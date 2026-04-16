Aoun and Netanyahu invited to the White House in 4 to 6 days

وقال دونالد ترامب يوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف أوون سيذهبان إلى البيت الأبيض في الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة لعقد اجتماع مشترك تحت رعايته. إن الإعلان، الذي صدر أمام الصحافة بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، يعطي فجأة مجالا أكثر طموحا للتسلسل الدبلوماسي الذي فتح في واشنطن. وفي غضون ساعات قليلة، انتقل البيت الأبيض من هدف هدنة إلى احتمال وجود مشهد سياسي استثنائي بين زعيمي بلدين في الحرب منذ عقود.

معادلة دونالد ترامب مذهلة وأضافت إلى رسالتها السابقة بشأن " الحقيقة الاجتماعية " ، التي حرص فيها على إجراء " محادثات متتالية " مع جوزيف أوون وبنيامين نتنياهو، ثم أعلنت عن بدء وقف إطلاق النار رسميا في الساعة الخامسة مساء في واشنطن العاصمة، أي الساعة 00/11 في لبنان. هذه المرة الرئيس الأمريكي يذهب أبعد من ذلك ولم يعد يتحدث عن وقف مؤقت للقتال. إنه يخطط بالفعل لعقد اجتماع في البيت الأبيض، في وقت قصير جداً، والذي عرضه لأول مرة في أربع وأربعين عاماً.

وهذا التسارع يغير على الفور طبيعة الملف. وحتى الآن ظلت أولوية بيروت وقف إطلاق النار، ووقف الإضرابات، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين. وعلى الجانب الإسرائيلي، ظل التركيز منصبا على حزب الله، والأمن في شمال إسرائيل، وصيانة منطقة عازلة في جنوب لبنان. إعلان دونالد ترامب يضيف بُعداً جديداً هو أن من الممكن أن يكون الرئيس في واشنطن مما سيحول هدنة لا تزال هشة إلى لحظة دبلوماسية ذات أهمية تاريخية

ولكن بين الإعلان الأمريكي والواقع السياسي، لا تزال هناك عدة خطوات مفقودة. لا تأكيد رسمي في هذه المرحلة وافق على قبول جوزيف أوون لاجتماع مشترك مع بنيامين نتنياهو وعلى الجانب اللبناني، لا يزال الحذر يهيمن. وهذا التحذير ثقيل جداً كما في وقت سابق من اليوم، ادعى مصدر لبناني رسمي اقتبس من وكالة أنباء أن الرئيس رفض الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعبارة أخرى، فإن الدعوة علنية، ولكن ترجمتها الدبلوماسية لا تزال معلقة.

(ترامب) يحول الهدنة إلى مشروع قمة

خطاب (دونالد ترامب) لم يكن مشاركاً عندما قال أن نتنياهو و أوون سيأتون إلى البيت الأبيض في « الأربعة أو خمسة أيام القادمة » لم يشير فقط إلى نية غامضة وهو يفرض جدولا زمنيا، ويفرض ضغوطا على الأطراف، ويحاول إيجاد أفق سياسي حتى قبل اختبار الهدنة المعلنة على أرض الواقع. وعادة ما تكون هذه الطريقة متسلطة: إذ أن الإعلان نفسه يتضمن حدثا، حتى قبل استقرار جميع معاييره.

الرئيس الأمريكي أعطى هذا الإعلان لون شخصي مميز جداً وأمام الصحافة، قال إنه سيكون أول اجتماع من هذا القبيل في أربع وأربعين عاماً، مضيفاً أن هذا ليس حقاً « جار جيد » لبلدين مجاورين. والصيغة، والضوء في شكلها، تهدف في الواقع إلى تحطيم المشهد المقبل. ترامب يريد أن يجعل هذا الاجتماع رمزا. وهو يسعى إلى إثبات فكرة أن إدارته كانت ستنجح، في غضون بضعة أيام، في إحداث انفراج لم تسفر فيه عقود من الوساطة إلا عن اتصالات غير مباشرة أو ترتيبات محدودة.

والواقع أن النطاق السياسي لهذه الخطوة سيكون كبيرا. ومن شأن عقد اجتماع مشترك في البيت الأبيض بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس لبناني أن يتجاوز بكثير الإطار التقني للمحادثات الجارية. ومن شأن ذلك أن يجعل العلاقة بين البلدين تسلسلا مختلفا تماما، حتى وإن لم يؤد فورا إلى اتفاق رسمي. وستكون صورة قوية، وإشارة دولية، وارتباكا لفتوى عامتين اعتادا على التفكير في العلاقة الثنائية أولا من خلال الحرب والحدود والوساطة غير المباشرة.

بالنسبة لواشنطن، الاهتمام واضح. إدارة (ترامب) تريد أن تُثبت أنها لا تُدير إستراحة عسكرية فحسب إنها تريد أن تظهر كمهندسة لإعادة سياسية وبعد المناقشات المباشرة التي جرت يوم الثلاثاء بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين، فإن الانتقال إلى مستوى رئاسي أو شبه رئاسي سيعطي البيت الأبيض نجاحا دبلوماسيا بحجم آخر. ومن شأن ذلك أيضا أن يتيح لـ(ترامب) إدراج الجبهة اللبنانية في سرده الأوسع لإلغاء التصعيد الإقليمي، لأن المناقشات حول إيران لا تزال حساسة للغاية.

دعوة غير صالحة بعد

غير أن الإعلان الأمريكي لا يعني أنه قد تم عقد اجتماع. وهذه هي النقطة الأولى التي تسلط الضوء عليها. فبين دعوة عامة من دونالد ترامب وعقد اجتماع بالفعل، يمكن أن تكون الفجوة كبيرة. ولم يؤكد أي من العاصمتين المعنيين في هذا الوقت رسميا تاريخ أو شكل أو جدول الأعمال أو حتى قبول مبدأ عقد اجتماع مشترك في البيت الأبيض. على الجانب الأمريكي، إنه عرض وعلى الجانب اللبناني، يسود الصمت أو الحكمة. وعلى الجانب الإسرائيلي، تركز الرسائل أساسا على وقف إطلاق النار وأمن الجبهة الشمالية.

ويكتسي هذا الاحتياطي أهمية خاصة بالنسبة للبنان. وفي وقت سابق من اليوم، وحتى قبل الإعلان الرئاسي عن البيت الأبيض، ذكر مصدر لبناني رسمي أن جوزيف أوون رفض الطلب الأمريكي لإقامة اتصال مباشر مع بنيامين نتنياهو. ووفقاً للمصدر نفسه، أبلغ الرئيس اللبناني ماركو روبيو والولايات المتحدة الأمريكية بموقف لبنان. وأفادت بعثات أخرى بأن مسؤولين لبنانيين ادعوا عدم وجود اتصالات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

In this context, the announcement of a joint meeting in Washington creates an obvious tension. إذا رفض جوزيف أوون، في هذه المرحلة، الاتصال المباشر مع نتنياهو، كيف سيقبل فورا مسرحا مشتركا في البيت الأبيض؟ والتناقض ليس بالضرورة مطلقا. ولا يحمل النداء الثنائي المرتجل والاجتماع الذي يشرف عليه بشدة في إطار الوساطة الأمريكية نفس العبء الرمزي. ولكن في لبنان، الحدود السياسية بين الاثنين ضيقة. وسينظر فورا إلى صورة مشتركة في مكتب أوفال أو في غرفة رسمية من البيت الأبيض على أنها تحول من مستوى أعلى.

ولهذا السبب بالتحديد، تقوم الرئاسة اللبنانية بهذه الخطوة الحذرة. ويمكن لجوزيف أوون أن يدعم الوساطة الأمريكية ويشيد بجهود وقف إطلاق النار. يمكنه حتى أن يوافق على التحدث مع دونالد ترامب وماركو روبيو ولكن هذا لا يعني أنه مستعد سياسيا للجلوس بجانب بنيامين نتنياهو أمام الكاميرات حول العالم في الأيام القليلة القادمة. وستكون التكلفة الداخلية لهذه الصورة هائلة في بلد لا يزال في حالة حرب مع إسرائيل، حيث يتنكر حزب الله وجزء من النظام السياسي بالفعل المناقشات المباشرة التي بدأت في واشنطن.

الثلاثاء السابق في واشنطن

فكرة إجتماع في البيت الأبيض لا تسقط من السماء It is part of an open sequence on Monday in Washington, D.C., when Lebanese and Israeli representatives met around the same table for the first time in several decades. وكانت هذه المناقشات، بقيادة ماركو روبيو، نقطة تحول دبلوماسية حقيقية. They did not reach an immediate agreement, but they have reopened an official channel that has long been new.

اجتماع الثلاثاء تم تقديمه كتاريخ وأظهرت أن واشنطن نجحت في الحصول على شكل من أشكال الحوار المباشر، وإن كان محدودا، بين بلدين لا يقيمان علاقات دبلوماسية ولا يزالان رسميا في حالة حرب. ولكن هذه الخطوة الأولى لم تكن كافية لسد الخلافات. وقد حدد لبنان أولوياته التقليدية: وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وعودة المشردين داخليا، والانسحاب الإسرائيلي، واحترام السيادة. وسلطت إسرائيل الضوء على أهداف أخرى: إضعاف حزب الله، والأمن المستدام في شمال إسرائيل، والحفاظ على وجود عسكري في جنوب لبنان.

إعلان (دونالد ترامب) عن اجتماع (أوون نيتانياهو) في البيت الأبيض يبدو أنه محاولة للخطوة التالية ولن يعودوا دبلوماسيين أو سفراء، ولكن الزعيمين السياسيين الرئيسيين المعنيين، تحت إشراف أمريكي. ومن شأن ذلك أن يمكّن واشنطن من تحويل اجتماع تقني إلى مؤتمر قمة سياسي. ولكنه يُعد أيضاً حرق عدة مستويات في ملف تعد فيه الرموز بقدر ما تُحتسب فيه النصوص.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدبلوماسية اللبنانية الإسرائيلية لا تتقدم أبدا كعلاقة كلاسيكية. كل كلمة، كل اتصال، كل صورة تتفاعل أكثر بكثير من مجرد تبادل ثنائي. في لبنان، كل لفتة عامة نحو إسرائيل يتم تقييمها على الفور من حيث السيادة، التطبيع، مكان حزب الله والتوازن الديني. وفي إسرائيل، يُقرأ أي افتتاح لبيروت من منظور أمن الحدود ونزع سلاح حزب الله. وفي هذا السياق، سيكون لمؤتمر قمة في البيت الأبيض عبء أكبر بكثير من مجرد زيارة دبلوماسية.

وقف إطلاق النار في لبنان كشرط أساسي

إن كان (دونالد ترامب) يتخيل هذه القمة، فذلك لأنه يحاول زرعها إلى وقف إطلاق النار الذي أعلنه يوم الخميس. في عقله، الهدنة ليست مجرد وقف للقتال. وهو بمثابة منحدر لإطلاق عملية أوسع. هذا ما اقترحه في توجيه (جي دي فانس) و(ماركو روبيو) و(دان كين) للعمل مع لبنان وإسرائيل من أجل تحقيق السلام المستدام وتتبع الدعوة إلى البيت الأبيض هذا المنطق: فالكسر العسكري سيفتح لحظة سياسية.

ولكن في هذه النقطة مرة أخرى، تنخفض المواقف. إن لبنان يرى أولا وقف إطلاق النار حالة طوارئ. ومنذ عدة أيام، ظلت بيروت تدعو إلى وقف الإضرابات لتخفيف الضغط على الجنوب والتصدي للأزمة الإنسانية وتجنب المزيد من التدمير. رحّب رئيس الوزراء نواف سلام أيضاً بالإعلان الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الهدنة كانت أحد مطالب لبنان الثابتة. ومن ثم، فإن الدولة اللبنانية لم تقدم هذا التوقف على أنه السبق التلقائي لمؤتمر القمة، بل كضرورة فورية.

وقد وضع حزب الله، من جانبه، شرطا واضحا جدا. ويدعي أنه سيحترم وقف إطلاق النار في لبنان إذا أنهت إسرائيل جميع أعمال القتال، بما في ذلك الضربات الموجهة ضد أفرادها. هذا الدقّةِ يَزنُ بشكل كبير على التسلسلِ الكاملِ. وهذا يعني أن الحركة لا تعتبر الهدنة مكتسبة فقط على أساس إعلان أمريكي. وهو يريد حقائق، أي وقف كامل للعمليات الإسرائيلية. وإلى أن يتم التحقق من هذه النقطة على أرض الواقع، يظل استقرار وقف إطلاق النار ذاته غير مؤكد.

وعلى الجانب الإسرائيلي، وضع بنيامين نتنياهو أيضا حدودا. He explained that Israel would not accept full withdrawal to international borders or a ceasefire based on the sense of « quiet against cool. » وشدد على الحفاظ على حزام الأمان في جنوب لبنان وضرورة معالجة مسألة قذائف حزب الله. وهذا يعني أنه حتى لو دخلت الهدنة حيز النفاذ، فإن إسرائيل لا تعتزم العودة إلى الوضع السابق. ومرة أخرى، فإن الفجوة مع فكرة عقد مؤتمر قمة سريع ومعقد في البيت الأبيض واضحة.

تعيين مليء بالتناقضات

ومن ثم فإن فرضية عقد اجتماع في واشنطن تركز عدة تناقضات في الوقت نفسه. الأول يتناقض مع الإيقاع الأمريكي مع الإيقاع اللبناني (دونالد ترامب) يتحدث خلال أيام بيروت لا تزال تفكر في الظروف. الرئيس الأمريكي يريد تحويل وقف إطلاق النار إلى مؤتمر قمة ويريد الرئيس اللبناني أن يعرف أولاً ما إذا كانت الهدنة قائمة، وما إذا كانت الإضرابات تتوقف فعلاً، وما إذا كان بالإمكان استيعاب التكلفة السياسية لعقد اجتماع مع نتنياهو في بلده.

والتناقض الثاني يتناقض مع المنطق الواقعي. وفي حين أعلنت ترامب هدنة وقمة محتملة، استمرت الضربات والقتال في لبنان. وفي يوم الخميس، أبلغت البعثات عن استمرار القتال حول بنت جبيل وتدمير الجسر الأخير على الليطاني الذي يربط مباشرة جزء من الجنوب ببقية البلد. وبعبارة أخرى، أُعلنت الهدنة عندما لم يتم بعد تهدئة الأرض. وهذا الواقع يجعل أي توقعات دبلوماسية أكثر هشاشة.

التناقض الثالث ضمن التسلسل الأمريكي نفسه واقترحت واشنطن في البداية إجراء اتصال مباشر بين القادة اللبنانيين والزعماء الإسرائيليين يوم الخميس. بيروت لم تؤكد هذه النسخة. ثم أعلن ترامب دعوة مشتركة إلى البيت الأبيض في غضون أربعة أو خمسة أيام. وإذا لم يصادق لبنان على مبدأ الاتصال المباشر، فمن الأصعب تصور أنه قد تحقق بالفعل من اجتماع مشترك، مع جدول زمني ضيق، مع كل الآثار الرمزية.

وهذه التناقضات لا تعني أن مؤتمر القمة مستحيل. يعني أنه لا يزال غير مؤكد سياسياً جزء من إستراتيجية (دونالد ترامب) هو تحديداً إنتاج حقيقة دبلوماسية من خلال ضغط التقويم والإعلان وهو يخلق توقعات، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويجعل رفضا نقيا وبسيطا أكثر تكلفة سياسيا. هذه الطريقة يمكن أن تعمل. كما أنها قد تواجه واقع الخطوط الحمراء اللبنانية وأوجه الغموض في وقف إطلاق النار.

ما سيبحث عنه الجميع في واشنطن

وإذا عقد الاجتماع، فإن الأطراف الثلاثة لن تأتي إلى هناك بنفس الأهداف. (دونالد ترامب) سيسعى أولاً لتوحيد قصته الناجحة الإقليمية He would like to say that, after obtaining a cease-fire, he brought the two enemy leaders together at the White House to launch an unprecedented political process. الصورة سوف تهمه بقدر النص وسيعمل على التحقق من دوره المركزي في تسلسل اللحظات القريبة من الشرق.

وسيسعى بنيامين نتنياهو إلى تكريس القراءة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. وهذا يعني، وفقا لتعليقاته العامة، الإبقاء على منطقة أمنية في جنوب لبنان، ورفض الانسحاب الكامل، ووضع جدول أعمال نزع سلاح حزب الله أو تفكيكه. وفيما يتعلق بالقدس، فإن عقد اجتماع في واشنطن لن يكون ذا أهمية إلا إذا سمح بوضع هذه الطلبات في إطار دينامية أوسع، وليس العودة إلى حالة ما قبل الحرب.

(جوزيف أوون) سيأتي من موقف دفاعي أكثر وسيسعى، أولا وقبل كل شيء، إلى توطيد وقف إطلاق النار، وانتهاء الهجمات، والالتزام بالانسحاب الإسرائيلي، والتحسين الفوري للحالة الأمنية والإنسانية في الجنوب. ولا يمكن للرئيس اللبناني أن يعطي صورة لرئيس دولة جاء لمناقشة السلام المستعصي بينما لا يزال بلده يعاني من الآثار المباشرة للحرب. وخطه كله، حتى الآن، هو وضع إطار للحوار في سجل لوقف الأعمال العدائية والسيادة.

ويفسر هذا التباين في الأهداف السبب في أن احتمال عقد مؤتمر قمة يبشر بقدر ما يقلقه. يمكن أن يُحدث إستراحة تاريخية كما يمكن أن يكشف عدم وجود أساس مشترك متين بين الطرفين.

بين الفرص التاريخية والرهان الخطر

قوة إعلان (دونالد ترامب) هي أنه يرغم الجميع الآن على وضع أنفسهم وإذا رفضت بيروت، سيُقرأ الرفض كقطع أو كدليل على أن وقف إطلاق النار ليس له ما يكفي من الاتساق السياسي. وإذا قبلت بيروت، سيعرض جوزيف أوون نفسه لموجة من الصدمات الداخلية، لا سيما ضد حزب الله والقوات التي ترفض أي احتمال للتطبيع. وإذا قبل نتنياهو، فإنه سيتمكن من تقديم نفسه بوصفه مهندس إعادة تشكيل إقليمي. إذا كان ليتراجع، فإنه سيضعف قصة انفراج إسرائيلي.

غير أن جوهر المشكلة بالنسبة لللبنانيين لا يزال أبسط. والأولوية ليست بعد الصورة المحتملة في واشنطن. والأولوية هي ما إذا كان وقف إطلاق النار يصمد، وما إذا كان بإمكان السكان أن يتنفسوا، وما إذا كانت الجسور قد توقفت، وما إذا كانت الطرق تعاد فتحها، وما إذا كان المشردون يستطيعون النظر في العودة، وما إذا كانت الاغتيالات المستهدفة التي شجبها حزب الله تتوقف فعلا. وإلى أن يتم التحقق من هذه العناصر، فإن أي عرض على مؤتمر قمة في البيت الأبيض لا يزال هشا للغاية.

قد يكون هذا أهم نقطة في التسلسل (دونالد ترامب) يتحدث بالفعل كما لو أن الهدنة قد أصبحت لوحة سياسية ولا يزال لبنان، من جانبه، يتحقق من وجوده على أرض الواقع. فبين يومين أو أربعة أو خمسة أيام قد تبدو قريبة جدا في التقويم الأمريكي وفي الواقع اللبناني.