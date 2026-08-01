1 آب/أغسطس: إشادة بالجنود اللبنانيين الذين قُتلوا وجرحوا تحت إضراب إسرائيلي

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وفي يوم الجيش هذا، يشرف لبنان الجنود الذين سقطوا أو أصيبوا منذ عام 2023، في حين يجب على المؤسسة الآن أن تتولى » المناطق الرائدة » الخطيرة في الجنوب

وفي 1 آب/أغسطس، يحتفل لبنان بالاحتفال بجيشه. ومرة أخرى هذا العام، فإن الاحتفالات والخطابات والتكريمات تحمل وزن حقيقة أكثر إيلاما. منذ أكتوبر 2023، قُتل أو جُرح العشرات من الجنود اللبنانيين بسبب الضربات والنيران الإسرائيلية. توفي بعضهم في مراكزهم، والبعض الآخر في مركبات عسكرية أو على حواجز الطرق أو أثناء عمليات الإنقاذ أو أثناء عودتهم إلى وحداتهم. وتوفي آخرون بعد عدة أشهر بعد أن أصيبوا بجروح خطيرة.

خلف كل ورقة توازن هي اسم، وجه، عائلة وقصة مكسورة.

وفي 1 آب/أغسطس، أشادت شركة ليبنوز بهؤلاء الجنود المعروفين أو المجهولين، وبمؤسسة تواصل الاضطلاع بمهامها على الرغم من الافتقار إلى الموارد، ومدى السيطرة على الإقليم، وحالة إقليمية لا تزال معرضة لها مباشرة.

وهذا الثناء يتعلق بالموتى، ولكن أيضا بالجرحى. أولئك الذين لم تنشر أسماؤهم دائما. أولئك الذين نجوا من انفجار مركزهم، تدمير سياراتهم أو ضربة قتلت رفاقهم. إن جراحهم وآثارها والتضحيات المفروضة على أسرهم تنتمي بالكامل إلى تاريخ هذه الحرب.

ولا تزال القائمة الاسمية في هذه المادة غير شاملة. ولا يزال من الصعب العثور على بعض السجلات، وقُتل عدة جنود بينما لم تنشر هويات العديد من المصابين. ولذلك فإن الميزانية العمومية الفعلية أعلى من ميزانية المحفوظات العامة الوحيدة المتاحة حاليا.

جيش لحماية بلد لا يتحكم فيه بالكامل

يحتل الجيش اللبناني مكانة فريدة في البلاد. وهي تمثل واحدة من المؤسسات الوطنية الأخيرة التي تحتفظ بالشرعية مع جزء كبير من السكان، بما يتجاوز الانقسامات السياسية والإقليمية والطائفية.

لكن لديها مهمة مستحيلة.

وطُلب إليه مراقبة الحدود، ومكافحة الاتجار، وضمان الأمن الداخلي، والتعامل مع الخلايا الإرهابية، واحتواء الاضطرابات الاجتماعية، ومساعدة السكان أثناء الكوارث والحفاظ على وجودها في الجنوب.

وطُلب إليه أيضا أن يعيد سلطة الدولة هناك، في حين أن المجال الجوي اللبناني ما زال منتهكا، وبقيت الأراضي محتلة، ولم يكن القرار المتعلق بالحرب والسلام دائما منتميا إلى المؤسسات الدستورية.

وفي الوقت نفسه، أضعفت الأزمة الاقتصادية التي انفتحت في عام 2019 قدرة المؤسسة المادية. وأدى انهيار الرطل اللبناني إلى خفض القيمة الحقيقية للأرصدة. ويتعين على العسكريين أن يواصلوا العمل في ظل ظروف متدهورة، وأحيانا بمساعدة غذائية أو طبية أو مالية من البلدان الشريكة.

ورغم ذلك، ظل الجيش حاضرا.

وحافظ جنودها على الحدود، وحافظوا على السدود، وأمنوا الطرق، وواصلوا دورياتهم. وفي الجنوب، ظلوا يشغلون مراكز عسكرية في المناطق القريبة مباشرة من مناطق القتال، وكثيرا ما لا تتوفر لهم الوسائل اللازمة لحماية مواقعهم من الهجمات الجوية.

في الخامس من ديسمبر عام 2023 سقط الجندي الأول

العريف عبد الكريم المجد هو أول جندي لبناني قتل نتيجة هجوم إسرائيلي بعد اندلاع الأعمال القتالية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي 5 كانون الأول/ديسمبر، وقع قصف على مركز للجيش في منطقة نابي أوييدا، بالقرب من عدائيسي. لقد قتل الرقيب وأصيب خمسة جنود آخرين، من بينهم ضابط.

ويشكل هذا الهجوم تصعيدا خطيرا. لن تبقى وحيدة.

وابتداء من أيلول/سبتمبر 2024، ومع اشتداد التفجيرات الإسرائيلية في لبنان، ازداد عدد الضحايا في الجيش.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل الرقيب أول ماهر أحمد عويك أثناء مهمة إجلاء وإنقاذ. جندي آخر مصاب. وفي اليوم نفسه، قتل العريف علي حسن قاسم أيضا.

في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أصابت غارة مركزاً للجيش في كفرا. العريف (جعفر شيت) والجندي من الدرجة الأولى (مروان ياكوب) مات. وأصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح.

وبتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر، أصيبت سيارة عسكرية في منطقة عين إبل. وقُتل كبير ضباط الحرب، طارق أكبر سوبه، والعريف أحمد حيدر حيدر، والجندي من الدرجة الأولى، جعفر محمد جعفر.

ولم يشن هؤلاء الجنود هجوما على إسرائيل. وكانوا على متن مركبة تابعة للجيش النظامي لدولة منفصلة رسميا عن النزاع بين إسرائيل وحزب الله.

في (يتر) قامت مهمة إخلاء

وبتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تدخلت وحدة من الجيش في ياطر، في قضاء بنت جبيل، لإجلاء الجرحى.

المهمة تُضرب.

وقتل القائد محمد صامي فرح، والعريف محمد حسين ناصر والعريف موسى يوسف مهانا.

يوضح مقتل هؤلاء الجنود الثلاثة الضعف الشديد الذي تجد فرق الإنقاذ نفسها فيه. وعلى أرض الواقع، لم يعد التمييز بين المقاتلين والأفراد العسكريين المنتظمين والعاملين في مجال الإغاثة والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية كافيا لضمان سلامتهم.

غير أن الجيش اللبناني يواصل التدخل. وتقوم بإخلاء الجثث، وتقدم المساعدة إلى المدنيين وتحاول الحفاظ على فؤوس مفتوحة في وسط التفجيرات.

فوحداتها لا تتمتع بتغطية جوية. لا يمكنهم اعتراض الطائرات بدون طيار، ولا منع الطائرات الإسرائيلية من الضرب، ولا تأمين الفضاء الذي يعملون فيه حقًا.

ومع ذلك، فإنها تواصل مهمتها.

تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ضربت المراكز العسكرية

نوفمبر 2024 علامة زيادة سوء.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قام هجوم على مركز للجيش في منطقة ماري بمقاطعة هاسبايا، بقتل كبير الوارانت الضابط بسام أحمد الزكافوري والسيد العريف محمد عبد الهادي محمد حسين.

وبعد يومين، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ضرب مركز سارافاند العسكري بدوره. قُتل كبير الضباط الآيمان عبد اللطيف رحمال، والعريف آدم جيرجي أوون والعريف علي محمد هارب.

في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل الجندي عباس علي نحلة في غارة على مركبة عسكرية.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب مركز عسكري في عامرية. القائد (دياب محمد جعفر) قتل. وأصيب ثمانية عشر جنديا.

وكان من بينهم العريف سمير العبد. تأثر بشدة، نجا لأكثر من عام ونصف قبل أن يستسلم لإصاباته في 21 يونيو 2026.

ويذكّر موته بأن التقرير المعلن في غضون ساعات من الإضراب لا يقول دائما الحقيقة الكاملة. بعض الجنود يموتون بعد عدة أيام أو أشهر أو حتى سنوات من الإصابات التي تعرضوا لها.

الآخرين يبقون على قيد الحياة، ولكن يظلون معوقين. تختفي أسماؤهم من الرسائل مع استمرار نضالهم في المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل ومع أحبائهم.

الجرحى وضحايا الحرب غير المرئيين

وكثيرا ما تبين البلاغات الرسمية عدد المصابين دون الكشف عن هويتهم.

وأصيب خمسة جنود، من بينهم ضابط، في ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ في نابي أوييدا – أديسي. وأصيب شخص آخر على الأقل أثناء العملية في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024. وأصيب ثلاثة جنود في كفرا في 11 تشرين الأول/أكتوبر. وأصيب ثمانية عشر آخرين في أميري في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويضاف إلى هذه الأرقام الجنود المتضررون من هجمات أخرى، وأولئك الذين لم تكن إصاباتهم موضوع بيان صحفي منفصل، وأولئك الذين كانوا خارج الخدمة وقت الضربات.

وعدم وجود اسم لا يعني عدم وجود معاناة.

وبعضها لديه حروق، وكسور متعددة، وإصابات داخلية، وتجربة أداء أو صدمة عصبية. وفقد آخرون جزءاً من تنقلهم أو لم يعودوا قادرين على العمل.

هناك أيضًا إصابات أقل وضوحًا. البقاء على إنفجار المركز، رؤية العديد من الزملاء يموتون أو يبقون مدفونين تحت الأنقاض يمكن أن يتركوا تسلسلا نفسيا دائما.

وللدولة دين محدد عليها: توفير الرعاية لهم، وتمويل إعادة تأهيلهم، والمحافظة على دخلهم، ودعم أسرهم، وضمان مستقبلهم عندما لا تسمح ظروفهم بالعودة العادية إلى الخدمة.

يجب أن لا ينسى في هذه الحرب.

مجموعة جديدة من الخسائر في عام 2026

تفتح معارك عام 2026 تسلسلًا جديدًا مميتًا بشكل خاص.

وفي 28 آذار/مارس، قُتل العريف محمد موفيد توفيلي والعريف فدل عبد الله عوب. بعد يومين، توفي الجندي علي حسين عجم في ضربة على حاجز للجيش في العامرية.

وفي 5 نيسان/أبريل، قُتل العريف حسين علي نحلة في كفر حتا.

في 8 أبريل/نيسان، ضربت عدة هجمات أجزاء مختلفة من البلاد. القائد (حسين ياسين) قتل في (سعيدا). الجندي الأول محمد بسام شيتلي والمجند علي حسن قاسم خسر حياته في شمستار. (الطالبة غير المؤهلة (علي ناصردين قتلت في (مانسورا)، (هيرميل.

اختفى الجندي باتريك أنترانك بيكاري في 19 نيسان/أبريل بعد استهداف سيارته. ثم تم تأكيد موته.

وفي 29 نيسان/أبريل، قُتل الجندي حسين سلطان في منطقة خربة سلم.

في 12 مايو/أيار، قُتل كبير ضباط الصف محمد علي عبيد في غارة على جبشيت.

وفي نهاية الشهر، لا تزال إشعارات الوفاة تصدر. وقُتل المجند صالح محمد سوني في 26 أيار/مايو. وتوفي الجندي المتدرب كاميل مروان ميركيز في اليوم التالي في محور كفر رامان – خردلي. وقُتل الرقيب علاء محمود مادلاي في 28 أيار/مايو على الطريق من زيفتا إلى دير الزهراني.

في 3 يونيو، قُتل المجند عمر خضر أثناء تنقله.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، قتل العميد وسام صبرا، والكابتن إيلي كوري، والجندي حسين غزال، ضربة على محور خردلي – كفر تبنيت.

وفي نفس المركبة أو على نفس الطريق كان هناك ضابط عام وقائد وجندي. ثلاثة مستويات من التسلسل الهرمي العسكري وثلاث دورات وثلاث عائلات أصيبت بنفس الهجوم.

وقام الجندي محمد سليمان الأحمد بضرب جروحه في 10 حزيران/يونيه. القائد علي ابراهيم مات في 20 حزيران. في اليوم التالي، توفي العريف سمير العبد متأثراً بجروح أصيب بها خلال الضربة على العامرية في نوفمبر 2024.

مناطق تجريبية، بعثة عالية المخاطر

وفي يوم الجيش هذا، لا يمكن فصل الثناء على القتلى والجرحى عن التحديات الجديدة التي فرضت على المؤسسة في جنوب لبنان.

وفي إطار الاتفاق المتفاوض عليه في إطار الوساطة الأمريكية، يجب أن تخضع » المناطق الرائدة » تدريجيا للسيطرة الحصرية للجيش اللبناني. وتنص الآلية على انسحاب إسرائيلي مرحلي، ونشر الجيش، وانسحاب المقاتلين من غير الدول، وتفكيك أسلحة حزب الله وبنيته التحتية في القطاعات ذات الصلة.

والهدف المعلن هو السماح بعودة السكان، وإعادة بناء القرى، وإعادة بسط سلطة الدولة.

وعلى الورق، يبدو المبدأ واضحا. في الميدان، هو أقل بكثير.

وبدأ الجيش في الانتشار في زوطر الغربيه بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. كما قامت بعمليات في مواقع مثل فرون وسريفا. لكن أول اختبار للجهاز كشف عن حدوده بسرعة.

وتدمر القرى إلى حد كبير. ولا يزال العديد من المنازل غير صالحة للسكن. ويجب إصلاح الطرق والشبكات الكهربائية والمنشآت الهيدروليكية والهياكل الأساسية المدنية. ولا تزال الذخائر غير المنفجرة موزعة في المناطق المفخخة.

في زوطر الغربية، لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من العائلات من العودة فعليًا. ووجد البعض منازلهم مدمرة أو خطرة للغاية بحيث لا يمكن احتلالها.

ولذلك يجب على الجيش أن لا يؤمن منطقة فحسب. ويجب عليها أيضاً أن تقوم بإزالة الألغام، ومراقبة الدخول، وتفتيش المباني، ومنع عودة الأسلحة، وأن ترافق سكاناً لم يعد لهم في بعض الأحيان أي سكن.

ضمان الأمن بدون سماء

غير أن المشكلة الرئيسية لا تزال في أماكن أخرى.

ويجب أن يكفل الجيش اللبناني أمن المناطق غير الخاضعة لسيطرته الجوية. ولا تزال الطائرات الإسرائيلية بلا طيار تطير فوق الأراضي. ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة بالقرب من عدة مناطق. لا جهاز يعطي الجيش القدرة على منع ضربة أخرى.

وبذلك تكون المؤسسة مسؤولة عن أمن السكان، دون أن تكون قادرة على تحييد أحد التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها.

القائد العام للجيش، الجنرال (رودولف هيكال) اتهم إسرائيل بعرقلة جهود المؤسسة عن طريق مواصلة هجماتها وانتهاكاتها وأكد من جديد أن الوحدات لا تزال على استعداد للانتشار في جميع المناطق التي أخلتها القوات الإسرائيلية.

ولكن النشر وحده ليس ضمانا.

ويمكن للأعضاء السيطرة على سد أو تفتيش مبنى أو تحييد عبوة ناسفة. لا يمكنهم منع الضربة من خارج الأراضي اللبنانية.

ولذلك فإن الجيش يواجه تناقضا كبيرا: إذ يجب عليه أن يتولى السلطة الحصرية دون أن يكون له سيادة حقيقية على المنطقة بأسرها.

خطر القيام ببعثة مستحيلة

كما تعرض آلية المنطقة التجريبية الجيش لمخاطر سياسية داخلية.

يجب عليها البحث عن الأسلحة والبنية التحتية التابعة لحزب الله، ومنع المقاتلين من العودة، والتأكد من أن القرى لم تعد تستخدم لأغراض عسكرية.

غير أن حزب الله ليس موقعا مباشرا على الاتفاق ويرفض نزع السلاح المفروض تحت الضغط الإسرائيلي. وأي محاولة لاستخدام القوة يمكن أن تؤدي إلى مواجهة داخلية.

ومن ثم يمكن للجيش أن يجد نفسه بين المطالب الإسرائيلية والأمريكية، والتزامات الحكومة اللبنانية، ورفض حزب الله، وشواغل السكان الجنوبيين الذين شردوا بالفعل وحوكموا بشدة.

ولا يمكن التخلي عن هذه المهمة للجيش وحده.

إن القرار المتعلق باحتكار الأسلحة يعود إلى السلطة السياسية. وهو يتطلب استراتيجية وطنية، وتغطية مؤسسية واضحة، واتفاقا لمنع إرسال الجنود اللبنانيين ضد اللبنانيين الآخرين.

ويجب ألا يصبح الجيش الذراع التنفيذي لقرار لا يتخذه المسؤولون المدنيون علنا.

لا تضع الجيش في الإختبار

وبمناسبة يوم الجيش، رئيس الدائرة، نبيه بيري، حذر نفسه من أنه لا ينبغي اختبار المؤسسة في المناطق التجريبية.

ويعكس التعبير قلقا حقيقيا.

لا يمكن تحميل الجيش مسؤولية انسحاب إسرائيلي غير مكتمل أو متأخر باستمرار. لا يمكن اتهامها بالفشل إذا استمرت الضربات على المناطق التي تنتشر فيها.

ولا يمكنها أن تضمن نزع السلاح الكامل لمنطقة ما إذا ظلت قواعد التحقق والحدود الإقليمية والجدول الزمني للانسحاب متفاوضا بشأنها قطاعاً حسب القطاع.

ويود لبنان الحصول على خريطة طريق تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل. وترغب إسرائيل في الحفاظ على إمكانية التفاوض على كل منطقة على حدة، وتأهيل كل حركة من تحركات قواتها للتحقق من عمليات نزع السلاح.

هذا الاختلاف يهدد بتحويل آلية انتقالية إلى عملية لا نهاية لها.

وفي غضون ذلك، يجب على الجيش أن يحتل الأرض، وأن يدير توقعات السكان، وأن يتحمل عواقب القرارات التي لا تعتمد عليها فقط.

لا يمكن لأي مؤسسة أن تحل محل الدولة

ولا تزال البعثات المخصصة للجيش تتراكم.

ويجب عليها تأمين القرى، وتحييد الذخائر غير المنفجرة، ومراقبة الطرق، ورصد الحدود، والبحث عن الأسلحة، ومنع التسلل، ومواكبة عودة المشردين داخليا، والتعاون مع الوسطاء الدوليين.

ويجب عليها في الوقت نفسه أن تتجنب المواجهة مع إسرائيل والمواجهة الداخلية مع حزب الله.

ويجب عليها الاضطلاع بهذه المهام في حين تظل مواردها البشرية والتقنية والمالية محدودة.

ولا يمكن للجيش أن يحل محل الحكومة، ووزارة التعمير، والإدارة المحلية، والخدمات العامة، والدبلوماسية. ولا يمكنها إعادة بناء القرى بمفردها أو نقل السكان أو تمويل عودة عشرات الآلاف من النازحين.

ويتمثل دورها في ضمان الأمن. وتتمثل مهمة الدولة في تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح باستمرار هذا الأمن.

إن إسناد جميع المسؤوليات إلى المؤسسة العسكرية لن يكون علامة على وجود دولة قوية. وسيكون اعترافا بأن السلطات المدنية تفوض مرة أخرى مسؤولياتها الخاصة إلى الجيش.

تكريم الموتى عن طريق حماية الأحياء

أغسطس الأول يجب ألا يكون يوم الاحتفالات فقط.

تكريم الموتى يعني الحفاظ على ذاكرتهم ودعم أسرهم والاعتراف بالظروف التي قُتلوا فيها.

فإحترام الجرحى يعني ضمان رعايتهم ورفض أن تضحياتهم تختفي وراء عدد منهم.

تكريم الجيش يعني قبل كل شيء عدم تهيئة الظروف لخسائر جديدة.

ويحتاج الجنود المنتشرين في المناطق التجريبية إلى ولاية واضحة، وقواعد واضحة، وحماية، ومعدات إزالة الألغام، والمركبات المناسبة، والضمانات السياسية للانسحاب الإسرائيلي.

يجب عدم إرسالهم إلى القرى المدمرة ليكونوا بمثابة ضمانات لاتفاق تظل شروطه الرئيسية غير مؤكدة.

ولا تنتمي وفاة الجيش إلى جماعة أو حزب أو منطقة. وهي تنتمي إلى لبنان بأسره.

وقد دفعت عائلاتهم بالفعل ثمن عجز الدولة، والانتهاكات الإسرائيلية، وعدم قدرة البلد على ممارسة سيادته بالكامل.

في يوم الجيش هذا، أفضل تحية ليست فقط لتحيي ذاكرتها.

هو حول حماية رفاقهم.

الجدول المؤقت للأفراد العسكريين الذين تم تحديدهم

وهذه القائمة ليست شاملة.وهي تشمل الأفراد العسكريين الذين أنشئت هويتهم وظروف وفاتهم على أساس سجلات الجيش اللبناني، والاتصالات الرسمية، والإخطارات الصادرة عن وكالة الإعلام الوطنية. قد لا يتم تسجيل إصابات أخرى، بما في ذلك بين أولئك الذين قتلوا خارج الخدمة، والوفيات المتأخرة الناجمة عن الإصابات، والسجلات التي لا يزال من الصعب الوصول إليها.

الاسم Grade العمر أو الميلاد تاريخ الوفاة الظروف عبد الكريم المجد رقيب غير منشورة 5 كانون الأول/ديسمبر 2023 قُتل أثناء قصف مركز للجيش في نابي أوييدا – آدايسه. وأصيب خمسة جنود. Maher Ahmad Oueik كبير الرقيبين 45 عاما، ولد في 7 آب/أغسطس 1979 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل أثناء عملية الإجلاء والإنقاذ إلى الجنوب. علي حسن قاسم Corporal غير منشورة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل في هجوم إسرائيلي على مكان عمله. جعفر شيت Corporal غير منشورة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل في ضربة ضد مركز عسكري في كفرا. مروان ياكوب جندي من الدرجة الأولى غير منشورة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل في الإضراب ضد وسط كافرا وأصيب ثلاثة جنود. طارق أكل سوبه Chief Warrant Officer غير منشورة 2024 تشرين الأول/أكتوبر قتل عندما ضربت سيارته العسكرية في منطقة عين إيبل. أحمد حيدر حيدر رقيب غير منشورة 2024 تشرين الأول/أكتوبر قتل في إضراب ضد السيارة العسكرية في عين إيبل. جعفر محمد جعفر جندي من الدرجة الأولى غير منشورة 2024 تشرين الأول/أكتوبر قتل في نفس الهجوم في عين إيبل. محمد سامي فرحات القائد 36 عاما، ولد في 14 أيلول/سبتمبر 1988 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل خلال مهمة إخلاء إلى ياتر. محمد حسين ناصر Corporal غير منشورة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل أثناء مهمة الإخلاء في ياتر. موسى يوسف مهانا Corporal غير منشورة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024 قتل في نفس الهجوم في ياتر. بسام أحمد الزكوري Chief Warrant Officer غير منشورة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قتل في إضراب ضد مركز عسكري في ماري، مقاطعة هاسبايا. محمد عبد الحاج محمد حسين السيد العريف غير منشورة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قتل في نفس الضربة ضد مركز ماري. عمان عبد اللطيف رحمة Chief Warrant Officer غير منشورة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قتل خلال الإضراب ضد مركز سارافاند العسكري. آدم جيرجي أوون رقيب غير منشورة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قتل في الإضراب ضد مركز سارافاند. علي محمد هارب رقيب غير منشورة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قتل في نفس الإضراب في سارافاند. عباس علي نحيل جندي غير منشورة 2024 تشرين الثاني/نوفمبر قتل في ضربة ضد سيارة جيش. Diab Mohammad Jaafar Chief Warrant Officer غير منشورة 24 تشرين الثاني/نوفمبر قتل في الإضراب ضد مركز أميري وأصيب ثمانية عشر جنديا. محمد توفيلي Corporal غير منشورة 28 آذار/مارس 2026 قتل في ضربة جوية إسرائيلية. فضل عبد الله عوب Corporal غير منشورة 28 آذار/مارس 2026 قتل في ضربة جوية إسرائيلية. علي حسين عجم جندي غير منشورة 30 آذار/مارس 2026 قتل في ضربة ضد سد عسكري في أميري. حسين علي نحيل Corporal غير منشورة 5 نيسان/أبريل 2026 قتل في هجوم إسرائيلي على كفر حانة. حسين ياسين كبير الرقيبين غير منشورة 8 نيسان/أبريل 2026 قتل في هجوم إسرائيلي على صيدا. محمد بسام شيتلي جندي من الدرجة الأولى غير منشورة 8 نيسان/أبريل 2026 قتل في هجوم إسرائيلي على شمستار. علي حسن قاسم المجند غير منشورة 8 نيسان/أبريل 2026 قتل في (شميتار) خلال نفس سلسلة الإضرابات. علي ناصر الدين طالب غير ملتحق غير منشورة 8 نيسان/أبريل 2026 قتل في هجوم إسرائيلي في منصورا، هيرميل. Patrick Antranik Bekarian جندي غير منشورة اختفى في 19 نيسان/أبريل 2026 مستهدف في سيارته تم تأكيد موته لاحقاً. حسين سلطان جندي غير منشورة 29 نيسان/أبريل 2026 قتل في هجوم إسرائيلي في منطقة خربت سلم. محمد علي عبيد Senior Warrant Officer غير منشورة 12 أيار/مايو 2026 قتل في هجوم إسرائيلي على جيبشيت. صالح محمد سوني نص الخدمة الموسعة غير منشورة 26 أيار/مايو 2026 قتل في إضراب إسرائيلي. كمال مروان ميركيز جندي متدرب غير منشورة 27 أيار/مايو 2026 قتل على محور كفر راممان – خردلي، بالقرب من مركزه. علاء محمود مادلاج رقيب غير منشورة 28 أيار/مايو 2026 قُتل أثناء إضراب على طريق زيفتا -دير زهراني. عمر خودر نص الخدمة الموسعة غير منشورة 3 حزيران/يونيه 2026 قتله إضراب إسرائيلي أثناء تشرده. Wissam Sabra العميد غير منشورة 6 حزيران/يونيه 2026 قتل في إضراب على محور الخردلي – كفر تبنيت. إلي كوري كابتن غير منشورة 6 حزيران/يونيه 2026 قتل في نفس الإضراب. حسين غزال جندي غير منشورة 6 حزيران/يونيه 2026 قتل في نفس الإضراب. محمد سليمان أحمد جندي غير منشورة 10 حزيران/يونيه 2026 وفاة الجروح التي أصيبت بها إضراب إسرائيلي سابق. علي إبراهيم كبير الرقيبين 42 سنة، ولدت في 15 كانون الأول/ديسمبر 1983 2026 حزيران/يونيه الوفاة الناجمة عن إضراب إسرائيلي. Jamil Nahhal المجند غير منشورة 2026 حزيران/يونيه قتل على الطريق كفار راممان – ناباتي. سمير العبيد Corporal غير منشورة 21 حزيران/يونيه 2026 وفاة الجروح التي أُصيبت أثناء إضراب 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضد مركزها في أميري.

الإصابات التي تم تحديدها دون تحديد هوية عامة كاملة

التاريخ المكان أو التشغيل الاستعراض المنشور 5 كانون الأول/ديسمبر 2023 Nabi Oweida – Adaïsé Centre إصابة خمسة جنود، من بينهم ضابط 3 تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعثة الإجلاء في جنوب لبنان إصابة عضو واحد على الأقل 11 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مركز كافرا العسكري ثلاثة جنود أصيبوا بجروح 24 تشرين الثاني/نوفمبر المركز العسكري الأمريكي إصابة 18 فردا عسكريا بجروح منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 مراكز وطرق وبعثات أخرى عدد من الإصابات الأخرى التي لم تعلن هويتها الكاملة

المصادر

قيادة الجيش اللبناني، إشعارات الوفاة، نشرات صحفية وسجلات سيرية عسكرية.

الحساب الرسمي للجيش اللبناني على X والمنشورات الاسمية وإشعارات الوفاة.

وتقوم وكالة الإعلام الوطنية بإعادة إصدار بلاغات القيادة العسكرية ومشورتها.

بيانات يدلي بها الرئيس جوزيف أوون، والقائد العام للجيش رودولف هايكال، ورئيس الدائرة نبيه بيري بمناسبة يوم الجيش.