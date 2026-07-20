Aoun in Washington: (روبيو) يحدد الأولويات

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وبدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة رسمية في واشنطن العاصمة، تسودها مسائل السيادة والأمن وتنفيذ الإطار المتفاوض عليه بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل. وفي عاصمة الولايات المتحدة قبل اجتماعه المقرر مع الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء 21 تموز/يوليه، اجتمع رئيس الدولة يوم الأحد مع وزير الخارجية ماركو روبيو. هذا التسلسل الأوّل وضع نبرة للتحرك لقد رحب مسؤول الولايات المتحدة بعمل السلطات اللبنانية لصالح احتكار الدولة للأسلحة وأعاد تأكيد التزام واشنطن ببيروت وطلب جوزيف أوون، من جانبه، تنسيقا ملموسا من أجل الحصول على انسحاب إسرائيلي أولا من المناطق المعنية بالترتيب التفاوضي. زيارة (أون) إلى (واشنطن) تأتي بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان العديد من الناس ما زالوا مشردين.

أول اجتماع مع ماركو روبيو

وعقد الاجتماع بين جوزيف أوون وماركو روبيو في وزارة الخارجية. وركز على تنفيذ الإطار الثلاثي الذي أُبرم في إطار الوساطة الأمريكية. ووفقًا للحساب الرسمي الأمريكي، استعرض المسؤولان الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في هذا الجهاز. يوفر النص تقدمًا موازيًا في العديد من الملفات. وهو يجمع بين انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني، ومعاملة الأسلحة التي تحتفظ بها الجماعات من غير الدول، وإعداد استقرار دائم للحدود. وسبق الاجتماع المعلن بين جوزيف عون ودونالد ترامب في البيت الأبيض بيومين. كما مكّن الإدارة الأمريكية من توضيح قراءتها علناً لالتزامات لبنان المتوقعة.

وأدلى ماركو روبيو بتعليقات خاصة استنادا إلى أعمال الرئيس اللبناني وحكومته. وأثنى وزير الخارجية على » شجاعة » السلطات اللبنانية، التي عرضها على أنها منخرطة في جهد مصمم لاستعادة سيادة البلد. وأشار إلى ثلاثة أهداف: نزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية العسكرية، وقيادة لبنان نحو السلام. ويضع البيان الأمريكي قضية الأسلحة الشيعة في صميم شراكة واشنطن – بيروت. لا يقدمه كملف منفصل عن الانسحاب الإسرائيلي. ويشكل كل من العنصرين جزءا من نفس إطار التنفيذ، ويتوقع من القوات المسلحة اللبنانية استعادة السيطرة على القطاعات المعنية.

(روبيو) يحيي شجاعة الحكومة اللبنانية

اختيار (ماركو روبيو) للكلمات يميز الموقف الأمريكي الرسمي في بداية هذه الزيارة وتؤيد واشنطن سلطة الدولة اللبنانية وترى أنه ينبغي ممارستها في جميع أنحاء البلد. كما أكد وزير الخارجية من جديد دعم الولايات المتحدة للإطار الثلاثي والجهود اللبنانية الرامية إلى تحقيق السلام. غير أن بلاغها لا يوفر جدولا زمنيا كاملا أو موعدا دقيقا للانسحاب الإسرائيلي لمختلف المواقف. كما أنها لا تفصل الآليات التقنية التي ستستخدم للتحقق من انسحاب الأسلحة والمقاتلين من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني. ولا تزال هذه النقاط في صميم المفاوضات مع الوساطة الأمريكية.

وأكد جوزيف أوون على محاوره ضرورة مواءمة المواقف اللبنانية والأمريكية. وطلب الرئيس ترجمة المرحلة الأولى من الخطة إلى انسحاب إسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى. وترغب بيروت في تطبيق الإطار للبدء بحركة واضحة على الأرض. وبالتالي، تسعى السلطات اللبنانية إلى اتخاذ تدبير لمرافقة نشر الجيش وتعزيز مصداقية الاتفاق. وجاء الطلب بعد مناقشات جرت في روما بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين تحت رعاية أمريكية. ووصف المشاركون هذه التبادلات بأنها إيجابية، دون إعلان موعد نهائي لبدء الانسحاب.

المناطق الرائدة في مركز المفاوضات

والمجالات التجريبية هي المرحلة الأولى من الآلية المتفاوض عليها. ويجب أن يسمحوا بنشر الجيش اللبناني في مناطق محددة، بالتوازي مع التحقق من عدم وجود أسلحة ومقاتلي حزب الله. وقد ذُكرت في المعلومات المنشورة عن المخطط عدة مواقع على جانبي نهر الليطاني. ولا تزال إجراءات الرصد قيد المناقشة. وأثيرت إمكانية إسناد جزء من التحقق إلى طرف ثالث، دون إعلان قرار نهائي. إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان من بين الجهات الفاعلة المذكورة في المبادلات، ولكن لم يتم تأكيد أي ولاية جديدة في هذه المرحلة.

ويحدد الإطار الموقع في واشنطن في 26 حزيران/يونيه خريطة طريق بين الطرفين. وينص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ونشر القوات المسلحة اللبنانية. ويتناول أيضا نزع سلاح الجماعات التي تفلت من سلطة الدولة. ويتوقف تنفيذه على اتخاذ خطوات منسقة ويمكن التحقق منها. وتربط إسرائيل انسحابها بإبطال التهديد الذي يتعرض له حزب الله. ويدعو لبنان، من جانبه، إلى البدء بالانسحاب الإسرائيلي لتمكين الجيش من توسيع سيطرته بفعالية. وتتمتع الولايات المتحدة بموقف مركزي في هذه الآلية، لأنها ترعى الاتفاق وتواصل اتصالاتها مع كلا الوفدين.

(أوون) يجهز لقائه مع (دونالد ترامب)

زيارة (أون) إلى (واشنطن) ستسمح للرئيس اللبناني بالدفاع عن هذا التسلسل قبل (دونالد ترامب). وبحسب المعلومات المقدمة قبل مغادرته، يعتزم جوزيف عون تقديم اقتراح خطي إلى الرئيس الأمريكي. وتغطي هذه الوثيقة معاملة ترسانة حزب الله وشروط استعادة السيادة اللبنانية. كما ينبغي لرئيس الدولة أن يطلب إلى واشنطن ممارسة نفوذها على إسرائيل من أجل إنفاذ الانسحاب المقرر. اجتماع الثلاثاء سيكون أول اجتماع وجه لوجه بين الرئيسين منذ وصول جوزيف أوون إلى بابدا.

كما أن الاجتماع في البيت الأبيض له طابع مؤسسي. ولم يتلق أي رئيس لبناني في هذا الإطار منذ حوالي 20 عاما. وكانت الزيارة السابقة على هذا المستوى خلال رئاسة ميشال سليمان، التي استقبلها باراك أوباما في عام 2009. ولذلك ذهب جوزيف أوون إلى واشنطن في تشكيلة استثنائية تميزت بالمشاركة الأمريكية المباشرة في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. كما جرت رحلته في السنة الثانية من ولايته، بعد مرحلة أولى تركز على بناء المؤسسات وتقديم الدعم للجيش.

إحتكار أسلحة الرئاسة

قائد سابق في الجيش، جوزيف أوون جعل احتكار أسلحة الولاية أحد التزامات ولايته. وفي وقت تنصيبه، أكد حق الدولة في ممارسة هذا الاحتكار بمفردها. ثم أخذت الحكومة هذا الموقف. وقام الجيش اللبناني بنشر وحدات في الجنوب واستعاد مستودعات الأسلحة بعد الاشتباكات السابقة. غير أن الصراع الإقليمي الجديد أعاق هذه الحالة الأمنية الدينامية وزاد من حدتها. وأدت الضربات الإسرائيلية والعمليات البرية إلى وقوع خسائر فادحة وتدمير واسع النطاق وزيادة التشريد.

وتقدم السلطات اللبنانية نشر الجيش كأساس لتحقيق الاستقرار. وهي تتطلب موارد مالية ولوجستية وعسكرية إضافية للاضطلاع بهذه المهمة. ولا تزال واشنطن أحد المؤيدين الرئيسيين للقوات المسلحة اللبنانية. علاقة (جوزيف أون) مع المسؤولين الأمريكيين بنيت خلال سنواته كرئيس للمؤسسة العسكرية هذا التعاون هو جزء مهم من الزيارة، على الرغم من أن البيانات العامة ليوم الأحد تركز على الإطار الثلاثي، الانسحاب الإسرائيلي وأسلحة حزب الله.

حزب الله يرفض العملية

ويرفض حزب الله العملية التي بدأتها الحكومة. ورفضت الحركة نزع السلاح وتحدت من المناقشات المباشرة مع إسرائيل. وترى أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر ما دام الجيش الإسرائيلي موجودا على الأراضي اللبنانية. هذه المعارضة تعتمد على تطبيق الجهاز وهو يضع السلطات في مواجهة معادلة داخلية حساسة، في حين تدعي الحكومة أنها تريد تجنب مواجهة داخلية جديدة. وحافظ جوزيف أون على خطه المؤيدة لحصر الدول في تحديد الأسلحة، مع التأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل واحترام السيادة اللبنانية.

لقد غيرت الحرب التي انعشت في الربيع بشكل عميق الجدول السياسي. فتح حزب الله النار على إسرائيل في 2 آذار/مارس دعما لإيران، ثم استهدفته العمليات الأمريكية والإسرائيلية. واستجابت إسرائيل بحملة جوية وأرضية في لبنان. وأبلغت وزارة الصحة اللبنانية عن عدة آلاف من الوفيات منذ بداية هذه المرحلة الجديدة، دون تمييز منهجي بين المدنيين والمقاتلين. وحدث تدمير واسع النطاق للمناطق الجنوبية. ولم يتمكن جزء من السكان من العودة إلى ديارهم، في حين أن الحاجة إلى إعادة الإسكان وإعادة الإعمار لا تزال تتزايد.

المفاوضات المباشرة في إطار الوساطة الأمريكية

وفي هذا السياق، دعا جوزيف أوون إلى إجراء مناقشات مباشرة مع إسرائيل. وقد فتح هذا القرار أعلى الاتصالات السياسية في عقود بين البلدين، اللذين ليس لهما علاقات دبلوماسية. وبدأت المفاوضات مع الوساطة الأمريكية ثم استمرت في واشنطن وروما. وهي ليست بعد اتفاق سلام. وتشمل هذه التدابير وقف الأعمال العدائية على المدى الطويل، وسحب القوات، ونشر الجيش اللبناني، وضمانات الأمن. ولم يقبل الرئيس اللبناني حتى الآن فكرة عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لذا فإن تعليقات ماركو روبيو تحدث في وقت تسعى فيه واشنطن لتحويل الإطار السياسي إلى تدابير تنفيذية. وارتبط وزير الدولة علنا بالسيادة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله وتفكيك قدراته العسكرية. هذه التركيبة يجب أن تتكرر في مناقشات الرئيس اللبناني مع مسؤولي الولايات المتحدة ويحدد أيضا الموقف الذي ستدافع عنه إدارة ترامب في متابعة المفاوضات. غير أن السلطات اللبنانية تصر على المعاملة بالمثل للالتزامات وعلى الحاجة إلى انسحاب إسرائيلي فعال.

أول اختبار ميداني

وينبغي استخدام أول منطقة تجريبية كاختبار. وركزت المناقشات على كيفية تأكيد أن القطاعات المعنية لم تعد تحتوي على أسلحة حزب الله أو مواقعه أو مقاتليه. وهم قلقون أيضا من اللحظة التي سيغادر فيها الجيش الإسرائيلي النقاط التي يحتلها. وقد نقلت الوحدات اللبنانية بالفعل إلى بعض المواقع المذكورة في الخطة. غير أن العديد من هذه المناطق تقع خارج المنطقة التي توجد فيها القوات الإسرائيلية حاليا. ولذلك ينبغي أن تتعلق الخطوة التالية بنقطة يمكن فيها ملاحظة الانسحاب الفعلي والتحقق منه.

(جوزيف أوون) يجب أن يستخدم مقابلة مع (دونالد ترامب) ليطلب قراراً أمريكياً بهذا التسلسل يعتقد الرئيس اللبناني أن تأثير (واشنطن) على (إسرائيل) يمكنه فتح المرحلة الأولى وهي تعتزم أيضا تقديم التزامات الدولة اللبنانية بشأن السيطرة على الأراضي ومعاملة الأسلحة. ولم يُعلن المحتوى الكامل للاقتراح الخطي. ولم يُعلن عن أي جدول زمني رسمي لتنفيذه. اجتماع الثلاثاء يجب أن يشير ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد الانسحاب الفوري للمنطقة الأولى وما هي الضمانات التي ستكون مطلوبة في المقابل.

إعادة بناء الجيش ودعمه

وسترافق المسألة الاقتصادية المناقشات الأمنية. إن إعادة بناء الجنوب وعودة المشردين داخليا وإصلاح الهياكل الأساسية تتطلب تمويلا لا يمكن للبنان أن يحشده بمفرده. وتربط الإدارة الأمريكية عودة الاستقرار بتطبيق الإطار السياسي والأمني. وعرض ماركو روبيو المسيرة نحو السلام كشرط للانتعاش. وتسعى السلطات اللبنانية إلى الحصول على الدعم الدولي دون انتظار الحل الكامل لجميع المنازعات. على وجه الخصوص، يريدون توحيد الجيش واستعادة الخدمات العامة في المناطق المتضررة والاستعداد لعودة السكان.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي لا يزال فيه لبنان يواجه تداعيات الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. خفضت الدولة هوامش الميزانية. وعانى الجيش نفسه من آثار انخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية لأعضائه. وقد حذر جوزيف أوون، عندما كان يدير المؤسسة، من خطر إضعاف قدرته التنفيذية. وقد حافظت المعونة الأجنبية على بعض المهام الأساسية. غير أن التوسع في الانتشار في الجنوب سيتطلب موظفين ومعدات وموارد إضافية طويلة الأجل.

كما تشمل الرحلة إلى واشنطن اتصالات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين أمريكيين. ولم تنشر بعد محتوياتها التفصيلية. وتركز الرئاسة اللبنانية رسالتها على الاجتماع مع دونالد ترامب وعلى التماس الدعم لسيادة البلد. ويبين تقرير وزارة الخارجية أن ملف حزب الله سيظل غير قابل للطعن. كما تؤكد أن الولايات المتحدة تتوقع اتخاذ تدابير ملموسة من الحكومة اللبنانية. وفي الوقت نفسه، تنتظر بيروت منا العمل مع إسرائيل.

الجدول لا يزال مفقوداً

والمواقف المعرب عنها يوم الأحد لا تزيل العقبات القائمة على أرض الواقع. ولم تعلن إسرائيل عن تاريخ انسحابها من المنطقة التجريبية الأولى. ولا يزال يتعين إنشاء آلية التحقق. ويحافظ حزب الله على رفضه لنزع السلاح. ويجب تزويد الجيش اللبناني بما يلزم من وسائل لاحتلال القطاعات المعنية بطريقة مستدامة. وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها، ولكن الانتقال من البيانات إلى التدابير التنفيذية يتوقف على القرارات المتخذة بعد اجتماع البيت الأبيض.

وسيستمر التسلسل الدبلوماسي يوم الثلاثاء 21 تموز/يوليه مع المقابلة بين جوزيف أوون ودونالد ترامب. ويجب على الرئيس اللبناني أن يقدم طلباته للانسحاب الإسرائيلي، ودعم الجيش، وإعادة بناء الإطار الثلاثي وتنفيذه. إن ملاحظات ماركو روبيو قد حددت بالفعل الأولويات الأمريكية: سيادة الدولة، ونزع سلاح حزب الله، وتفكيك بنيته التحتية العسكرية، والتقدم نحو السلام. والإشارة الملموسة التالية هي إعلان أو عدم إعلان جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية الأولى ونشر الجيش اللبناني المتحقق منه.