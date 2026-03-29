Bint Jbeil: first aid workers killed, in a series of attacks against relief workers, journalists and the army

On Sunday, 29 March, the National News Agency confirmed that Israeli strikes targeted an Islamic Health Authority centre near Bint Jbeil Hospital. In a first mission issued in the morning, the Lebanese official agency reported that two drone strikes had hit the centre, with reports of deaths and injuries. وقد أكدت رسالة ثانية، نُشرت بعد ذلك بفترة وجيزة، وفاة اثنين من المنقذين في هذا الهجوم. وأفاد الجيش الوطني النيبالي أيضاً بأن مركزاً آخر من نفس الهيكل قد استهدف في دير كيفا، في نفس الكازا، دون أن يتسبب في وقوع أي إصابات وفقاً للمعلومات الأولية.

The central fact is therefore established: a rescue site was struck in the immediate environment of a hospital, and two paramedics were killed. لكن هذه الحلقة ليست قضية معزولة He intervened in the aftermath of a day already marked by attacks against journalists, first aid workers and Lebanese soldiers, in a context where the most basic protections seemed to be reduced by an hour in southern Lebanon.

هذا ليس الهجوم الأول من هذا النوع

يجب أن يقال بوضوح ضربة بنت جبيل لا تقع في فراغ On Saturday, 28 March, an Israeli strike in southern Lebanon killed three Lebanese journalists, according to Reuters and the Associated Press. They included Ali Shoeib, a correspondent for Al-Manar, and Fatima Ftouni and Mohammed Ftouni, linked to Al-Mayadeen. In the same sequence, Reuters also reported that rescue workers sent to the scene had been affected. وأفادت منظمة الصحة العالمية، من جانبها، بأن تسعة من المسعفين قد قُتلوا وأصيب سبعة في خمس هجمات منفصلة على المرافق الصحية في جنوب لبنان.

وبعبارة أخرى، هجوم بنت جبيل هو جزء من سلسلة موثقة من الهجمات التي تستهدف أو تؤثر على الأفراد المحميين. The journalists were beaten in the middle of work. ودفع عمال الإسعاف الأول ثمنا باهظا للغاية. والضغط لم يتوقف هناك وأفاد رويتر أيضا بوفاة جنديين من الجيش اللبناني في جنوب البلد في اليوم السابق، على الرغم من أن بيروت شجبت تمديد الحرب إلى ما بعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله.

ويغير هذا التراكم قراءة الحدث. In Bint Jbeil, it is not just an additional emergency centre. وهذه حلقة جديدة في تسلسل يكون فيه العاملون في مجال الصحة والصحفيون وحتى أفراد الجيش اللبناني من بين الضحايا. وهذا ما يعطي هذه الإضراب أهمية سياسية وقانونية أكبر من تقييمها الفوري الوحيد.

تأكيد نظام الحسابات القومية واضح

توقيت الإرسالات الوطنية واضح أولا، تبلغ الوكالة عن إضرابين ضد مركز تابع لهيئة الصحة الإسلامية بالقرب من مستشفى بنت جبيل، مع إجراء تقييم مؤقت. ثمّ يُحدّثُ المعلوماتَ ويُؤكّدُ بأنّ إثنان منقذان قُتلا في هذا الهجومِ. وفيما يتعلق بمقال الحالة، يوضح هذا المنشور المزدوج أن موظفي الإنقاذ قد تأثروا، وأن الرقم القياسي المؤكد هو اثنين من القتلى.

ويضيف ذكر الموقع الثاني المشار إليه في دير كفاء بعدا هاما. يظهر أن حدث بينت جبيل ليس مجرد أثر معزول على نقطة محددة، لكنه جزء من سلسلة من الإضرابات التي تؤثر على ما لا يقل عن مركزين إغاثة في نفس المنطقة. وحتى بدون وقوع خسائر في دير كيفا، فإن تزامن هذه الإضرابات يلهم واقعا أوسع: فحيز الإغاثة نفسه يتعرض الآن لخطر مباشر.

وهذا الدقة أهم من ذلك لأن الجيش الوطني اللبناني لا يزال المصدر الرسمي اللبناني المرجعي على أرض الواقع. وفي تضارب في السرود المتنافسة، يوفر هذا التأكيد الرسمي أساسا صلبا للمراقبة المركزية: فقد تم ضرب عمال الإسعاف الأولي بالقرب من مستشفى، وهذا ليس واقعا معزولا في تسلسل هذه الساعات الـ 48 الماضية.

ضربة في محيط مستشفى

وموقع الهجوم يعطي الحالة خطورة خاصة. The NNA explicitly refers to a centre near Bint Jbeil Hospital. In a context of war, this immediate close to a hospital institution places it in an extremely sensitive legal and political field. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والنقل الصحي في جميع الظروف.

البنت جبيل ليس مكاناً وتحتل المدينة مكانا مركزيا في تاريخ الاشتباكات التي وقعت في جنوب لبنان، ولا تزال أحد أكثر المناطق تعرضا للخطر في المنطقة الحدودية. وعندما يضرب مركز إنقاذ في المنطقة المجاورة مباشرة للمستشفى، يكون الأثر مزدوجا. ومن الناحية التشغيلية، تنخفض القدرة على إجلاء المصابين وعلاجهم. وعلى المستوى الرمزي، يغذي هذا الفكرة القائلة بأنه حتى المناطق التي ترتبط مباشرة بالإنقاذ لم تعد تتمتع بأي هامش أمان.

ويزيد هذا النوع من الهجمات من الخوف بين الأفرقة الميدانية. When paramedics are killed at their intervention site or in their centres, every move becomes more risky, every eviction slows down, every intervention become more uncertain. وعندما تحدث هذه الهجمات بعد وفاة تسعة من عمال الإسعاف الأولي الآخرين في اليوم السابق، يصبح الأثر التراكمي ساحقا على نظام الرعاية المحلي بأكمله.

هجوم جريمة الحرب

In international law, the framework is specific. ويُمنح الموظفون الطبيون والوحدات الطبية وأسعاف المستشفيات حماية خاصة. وقد يشكل الاستهداف المتعمد للموظفين الطبيين أو الوحدات الطبية المحمية جريمة حرب. وينطبق نفس المنطق على الصحفيين المدنيين، الذين يتمتعون أيضا بالحماية طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية.

In the case of Bint Jbeil, the attack on a rescue centre near a hospital, having killed two rescue workers, thus raises an accusation of extreme seriousness under international humanitarian law. ويصبح هذا التأهل أكثر أهمية عندما يتم وضعه في تسلسل الـ 24 ساعة الأخيرة: قتل ثلاثة صحفيين، وقتل تسعة مسعفين في خمسة هجمات منفصلة وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وتضرر الجنود اللبنانيون أيضا في الجنوب.

وليس من قبيل الصدفة أن المسؤولين اللبنانيين بدأوا يتحدثون صراحة عن جرائم الحرب. In recent days, the NNA has relayed official convictions denouncing the targeting of rescuers, journalists and Lebanese army soldiers as a serious violation of international law. مرة أخرى، بنت جبيل ليست استثناء. إنها غرفة إضافية في ملف أكبر

يوم ضربات على عدة نقاط في الجنوب

ويشكل الهجوم على منقذي بنت جبيل جزءا من يوم أكبر من الهجمات في جنوب لبنان. The NNA reported in the morning a night strike on a house in Aba, completely destroyed, and then a death toll of two in the same town, with extensive damage to a trading centre in Nabatiyah. She also reported the day before the dead to Maarake and Aichiye. This dispersion of strikes confirms that military pressure does not focus on a single front line, but extends to a much wider local fabric.

هذه الجغرافيا من الإضرابات تهم لفهم هجوم بنت جبيل. وفي بيئة تتأثر فيها عدة مواقع بنفس التسلسل، تصبح مراكز الإغاثة أكثر حيوية. فهم لا يستوعبون فقط نتائج إضراباتهم الخاصة، بل يستوعبون أيضا نتائج تفجيرات المواقع المجاورة. وهذا يجعل خسارة اثنين من عمال الإنقاذ ثقيلة بشكل خاص. ويحدث في وقت لا ينخفض فيه الطلب على الإغاثة.

ومن ثم، فإن الوضع يستمد منطق التشبع. The inhabitants are struck at home, service structures are damaged, journalists are targeted, and the teams supposed to intervene are themselves affected. وفي نهاية هذه السلسلة، لا يزيد التوازن البشري المباشر فحسب. إن القدرة الجماعية لإقليم ما على النقد في الحرب تجري على مراحل.