، ثم المحليات القريبة من الليطاني، ثم المناطق أبعد شمالاً، حتى الزهراني. وقد اضطرت الأسر التي وجدت ملجأ في المدن المتوسطة أحيانا إلى المغادرة للمرة الثانية. ويؤدي هذا التنقل القسري إلى تعقيد التعدادات وتقديم المساعدة وتعليم الأطفال.

ومن ثم سيتعين على التقرير أن يجيب على سؤال بسيط: أين هم المشردون، وما هم بحاجة إليه، وما هي القدرات التي لا تزال قائمة؟ ولا تقتصر الاحتياجات على فراشات أو بطانيات أو وجبات. وهي تتعلق أيضا بالمياه، والنظافة، والأدوية، والوقود، والرعاية النفسية، والحصول على التعليم، وحماية الضعفاء. وتحتاج النساء الحوامل والمسنين والمرضى المزمنين والأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى أجهزة محددة. وهذه الترتيبات مكلفة وتتطلب تنسيقا مستداما.

والإقامة هي أكثر حالات الطوارئ ظهورا. In several regions, public schools, municipal buildings, sports centres, religious premises and private housing accommodate families from the South. وهذه الحلول تحول دون حدوث أزمة شوارع واسعة النطاق، ولكنها لا تُصمم لتدوم. وينبغي للطلاب عادة إعادة فتح الفصول الدراسية. المباني الجماعية تفتقر إلى الخصوصية. لقد تم الإعتماد عليها بسرعة. والأسر التي تستقبل أقاربها تُثقل الأسر التي تعاني بالفعل من فقر بسبب الأزمة الاقتصادية.

ولذلك تواجه الحكومة معضلة. ويجب أن تحافظ على قدرة الاستقبال، مع منع الملاجئ المؤقتة من شل الخدمات الأخرى. وتؤخر المدارس المستخدمة كملاجئ الدورات الدراسية. ويجب أن تمول البلديات المياه والنفايات والكهرباء بميزانيات محدودة. وتتلقى المستشفيات المصابين وتواصل معالجة حالات الطوارئ العادية. في هذا السياق، نداء الجمعة هو أكبر قدر من التمويل لتجنب استنفاد الهياكل المحلية.

نداء جديد بعد التعبئة الأولى

وقد وضع النداء العاجل الأول بالفعل إطارا لعدة أشهر. وهي تشمل المعونة الحيوية، والمياه، والصحة، والحماية، والتعليم، والمأوى، والسلع الأساسية. ولكن التفاقم العسكري غير حجم الاستجابة. وتجاوزت الاحتياجات الأولية اتساع نطاق التشرد ومدة الأزمة. ولذلك ينبغي ألا يُقرأ الطعن الجديد على أنه مجرد شكل إداري. وأشار إلى أن المساعدة المقدمة لم تعد كافية وأن الوعود يجب أن تتحول إلى تمويل حقيقي.

وقد حدد النداء الأول الذي صدر في آذار/مارس هدفا قدره 308.3 مليون دولار لتقديم المساعدة والحماية الحيويتين إلى مليون شخص لمدة ثلاثة أشهر. وفي هذا الإطار، أشارت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنها تحتاج إلى 61 مليون دولار للوصول إلى 000 600 شخص من ذوي الاحتياجات الأساسية والمأوى والحماية والمساعدة النقدية. وتعطي هذه المبالغ ترتيباً كبيراً، ولكنها لا تحكم مسبقاً على النداء الجديد المعلن ليوم الجمعة. The Government has not yet reported its envelope or the breakdown by sector.

وهذا التوضيح مهم، حيث تطورت الاحتياجات منذ آذار/مارس. واستمر السفر، واستنفدت الأسر اقتصاداتها وتأثرت قطاعات جديدة. وتستخدم المراكز الجماعية المزيد من الوقود والمياه والمرافق الصحية. وتتحمل المنازل المضيفة تكاليف إضافية. وعلى المنظمات غير الحكومية أن تجدد مخزونات البطانيات والفراشات ومجموعات المواد الصحية والأدوية. ولذلك يجب أن يشمل النداء التالي مدة الأزمة، وليس فقط عدد المشردين.

إن البعد الدولي حاسم. ويخرج لبنان من عدة سنوات من الانهيار المالي. وتعمل إداراتها بموارد مخفضة. ولا تتوفر للبلديات الموارد اللازمة لدعم عشرات الآلاف من الأسر على مر الزمن. ويجب أيضا على المنظمات الإنسانية أن تختار بين عدة حالات طوارئ إقليمية. وبإطلاق نداء يوم الجمعة، تريد الحكومة أن تعيد الأزمة اللبنانية إلى جدول أعمال الجهات المانحة، في حين أن الاهتمام العالمي ينتشر عبر عدة جبهات.

رداً تود بيروت أن تجعله قابلاً للقراءة

وهذا النهج ذو أهمية سياسية أيضا. نواف سلام يريد أن يُظهر أن الولاية ليست راضية عن التفجيرات وهي تسعى إلى تنظيم الاحتياجات وتشفيرها وعرضها. تقرير الثلاثاء يجب أن يوفر قاعدة تقنية دعوة الجمعة يجب أن تترجم هذه القاعدة إلى تطبيق دولي وهذا التسلسل يعطي الحكومة صوتا منظما في وقت يجب أن تقنع فيه الشركاء الأجانب بأن المعونة ستستخدم بطريقة شفافة وموجهة.

وأصبحت الشفافية مسألة مركزية. ويرغب المانحون في معرفة عدد الأشخاص المسجلين، أي القطاعات ذات الأولوية، أي الوزارات المسؤولة، والمنظمات التي تنفذ البرامج. The internally displaced want to know where to go, what rights they have and how long they can stay in the reception centres. The municipalities ask for compensation. المدارس تريد أن تعرف جدولها. ومن ثم ينبغي أن يكون التقرير المتوقع أكثر من ميزانية: وسيكون بمثابة أداة تنسيق.

واشنطن في خلفية الأزمة

وتناول الاجتماع الوزاري أيضا المفاوضات العسكرية في واشنطن. ولا ينبغي فصل هذا البعد عن المسألة الإنسانية. The aid can relieve the displaced, but it does not replace a ceasefire. وإذا استمر القتال، فإن كل منطقة جديدة يتم إجلاؤها ستزيد الاحتياجات إلى ما يتجاوز الاحتياجات المحددة بالفعل. وإذا وقعت الضربات بالقرب من بيروت أو صيدا، فإن القدرة الحالية على الاستقبال يمكن تجاوزها بسرعة. والدبلوماسية والإنسانية ترتبطان الآن بنفس الحالة الطارئة.

ووصف رئيس الوزراء الاتصالات مع البلدان الصديقة والأخوة بأنها جهود مكثفة لاستعادة وقف إطلاق النار. ويظهر هذا التعبير أن الحكومة لا ترى الهدنة كما اكتسبت. يجب إعادة بنائها وتهدف المناقشات في واشنطن، المفتوحة على المستوى العسكري، إلى إيجاد إطار أمني. ولكن الحالة لا تزال هشة. وتتهم إسرائيل حزب الله بانتهاك وقف القتال. ويشجب حزب الله وحلفائه استمرار الهجمات الإسرائيلية ودفع الجيش الإسرائيلي نحو الجنوب.

وقدم وزير الدفاع ميشيل مينسا التطورات العسكرية خلال الاجتماع. ويؤكد وجودها أهمية الصلة بين الأمن والتشرد. A land advance, a highway bombardment or a threat to an urban area can change the needs map within hours. ويجب على مراكز الاستقبال بعد ذلك توقع وصول جديد. الإنقاذ يجب أن يضمن الطرق. المستشفيات يجب أن تجهز الأسرّة. وتعتمد إدارة الشؤون الإنسانية على القراءة العسكرية.

الأولويات خارج مراكز الاستقبال

القيد الآخر هو الوقت تعلن الحكومة تقريراً يوم الثلاثاء ويوم الجمعة هذا التقويم القصير يبدو ملحاً لكنه لا يترك مجالاً للارتجال ويلزم توحيد الأرقام، ومواءمة الوزارات، والشركاء الإنسانيين المرتبطين بها، وتحديد أولويات الطلبات المالية. ويمكن لنداء دولي ضعيف الإعداد أن يخفف من الأولويات. وعلى النقيض من ذلك، يمكن لنداء محدد أن يعجل الالتزامات ويوجه الأموال إلى أشد الاحتياجات إلحاحا.

وينبغي أن تركز الأولويات على المأوى والسلع الأساسية والمياه والصحة والتعليم في حالات الطوارئ. وتحتاج الأسر المشردة إلى أماكن آمنة، ولكنها تحتاج أيضا إلى دخل أو دعم نقدي لتجنب الاعتماد الكامل على المراكز الجماعية. ويجب أن يظل الأطفال في المدارس أو يستفيدون من البرامج المؤقتة. وينبغي علاج المرضى المزمنين. ويجب حماية النساء والقصر من مخاطر الاستغلال والعنف وانعدام الأمن الشديد. هذه تحتاج إلى زيادة مع طول الرحلة.

وسيتعين على الحكومة أيضا إدارة مسألة المجتمعات المضيفة. Many displaced families live with relatives or rent apartments. This form of reception remains less visible than collective centres, but it weights heavily on households. الإيجار يرتفع، فواتير تذهب، الوظائف تهبط. ومن شأن الاستجابة التي تركز فقط على الملاجئ الرسمية أن تترك جانبا هاما من الأزمة خلفها. ولذلك، ينبغي أن يغطي التقرير الذي أعلن يوم الثلاثاء الأشخاص المشردين داخليا المسجلين في المراكز، بل يشمل أيضا الأشخاص المتناثرين في النسيج الحضري والريفي.

التصاعد العسكري يثقل على الاحتياجات

فالسياق العسكري يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة. وشهدت الأيام القليلة الماضية تكثيفا في جنوب لبنان، مع ضربات حول صور والنبطية ودير الزهراني ومواقع أخرى. The Israeli army’s capture of the Beaufort Cass also reinforced the fear of a lasting installation of Israeli positions between the Litani and the Zahrani. وهذا الاتجاه يدفع عائلات جديدة إلى الشمال. وهو يعقِّد عودة أولئك الذين كانوا يأملون في العودة بسرعة إلى قراهم.

ويضيف التقييم البشري إلى الضرورة الملحة. وقد أبلغ آخر مجموع موحد نشر في مساء الأحد عن 412 3 حالة وفاة و 269 10 إصابة منذ 2 آذار/مارس. وأُعلن عن استعراضات جزئية جديدة يوم الاثنين بعد إضرابات في الجنوب. وهذه الأرقام ليست مجرد بيانات صحية. وهي تفسر الخوف والنزوح وتشبع الخدمات. ويؤدي كل إضراب إلى إصابة الأشخاص، وكذلك إلى مغادرة الأسر، والأطفال الذين يغادرون المدارس والكوميونات الذين يتعين عليهم تنظيم استقبالات جديدة.

مكالمة الجمعة يجب أن تقنع الشركاء العاديين. وسيُطلب من البلدان العربية والدول الأوروبية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الكبيرة. ولكن المعونة ستتوقف أيضا على مصداقية الرد اللبناني. The government will have to show that distribution channels are being followed, duplication is being reduced and the most vulnerable are being prioritized. وفي أزمة طويلة، تصبح الثقة موردا مهما كصناديق.

موعدان نهائيان للدولة اللبنانية

ومن ثم فإن اجتماع السيريل يضع الدولة أمام التزام مزدوج. ويجب أن تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار. At the same time, it must organize the daily survival of the displaced in Lebanon. ولا تسير هاتان المهمتان بنفس الوتيرة. ويمكن أن تستمر المناقشات العسكرية. ولا يمكن أن تنتظر الاحتياجات الإنسانية. العائلات تحتاج إلى الماء والطب والمأوى والأمن الآن.

وسيكون نشر التقرير يوم الثلاثاء أول اختبار. وستقول إن كان لدى الحكومة مسح واضح للأزمة وقراءة دقيقة للثغرات. مكالمة الجمعة ستكون الثانية وسيبيّن ما إذا كان الشركاء الدوليون يلبون الاحتياجات أو ما إذا كان على لبنان أن يواصل إدارة أزمة ضخمة بموارد مخفضة. بين مفاوضات واشنطن والتطورات العسكرية ومراكز الإستقبال تحت الضغط أصبحت مسألة المشردين داخلياً أحد المؤشرات الرئيسية لقدرة الدولة على الحفاظ عليها.