Daesh in northern Lebanon: ماذا نعرف حقا؟?

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وتشير المعلومات الأمنية التي نُشرت في 20 تموز/يوليه إلى وجود نحو 300 من مقاتلي داعش في شمال لبنان. The same article states that an alleged leader of the group was arrested. وهذا رقم خطير، ولكنه ليس مجرد بيان رسمي ومتحقق منه. No public communiqué from the Lebanese Army, the Internal Security Forces or the judiciary confirms the existence of a 300-man structured force in this area. ومن جهة أخرى، هناك أدلة على زيادة المراقبة، والاعتقالات الموجهة، وإيلاء اهتمام خاص للحركات بين سوريا ولبنان. ولذلك، فإن السؤال ليس إنكار تهديد محتمل. وهو يتألف من تحديد ما يغطيه التقدير، الذي يعد الأشخاص، وما هي الأدلة التي يمكن استخدامها للحديث عن شبكة منظمة.

تقدير بدون طريقة مفصلة

يظهر الرقم في مقال عن زيارة الرئيس جوزيف أوون إلى واشنطن، التوترات والحركات الإقليمية التي شوهدت قرب الحدود السورية اللبنانية. The newspaper reports that several services monitor entrances and exits, particularly in the North. ونسب بعد ذلك إلى مصادر أمنية تقدير زهاء 300 مقاتل من دايش في ذلك الجزء من البلد. He adds that one of their officials was arrested.

وتتطلب هذه الصياغة عدة احتياطات. The newspaper does not mention the organization that gave the evaluation. وهي لا تحدد تاريخ تحديد الرقم، أو المنطقة الجغرافية الدقيقة المشمولة أو طريقة الحساب. كما أنها لا تبين ما إذا كان جميع الأشخاص المعنيين موجودين في لبنان في الوقت نفسه. مصطلح « المقاتلين » يمكن أن يغطي ملامح مختلفة جداً.

In intelligence, an estimate may aggregate identified individuals, suspects, contacts, facilitators or persons reported at border crossings. It may also include members living in Syria but likely to use roads to Lebanon. فبدون تعريف عام، لا يشير عدد الـ 300 إلى وجود 300 رجل مسلح وموحد وناشط في الشمال.

غير أن المعلومات لا تزال خطيرة بما يكفي للدعوة إلى التحقق. وهو منشور في سياق توتر إقليمي قوي. وتتابع الخدمات اللبنانية تداعيات الاشتباكات في سوريا والحركات على حدود طويلة وجبالية يصعب السيطرة عليها. ومن ثم، فإن الحذر لا يعني أنه ينبغي تنحية الرقم. وهو يتطلب عدم تحويله إلى يقين قبل تأكيدات رسمية.

The arrest of a person responsible is confirmed

وهناك حقيقة محددة أنشئت رسميا. وفي 13 تموز/يوليه، أعلنت قوات الأمن الداخلي اعتقال مواطن سوري كمسؤول أمني كبير في منظمة الدولة الإسلامية في سوريا. وقد أجري التحقيق في 30 حزيران/يونيه، عقب عملية رصد قامت بها شعبة الإعلام.

ووفقاً للنشرة الصحفية، كان المشتبه به يشغل منصب الجنرال المسؤول عن أمن ما يسمى بمقاطعتين في المنظمة، ومقاطعتي الجنوب والمركز في سوريا. المحققون عيّنوه عدة مواقع قيادة سابقة. They claim that he supervised security activities and worked with other ISIS officials in Syrian territory.

هذا التوقيف يؤكد أن كوادر المجموعة قد تكون في لبنان أو تدور فيه. كما يبين أن الخدمات اللبنانية لديها قدرات للرصد والتسلل. غير أنه لا يثبت وحده وجود شبكة تضم 300 مقاتل في الشمال. The press release does not publicly location the place of arrest. He does not say that the suspect commanded Lebanese cells or that he was planning an attack on the territory.

التمييز ضروري ويجوز للزعيم السوري أن يستخدم لبنان كمكان للمرور أو الانسحاب أو السوقيات أو الإقامة السرية. ويمكنها أيضا أن تحافظ على الاتصالات المحلية. ولكل من هذه الافتراضات مستوى مختلف من التهديد. ولن يحدد سوى التحقيق القضائي، وتشغيل جهازه، وتحديد علاقاته النطاق الفعلي لنشاطه في لبنان.

ماذا تعني كلمة « قاتل »؟?

والمصطلح المستخدم في التقدير هو المصطلح المركزي. وعادة ما يكون المقاتل شخصا مدرَّبا، ويُدمج في هيكل ويُتاح للقيام بعمليات. غير أن الفئات أقل وضوحا في قضايا مكافحة الإرهاب. ويمكن للسلطات رصد الأفراد المتطرفين دون دليل على أنهم ينتمون إلى خلية. ويمكنها أيضا أن تتبع علماء السوقيات أو المهربين أو المجندين أو جامعي الأموال.

A security list can include active members, veterans returning from Syria, suspected supporters and individuals whose status remains uncertain. ويمكن أن تشمل أيضاً أسماء مزدوجة، أو أشخاصاً ماتوا أو احتجزوا أو أُخذوا إلى بلد آخر. وعادة ما تنقح الخدمات هذه البيانات مع تقدم الدراسات الاستقصائية.

والفرق ليس إحصائيا فقط. وسيمثل ثلاثة مئات من المقاتلين المنظمين قدرة عسكرية كبيرة. 3100 شخص تم الإبلاغ عنهم أو تحت المراقبة سيصفون حقيقة أكثر انتشاراً وستظل هذه الحالة الثانية موضع قلق، ولكنها لن تعني أن جيشا تحت الأرض سيسيطر على الأحياء الشمالية أو المناطق الريفية.

ويمكن أيضا أن تتفاوت المفردات بين الخدمات. ويجوز للمنظمة أن تكون عضواً في أي شخص يولّد الولاء. وسيتطلب الأمر الآخر أدلة على المشاركة التشغيلية. وثالثاً سيستأثر بالشبكات الأسرية والسوقية المحيطة بالمشتبه فيهم. ومن الضروري، من أجل تقييم التهديد، معرفة التعريف المستخدم، ومدى موثوقية كل حالة، ونسبة الأشخاص الموجودين فعلا.

A difficult border to monitor

شمال لبنان لا يشكل مساحة موحدة. It includes Tripoli, Akkar, the coastline, mountainous areas and a border that extends to the northern Bekaa. وتركز الطرق الرسمية على الضوابط، ولكن العديد من الطرق الزراعية وغير الرسمية تعبر التضاريس الحادة. وترتبط بعض الطرق بالقرى والأسر والأنشطة التجارية على الجانبين منذ وقت طويل.

وهذه الخصائص تيسر الحركة غير القانونية. وهي تستخدم في تهريب السلع أو الوقود أو الأسلحة أو المخدرات. كما يمكن أن يستخدمها الأشخاص المطلوبون. وهذا لا يعني أن كل مرور غير رسمي ينتمي إلى منظمة إرهابية. The same roads are used by workers, refugees, residents and traffickers without ideological ties to Daesh.

ولذلك، يستند الرصد إلى عدة مستويات. The army holds posts, organizes patrol and installs temporary dams. وترصد أجهزة الاستخبارات الاتصالات والسفر والعلاقات بين المشتبه فيهم. وتقوم قوات الأمن الداخلي بعمليات التخدير والاعتقال. مراقبة الأمن العام للوثائق والحركات في نقاط العبور الرسمية.

كما أصبح التنسيق مع السلطات السورية أكثر أهمية. The cells of the Islamic State organization remain active in Syria despite the loss of their territory. وقد يحاول المقاتلون الانضمام إلى شبكات الدعم أو الاختباء أو عبور الحدود. غير أن فعالية التعاون تتوقف على نوعية المعلومات المتبادلة والثقة بين المؤسسات.

ليس كل الاعتقالات تتعلق بـ(ديش)

وأعلن الجيش في 16 تموز/يوليه اعتقال 33 شخصا خلال التدابير الأمنية في الشمال. وشملت العمليات عمليات التفتيش والدوريات الآلية والسدود. وأُلقي القبض على خمسة مواطنين لبنانيين بسبب إطلاق النار أو حيازة الأسلحة. وأُلقي القبض على ثمانية وعشرين من المواطنين السوريين بسبب تعميمهم دون وثائق منتظمة.

ويظهر هذا التقييم تعبئة آمنة، ولكن يجب عدم إعادة تفسيرها. The military statement does not attribute any of these arrests to Daesh. وتتعلق الجرائم المذكورة بأسلحة فردية، وبإطلاق النار والإقامة غير القانونية. إن استيعاب هؤلاء الـ 33 إلى شبكة إرهابية هو الآن زائف.

This distinction is all the more important as administrative or document-related arrests can affect a large number of Syrians. ولا يشكل الوجود غير النظامي دليلا على الانتماء إلى منظمة مسلحة. وبالمثل، فإن حيازة مسدس أو إطلاق النار في الهواء يمكن أن تكون جريمة عادية، دون ارتباط بمشروع إرهابي.

غير أن التحقيقات قد تكشف فيما بعد عن وقائع أخرى. وتُدرس الهواتف والسفر ونقل الأموال والاتصالات تحت سيطرة السلطة القضائية. When a link to an organization appears, the authorities must document it in an individual file. وبدون هذه الخطوة، يؤدي الجمع بين الأمن والهجرة والإرهاب إلى إضعاف نوعية المعلومات ويعرّض السكان بأسرهم للاشتباه.

تهديد يمكن أن يتخذ عدة أشكال

ووجود شبكة لا يقاس بعدد الناس فحسب. A few individuals with weapons, explosives and targets may pose immediate danger. وعلى النقيض من ذلك، قد تكون لدى مجموعة أكبر ولكنها موزعة، ترصد وتحرم من الموارد قدرة مخفضة. ولذلك، تقوم الخدمات بتقييم النوايا والموارد والتسلسل الهرمي والاستعداد.

وعادة ما تكون للخلية العاملة اتصالات آمنة، وأماكن اجتماع، ومخابئ، وسلسلة من القيادة. وهي تبحث عن الأسلحة، وتجمع الأموال وتقوم بعمليات الاستطلاع. ووجود أدلة أو متفجرات أو خطط أو رسائل تنسيق دليل أقوى من مجرد الاتصال بساعي.

وتقوم شبكة لوجستية بمهام أخرى. ويمكنها أن توفر أماكن الإقامة أو الوثائق المزورة أو المركبات أو الطائرات. الناس يمكنهم المساعدة من أجل المال بدون مشاركة إيديولوجية المجموعة ويجب على العدالة بعد ذلك أن تحدد معرفتها بالمشروع ونيتها الفعلية. وهذا الفارق يُحسب للمؤهلات الجنائية.

وأخيرا، يمكن لحركة من المؤيدين نشر الدعاية أو محاولة تجنيدهم. وقد لا يكون لديها قدرة على العمل الفوري. غير أنها يمكن أن تيسر الانتقال إلى عمل فرد معزول. ثم تصبح المراقبة الرقمية والعمل على القرب أمراً أساسياً للكشف عن تطور نحو الإعداد للهجوم.

الماضي الأمني للشمال

وقد واجه الشمال بالفعل جماعات مسلحة وشبكات جهادية. The fighting in Nahr al-Bared in 2007 opposed the army to Fatah al-Islam. ثم شهدت طرابلس دورات من المواجهة والاعتقالات والمغادرة إلى سوريا. The battle of Ersal in 2014 showed the ability of groups from Syria to cross the border and capture soldiers.

This past explains the sensitivity of the services to any signs of reconstitution. وهو يبرر الرصد المستمر للشبكات القديمة وقنوات التمويل والطرق السرية. غير أنها لا تتيح اعتبار الأحياء الفقيرة أو المخيمات أو المناطق السنية مراكز جماعية للإرهاب.

وتسعى المنظمات المسلحة بالتحديد إلى استغلال الانقسامات الاجتماعية. ومن شأن البطالة، والتهميش، والاكتظاظ، والافتقار إلى الخدمات العامة أن تيسر التوظيف. ولذلك، فإن استجابة الشرطة وحدها ليست كافية. ويجب أن يكون مصحوباً بالعدالة والمدارس والبلديات والرابطات والسلطات الدينية.

ويمكن أن يؤدي خطر الاتهام الجماعي إلى الأثر المعاكس للمطالب. فالاعتقالات التعسفية أو تعميم الخطابات يمكن أن يزيد من عدم ثقة الدولة. كما أنها تعقِّد عملية جمع المعلومات، لأن السكان يترددون في الإبلاغ عن السلوك المزعج. ولا يزال التعاون المحلي واحدا من أكثر الطرق فعالية للتعرف على الأفراد الخطرين.

العدالة يجب أن تنفرد بالمسؤوليات

ويُفترض أن أي شخص يُعتقل بريء إلى أن يُتخذ قرار قضائي نهائي. ولا تزال هذه القاعدة سارية في حالات الإرهاب. وقد تكون لدى الخدمات معلومات سرية لتبرير الرصد أو الاعتقال. غير أن الإدانة تتطلب أدلة مقبولة وعلاقة واضحة بين المشتبه فيه والوقائع المزعومة.

ويجب أن تثبت التحقيقات الهوية والدور ومدة المشاركة والأفعال المرتكبة. ويجب أن تميز بين الالتزام الإيديولوجي والدعم المادي والتمويل والتوظيف والمشاركة في أي عملية. وتنطوي هذه المؤهلات على مسؤوليات مختلفة. كما أنها تمنع الرقم العام من استبدال فحص الملفات.

وتحمي الرقابة القضائية حقوق المشتبه فيهم، ولكنها تعزز أيضا مصداقية مكافحة الإرهاب. A robust procedure resists disputes and allows network dismantling based on verified elements. وعلى العكس من ذلك، يمكن للاعتقال غير الموثق أن يؤدي إلى الإفراج عن التحقيقات ذات الصلة وإلى تقويضها.

Another issue is the length of pretrial detention. ويعاني لبنان من تأخيرات قضائية كبيرة. ويغذي الحفاظ على الناس لسنوات دون محاكمة التوترات ويخلط بين المشتبه فيهم والمدانين. وتحتاج ملفات المنظمات المسلحة إلى غرف قادرة على تجهيز الأدلة التقنية والشهادة بسرعة.

ما يمكن أن يكشفه الاعتقال

The inquiry announced by the Internal Security Forces could provide important information. المحققون على الأرجح سيحاولون إعادة تشكيل حركات المشتبه به، أماكن الإقامة، الاتصالات والوسائل المالية. كما سينظرون في هواتفهم وفي الحسابات الرقمية المرتبطة بها تحت سلطة قضائية.

If humans had contacts in the North, these data could confirm the existence of facilitators or cells. ويمكنها أيضا أن تبين أن لبنان يُستخدم كحيز للمرور العابر دون هيكل محلي هام. ولا يزال السيناريوان كلاهما ممكنا على أساس العناصر العامة المتاحة.

وسيتعين على السلطات أيضا أن تحدد شروط دخولها إلى لبنان. ولا ينطوي المرور الرسمي بوثائق مزورة أو عبور سري أو تركيب قديم على نفس العيوب. ومن شأن هذه المعلومات أن تساعد على تكييف الضوابط وتحديد الشركاء المحتملين.

ولا يزال البلاغ الرسمي محدوداً طوعاً. وهو يحمي التحقيق والعمليات التي قد تنجم عنه. هذا التقدير طبيعي في ملف نشط غير أنه يعني أن الادعاءات الأوسع نطاقا بشأن عدد المقاتلين لا يمكن استخلاصها علنا من الاعتقال وحده.

ما الدليل الذي سيؤكد الرقم؟?

وينبغي للتأكيد الرسمي أن يحدد أولاً المحيط. The authorities should indicate whether the estimate covers only the northern governorate, Akkar and Tripoli, or a broader set including the eastern border. وينبغي لها أيضا أن تبين ما إذا كان الأفراد في لبنان، سواء كانوا يسافرون بين بلدين أو ما إذا كانوا مرتبطين فقط بالشبكات التي يرصدها لبنان.

أما التأكيد الثاني فيشمل الفئات. كم عدد الأعضاء النشطين؟ كم عدد المؤيدين المفترضين؟ كم عدد الذين تم التعرف عليهم بأسمائهم؟ كم عددهم تحت أمر أو تحقيق أو مراقبة؟ وبدون هذا الانهيار، لا يزال العدد الإجمالي مستحيلاً للتفسير.

وستوفر المضبوطات أدلة مادية. ومن شأن أسلحة الحرب، والمتفجرات، والأحزمة، والمفجرات، والخطط المستهدفة، والأعلام المستخدمة في هيكل أو قاعات أو جهاز يحتوي على أوامر أن تنشئ قدرة منظمة. وينبغي أن يظل مجرد وجودهم مرتبطا بأشخاص محددين وسلسلة من القيادة.

وستكون القرارات القضائية في نهاية المطاف أقوى مستوى من التأكيد. ومن شأن الاتهامات ومذكرات الإثبات والأحكام أن تتيح معرفة الأدوار والوقائع. The authorities could also declare the dismantling of separate cells, with their composition and area of activity, without publishing details likely to compromise other operations.

رقم لم يحدد بعد

At this stage, information on 300 Daesh fighters in the North must be presented as an estimate attributed to security sources. It is not publicly confirmed by a detailed review of the institutions. The only element directly linked to the organization and officially announced is the arrest of a senior official alleged to be active in Syria.

وتظهر العمليات الأخيرة الأخرى استمرار النشاط الأمني، ولكن نشراتها الصحفية لا تشير إلى وجود صلة بين دايش. وهي تتعلق بإطلاق النار أو الأسلحة الفردية أو عدم وجود وثائق منتظمة. ومن شأن إدماجها تلقائيا في التقدير أن يخلق صورة مضللة عن التهديد.

ولذلك، فإن توخي الحذر في الصحافة يتمثل في الإبقاء على ملاحظتين في الوقت نفسه. يمكن أن يكون لدى منظمة تحت الأرض شبكات غير مرئية، والخدمات سبب وجيه لتتبع التحركات في الشمال. غير أن الرقم غير المفسر ينبغي ألا يؤدي إلى تعيين 300 شخص إرهابيين دون أدلة فردية.

ويمكن أن تأتي التأكيدات المقبلة من بيان مشترك، أو سلسلة من الاعتقالات المبررة، أو الاستيلاء على الأسلحة أو القرارات القضائية. كما يمكن أن تؤدي إلى تنقيح تنازلي للتقدير أو التمييز بين عدة فئات. The investigation into the official arrested on 30 June is now one of the main issues that could shed light on the real extent of the connections between Syria and northern Lebanon.