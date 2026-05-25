يواجه لبنان خطر تمزق المخدرات المستهدفة

ولا تزال الأدوية متاحة في لبنان، ولكن التوازن لا يزال غير مستقر. وتستمر الواردات عن طريق البحر والهواء، وتُعلن المخزونات عن تغطيتها لعدة أشهر، وتكفل السلطات الصحية استمرار عمليات التسليم. غير أن ارتفاع الاستهلاك، وتكاليف النقل، والحرب الإقليمية، والاعتماد على القنوات الأجنبية، يعرّض البلد لاضطرابات مستهدفة. In an already weakened health system, the lack of a general shortage is not sufficient to reassure.

تبقى الأدوية متاحة في لبنان ولكن تحت الإكراه

وفي هذه المرحلة، لا تعاني سوق الأدوية في لبنان من انهيار عام. وتستمر الواردات عبر ميناءي بيروت وطرابلس، فضلا عن مطار رفيتش الحريري. القنوات الرسمية تمر عبر نقابة المستوردين بالتنسيق مع وزارة الصحة وتُعرض مخزونات الأدوية المستوردة على أنها كافية لعدة أشهر. وهذه المعلومات مهمة لأنها تتفادى الذعر الفوري في الصيدليات وفي المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

غير أن استمرارية عمليات التسليم تتوقف على وجود توازن هش. الممرات البحرية ليست مغلقة الطرق الجوية لم تقطع بالكامل وقد حددت الشركة الوطنية أولوية لنقل الأدوية، واللوازم الطبية، والمواد الخام لصناعة المستحضرات الصيدلانية، والمنتجات المتصلة بالغسيل الكلوي. وقد حدت هذه المنظمة من آثار الاضطرابات الأولى. لكنها ليست ضمانة مطلقة وهو يعتمد على صيانة الطرق والشركات والوقود والتأمين والأذون.

والتعليم الاقتصادي الأول واضح. وما زال لدى لبنان إمكانية الوصول إلى سوق المخدرات العالمية، ولكنه لا يتحكم في العوامل الرئيسية التي تضمن الوصول إلى هذه الأسواق. The country imports much of its treatment. وهو يعتمد على الشحن، والوكلاء، والمصانع الأجنبية، والدولار، والقرارات اللوجستية المتخذة خارج إقليمها. ما دامت هذه العناصر تعمل، تحتفظ الصيدليات. إذا انكسر أحد هذه الصلات، فإن التوتر يبدو سريعا.

المؤشر البيانات المتاحة القراءة الاقتصادية الواردات البحر والهواء الاستمرارية، ولكن الاعتماد القوي على الطرق المفتوحة نقاط الدخول ميناء بيروت وموانئ طرابلس، مطار رافيتش الحريري التركيز على بعض الهياكل الأساسية الحيوية المخزونات المستوردة أعلنت عدة أشهر استراحة، بدون أمن دائم الاستهلاك الزيادة من 10 في المائة إلى 15 في المائة تأثير الأزمات والخوف والتخزين معظم النواتج المطلوبة الأدوية المزمنة ضعف المرضى الطويلي الأجل الأسعار صادرة عن وزارة الصحة الإشراف العام، ولكن الضغط على التكاليف المستوردة

زيادة الاستهلاك تكشف عن خوف الأسر المعيشية

وتفيد التقارير بأن تعاطي المخدرات قد زاد من 10 في المائة إلى 15 في المائة في الفترة الحالية. ولا تعني هذه الزيادة زيادة الاحتياجات الطبية فحسب. وهو يعكس أيضا السلوك الوقائي. المواطنون يشترون المزيد من الخوف من عدم العثور على بعض العلاجات العائلات تخزن ما تستطيع ويسعى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة إلى الحصول على عدة أسابيع قبل ذلك. ثم تنتقل الأزمة من الصيدلية إلى المنزل.

ويمكن فهم رد الفعل هذا. وقد عانى لبنان بالفعل من تمزقات وطرحات وتفاوتات في الأسعار والوقت الذي يصعب فيه العثور على بعض العقاقير الأساسية. الأسر المعيشية تعلمت أن تتوقع لكن هذا الترقوة له تأثير عكسي كلما زاد عدد المرضى الذين يشترون من الخوف كلما خلقوا ضغوطات مؤقتة على المخزونات ومن ثم، فإن الانهيار قد لا يأتي من توقف حقيقي في الواردات، ولكن من ذروة في الطلب تتركز على فئات قليلة. الخوف يصبح سبب نقص محلي.

المخدرات المزمنة تشكل قلب هذا التوتر وتمثل معالجة ارتفاع ضغط الدم والسكري والكولسترول وأمراض القلب جزءا كبيرا من الاستهلاك. ولا يمكن مقاطعتهم بدون مخاطر. والمريض الذي لا يتلقى العلاج لبضعة أيام قد يعاني من تدهور. وبالتالي، فإن التوافر العام للسوق غير كاف. وما يهم المرضى هو وجود الطب المناسب، والجرعة الصحيحة، والصيدلة المناسبة، والسعر الميسر.

ويجب أن يوجه هذا التمييز السياسة العامة. القول إن المخزونات كافية لعدة أشهر تطمئن على الصعيد الوطني. لكن هذه الجملة لا تجيب المريض الذي يبحث عن عقار محدد ويجب أن تتبع استراتيجية حقيقية الجزيئات البالغة الأهمية، ومعالجات الإحلال، والمخزونات حسب الطبقة العلاجية، والمجالات التي تقل فيها إمدادات الصيدليات. ولا يمكن تخفيض السلامة الصيدلانية إلى متوسط.

العطلات المستهدفة بدلا من النقص الكلي

وتعترف الجهات الفاعلة في القطاع بإمكانية حدوث انقطاع في النقاط. قد تؤثر على بعض المخدرات المزمنة أو الثقيلة. الأسباب لا تأتي دائما من الحرب. وقد يفسر التأخير في الإنتاج، أو مشاكل المصنع، أو الإغلاقات التقنية، أو التأخيرات في المصنعين الأجانب عدم وجود منتجات معينة بصورة مؤقتة. ويؤدي الموظفون المحليون والجدول الزمني للإيصال وإجراءات النقل دورا أيضا. This reality shows that the market is more complex than just an importer-pharmacy scheme.

ويمكن أن تغطي البدائل المحلية بعض الثغرات. هذه نقطة إيجابية وتوجد صناعة الأدوية اللبنانية ويمكنها تلبية بعض الاحتياجات. غير أنه لا يمكن أن يغطي النطاق بأكمله. ولا تزال الأدوية المتخصصة وبعض العلاجات الثقيلة والمنتجات المحددة جداً تعتمد على الواردات. ولذلك يجب على البلد أن يتجنب كلمتين متطرفتين. يجب أن لا نعلن كارثة عامة بدون دليل ولا ينبغي النظر إلى التوافر الحالي على أنه ضمان مكتسب.

والمشكلة الحقيقية هي انعدام الشفافية العامة في مجال الرصد. ويعاني المواطنون في كثير من الأحيان من تعطيل من جانب الصيدليين أو مجموعات المرضى أو الرسائل الخاصة. ونادرا ما يكون لديهم جدول رسمي وبسيط ومستكمل يبين المخدرات المتوترة والبدائل المتاحة ومواعيد التسليم المتوقعة. وهذا الافتقار إلى المعلومات يغذي الشائعات. إنه يشجع التخزين وهو يشجع أيضاً على عمليات شراء متعددة من جانب من يستطيعون دفعها.

The State should publish regular monitoring of critical drugs. وينبغي أن تميز بين العلاجات المنقذة للحياة والمخدرات المزمنة ومنتجات المستشفيات والعلاجات التي يمكن استبدالها. وينبغي لها أيضاً أن تحدد البدائل المسموح بها. ومن شأن هذه الشفافية أن تقلل من الذعر. ومن شأنه أن يتيح للأطباء والصيادلة والمرضى تخطيط أفضل. وفي بلد لا تزال فيه ثقة الجمهور ضعيفة، تصبح المعلومات أداة صحية.

السعر، الخطر الرئيسي للمرضى

التوافر منطقي فقط إذا كان المريض يستطيع الدفع. ولذلك فإن ثمن الدواء هو الجبهة الثانية. وتنشر وزارة الصحة الأرقام القياسية وتحدد أسعار الاستيراد الرسمية. ولا يمكن لنقابات العمال أو المستوردين أن يغيروا التعريفات الرسمية وحدها. This framework avoids total deregulation. لكنها لا تحييد الضغوط الخارجية. ويمكن أن تصل تكاليف الشحن والوقود والتأمين والمواد الخام والتخزين إلى السعر النهائي.

وقد زادت الحرب الإقليمية بالفعل تكاليف النقل الجوي والبحري في بداية الأزمة. كما أدى الإغلاق أو التوتر حول مضيق دارموز إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. ويمكن أن تتأثر النفط والوقود والمواد الخام الصيدلانية. وإذا استمر النزاع، سيضغط المستوردون على تنقيحات الأسعار. وتناقش السلطات بالفعل بطاقة تسعير جديدة إذا استمرت الحرب. وهذه المناقشة مفهومة. It is also dangerous for households.

ويتمثل الخطر في تحميل المرضى كامل تكلفة الأزمة اللوجستية. وفي بلد لا تزال فيه الإيرادات ضيقة، لا يغطي التأمين الصحي دائما الاحتياجات، وفي الحالات التي تخفض فيها الأزمة المصرفية المدخرات المتاحة، يمكن أن تصبح كل زيادة في المخدرات وقفا للرعاية. وليس العلاج المزمن الأكثر تكلفة نفقة اختيارية. لا يمكن للمريض أن يزيله من ميزانيته وسيتعين عليها تخفيض الطاقة أو الكهرباء أو السفر أو الرعاية الأخرى.

قناة الضغط الأثر المحتمل التأثير على المريض شحن جوي أكثر تكلفة زيادة تكلفة الواردات السعر النهائي الأعلى الشحن البحري المضطرب المزيد من التأخيرات والمخزونات الأمنية ندرة واحدة وقود أكثر تكلفة زيادة التكاليف اللوجستية إمكانية تنقيح التعريفات مواد خام أكثر تكلفة السعر العالمي الضغط على المواد العامة والواردات تخزين الأسر المعيشية ذروة الطلب التخفيضات المؤقتة دولار التكلفة هشاشة القوة الشرائية عدم المساواة في الحصول على العلاج

التعسف في النموذج المعال

إن أزمة المخدرات في لبنان لا تبدأ بالحرب الحالية. يكشف عن اعتماد قديم. وقد استورد البلد منذ وقت طويل احتياجاته الأساسية دون بناء ما يكفي من القدرة على الإنتاج والتخزين والتخطيط. The financial crisis then reduced the capacity of households and the state to absorb shocks. فالحرب الإقليمية تضيف ضغوطا خارجية. والنتيجة هي السوق التي تمتلك، ولكنها تصمد بالصدفة فضلا عن المنظمة.

وتظهر الأولوية التي تعطى للشحنات الطبية عن طريق الجو قدرة على التكيف. ولكن هذه القدرة لا تزال دفاعية. وهو لا يغير هيكل النظام. ولا يزال لبنان يعتمد على عدد قليل من بوابات الدخول. دائماً يعتمد على المستوردين. وهو يعتمد دائما على سعر النقل. ما زال يعتمد على الصانعين الأجانب. وهو يعتمد دائما على الأسعار العامة على حساب الدولار والتغييرات في السوق العالمية. The country is full of professionals. إنه يفتقر إلى نظام أقوى.

ولذلك يجب أن يتفادى الخطاب الرسمي الرضا. وكون الأدوية لا تزال تدخل لا يثبت ضمان الأمن الصحي. إنه يثبت فقط أن الطرق لا تزال مفتوحة ويشمل الأمن الحقيقي المخزونات الاستراتيجية العامة، والعقود المتنوعة، والإنتاج المحلي المعزز، وآليات الشراء المجمعة، والتتبع الرقمي للإجازات، والحماية المالية للمرضى. وبدون هذه العناصر، سينتقل البلد من إنذار إلى آخر، على أمل ألا تكون الصدمة التالية أقوى.

ويؤثر الاعتماد أيضا على العدالة الاجتماعية. ويمكن للأسر المعيشية الغنية أن تخزن عدة صناديق. العائلات الصغيرة تشتري كما تشاء. فالأولى تحمي نفسها بشكل أفضل، ولكنها تسهم في التوتر. ويعاني هذا الأخير من الكسر والزيادات. وينبغي لسياسة صحية عادلة أن تحول دون أن يصبح هذا الفرق ظلم طبي. It can do so through temporary quotas on certain treatments, through targeted distributions or through enhanced management of chronic diseases.

دور وزارة الصحة الهش

The Ministry of Health is at the centre of the scheme. وهي تحدد الأسعار، وتنسق مع المستوردين وترصد السوق. وهذا الموقف لا غنى عنه، ولكنه يتطلب مزيدا من الوضوح. In a period of war and fear, ad hoc press releases are not enough. ولا بد من الاتصال المنتظم والدقيق والمتاح للمرضى. يجب على القسم أن يشرح ما هو متاح وما هو مفقود وما يحدث وما يمكن أن يحل محل دواء غائب. ويجب عليها أيضا أن تنشر معايير واضحة لأي تنقيحات تعريفية.

وينبغي أن يقترن استعراض الأسعار، عند الاقتضاء، بضمانات. ويجب التمييز بين الزيادات التي تبررها التكلفة الحقيقية والهامش الوقائي أو الانتهازي. ويجب حماية العلاجات الحيوية. ويجب ألا تصبح الأدوية الأساسية غير متاحة. وينبغي أيضا رصد التوزيع الجغرافي. ولا تؤثر التوترات دائما على بيروت والمناطق بنفس الطريقة. وقد تكون المناطق المشردة أو النائية أكثر هشاشة.

ويلعب الصيدلانيون أيضا دورا تنبيهيا. إنهم يرون الانهيار أمام الإدارات إنهم يعرفون سلوك المرضى وهم يعرفون ما هي العلاجات المخزنة أو المطلوبة أو المستبدلة. لكنهم لا يستطيعون تحمل إدارة الأزمات لوحدهم وهي بحاجة إلى معلومات رسمية وإلى آلية إبلاغ واضحة. ويحتاج الأطباء أيضاً إلى المشاركة، حيث يمكن الإشارة إلى البدائل عندما تكون مقبولة طبياً.

The private sector can provide logistical, but the state must set the rule. ولا يمكن أن تتوقف الصحة على قدرة المستوردين على الحفاظ على التدفقات. المستوردون يدافعون عن دورهم وتكلفتهم. هذا طبيعي. لكن المصلحة العامة تتطلب مراقبة قوية. وفي بلد تستخدم فيه الأزمات في كثير من الأحيان لتبرير زيادات أو هوامش تحوطية، تصبح الشفافية حماية صحية.

المرضى المزمنون، السطر الأول من الضعف

المرضى المزمنون هم الأكثر تعرضا. لا يحتاجون إلى مخدر ذات مرة. يحتاجونه كل شهر. They cannot suspend their treatment at the time of arrival. ولذلك فإنها تتأثر مباشرة بعدم استقرار الأسواق. ويمكن أن تترتب على تفكك العوامل المانعة لتكثيفها، والإنسولين، والطب القلبي، وعلاج الكولسترول، عواقب وخيمة. وحتى عندما توجد بدائل، يجب أن يشرف على التغيير طبيب.

وقد دفعت الأزمة الاقتصادية بالفعل بعض المرضى إلى الحد من جرعاتهم أو مشاوراتهم الفضائية أو تحليلات التأخير. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تفاقم هذه الممارسات. ويمكن أن يدفع النظام في وقت لاحق. مريض مصاب بالسكر قد ينتهي به المطاف في المستشفى يمكن أن يتسبب الارتطام بدون علاج في حادث خطير. الادخار بالتكلفة على المخدرات يمكن أن يصبح تكلفة مستشفى أثقل. ولذلك، يجب أن تعتبر الصحة العامة سعر المخدر استثمارا، لا مجرد سوق.

التشخيص مثال حساس. وحُددت إمدادات غسل الإيجار كأولوية للنقل. ويتبين من هذا الاختيار أن بعض الفئات لا تتسامح مع المقاطعة. ويعتمد مرضى التشخيص على جدول زمني صارم ومنتجات متخصصة ومراكز عاملة. إن اختلال النقل أو الكهرباء يمكن أن يهدد حياتهم بشكل مباشر. This type of case justifies larger stocks and enhanced public monitoring.

وتدرج الصحة العقلية أيضا في الصورة، وإن كانت أقل وضوحا. In times of war, displacement and economic crisis, demand for treatment related to anxiety, sleep or depression may increase. وتركز المصادر المتاحة على الأمراض البدنية المزمنة. لكن التجربة اللبنانية تُظهر أن الخوف يغير أيضاً الاحتياجات الروحية. وينبغي أن تشمل أي استراتيجية صيدلانية هذا البعد دون تشجيع التطبيب الذاتي.

سوق لتثبيته بدون أخطاء مقنعة

وتتطلب الحالة الراهنة استجابة ثلاثية المستويات. المستوى الأول طارئ ويجب الحفاظ على طرق الإيصال، ويجب إعطاء الأولوية للمعالجات الحيوية، ويجب أن تكون التمزقات محدودة، ويجب رصد الأسعار. والمستوى الثاني هو الشفافية. ومن الضروري نشر بيانات مفهومة عن المخزونات والكسرات والبدائل والأسعار. المستوى الثالث هو الإصلاح وهناك حاجة إلى الحد من التبعية، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين حماية المرضى المزمنين.

ولا يمكن لهذا الإصلاح أن ينتظر نهاية جميع الأزمات. ويعيش لبنان في ظل عدم استقرار مطول. انتظار فترة مثالية لن يعني أبداً التصرف. The authorities can start with simple measures: قائمة عامة بالعقاقير الحاسمة الأهمية، ورسم خرائط المخزون حسب الفئة، وآلية الإبلاغ عن الانقطاع، والحد الأقصى للهامش على بعض العلاجات الأساسية، وتقديم دعم محدد الأهداف للمرضى ذوي الدخل المنخفض، وتنويع عقود الاستيراد، وتقديم الدعم للأصناف العامة المنتجة محليا عندما تُكفل جودتها.

كما يجب على البلد أن يتجنب الخلط بين أمن الإمدادات وبين التراكم الخاص. ويطمأن تخزين الأسر المعيشية الأفراد، ولكنه يضعف بشكل جماعي. The state can limit this spiralal by guaranteeing information and organizing public stocks. وعندما يعلم المواطنون أن المخدرات الأساسية متاحة في دائرة موثوقة، فإنهم يخزنون أقل. عندما لا يعرفون شيئاً يشترون أكثر من اللازم. ولذلك فإن الثقة أداة للتنظيم.

إن الأدوية في لبنان ليست في الوقت الراهن موزعة بشكل عام. إنها حقيقة مهمة غير أن اقتصاد المخدرات لا يزال معرضا للحرب الإقليمية والطرق الهشة والتكاليف العالمية غير المستقرة والسكان الفقراء. الإختبار الحقيقي لن يكون فقط لقضاء الأسابيع القليلة القادمة بدون نقص وستكون مسألة ما إذا كان بوسع البلد تحويل هذا الانذار إلى سياسة صحية أكثر قوة، قبل أن تتحول الأزمة التالية إلى توتر مسيطر عليه إلى كسر حقيقي.