يكرر سموثر تهديداته ضد بيروت ولبنان

ووضع وزير المالية الإسرائيلي بيزل سموثر بيروت مرة أخرى في مركز التهديد العسكري الإسرائيلي. وبدعوة إلى تدمير عشرة مباني في العاصمة اللبنانية لكل طائرة بدون طيار متفجرة أطلقها حزب الله، عبر الزعيم الأيمن البعيد عتبة شفوية تتجاوز الخطاب الرادع. وأُبديت ملاحظاته حيث أعلن بنيامين نتنياهو تكثيف الإضرابات ضد لبنان، وزاد الجيش الإسرائيلي من القصف بالقنابل في الجنوب والبقاع، ويبدو أن الهدنة التي طال أمدها في إطار الوساطة الأمريكية أكثر هشاشة كل يوم. الخطر المباشر ليس مجرد عسكري وهي تتعلق بالسكان المدنيين، وشرعية الإضرابات المقررة، وإمكانية حدوث تصعيد إقليمي حول بلد يعاني بالفعل من أثر بشري ثقيل.

يفترض (سموتريك) تهديد رقمي على (بيروت)

كلمات (بيزل سموثر) تُحسب وحشية. The Israeli Minister of Finance, also Minister within the Ministry of Defence for West Bank-related issues, said the Hebrew state should not respond to Hezbollah drones by defence alone. ووفقا له، ينبغي أن يكون الجواب هو إسقاط عشرة مباني في بيروت لكل طائرة متفجرة بلا طيار. وأبلغت وسائط الإعلام الإسرائيلية والدولية عن هذه الصيغة في سياق التوترات المتزايدة داخل مجلس الأمن الإسرائيلي.

إنها ليست عبارة معزولة. According to the Israeli press, Smotrich defended the same logical in a tense exchange with Benyamin Netanyahu around Hezbollah drones. وكان رئيس الوزراء ليسأله عن عواقب هذه القاعدة، فسأله ما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تدمر عشرة مباني في كل طائرة بدون طيار تطلق من أي جبهة. Smotrich reportedly replied in the affirmative. وهذه التسلسلة تتيح مجالا أوسع نطاقا للتهديد: وهي ليست مجرد مسألة استهداف حزب الله، بل مسألة إنشاء قاعدة جماهيرية، تعلن علناً عن أعمال انتقامية ضد الأماكن الحضرية.

In his most relayed statements, the minister goes further than a targeted response. تعليقات (سموثر) تشير إلى فكرة الانتقال إلى (تايري) و(سعيدا) و(بقاع البقاع) إذا لم تعد (بيروت) كافية لتقديم أهداف هذه السياسة العقابية. وتُعمم هذه الممرات في مقتطفات على الشبكات وعلى وسائط الإعلام الإقليمية. وينبغي قراءتها بحذر حتى تتاح نسخة رسمية كاملة. لكنها تناسب خط موثق بالفعل: وتدافع Smotrich عن تصعيد غير متناسب ومطالب به، يُعتقد أنه وسيلة لتغيير قواعد النزاع.

سعر غير متناسب

والكلمة الهامة، في بيانها المؤكد، هي كلمة سعر غير متناسب. الوزير لا يطلب الرد فقط. ويفترض أن الثمن المفروض على العدو يجب أن يكون أعلى وظاهرا وثابتا. In military language, deterrence aims to prevent the adversary from acting. In legal language, striking urban buildings according to an automatic ratio, without any proven link to a specific military target, immediately raises the issue of collective punishment and the protection of civilians. وهذا يجعل التسلسل خطيرا جدا بالنسبة للبنان.

بيروت ليست قاعدة عسكرية. It is a dense capital, divided by districts, roads, hospitals, schools, shops, administrations and residential areas. وتعود الضواحي الجنوبية إلى وجود سياسي وأمني في حزب الله، ولكنها أيضا موطن لمئات الآلاف من المدنيين. ويقضي تحويل طائرة بدون طيار إلى حصة من المباني المدمرة على التمييز بين الهياكل الأساسية العسكرية، أو مبنى سكني، أو مكتب، أو محطة غاز، أو مركز طبي أو مرفق خدمات. ومن شأن هذا المنطق أن يضع المدنيين في صميم الاستجابة مباشرة.

This threat comes after several days of Israeli intensification in Lebanon. The Israeli army claims to have hit dozens of Hezbollah targets in the South, the Bekaa and the Tyre area. وصدرت إشعارات بالإجلاء في عدة مواقع. وغادرت الأسر أحياء في الضواحي الجنوبية في بيروت خوفا من المزيد من القصف. The Lebanese Ministry of Health announced a total of 34 deaths and 62 injuries in 24 hours, bringing the total to 3,185 deaths and 9,633 injuries since 2 March. وتبين هذه الزيادة أن الهدنة لم تنهي الحرب التي عانى منها السكان.

طائرات هيزبولا بدون طيار كدافع سياسي

التسلسل تم إطلاقه على الجانب الإسرائيلي بسبب تهديد طائرات حزب الله المتفجرة وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وفاة جندي يبلغ من العمر 19 عاما في جنوب لبنان قُتل على يد طائرة بدون طيار متفجرة تُعزى إلى حركة الشيعة. وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة. وبالنسبة لإسرائيل، تبين هذه الهجمات أن حزب الله يحتفظ بقدرات هجومية على الرغم من الضربات والعمليات الأرضية والضغوط الدبلوماسية. وبالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فإنها تمثل أيضا مشكلة سياسية داخلية، حيث أن الشماليين وأسر الجنود يطلبون إجابات واضحة.

(سموثر) يحاول احتلال هذا المكان السياسي إنه لا يتحدث فقط كوزير مالي ويتكلم بصفته زعيم حركة دينية قومية تدعو إلى اتخاذ قرارات أشد صرامة ضد لبنان وغزة والضفة الغربية منذ أشهر. وقد دعا بالفعل إلى توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية نحو الليطاني والحفاظ على منطق التوسع الأمني. إن تعليقاته على بيروت جزء من هذه الرؤية. ولا يُعرض على لبنان بوصفه إقليما مجاورا تبدأ منه الهجمات. ويصبح حيزا يمكن من خلاله إيجاد بعض المدن لتحويل التوازن الإقليمي بطريقة مستدامة.

وينضم هذا الخطاب إلى خطاب إيتامار بن غفير، وزير الأمن الوطني، الذي يدعو إلى استئناف الحرب في لبنان بصورة أكثر كثافة. ودعا بن غفير نتنياهو إلى وقف تطبيع هجمات الطائرات بدون طيار وإعلان العودة إلى حرب أوسع نطاقا. وأشار مسؤولون إسرائيليون آخرون إلى ضرورة التصدي للهياكل الأساسية أو المناطق الحضرية أو نقاط العبور. إن الأثر التراكمي لهذه البيانات خطير. وهو ينص في المناقشة العامة الإسرائيلية على فكرة أن رأس المال الأجنبي يمكن أن يصبح أقل ضغط يتناسب مع عدد الطائرات بدون طيار التي تطلقها منظمة مسلحة.

نتنياهو أيضا يشدد الخط ضد لبنان

ويتقدم بنيامين نتنياهو بخط مؤسسي أكبر، ولكنه لا يزال مهينا. The Prime Minister announced that the army should step up attacks against Hezbollah. وتحدث عن زيادة الضغط وعدم السماح لهجوم سلبي على إسرائيل. ولا يعكس هذا المنصب بالضرورة النسبة التي اقترحتها سموثر. غير أنها تضع استراتيجية للتقويم. وعندما يتعهد رئيس الحكومة بتسريع الإضرابات، ويطالب وزراؤه بحلق المباني في بيروت، تشكل الإشارة الواردة في لبنان تهديدا مباشرا للمناطق المدنية.

ويستند القانون الإنساني الدولي إلى بعض المبادئ البسيطة. ويجب على الأطراف المتحاربة أن تميز بين المقاتلين والمدنيين. ويجب أن تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية. ويجب عليهم تجنب الهجمات العشوائية. ويجب عليها أن تحترم التناسب بين الميزة العسكرية المتوقعة والأضرار المتوقعة للمدنيين. ولا تستوفي قاعدة التلقائية لتدمير المباني وفقا لعدد الطائرات بدون طيار هذه المعايير في حد ذاتها. وهو يجعل الضرر الحضري رسالة سياسية. وهو يجعل الهيكل المدني أداة للاتصال العسكري.

هذا هو السبب في أن صيغة Smotrich تثير الاتهام من تهديد جريمة الحرب، ومن بين بعض المسؤولين أو المراقبين، غير أن مصطلح الإبادة الجماعية له تعريف قانوني دقيق. وهو ينطوي على نية تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية في حد ذاتها، كليا أو جزئيا. ولذلك يجب أن تتناول المقالة الصحفية هذه المؤهلات بحذر. وما يمكن إثباته في هذه المرحلة هو أن الوزير يدعو علنا إلى سياسة تدمير حضري واسع وغير متناسب ضد لبنان. والمؤهلات الجنائية هي مسألة تخص الهيئات القضائية المختصة.

يجب على بيروت توثيق التهديد

وبالنسبة للبنان، من الملح توثيق هذه البيانات وتقديمها إلى المحافل الدولية. وقد تحيل بيروت المسألة إلى الأمم المتحدة وأمناء المظالم ومنظمات القانون الإنساني. The Government may also request that threats against the capital, Tyre, Saida or Bekaa be considered as risk signals to civilians. وللبيانات العامة التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون قيمة سياسية. كما يمكن أن تصبح عناصر تقديرية عند وقوع إضراب على المناطق السكنية.

والصعوبة اللبنانية معروفة. وتشجب الدولة التفجيرات وتطالب باحترام سيادتها، ولكنها لا تتحكم في السرعة العسكرية وحدها. ويواصل حزب الله إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ والنيران ضد القوات الإسرائيلية. وتحافظ إسرائيل على عملياتها في لبنان وتؤكد حرية عملها. وتسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على إطار تفاوضي مع دعم الأمن الإسرائيلي. وفي هذه المساحة المجزأة، يصبح السكان اللبنانيون الجزء الأقل حماية. It suffers strikes, displacements, destruction and uncertainty.

إن التهديد الذي تتعرض له بيروت أكثر أهمية لأنها جزء من حرب إقليمية موسعة. وتقول إيران إن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يشمل وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان. وترفض إسرائيل ربط حرية عملها بمفاوضات إقليمية يمكن أن تحمي حزب الله. وتحاول الولايات المتحدة مواصلة المناقشة مع طهران، بينما تدعم إسرائيل ضد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران. وفي هذا السياق، يمكن لضربة كبيرة على بيروت أن تتجاوز الإطار اللبناني الإسرائيلي. ويمكنها أن تدفع إيران إلى تشديد موقفها وإثارة ردود فعل أمريكية أو إسرائيلية جديدة.

كلمة تُعد عتبات الحرب

إذاً كلمات (سموتريتش) تأتي في وقت تزن فيه كل كلمة. A threat of urban destruction can be read in Lebanon as psychological preparation for new bombings. It can be used by Hezbollah to justify the continuation of its attacks. ويمكنها أن تضع الوسطاء الذين يحاولون توطيد الهدنة في صعوبة. It can also reinforce fear in neighbourhoods already marked by past bombings. واللغة السياسية ليست خارج الحرب. وهي تعد الآراء وتحدد العتبات المقبولة وتجعلها أحيانا غير مقبولة.

والإشارة إلى غزة في الخطاب الإسرائيلي تزيد من سوء هذا التصور. وقد سبق لزعماء سموتريش وغيرهم من الزعماء اليمينيين أن ذكروا حالة تدمير قطاع غزة كتحذير للجبهات الأخرى. وعندما يدعي الزعيم نفسه أن الشرق الأوسط يجري تحويله وأن لبنان يحمل بالفعل علامته، فإنه ليس مجرد صورة. It describes a force strategy that assumes destruction as a regional remodeling tool. وبالنسبة لللبنانيين، تصحح هذه القراءة ذكرى عام 2006، وقصف الضواحي الجنوبية، والجسور المدمرة، والتشريد الجماعي.

وينظر المجتمع اللبناني أولا إلى الخطر المباشر. The Beirut families want to know if a new wave of strikes is possible. شعبي (تاير) و(سايدا) يسمعان مدينتهما التي تُدعى كهدف محتمل في التقارير. The villages of La Békaa see drones and aircraft moving closer to their roads, dams, lands and urban centres. المستشفيات تستعد لتدفقات جديدة. وتعمل المدارس والمتاجر والبلديات تحت الضغط. فالاقتصاد المحلي المستنفد بالفعل يستوعب طبقة جديدة من الخوف.

حلفاء إسرائيل يواجهون مسؤوليتهم

وستكون الاستجابة الدولية حاسمة. إذا كانت كلمات (سموتريك) تسبب صمتاً غريباً، فبإمكانهم المساعدة في تحريك عتبة التصريح. إذا كان شركاء إسرائيل يتذكرون الحق في الدفاع دون أن يدينوا صراحة التهديد ضد المباني المدنية، فإن التمييز بين الرد والعقاب الجماعي قد يمحو أكثر. وتواجه الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، تناقضا. إنهم يدعمون أمن إسرائيل لكنهم أيضاً يقدمون أنفسهم كوسطاء للهدنة في لبنان. They cannot claim to settle the front while allowing a rhetoric of urban destruction to flourish.

ويمكن لإسرائيل أن ترد على أن حزب الله يضع أصوله في المناطق المدنية، ويستخدم الطائرات بدون طيار ضد الجنود ويهدد السكان الشماليين. وهذه الحجة موجودة ويجب أخذها في الحسبان. Hezbollah is carrying out attacks that also expose civilians to the response. لكن هذه الحجة لا تعطي بطاقة فارغة. The right to defend itself does not remove the obligation to choose military targets, limit damage to civilians and refuse indiscriminate reprisals. المشكلة في حكم (سموثر) هي بالتحديد أنها لا تبدأ مع هدف محدد. يبدأ بحساب الدمار.

سياسة إسرائيل في لبنان الآن يبدو أنها تكمن بين المنطقين. The first seeks defensive solutions against drones, with budgets, technologies, interceptions and protective devices. والثاني هو فرض خوف أكبر على الخصم بتدمير المدن أو الأحياء. (سموتريك) يعتبر الأول غير كاف ويدفع الثاني. ويحاول نتنياهو الحفاظ على مظهر قرار عسكري خاضع للمراقبة، لكنه يحكم مع الوزراء الذين يتطرفون علنا الأهداف. ويمكن أن يؤدي هذا التوتر الداخلي إلى قرارات أشد صرامة، لا سيما بعد كل خسارة عسكرية إسرائيلية.

لبنان بين التهديد الإسرائيلي والكسر الداخلي

وبالنسبة لبيروت، يتمثل التحدي في تحويل هذا التهديد إلى مسألة دبلوماسية. ليس كافياً لإدانة الحكم ولا بد من محفوظاتها وترجمتها وإرسالها إلى المناقصات المرتبطة بالضربات السابقة وطلب ضمانات ملموسة بشأن حماية المدنيين. كما يمكن للبنان أن يدعو إلى عقد أي اجتماع بشأن الهدنة للتصدي صراحة للتهديدات التي تتعرض لها المدن. ولا توفر هدنة تتسامح مع الكلمات التي تدعو إلى حل المباني المتسلسلة أي أمن حقيقي للسكان.

ويمكن لحزب الله، من جانبه، أن يستفيد سياسيا من هذا التهديد. ويعزز كل بيان إسرائيلي يهدف إلى بيروت خطابه بشأن ضرورة الاحتفاظ بأسلحته. وتدعي الحركة أن إسرائيل لا تفهم إلا القوة وأن الدولة اللبنانية لا تستطيع حماية الإقليم وحده. وسيرد المعارضون اللبنانيون لحزب الله على أن طائراته بدون طيار تجتذب الإضرابات وتمنح إسرائيل ذريعة التصعيد. وهذه الفجوة الداخلية آخذة في الاتساع حيث أصبحت التهديدات الإسرائيلية أكثر وضوحا. The population is caught between an armed movement that decides on the response and an enemy State that threatens entire neighbourhoods.

ومن ثم تلخص حلقة سموثر خطورة المرحلة الحالية. ولم تعد الحرب في لبنان مجرد خلافة للضربات والردود. تصبح معركة على القواعد نفسها هل يمكن الإعلان علنا عن تدمير المباني المدنية كرادع؟ أيمكننا أن نسمي (بيروت) كعدد للانتقام؟ أيمكننا التحدث عن (تيري) و(سايدا) و(بيكا) كخطوات قادمة في منطق عقابي؟ هذه الأسئلة ليست نظرية وهي تتعلق بالمقيمين الذين ينامون تحت مسارات الطائرات بدون طيار وصناع القرار الأجانب الذين لا يزالون يطالبون باحتواء التصعيد.

الإشارة التالية تأتي من أفعال بقدر الكلمات إذا قامت إسرائيل مرة أخرى بضرب الضواحي الجنوبية أو توسع نطاق عملياتها نحو المباني الحضرية، ستُقرأ ملاحظات (سموثر) كتحذير. وإذا حجبت نتنياهو هذا الخط، فإن الوزير سيظل قد ساعد على تهدئة فكرة السعر الحضري المفروض على لبنان. وفي كلتا الحالتين، تتعمق بيروت وتايير وسيدا وبقاع في مناصرة الحرب الإسرائيلية. الهدنة لن تقاس ببلاغات (واشنطن) لكن بحقيقة أن هذه المدن لا تزال خارج حسابات التدمير.