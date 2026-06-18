18 حزيران/يونيه: لبنان، صدى سري لديغول

في 18 يونيو 1940، أطلق شارل ديغول نداءً من لندن لمواصلة الحرب بينما كانت حكومة المارشال بيتان قد طلبت للتو هدنة. وفي لبنان، ثم في إطار الولاية الفرنسية مع سوريا، لا يثير هذا الصوت انتفاضة واضحة. حتى أنها ليست مسموعة على نطاق واسع. تعيش بلاد الشام تحت السيطرة الإدارية والإذاعية للمفوضية العليا الفرنسية، وسرعان ما انضمت إلى فيشي. ومع ذلك، سيصبح لبنان، في غضون بضعة أشهر، أحد أكثر الأراضي حساسية في فرنسا الحرة. وانضمت الفرنسية في بيروت، وضباط الصف، والمفكرون، ثم اللبنانيون والسوريون، تدريجيا إلى مخيم غاللست. والتزامهم ليس دائما استجابة مباشرة للخطاب الإذاعي الذي ألقاه في 18 حزيران/يونيه. إنّه جزء من تفكك أبطأ وأكثر خطراً، حيث يختلط الخلاص مع محارب فرنسا بالسؤال الحاسم عن الاستقلال اللبناني.

غير مسموع في لبنان بموجب الولاية

وتقتضي الحقيقة الأولى تصويب المذكرة الرسمية. ويبدو أن نداء 18 حزيران/يونيه لم يُستمع إليه مباشرة في دول ليفانت بموجب الولاية الفرنسية. ثم قام لبنان وسوريا برصد عمليات نقل المعلومات عن كثب. وتحتفظ الإذاعة والتلفزيون، التي تسيطر عليها السلطات الفرنسية، باحتكار البث المحلي. تبث هيئة الإذاعة البريطانية من لندن ولديها قدرات إقليمية، لا سيما في القاهرة، لكن هذا لا يكفي لجعل الرسالة الديغولية حدثًا عامًا في بيروت.

تدفق المعلومات بشكل مختلف وهو يمر عبر الإرسالات، والمحادثات، والضباط، والدبلوماسيين، والدوائر الفرنسية، والشبكات البريطانية في فلسطين ومصر، أو عن طريق الكلام. وفي 18 حزيران/يونيه، لم يكن لبنان أرضا مكتسبة بالفعل لعموم المتمردين. وهو إقليم تديره فرنسا المهزومة، حيث يثقل الإطاعة على التسلسل الهرمي بدرجة كبيرة.

وهذا الواقع لا يقلل من لفتة الغيلان. تضعه في السياق حتى في « فرنسا المتروبولية »، القليل من الفرنسيين يسمعون النداء في تلك الليلة. ثم تُبنى أهميتها من خلال إعادة التشغيل والملصقات والنصوص وقصص الحرب والذاكرة السياسية. وفي لبنان، أصبحت هذه العملية أكثر وضوحا. ويصبح النداء أقل موجة تستقبل مباشرة من علامة أخلاقية واسعة الانتشار، معروفة على مراحل، ثم أعيد تفسيرها في ضوء أحداث ليفانت.

عندها تكون البلاد في وضع خاص. ولا تزال الولاية الفرنسية، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، تحكم الحياة السياسية. النخب اللبنانية تتطلب المزيد من الاستقلالية. البعض يريد الاستقلال السريع. ويخشى آخرون أن يؤدي الانسحاب الفرنسي الوحشي إلى تقويض الأرصدة المحلية. وهكذا فتحت صدمة عام 1940 فترة من عدم اليقين. يبدو أن فرنسا قد هزمت، ولكن إدارتها لا تزال. (دي غال) يتحدث عن المقاومة، لكنّه ما زال ليس لديه إقليم أو جهاز حكومي كامل.

أول منشقين فرنسيين في ليفانت

في هذه الفترة المربكة، جاء الرد الأول على الديغولية بشكل رئيسي من فرنسيي بلاد الشام. انها لا تتخذ شكل حركة هائلة. ويتجلى ذلك في الرفض الفردي ومحاولات التجمع. ويخطط عدة ضباط لمواصلة القتال من فلسطين البريطانية. وتصبح هذه المنطقة المجاورة مخرجا محتملا لمن يرفضون فيشي.

العقيد (إدغارد دي لارمنات) يحتل موقعاً مركزياً في هذا المعارضة الأولى يحاول أن يحافظ على فكرة الحرب مستمرة منذ (ليفانت) لفتته لا تزال أقلية، لكنه يغذي أسطورة الـ(غوليست) المحلية. بعض المؤرخين يتحدثون عن « مكالمة من « ليفانت لأن التسلسل يشكل ترجمة إقليمية في 18 حزيران هذا ليس مجرد صدى وهي مبادرة محلية، تتخذ في بيئة عسكرية معادية، وتواجه هرمية تختار الطاعة إلى الهدنة.

النقيب (بول جوردير) مع عناصر من (سبايس) يوضح هذا التمزق أيضاً. ويوضح مغادرته لفلسطين أن رفض الهزيمة لم يبق ضربا. وهي تشمل الرجال، والأسلحة، والطرق، والمخاطر التأديبية، والخيارات الشخصية. ويوافق الذين يغادرون على أن يصبحوا منشقين في نظر السلطة القانونية الفرنسية. في عام 1940، لم يكن هذا الخيار واضحًا بأي حال من الأحوال. ديغول لا يزال معزولا. لندن تدعمه، ولكن بحذر. ولدى فيشي معظم الموارد الإدارية والعسكرية.

غالبية القوات الفرنسية في بلاد الشام لا تنقلب. وانتهى الأمر بالقائد العام للمنطقة بالبقاء في إطار فيشي. ولا تزال القوات المسماة » ليفانت » ، المؤلفة من جنود فرنسيين ومحليين، ملتزمة بالولاء المؤسسي. فالتأديب، والأجر، والخوف من الاضطرابات وعدم التيقن بشأن المستقبل يشرح هذا التقييد. ومن ثم، فقد ولدت جماعة الليفانت على أنها معارضة للأقلية، وليس كتمرد.

بيروت، مفترق طرق المفكرين وموظفي الخدمة المدنية

لا يقتصر التجمع من أجل فرنسا الحرة على الثكنات. وتعود بيروت ودمشق إلى الإدارات والمدارس والمعاهد والبعثات الدينية والشبكات الثقافية حيث تكتسب المناقشة بشأن الهزيمة الفرنسية بعدا أخلاقيا. ورفض بعض الفرنسيين المقيمين في لبنان نظام فيشي بسبب تمسكهم بفكرة معينة من فرنسا. إنهم ليسوا عسكريين دائماً. وهم معلمون وعلماء آثار وزعماء ثقافيون أو موظفين مدنيين.

(غابرييل بونور)، ممثل فرنسي رئيسي يعمل في (ليفانت)، هو جزء من هذا الميليو. كما أن هنري سيريغ، وهو رقم من علم الآثار والعقاقير، يؤدي دورا هاما في البيئة الفكرية لفرنسا الحرة في ليفانت. وقد انضم جان غولمييه، عربي وكاتب، إلى فرنسا الحرة في عام 1941 بعد مسار مرتبط بالفعل ببيروت والتعليم. وتبين هذه الأسماء أن الغولية اللبنانية لم تكن مجرد مسألة زي رسمي.

هؤلاء الرجال يتطورون في بيئة غامضة. إنهم ينتمون إلى عالم الانتداب، وبالتالي إلى وجود فرنسي متنازع عليه. ولكن رفضهم من قبل فيشي كثيرا ما يقودهم إلى الدفاع عن فرنسا الأقل حجية، أكثر وفاء لمبادئها المعلنة. ويدرك الكثيرون أن العلاقة مع لبنان لا يمكن أن تنجو إذا ما ظلت مقفلة في المنطق العميل. فرنسا الحرة يجب أن تعد بشيء غير العودة إلى النظام القديم.

دورهم ليس دور الحشد إنه رجل التبريد وهي تحافظ على الاتصالات، وتشكيل الشبكات، ونشر الأفكار، والحفاظ على وجود ثقافي فرنسي منفصل من فيشي. وساعدوا في خلق مجال من التعاطف لـ (دي غال) في مجتمع (بيروت) الناطق بالفرنسية وهذا التعاطف لا يعني الالتزام التام. وهذا يعني أن جزءا من لبنان المزروعة يرى أن فرنسا حرة كنتيجة أكثر شرفا من تقديمها إلى بيتين.

لبناني يواجه حربا ليست فرنسية فقط

والرد اللبناني في 18 حزيران/يونيه أكثر صعوبة. لا يمكن أن يكون نعم أو لا. وانضم لبنانيون إلى القوات الفرنسية الحرة. وقد حارب اللبنانيون أو خدموا في هياكل الغوليست. ولكن من الواضح أن الالتزامات الموثقة تطورت، لا سيما بعد عام 1941، عندما سيطرت القوات البريطانية والفرنسية الحرة على اللفانت في نهاية الحملة السورية واللبنانية.

وقبل ذلك التاريخ، لاحظ المسؤولون اللبنانيون الوضع بحذر. يرون عدة منطقات تواجه بعضها البعض وتحتفظ فيشي بإدارة الولاية. البريطانيون يريدون منع الاستخدام الاستراتيجي للمحور (ديغول) يريد أن يفرض على (فرنسا) الحرية كقاتل فرنسا الوحيد المواطنون اللبنانيون يريدون الأزمة الفرنسية أن تمهد الطريق للاستقلال. ولا تقتصر أولوياتهم على الاختيار بين بيتين ودي غاولي. إنها تخرج من المذكرة.

وهذا التحذير يفسر عدم وجود تجمع عام واسع النطاق في عام 1940. وسيكون من المفارقات تصور المجتمع اللبناني الذي تحدده السياسة المحلية الفرنسية وحدها. ويقيم لبنان علاقات السلطة والوعود والمخاطر المجتمعية والموقف البريطاني والعواقب المحتملة على مستقبله الوطني. والتعددية ليست جذابة إلا إذا كان مصحوبا بالتزام بتحرير البلد.

فرنسا الحرة تفهم هذا القيد تدريجياً. ولحشدها في ليفانت، يجب أن تتكلم عن الاستقلال. ويصبح الوعد أداة سياسية ومبدأ. إنه يجعل من الممكن التمييز بين (ديغول دي فيشي). كما يسعى إلى تحييد الشكوك البريطانية وإغواء النخب المحلية. لكن الوعد يظل مُراقباً. يعرف اللبنانيون أن القوى العظمى غالباً ما تعلن الاستقلال قبل تأخير تطبيقه.

1941، نقطة التحول العسكري والسياسي

والحملة السورية واللبنانية، التي أطلقت في حزيران/يونيه 1941، تمثل التحول الحقيقي. وهاجمت القوات المتحالفة، جنبا إلى جنب مع البريطانيين والفرنسيين، بقية القوات الموالية لفيشي. القتال صعب. في بعض الأحيان يعارضون الشعب الفرنسي أمام الشعب الفرنسي الآخر، في منطقة يعاني فيها السكان المحليون من آثار حرب تقرر في مكان آخر. تدخل بيروت التسلسل الجديد بعد تقدم الحلفاء ونهاية السيطرة على الضحيّة.

وقام الجنرال جورج كاترو، ممثل فرنسا الحرة في ليفانت، بدور حاسم. وهي تعلن استقلالية دول ليفانت بالنيابة عن فرنسا الحرة. لا يمحو هذا البيان جميع أوجه الغموض في الولاية. ومع ذلك، فإنه يعطي الغولية حجة سياسية قوية. (دي غول) لم يعد فقط رجل (لندن). وأصبح، في المنطقة، قائدا لفرنسا وعد بسيادة من لا تزال تديرهم.

وبعد نقطة التحول هذه، تتضاعف الالتزامات اللبنانية والسورية. ووفقاً للعمل المكرس للقوات الفرنسية الحرة في بلاد الشام، انضم حوالي ألف سوري ولبناني إلى الجبهة للمشاركة في تحرير فرنسا. ويأتي العديد منهم من القوات الخاصة في ليفانت، وهو تدريب لتوفير كوادر الجيوش الوطنية السورية واللبنانية في المستقبل. ولكي يقاتلوا خارج أراضيهم، يجب عليهم التوقيع على تعديل لعقدهم.

وتكشف هذه التفاصيل الإدارية. هؤلاء الرجال ليسوا مجرد مساعدين يقودهم الأحداث ويتطلب التزامهم إضفاء الطابع الرسمي. وهذا يعني أنهم يوافقون على مغادرة الكوادر المحلية للمشاركة في حرب عالمية فرنسية حرة. قد تتباين دوافعهم (بعض القتال مع (أكسيس ويغتنم آخرون فرصة عسكرية. أما الآخرون فيرغبون في وضع رحلتهم في علاقة سياسية جديدة مع فرنسا.

أسماء، لكن ذاكرة مجزأة

وتحدد قوائم فرنسا الحرة الالتزامات الواردة من لبنان أو المتصلة بالليفانت. وهي تظل أحيانا غير كاملة، حيث يصعب استخدام تواريخ أو بيانات إدارية متفاوتة. غير أنهم يظهرون أن اللبنانيين والسوريين والأرمن من ليفانت والفرنسيين المقيمين في المنطقة قد انضموا إلى الجبهة.

توضح حالة جان جولمييه التزام رجل فرنسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بلبنان. تم تأسيسه في ليفانت قبل الحرب، على دراية ببيروت، انضم إلى فرنسا الحرة في عام 1941 ثم شارك في سرد رحلة دي غول إلى سوريا ولبنان. ويبين مساره كيف تغذي الغولية أيضا الوسطاء الثقافيين القادرين على التحدث إلى فرنسا والعالم العربي ومؤسسات الولاية.

طرق أخرى أكثر مجهولة. ونادرا ما يترك الجنود المحليون من القوات الخاصة ليفانت مذكرات منشورة. ويظهر وجودها في السجلات أو الوحدات أو القوائم أو الاشتراكات. إنهم لا يحتلون دائماً مكان الصدارة. غير أن التزامهم يستحق الاهتمام. ويذكر أن فرنسا الحرة لم تكن تتألف فقط من فرنسيين حضريين منفيين. وحملها أيضاً الأفارقة، وجزر الأنتيل، والبولينيزيون، والمغاربيون، والسوريون، واللبنانيون.

وترجع هذه الذكرى المجزأة أيضا إلى التوترات السياسية التي أعقبت الحرب. فلبنان المستقل ليس له بالضرورة مصلحة في الاحتفال بالتزاماته بموجب العلم الفرنسي بقوة. إن فرنسا، من جانبها، تحبذ منذ وقت طويل ذكرى تركز على لندن، وأفريقيا الاستوائية الفرنسية، وبير حكيم، والمقاومة الداخلية، وتحرير باريس. تحتل بلاد الشام مكانًا أكثر حساسية، لأنها تمزج بين فرنسا الحرة والحرب بين الانتداب الفرنسي والاستعماري والاستقلال.

18 June and Lebanese independence

ولعل أقوى صلة بين 18 حزيران/يونيه ولبنان موجودة. إن دعوة دي غول تؤكد أن الهزيمة العسكرية لا تنهي الحرب أو شرعية فرنسا المقاتلة. وفي لبنان، تواجه هذه الفكرة طلبا آخر: مشروعية الشعوب في تقرير المصير. فرنسا الحرة تريد استعادة الشرف الفرنسي. ويريد اللبنانيون تحويل الأزمة إلى سيادة حقيقية. ويمكن الانضمام إلى الهدفين، ولكنهما لا يتداخلان.

ومن خلال إعلان استقلال لبنان وسوريا، فإن كاترو تعطي الغوليسية مجالا إقليميا. ولكن هذا الاستقلال لا يزال يتعين تحقيقه. التوترات تظهر بسرعة وفي عام 1943، أوقفت السلطات الفرنسية الحرة الجمعية اللبنانية واعتقلت مسؤولين حكوميين بعد قرارات دستورية تؤكد سيادة البلد. وتتعرض الأزمة لضغوط محلية ودولية. وهي تصبح لحظة تأسيسية من الاستقلال اللبناني.

هذا التسلسل يبين حدود السرد البطولي. فرنسا الحرة وعدت بالاستقلال. كما قاومت في بعض الأحيان تطبيقه الكامل. ومن ثم فإن اللبنانيين الذين أيدوا دي غول أو انضموا إلى الجبهة قد يجدون أنفسهم في مواجهة تناقض. لقد قاتلوا مع فرنسا الحرة ضد فيشي وأكسس. ثم كان عليهم الدفاع عن دولتهم ضد ردود الفعل الفرنسية.

ثم يظهر تاريخ 18 حزيران/يونيه كإرث متنازع عليه. بالنسبة للطالبات، يمثل رفض التخلي عنهن. وبالنسبة لللبنانيين، يمكن أن يعني ذلك أيضا الحق في عدم قبول السيادة غير الكاملة. روح المقاومة تتغير لم يعد الأمر يتعلق فقط بفرنسا وهي تتعلق أيضا ببلد يريد أن تصبح الوعود التي قطعت في أوقات الحرب أفعالا.

و لكن صدى حقيقي

هل يمكن القول إن الشعب اللبناني أو الفرنسي من لبنان قد رد على نداء 18 حزيران/يونيه؟? في الشكل الصحفي، تكمن الإجابة في صيغة حكيمة: ليس على الفور كتعبئة جماعية، ولكن حقاً كمخالفة تدريجية. وانضم الفرنسيون من لبنان إلى فرنسا الحرة منذ الفترة الأولى أو بعد عام 1941. دخل لبناني الجبهة، وخاصة بعد أن استولت القوات المتحالفة على ليفانت. وقد أعطى المثقفون، والأفراد العسكريون، والموثقون، الغولية تسوية محلية.

هذه القصّةِ لا شيء إجماعي. جزء من الفرنسيين من (ليفانت) لا يزال مخلصاً لـ(فيشي) ولا يزال جزء من اللبنانيين مشبوه بأي قوة محترفة، حتى وإن أعيدت تسميته بفرنسا. البريطانيون تابعوا مصالحهم الخاصة ويستخدم القوميون اللبنانيون التنافس بين السلطات للتقدم نحو الاستقلال. ولذلك، فإن لبنان ليس مجرد زينة ملحمية للغاليست. هو ممثل، مع حساباته، الكسور والأولويات.

ولم يصدر النداء المؤرخ 18 حزيران/يونيه صوته في بيروت كما سيبدو في الاحتفالات. لقد وصل إلى الشظايا. لقد تم نقلها ومناقشتها وتحويلها. في بلاد الشام، وجد الضباط على استعداد للعصيان، والفرنسيين قادرين على الانفصال عن فيشي، واللبنانيين على استعداد لخدمة جبهة التحرير، ولكن أيضًا مجتمع مصمم على عدم البقاء تحت الوصاية. هو هذا التوتر الذي يعطي الحلقة عمقها.

ولذلك رد لبنان في 18 حزيران/يونيه، ولكن بطريقته الخاصة. ليس من خلال الاستماع الهائل من قبل BBC، أو من خلال تجمع فوري لبلد كامل. ورد بمسارات فردية، وحرب بين الأشقاء في بلاد الشام، واشتباكات عسكرية من القوات الخاصة، وشبكات فكرية ناطقة بالفرنسية، ومطلب سياسي سيهيمن في النهاية على كل شيء آخر: الاستقلال الفعلي للبلاد، المعلن، المتنازع عليه، ثم انتزع في أزمات عام 1943 وفي المغادرة النهائية للقوات الأجنبية بعد بضع سنوات.