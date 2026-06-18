يمكن لإيران أن تفوز أو تفقد السلام

لقد حققت إيران انتصارا استراتيجيا، ولكن هذا النصر لا يزال هشا. وبعد الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تنجو طهران فقط. وقد حولت مضيق أورموز إلى أداة مركزية للردع. وهذا الواقع يغير التوازن الإقليمي. كما أنه يعرِّض الجمهورية الإسلامية إلى إغراء خطير، ألا وهو الخلط بين الميزة التكتيكية والسلام الدائم.

In an analysis published by Foreign Affairs, Nate Swanson summarizes this paradox in a clear formula: لقد فزت (إيران) بالحرب لكن قد تفقد السلام. The former Iranian case manager at the US National Security Council believes that Tehran now has a stronger lever than its arsenal damaged by the strikes: قدرتها على إغلاق أو التحكم أو خلط المرور عبر (أورموز). وتنضم هذه القراءة إلى اهتمام أوسع، تشارك فيه أسواق الطاقة وعواصم الخليج والعديد من الفرص الغربية.

مضيق أورموز ليس طريقا بحريا بسيطا. وهو يركز جزءاً حاسماً من تدفقات الهيدروكربون العالمية. وقد أشار إغلاقه خلال الحرب إلى أن أمن الطاقة العالمي ما زال يعتمد على مرور ضيق بين إيران وعمان وملكية الخليج. ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة إلى إعادة فتح أبوابها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن الإغلاق أدى إلى تعطيل أكثر من 14 مليون برميل في اليوم من إنتاج أو تدفقات النفط الإقليمية. وهذا الرقم يكفي لإعطاء طهران وزنا دبلوماسيا جديدا.

النصر الإيراني على أساس البقاء

إن النصر الإيراني لا يقاس فقط بأراضي محمية أو ما زال قائما على الهياكل الأساسية. ويقاس هذا النظام أولاً ببقاء النظام. وقبل الصراع، بدا أن طهران ضعيفة. ولا تزال الجزاءات تخنق الاقتصاد. وظلت التوترات الاجتماعية قوية. وقد خُفضت القدرات الدفاعية جزئيا عن طريق الإضرابات والارتداء على الجبهات الإقليمية. وربما ظنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن بوسعهما تحويل هذا الهشاشة إلى استسلام استراتيجي.

كانت النتيجة مختلفة فبعد 40 يوما من الحرب وشهرين من وقف إطلاق النار غير المستقر، لا تزال الدولة الإيرانية قائمة. وتعمل مؤسساتها. وقادته يتفاوضون قدراته المزعجة تم التعرف عليها من قبل خصومه وقبل كل شيء، أظهر الصراع أن الهجوم على إيران يمكن أن يؤدي إلى تكلفة عالمية فورية. وهذه هي التكلفة التي تشكل أساس الردع الإيراني الجديد.

وقد كرس ذلك في مذكرة إسلام أباد. وينص النص على وقف العمليات، وإعادة فتح المضيق لفترة ستين يوما، وتسلسل المفاوضات بشأن أصعب المسائل. وذكر الطاقة النووية ورفع الجزاءات واستئناف مبيعات النفط الإيرانية والأمن البحري. غير أنها لا تسوي أي من هذه المسائل بصورة نهائية. إنه يوقف الصراعات أكثر مما يحلها.

ولذلك، يمكن اعتبار طهران موقعا من مواقع القوة. ويجب على الولايات المتحدة أن تتجنب صدمة جديدة في الطاقة. إن إسرائيل لم تنهار ضدها. وترغب بلدان الخليج في الخروج من الضعف الفوري. وتسعى أوروبا وآسيا إلى تحقيق استقرار العرض. وفي هذه التشكيلة، قد تعتقد إيران أن الوقت مناسب لذلك. هذا بالضبط حيث يبدأ الخطر.

Ormuz, a dual-edged economic weapon

مضيق (أورموز) أصبح مصدر إستراتيجي لـ(إيران) المعادلة المنسوبة لوزير الخارجية (ماركو روبيو) الذي كان سيصفه بأنه سلاح نووي اقتصادي لطهران ولا تحتاج إيران إلى استخدام سلاح نووي لفرض تكلفة عالمية. يكفي تهديد الطريق الذي تمر به شحنات الطاقة الخليجية.

ويعمل هذا الردع ما دامت استثنائية. إن خطر الإغلاق يحمي إيران لأنه يجعل حربا جديدة مكلفة للغاية بالنسبة للأسواق وحلفاء الولايات المتحدة والمستهلكين الآسيويين. ولكن إذا حوّلت طهران هذا التهديد إلى نظام دائم للتحكم أو الضربات أو القيود، فإنها قد تقلل من قيمته. سلاح يستعمل في كثير من الأحيان يفقد أثره الجانبي كما تدفع الجهات الفاعلة الأخرى إلى التنظيم ضدها.

هذا هو قلب حجة الشؤون الخارجية ويمكن أن تستخدم إيران أورموز كضمان أمني أو كمصدر للإيرادات. سيكون من الصعب عليه أن يجعل كلاهما دائمين وإذا ما استلزم الأمر حقوقاً تتعلق بالطرق أو الأذون المسبقة أو الرسوم البيئية التي تفرضها سلطة تسيطر عليها قوات الأمن، فإنه سينشئ تحالفاً من الرفض. ولا يمكن لشركات الشحن وشركات التأمين والمصارف والدول المستوردة أن تعتمد على وكالة مرتبطة بالحرس الثوري دون أن تعرض نفسها للعقوبات أو المخاطر القانونية.

وتوضح الآلية التي أشارت إليها طهران بوصفها سلطة في مضيق الخليج الفارسي هذا الخطر. ووفقاً لتحليل الولايات المتحدة، ستسعى إيران إلى تنظيم المرور، والتوسع من جانب واحد في منطقتها البحرية، وفرض شروط جديدة على السفن التجارية أو العسكرية. وسينظر إلى هذا التطور في واشنطن وبروكسل ورياده وأبو ظبي ونيودلهي وطوكيو وبيجين على أنه كسر دائم في وضع أورموز.

إغراء الجروح يمكن أن يعزل طهران

وقد تبدو فكرة حدوث خسائر بحرية معقولة في الأجل القصير. وتخرج إيران من الحرب بضرر اقتصادي فادح. ويجب عليها إعادة بناء العملة واستقرارها وتمويل وارداتها وإظهار شعبها الذي حقق مكاسب ملموسة. جعل (أورموز) يدفع ثمن المرور سيحول نصر استراتيجي إلى وصفة ميزانية كما أنها ستكون رسالة هيبة: فإيران لن تكون مجرد بلد معاقب عليه، وإنما هي الوصي الذي لا غنى عنه على الشريان العالمي.

ولكن هذا المنطق يمكن أن يتحول ضده. وستتردد الشركات الغربية في دفع ثمن كيان تعاقب عليه الولايات المتحدة. ويمكن للعديد من البلدان المتحالفة في واشنطن أن تحظر الدفع أو تثبطه. ومن شأن شركات التأمين أن تزيد أقساطها. وسيتعرض ملاك السفن للخطر فيما يتعلق بتكاليف النقل. وسيطلب المستوردون الآسيويون ضمانات. أسواق النفط ستظل متوترة وقد يكون لجمهورية إيران الإسلامية دخل محدود، ولكن على حساب عدم الاستقرار الدائم.

ومن شأن عدم الاستقرار هذا أن يعجل باستراتيجيات التحايل. وقد طورت صناديق الخليج بالفعل خطوط الأنابيب والمحطات الطرفية وقدرات التخزين خارج المضيق. ولدى الإمارات محور هابشان – فوجيرا. ويمكن للمملكة العربية السعودية أن تعزز طريقها إلى البحر الأحمر. ويمكن لعمان أن تكتسب أهمية لوجستية. وستصبح المشاريع الأكثر تكلفة، التي تعتبر ثانوية طويلة الأجل، من الأولويات. وكلما زادت إيران من جعل أورموز غير متوقع، كلما قلصت من اعتماد جيرانها في المستقبل على نفوذها.

وينطبق نفس المنطق على القوى الخارجية. لدى الولايات المتحدة وفرنسا قواعد بحرية في الخليج. ولمنعهم من التحرك بحرية سيكون اختبار مصداقيتهم العسكرية مباشرة. قد ترغب إيران في الحد من الوجود العسكري الغربي بالقرب من شواطئها. ثم سيخاطر بإيجاد توافق في الآراء الذي يريد تجنبه: تحالف مصمم على إعادة فتح المضيق بالقوة أو احتواء نفوذه البحري على أساس دائم.

وتترك مذكرة إسلام أباد المشاكل مفتوحة

ويمنح الاتفاق المؤقت المفاوضين 60 يوما. ويبدو أن هذه الفترة قصيرة نظرا لتعقد الملفات. قوة إيران النووية تبقى في مركز النقاش وتؤكد طهران من جديد أنها لا تريد أسلحة نووية، ولكن مسألة مخزونات اليورانيوم العالي التخصيب، والإثراء في المستقبل، والرصد الدولي، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال حساسة. ولا يمكن إنشاء آلية ذات مصداقية في غضون بضعة أسابيع.

كما أن رفع الجزاءات صعب بنفس القدر. النظام الأمريكي يتراكم طبقات قانونية لسنوات. بعض الجزاءات نووية. Others of terrorism, missiles, human rights or Revolutionary Guards. ويتطلب فكها اتخاذ قرارات سياسية، وإعفاءات من الخزانة، والضمانات المصرفية، وفي بعض الأحيان دعم الكونغرس. حتى لو أراد البيت الأبيض المضي قدما بسرعة، الشركات ستنتظر أدلة قوية قبل العودة إلى إيران.

ويفتقر الثقة أيضا إلى الجانب الإيراني. وتذكر طهران انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015. والزعماء الإيرانيون يعرفون أن الرئيس الأمريكي يمكن أن يوقع حلا وسطا، ثم يمكن للإدارة اللاحقة أن تلغيه. بعد حرب مباشرة، انعدام الثقة أكبر. ولذلك سيكون من الصعب الحصول على امتيازات نووية لا رجعة فيها إذا ظلت الفوائد الاقتصادية غير مؤكدة.

وإسرائيل عامل آخر من عوامل عدم الاستقرار. ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تسعى إلى الحد من اتفاق من شأنه أن يعزز طهران أو تأخيره أو إلغاء الشرعية. It has political relays in Washington, an autonomous military capacity and a strong influence on the US security debate. وإذا كان الاتفاق النهائي يبدو مؤاتياً جداً لإيران، فيمكن لإسرائيل أن تختار الضغط أو الانسحاب أو العمل السري.

لبنان بوصفه أول مجال للتحقق

ويرتبط لبنان ارتباطا مباشرا بهذا التسلسل. وتشير المذكرة إلى وقف العمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وضمان السيادة اللبنانية. This mention turn South Lebanon into a concrete test. وإذا استمرت الضربات الإسرائيلية، إذا بقيت المواقع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية أو إذا ظلت المنطقة الحدودية مسلحة، سيكون بوسع طهران أن تؤكد أن واشنطن لا تحترم روح الاتفاق.

بالنسبة لإيران، الجبهة اللبنانية تقدم عرافة دبلوماسية ويمكن وصف حزب الله بأنه قوة تستجيب للاحتلال أو الانتهاكات الإسرائيلية. ويتيح ذلك لطهران أن يحافظ على الضغط غير المباشر دون استئناف حرب جبهية. لكن هذه البطاقة تحمل أيضاً مخاطرة وإذا كانت إيران تشجع حلفائها على استغلال الانتصار السياسي بقوة، فإنها ستعطي إسرائيل حججا لاستئناف التصعيد.

ثم يدفع لبنان ثمنا لسلام غير معزز. وتحتاج القرى في الجنوب إلى إعادة الإعمار، وعودة المشردين داخليا، والأمن اليومي، واستئناف الخدمات. وهي لا تحتاج إلى منافسة مرموقة بين السلطات الإقليمية. ويتطلب تحقيق الاستقرار الحقيقي انسحاب إسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني، ووقف الإضرابات، وآلية واضحة للرصد. وإلا فإن وقف إطلاق النار سيظل وقفا مسلحا.

ولذلك يجب على طهران أن تقرر ما إذا كانت تريد استخدام لبنان كدليل على انتصاره أو كدليل على مسؤوليته. الخيار الأول يغذي المواجهة. ويمكن للنقطة الثانية أن تعزز مركزها الإقليمي دون أن تشعل فورا حربا جديدة.

بلدان الخليج التي تواجه تبعية جديدة

The Gulf monarchies observe the sequence with concern. They did not want this war, but they suffered the economic and security effects. وتعلم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية أن رخائها يعتمد على الطرق البحرية المفتوحة، والموانئ الوظيفية، وأسواق الطاقة التي يمكن التنبؤ بها، وعلاقات دنيا مع إيران.

وسيغير حساب الأورموز الذي تسيطر عليه طهران بموجب قواعد جديدة. وتخشى دولة الإمارات، التي تعرضت بالفعل لدورها كمركز مالي وتجاري، زيادة دائمة في أقساط المخاطر. إن قطر، وهي مصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسيل، تعتمد اعتماداً شديداً على المرور. وتستضيف البحرين وجودا عسكريا أمريكيا وهي في موقف سياسي حساس. ويمكن أن يُطلب إلى عمان، على طول المضيق، أن تشترك في إدارة آلية بحرية، ولكن ينبغي لها أن تتجنب الظهور كضامن لجهاز إيراني متنازع عليه.

ومن المرجح أن تسعى المملكة العربية السعودية إلى التعجيل بالطرق البديلة والهياكل الأساسية للبحر الأحمر. هذه الاستراتيجية تستغرق وقتاً إنه مكلف إنه لا يحل محل (أورموز) على الفور ولكن يصبح الأمر أكثر جاذبية إذا كانت إيران تشعر أنها تريد تحويل المضيق إلى أداة للإيجار.

وسيكون للصين والهند أيضا دور حاسم. يستوردون جزءاً كبيراً من طاقة الخليج لديهم علاقات مع إيران لكنهم لا يريدون مضيق غير مستقر وإذا كانت طهران تفرض تكاليف أو قيودا باهظة جدا، فإن بيجين ونيودلهي يمكن أن يمارسا ضغوطا حازمة. إيران تحتاج إلى هؤلاء المشترين لا يمكنه تحمل قلقهم على المدى الطويل.

السلام الدائم يتطلب ضبط النفس

المسألة الرئيسية هي ضبط النفس. وقد بالغت الولايات المتحدة وإسرائيل في تقدير مصلحتهما بإطلاق الحرب أو توسيعها. ربما ظنوا أن بإمكانهم فرض قيود أعمق على إيران وينتهي بها المطاف مع خصم غير سليم ورادع إيراني معزز واتفاق مؤقت يؤجل القضايا الرئيسية. ويمكن أن ترتكب طهران نفس الخطأ في الاتجاه المعاكس.

النصر يمكن أن يعمى ويدفع إلى اختبار الحدود، وطلب المزيد، وإذلال الخصم، أو تحويل سقف مؤقت إلى قانون دائم. على إيران أن تقاوم هذا الإغراء إعادة فتح (أورموز) بالكامل بدون أن يكون تنازلاً حراً سيحافظ على نفوذ إيران للأزمات المستقبلية ستطمأن الأسواق ومن شأنه أن يقلل من خطر الائتلاف العدائي. وسيعرض على طهران حجة المسؤولية.

ومن ناحية أخرى، فإن وضع مضيق يخضع للتكاليف أو الأذون السياسية أو القيود العسكرية الدائمة سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المزمن. ومن شأنه أن يعطي الأمريكيين والإسرائيليين الحواف سببا للتعبئة. ومن شأن ذلك أن يبرر فرض مزيد من الجزاءات. ومن شأنه أن يدفع جيران الخليج إلى الاستثمار بشدة في الالتفاف. حتى أنها قد تجعل الحرب في المستقبل أرخص لمنافسي إيران إذا تمكنوا من تقليل اعتمادهم على المضيق.

ولذلك فإن الجمهورية الإسلامية أمامها خيار استراتيجي. ويمكنها تحويل بقائها إلى توحيد نسبي، وتخفيض الجزاءات، وإعادة الإدماج الحكيم في تجارة الطاقة. أو يمكنها أن تسعى فوراً إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب من انتصارها، في خطر إغلاق النافذة الدبلوماسية. In the first case, it consolidates its deterrence. في الثانية، تسبب الأزمة التالية.

الإختبار الحقيقي يبدأ بعد النصر

إن السلام الذي يفتح ليس سلاما ثابتا. إنها مسابقة ما بعد الحرب وستهيمن على ال ٦٠ يوما المتوخاة في المذكرة ثلاثة ملفات هي: أورموز، والواجهات النووية والإقليمية. الجميع يمكن أن يفشل كل شيء. أورموز هو الأكثر إلحاحا، لأنه يؤثر على الأسواق كل يوم. النووي هو الأكثر حساسية، لأنه يبني عدم الثقة الغربية. إن لبنان وجبهات أخرى هي أكثر الجبهات متفجرة، حيث يمكن أن تشعل الحرب من جديد بالحادث.

وفازت إيران بشيء أساسي: فقد أثبتت أنه لا يمكن فرض انهيارها دون تكلفة كبيرة. ولكنه لم يكتسب بعد الاستقرار، والتعمير الاقتصادي، والرفع الطويل الأجل للجزاءات، والثقة الإقليمية، والهدوء المحلي. هذه المكاسب لن تأتي من خسائر في (أورموز) سيأتون من توازن بين الحزم والحذر.

ودرس هذا التسلسل ينطبق أيضا على واشنطن. الحرب لم تنتج الأمن الموعود نقلت مركز نسبة الطاقة إلى مضيق أورموز وعرضت على إيران حجة الردع على الفور أكثر من النووية. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تتجنب تكرار خطأها، فعليها أن تتفاوض بصبر، وأن تضمن الفوائد الاقتصادية الموعودة، وأن تحصل على آليات يمكن التحقق منها، بدلا من السعي إلى مزيد من إظهار القوة.

لذا فإن أصعب واحدة تبدأ الآن. السفن يجب أن تمر ويجب توضيح الجزاءات. ويجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستعيد إمكانية الوصول إليها على نحو موثوق. ويجب أن يخرج لبنان من المركز الثانوي. ولا بد من إعادة تأكيد ملكية الخليج. ويجب أن يفهم طهران أن أفضل سلاح له ربما هو الذي لا يستخدمه.

المراجع والصلات