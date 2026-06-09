يقترح بن غفير إلقاء القبض على النساء والشباب من الأسر ذات الصلة بحزب الله

إحياء البيان الصحفي الإسرائيلي للعقوبة الجماعية في الحرب ضد لبنان

فقد عبر إيتامار بن غفير عتبة جديدة في خطاب الحرب الإسرائيلي ضد لبنان. وحسب صحيفة » جروسالم بوست » ، اقترح وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، في اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني، إلقاء القبض على أفراد من أسر مقاتلي حزب الله أو مشغليه، بمن فيهم النساء والشباب، ثم إرسالهم إلى السجون الإسرائيلية المخصصة للمحتجزين الأمنيين.

فالإعلان، إذا تأكد بكامله، لم يعد مجرد مزاد سياسي. وهو يثير سؤالاً قانونياً مركزياً: هل يمكن للدولة أن تعتقل المدنيين، لا على الأفعال التي ارتكبوها شخصياً، بل على ممارسة الضغط على منظمة مسلحة؟ وفي القانون الإنساني الدولي، من الواضح أن الإجابة لا.

اقتراح بشأن البيئة الأسرية

ووفقاً لليوم الإسرائيلي، ركزت المناقشة على الجبهة اللبنانية وإمكانية التوسع في العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، ورد أن بن غفير دعا المسؤولين الإسرائيليين إلى « التفكير بشكل مختلف » في مواجهة حزب الله. كان سيذكر الاستيلاء على الأراضي، والقضاء على المقاتلين، ولكن أيضًا اعتقال « نسائهم وشبابهم »، من أجل إرسالهم إلى « سجون الإرهابيين ».

والصياغة مهمة. وهذا ليس، في الأدلة المتاحة في هذه المرحلة، نداء لوقف النساء والأطفال اللبنانيين بشكل عشوائي. ويستهدف الاقتراح أسر أفراد حزب الله. لكن هذا الظل لا يحل المشكلة إنها تحركه فقط فإلقاء القبض على زوجة، يكون الابن، الابنة، أحد الأقارب، بسبب ارتباط الأسرة بشخص يشتبه في انتمائه إلى منظمة مسلحة، بمثابة جعل الأسرة أداة للضغط.

وهذا هو بالضبط ما يسعى قانون الحرب إلى منعه.

التحول نحو العقاب الجماعي

وفي أي حرب، يشكل التمييز بين المقاتلين والمدنيين أحد المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. ولا يمكن معاقبة أي مدني على جريمة لم يرتكبها شخصيا. كما لا يمكن استخدامها كوسيلة للضغط على طرف ثالث.

ولذلك فإن الاقتراح المنسوب إلى بن غفير هو جزء من منطق العقاب الجماعي. وهو يرقى إلى اعتبار أن البيئة الأسرية لأحد عناصر حزب الله تصبح هدفاً مشروعاً، ليس بسبب فعل مباشر، ولكن بسبب علاقة. وهو منطق خطير، لأنه يدمر الحدود بين المسؤولية الفردية والانتماء الأسري.

هذه ليست تفاصيل تقنية إنه قلب المشكلة عندما تقترح السلطة السياسية إلقاء القبض على مدنيين لـ « محاربة » أحبائهم لم يعد يتحدث عن الأمن يتحدث عن الإكراه على أشخاص أبرياء مزعومين ليؤثر على خصم.

طريقة تتنافى مع الاتفاقيات الدولية

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة العقاب الجماعي والترهيب وأخذ الرهائن. هذه المبادئ ليست زخرفة وأُنشئت خصيصاً لمنع جيش أو حكومة من تحويل السكان المدنيين إلى عملة صرف.

وفي الحالة التي ذكرتها صحيفة » جروسالم بوست » ، فإن النية المعلنة واضحة: الوصول إلى أفراد حزب الله عن طريق إلقاء القبض على أقاربهم. وفي حالة تنفيذ مثل هذا التدبير، يمكن وصفه بأنه احتجاز تعسفي أو عقاب جماعي أو حتى أخذ رهائن، تبعا للظروف المحددة، ووضع الأشخاص المعتقلين والهدف المنشود.

ومن ثم، فإن الجاذبية أقل بسبب الوحشية اللفظية التي يتعرض لها بن غفير من المنطق السياسي الذي يكشف عنه. ولا يتعلق الأمر فقط بضرب مواقع عسكرية، أو استهداف المقاتلين أو إجراء عمليات ضد الهياكل الأساسية. والهدف هو توسيع نطاق الضغط ليشمل مجال الأسرة.

لبنان يواجه مبدأ التخويف

وبالنسبة للبنان، يجري هذا البيان في سياق مرهق بالفعل. ولا تزال الهجمات الإسرائيلية مستمرة، وتزداد أوامر الإجلاء، ويواجه السكان المدنيون في جنوب لبنان تهديداً مستمراً بتوسيع نطاق النزاع. في هذا المناخ، تضيف فكرة اعتقال أقارب عناصر حزب الله المزعومين بعدًا إضافيًا: حرب نفسية ضد العائلات.

الرسالة المرسلة واضحة. ولم تعد مجرد مسألة محاربة منظمة مسلحة. والهدف هو توضيح أن البيئة الأسرية يمكن أن تدفع أيضا ثمن المواجهة. ومن شأن هذا المبدأ، إذا افترض رسميا، أن يشكل تهديدا مباشرا للمدنيين اللبنانيين الذين لن يكون لهم سوى الفشل، أن يكونوا آباء أو أزواج أو أطفال شخص يتصل بهزبولا.

وهذا النوع من الارتباك هو الذي يحول الحرب إلى نظام للتخويف الجماعي.

بيان يحرج إسرائيل أيضا

بن غفير ليس وزيراً هامشياً. وهو يرأس وزارة الأمن القومي الإسرائيلية ولديه نفوذ سياسي حقيقي في الائتلاف الحاكم. ولذلك لا يمكن معالجة بياناته على أنها مجرد استفزازات تليفزيونية. يعبرون عن خط سياسي، أو على الأقل ضغط أيديولوجي يمارس داخل السلطة الإسرائيلية.

وليس هناك ما يشير في هذه المرحلة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت هذا الاقتراح بوصفه سياسة رسمية. وهذا تمييز أساسي. ولكن حقيقة أنه يمكن صياغتها في إطار مجلس للشؤون السياسية والأمنية تبين درجة التطرف في النقاش الإسرائيلي الداخلي بشأن لبنان.

وهو يبين أيضا خطر حدوث تصعيد يجعل كل عتبة جديدة أكثر قبولا.

اختبار حلفاء إسرائيل

هذه القضية تضع شركاء إسرائيل الغربيين في تناقض ولا يمكن أن تتجاهل العواصم نفسها التي تتذرع بانتظام بالقانون الإنساني الدولي في غزة أو أوكرانيا أو في أماكن أخرى اقتراحاً بإلقاء القبض على المدنيين لضغوط جماعة مسلحة.

وإذا كان القانون الدولي منطقيا، فإنه يجب أن ينطبق أيضا عندما يكون المدنيون المعنيون لبنانيين. لا يمكن التذرع بها وفقًا للجغرافيا أو تحالف اللحظة أو هوية الضحايا.

الصمت في هذا النوع من الحالة ليس محايدا أبدا. ويُفهم على أنه إذن.

خط أحمر سياسي وقانوني

وفي هذه المرحلة، يجب صياغة المعلومات بدقة. ولم يدعو بن غفير، وفقا للأدلة المتاحة، إلى إلقاء القبض على جميع النساء والأطفال اللبنانيين. وبحسب ما ورد عرض اعتقال النساء والشباب الذين ينتمون إلى البيئة الأسرية لعناصر حزب الله. ولكن هذا التوضيح لا يجعل الاقتراح أقل جدية. وعلى النقيض من ذلك، تؤكد أن ذلك سيكون تدبيرا يستهدف الناس وفقا لعلاقتهم الأسرية، وليس مسؤوليتهم الفردية.

هذا هو الخط الأحمر.

وفي حرب شهدتها بالفعل الإضرابات والتشريد القسري والتدمير وانهيار أي منظور دبلوماسي حقيقي، يضيف هذا البيان عنصرا إضافيا إلى التصعيد: إغراء تحويل الأسر إلى رهائن سياسيين.

ومن واجب لبنان أن يوثق هذه البيانات وأن يعرضها على المحافل الدولية وأن يطلب توضيحا رسميا. لأنه إذا كان من المقرر تطبيق مثل هذا المبدأ، فإنه لن يكون مجرد تهديد لحزب الله. وسيكون ذلك تهديدا لمبدأ حماية المدنيين ذاته.