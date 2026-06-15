وفي بيروت، وهي مدينة شكلتها الهجرة والتنوع، تعكس فكرة الانتماء العلاقة المعقدة بين الهوية والارتقاء والتماس مكانها في العالم.

ويُدعى عشاق الفنون إلى اكتشاف المعرض المعنون » جميع المناشير التي نستكشف فيها موضوعات الهوية والذاكرة والسند الاجتماعي » ، ويعرض المعرض انعكاساً للأماكن العديدة التي نعتبرها موطننا، في بيروت وغيرها، وللسعي العالمي إلى الانتماء الذي يتجاوز الثقافات والمجتمعات المحلية.

ويفخر الفنانون في بيروت بتقديم مجموعتهم المواضيعية للبحر 7، مع التركيز على مفهوم الانتماء. وسيفتتح المعرض يوم الأربعاء 24 حزيران/يونيه من الساعة 00/18 إلى الساعة 00/9 وسيظل مرئيا حتى 3 تموز/يوليه، كل يوم من الساعة 00/14 إلى الساعة 00/8.

ويجمع الموسم السابع بين اثني عشر فناناً ناشئاً وضيف الشرف ميشيلين نوهرا. وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم ثلاثة فنانين من مفهوم الفنانين في بيروت أعمالاً رمزية كجزء من هذا المعرض الجماعي.

ويقدم المعرض مجموعة إلكترونية من ستين من الأعمال الفنية تستكشف طائفة واسعة من الممارسات الفنية، بما في ذلك الطلاء والنحت والصور والتطريز والتقنيات المختلطة والخزفيات وفن إعادة التدوير. وسيعرض المعرض أيضا صورا ثقافية وفنية مجانية:

‘Atelier de Peintre’ administeredd by the artist and invited Micheline Nohra on Monday, June 29, from 15:00 to 16:30. « ورشة موسيقية » مع الفنان (مارسيل أسمار) يوم الخميس 2 تموز/يوليه من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

وأخيراً، وفقاً لمهمة » علماء بيروت » ، سيتم التبرع ببعض الإيرادات للمنظمات غير الحكومية العاملة على إعادة تراث بيروت. Season 7 Artists taking part in the exhibition: MARCELLE ASMAR, NADEEN BABA, NAYLA CANNAMELA, ALIA CORM, MAYA KHALAF, TAMARA KHODR, SAMIRA MORCOS, CYNTHIA ODSI, CHRISTINE OZEIR, HELEN SERHAN, NADINE AIDSNI, WasSILA TAHA.

The Artists of Concept AOB boutique participating in the exhibition: KARIN HANTES, NEVINE MATTAR and MICHELE SAYEGH NAJA

وأطلقت كارول عوب ويارا جاشان الفنون في بيروت في حزيران/يونيه 2020.

الفنانون في بيروت منبر مسؤول اجتماعيا مكرس لتنمية وتعزيز وتطوير المواهب الإبداعية للفنانين اللبنانيين. وقد أنشئت منذ ست سنوات، وهي تجمع الآن مجتمعا يضم 87 فنانا مع أكثر من 30 معرضا ومناسبة فنية حتى الآن.