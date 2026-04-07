Fuels: France tends, Beirut denies

وفي فرنسا، يظهر التوتر على الفور. بعد عطلة عيد الفصح الممتدة، يواجه سائقو السيارات مضخات غير مكتملة، ويبحثون عن نقطة بيع أخرى، ويقارنون الأسعار ويمددون رحلاتهم لملء. وفي يوم الثلاثاء، 7 نيسان/أبريل، ذكر الوزير مندوب الطاقة في مود بريغيون أن نحو 18 في المائة من محطات الغاز تفتقر إلى وقود واحد على الأقل. وأضافت أن 83 في المائة من المحطات التي تواجه صعوبات تخضع لشبكة الطاقة الكلية، التي تجتذب أسعارها المرتفعة تدفقاً أعلى من المعتاد. In Paris, the government thus describes a crisis of distribution, transport and logistical. ويتفادى نقص الكلمات، ولكن يتم الاعتراف بالتوتر.

في بيروت، الديكور يبدو أكثر هدوءا. ويكفل ممثلو الموزعين استمرار الإمدادات، وتوفير المواد الخام، وليس هناك ما يدعو إلى الانتقال إلى محطات الخدمات. قد يبدو هذا الخطاب مطمئناً في سياقه، يبدو في المقام الأول مثل كلمة إدارة الذعر. وبالنسبة للبنان ليس لديه عودة طبيعية. إنه يمر بأزمة طاقة غيرت وجهه للتو إنه ليس دائماً المضخة الفارغة التي من الأفضل أن تخبر هشاشة البلد هذه هي زيادات الأسعار، فواتير المولدات الخاصة، تكلفة الكهرباء البديلة، وتوزيع هذه التكاليف الإضافية في جميع أنحاء الاقتصاد.

ومن ثم، فإن الزاوية الصحيحة لا تطغى على فرنسا في حالة توتر، كما أن لبنان سيرن رسميا. يجب أن نذهب أبعد In France, the executive admits a concrete problem, localised but visible. وفي لبنان، يبدو أن الاتصالات الرسمية أقرب. وهو يقلل الأزمة إلى سؤال واحد: هل يوجد أي منتج في الدبابات؟ هذا السؤال لم يعد كافياً ولا يزال الوقود المتاح وإن كان باهظ التكلفة يشكل أزمة. ولا تعني محطة مفتوحة أن الأسرة لا تزال قادرة على استيعاب تكلفة ملء المولدات الكهربائية والنقل وتكييف الهواء. يبدأ النفي بالضبط هناك، عندما يكون توافر المواد حجة غيابية لعدم الحديث عن التكلفة الحقيقية للطاقة.

في فرنسا، يكشف الكسر الجزئي عن سوق تحت الضغط

نسبة الـ 18% التي طرحها (مود بريغيون) تدل على ارتفاع ملحوظ On April 7, the Minister explained on RMC and BFMTV that one in five stations lacked at least one fuel. وذكرت أيضاً أن معدل التمزق لا يتجاوز 4 في المائة، باستثناء مجموع الطاقة. وهذا يعني أن الصعوبة الفرنسية ليست موحدة. وهي تركز على الحالات التي يحرك فيها اجتذاب التعريفات الطلب. في الصباح الباكر، رئيس (أوفيه) (أوليفي غانتوا)، قدّر أنّ واحداً من أربع محطات كان يقطع وقود واحد على الأقل،

وهذا التوتر لا يأتي من فقدان مفاجئ للوقود في جميع أنحاء البلد. وهو ناتج عن آلية أكثر دقة. وقد مدد إجمالي الطاقة الحد الأقصى لأسعار البنزين إلى 1.99 يورو لللتر وأسعار الديزل إلى 2.09 يورو في 300 3 محطة في فرنسا العاصمة حتى نيسان/أبريل 7. In a context of rising prices and geopolitical concern, this decision has concentrated the clientele on part of the network. وقد انتقل المحركات إلى أرخص المحطات، مما يتوقع في بعض الأحيان زيادات في المستقبل. ونتيجة لذلك، زادت التمزقات حيث تزداد الاستفسارات، حتى لو لم تنهار الإمدادات الوطنية. The price signal redistributed the demand faster than the logistical could follow.

القضية الفرنسية تظهر شيئاً مهماً أزمة وقود لا يجب أن تعطل الحياة اليومية وهو لا يؤثر إلا على بعض الأقاليم أو الشبكات أو المنتجات لتغيير السلوك. ويتقدم المعلمون في طريقهم إلى المضخة، ويمددون طرقهم، ويفضلون ملء خزانهم بالكامل، ويرصدون الزيادات في الساعة. إن رد الفعل هذا منطقي على النطاق الفردي. فهو يفاقم التوترات المحلية بصورة جماعية. ولذلك يسعى المدير التنفيذي الفرنسي إلى منع وقوع حادث، لكنه لا يمكن أن ينكر هذه الظاهرة. والزيادة في عدد المحطات المتضررة كافية لجعل الأزمة ملموسة، حتى وإن ظلت جزئية.

الأرقام التي توجز التناقض

المؤشر فرنسا لبنان محطات متضررة من فشل واحد على الأقل في الوقود حوالي 18 في المائة في 7 نيسان/أبريل No officially announced shortage نسبة الصعوبات التي تتركز على مجموع الطاقة 83٪ وفقاً لمود بريغيون لا ينطبق رسالة رسمية مركبات السوقيات والنقل الإمداد مستمر الأسعار/الحصانة 199 يورو/لتر للوقود، 209 يورو/لتر للديزل حتى 7 نيسان/أبريل الزيادات المتكررة في البنزين وزيوت الوقود هشاشة حقيقية توزيع العملاء وتأجيلهم تكاليف الطاقة والمولدات الكهربائية والكهرباء والاقتصاد

وتلخص هذه الأرقام حالتين مختلفتين جدا. In France, the state manages a visible tension. In Lebanon, the official word attempts to prevent fear from turning into a rush. غير أن هذه الاستراتيجية لها حد واحد: فهي تخفي الطبيعة العميقة للمشكلة، التي لم تعد مجرد استمرارية العرض، بل ثمنها الاقتصادي والاجتماعي.

في (بيروت)، الكلمة المطمئنة تبدو كإستراتيجية إنكار

وأكد ممثلو موزعي الوقود استمرار الإمدادات وبقيت المواد الخام متاحة. بل أوضحوا أن الشحنة تنتظر تفريغها من أجل تجنب أي تبرير لعمليات الشراء الاحتياطي. This speech fulfils a clear function: avoid terror. وفي لبنان، يعرف الجميع أن الاندفاع إلى المحطات يمكن أن يكون كافيا لخلق النقص الذي يخشى. والمشكلة هي أن كلمة الاستقرار تصبح مضللة عندما تمثل نفسها صورة مخلصة لحالة الطاقة. ثم يصف جزء من الواقع.

وفي الوقت نفسه، تستمر أسعار الوقود في الارتفاع. وفي 24 آذار/مارس، أبلغت وكالة الإعلام الوطنية عن زيادة قدرها 000 25 جنيه لبناني مقابل البنزين و 000 72 جنيه لزيت الوقود. وبعد ثلاثة أيام، أعلنت زيادة أخرى قدرها 000 50 جنيه لكلا نوعي البنزين و 000 101 جنيه لزيت الوقود. هذه المبالغ ليست غير مؤكدة They mean that the system may still hold up physically, but at an increasing cost for households, artisans, carriers, businesses and all those dependent on daily mobility or alternative power supply.

هنا تصبح كلمة الإنكار ذات صلة ولا تشكل السلطات أو الجهات الفاعلة في القطاع بالضرورة تحديا للزيادات. يعاملونهم كضوضاء خلفية بينما أصبحوا قلب المشكلة ويشير البلاغ الرسمي إلى أن عدم وجود مضخات مغلقة يكفي لإثبات أن الحالة لا تزال قيد السيطرة. ولا يمكن لبلد مستورد للطاقة، يكون هشاً مالياً ومعتمداً على نقص في استخدام الكهرباء، أن يعرّف الطبيعة بمجرد وجود المنتج. وتتطلب التطبيعية أيضا طاقة يمكن الوصول إليها ومستدامة ويمكن التنبؤ بها. لبنان ليس هناك.

وتؤثر الزيادة في الديزل تأثيرا مباشرا على المولدات الخاصة

في لبنان، الحديث عن الوقود، ناهيك عن الكهرباء، يعني فقدان الأساسي. الديزل ليس فقط يزود المركبات كما أنها تزود المولدات الخاصة التي لا تزال في الواقع ركيزة مركزية من ركائز الإمداد بالكهرباء. وتشير المديرية العامة للخزانة الفرنسية إلى أن الإمداد بالكهرباء في لبنان لا يتجاوز حالياً 6 إلى 8 ساعات من الكهرباء في اليوم، في حين أن الديزل الذي تستخدمه المولدات الخاصة قد ازداد ارتفاعاً حاداً. ولذلك، فإن أزمة النفط لا تتعلق فقط بزيادة سعر السيارات. وهو يزيد من سعر الكيلوغرام من الإحلال الذي يدفعه ملايين المستخدمين كل شهر.

وهذا يغير تماما قراءة الأزمة. عندما يرتفع الديزل، فاتورة المولدات تتّبع. وعندما يتبع مشروع قانون المولد ليس فقط الأسر المعيشية التي تضحك ويجب أيضا على المباني، والمتاجر المحلية، والمطاعم، والمكاتب الطبية، وحلقات العمل، والمخابز، والمصانع الصغيرة، ومقدمي الخدمات أن يستوعبوا هذه التكاليف الإضافية أو أن يتجاوزوها. ثم تصبح الزيادة في الوقود زيادة في الكهرباء الخاصة، ثم زيادة في تكاليف التشغيل، ثم ضغوط جديدة على الأسعار التي تُفرض على العملاء. وفي بيروت، كثيرا ما تخفي المضخة الفاتورة. ومع ذلك فإنه على مشروع القانون أن تصبح الأزمة أثقل أزمة.

وتقيس وثائق البنك الدولي هذا الانجراف الهيكلي. وفي خطة الطوارئ الخاصة بقطاع الكهرباء، أشارت المؤسسة بالفعل إلى أن مولدات الديزل الخاصة يمكن أن تكلف ما يصل إلى 30 سنتاً لكل ساعة كيلوات، وأن التكلفة الإجمالية التي يدفعها المستهلكون بين خط الطاقة الكهربائية والمولدات الكهربائية تبلغ نحو 16.8 سنتاً لكل ساعة. ويشير تقرير آخر للبنك الدولي إلى أنه بمتوسط السعر الذي يناهز 9 سنتات لكل ساعة من ساعات التعليم العالي، مقابل نحو 30 سنتا للمولدات الخاصة، ستبلغ الوفورات المحتملة بالنسبة للجمهور اللبناني نحو 800 مليون دولار سنويا إذا ما تم استبدال هذه المولدات تدريجيا. ويبين هذا الفارق مقدار ما يدفعه الاقتصاد اللبناني عن فشل الخدمة العامة.

نفس النسبة تظهر أيضاً مدى « اقتصاد المولدات » وتقدر قيمة سوق واردات الوقود وتوزيعها وبيعها وصيانتها بنحو بليوني دولار، مع قوة عاملة قوامها نحو 200 13 شخص. والصيغة مضللة: إن لبنان لا يعاني فقط من نقص الكهرباء العامة. He let install a huge, expensive, low-transparent parallel system, dependent on imported diesel. وعندما يرتفع سعر الوقود، يصبح هذا النظام أكثر تكلفة بالنسبة لمن لا تتوفر لهم إمكانية المرور.

لا تتوقف تكلفة الاقتصاد في فواتير الأسر المعيشية

كلفة الطاقة الإضافية تنتهي عبر الاقتصاد بأكمله التاجر الذي يدفع أكثر مقابل اشتراكه في المولد يضبط أسعاره أو يخفض هامشه الراحه تمر بجزء من الزيادة على بطاقته وتدمج ورشة الإنتاج الديزل في تكلفتها. ويرفع الناقل تعريفاته. رجل التوصيل يصبح أكثر تكلفة المبنى يكلف أكثر ويبدو أن كل زيادة محدودة عند النظر إليها في عزلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنتج ضريبة على الطاقة الانتشار، دون تصويت، ودون مناقشة في الميزانية ودون شبكة أمان حقيقية. هذه الدينامية تتفق مع الدور المركزي للمولدات الخاصة في إمدادات الطاقة اليومية للبلد

ويلاحظ فرع الخزانة أيضا أن هذه الحالة تضعف جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة. ووفقاً لمذكرة حديثة للبنك الدولي، تشير الورقة إلى انخفاض الإيرادات الحكومية في آذار/مارس بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير، فضلاً عن احتمال حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بين 12 في المائة و16 في المائة. والصلة مع الطاقة مباشرة: فالبلد الذي يدفع المزيد عن الديزل، ولا يوفر سوى القليل من الكهرباء العامة ويتوقف على نظام خاص مكلف يصبح أقل إنتاجية من الناحية الميكانيكية وأقل قدرة على المنافسة وأكثر عرضة للتضخم.

وتتشابه وثائق الإصلاح القديمة لوزارة الطاقة اللبنانية. وهي تشدد على أن زيادة سعر الـ " ليد إل " يمكن أن تقلل نظريا من مشروع القانون العام للمواطنين إذا انخفض الاعتماد على المولدات الخاصة في المقابل. وقد أشارت الإدارة حتى إلى التكلفة غير المباشرة البالغة عدة بلايين من الدولارات للاقتصاد المرتبط بعدم القدرة على توفير نظام غذائي مستمر. This point does not describe the situation of April 2026 alone, but it sheds light on the underlying mechanism: the more public electricity remains insufficient, the more company pays a diesel instalment, and the more each oil shock spreads throughout the country.

في فرنسا، أزمة توزيع؛ في لبنان، أزمة استدامة

ثم تصبح المقارنة مع فرنسا بليغة جدا. In Paris, the government can be criticized for its language elements, but it recognizes partial breaks, names the logistical cause and identifies the most exposed network. The French crisis is a crisis of distribution under stress, aggravated by a low rate effect. ويعيق الحياة اليومية، ويثير القلق من كامل، ويعرّض السلطة التنفيذية لغضب سائقي السيارات. لكنها لا تحول بعد الاقتصاد كله إلى آلة ضخ الطاقة

وفي بيروت، تكون الأزمة أقل دراما في المضخة وأكثر تدميرا في العمق. إنها ليست أول أزمة صور إنها أزمة استدامة. البلد لا يتساءل فقط إذا كان الوقود سيصل. وتساءل عن مدى تكلفة الزيادة التالية، وما هي الآثار التي ستترتب على مولد البناء، وعلى مشروع قانون التجارة المجاورة، وعلى تكاليف النقل، وعلى قدرات البقاء للأسر المعيشية الضعيفة بالفعل. لقول أن « كل شيء على ما يرام » لأن الشحنة في طريقها لذلك هي بمثابة خلط الاستمرارية اللوجستية مع الصحة الاقتصادية. هذه شيئين مختلفين

ما لا يقوله الخطاب الرسمي

يتحدث عن الشحنات، ولكن القليل عن السعر النهائي الذي تدفعه الأسر المعيشية؛

وهو يطمئن إلى محطات الافتتاح، ولكن ليس على فاتورة المولدات؛

:: تجنب ربط الزيادة في الديزل بتكلفة الكهرباء الخاصة؛

وهو يقلل من الأزمة الهيكلية إلى مشكلة بسيطة تتعلق بالتوافر؛

وهو يعالج الخوف من النقص، ولكنه لا يعالج تكلفة الطاقة.

ويفسر هذا الانفصال لماذا يبدو عامة الناس يتكلمون بشكل متزايد بعيدا عن الخطوة. وفي لبنان، لا يعني عدم وجود نقص صريح أن الحالة جيدة. وهذا يعني فقط أن الأزمة لا تزال في شكل أقل صورية وأكثر تكلفة.

وقد حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع معدل التضخم على الصعيد العالمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أشد على البلدان المستوردة للطاقة ذات الهوامش المالية المخفضة. ويندرج لبنان بالكامل في هذه الفئة. ومرة أخرى، فإن وجود الوقود في المحطات لا يكفي لتحييد الصدمة. وعندما يعتمد بلد ما على واردات باهظة التكلفة لدفع سياراته وكهرباء مولداته، يصبح كل تفشّي إقليمي مضاعفا للهشاشة.

الوقود: يبدأ الإنكار عندما تخفي المضخة الفواتير

وفي جوهره، يكمن التناقض بين فرنسا ولبنان في كيفية تسمية الأزمة. وفي فرنسا، تريد الدولة أن تتفادى نقص الكلمات، ولكنها لا تستطيع أن تنكر وجود توتر. The figures, queues and TotalEnergy effect make the phenomenon concrete. وفي لبنان، لا يزال البلاغ الرسمي قائماً لأنه يستند إلى معيار ضيق جداً: فطالما يصل الوقود، ستكون الحالة تحت السيطرة. وهذا التعريف غير كاف في بلد لا تستخدم فيه الطاقة فقط للتعميم، بل أيضا للتعويض عن الإفلاس المطول لقطاع الكهرباء.

لذا الفضيحة الحقيقية ليست فقط إحتمال مضخة فارغة وهذا هو حقيقة أن البلد بأسره لا يزال يشتري كهرباء باهظة التكلفة، عن طريق المولدات الخاصة، التي لا تستطيع الخدمة العامة توفيرها باستمرار أن توفر ما يكفي. وطالما بقيت هذه الآلية، تصبح كل زيادة في الديزل زيادة في تكلفة المعيشة، وتكاليف التجارة، وتكاليف الخدمات، وتكاليف الإنتاج. وبغية عرض هذا الواقع بوصفه مجرد مسألة تتعلق بالإمدادات هو التقليل إلى أدنى حد من الأزمة في اللحظة التي ينتشر فيها على نطاق واسع.

الكلمة الصحيحة ربما ليست كذبة إنها أكثر برودة وأكثر سياسية: إنكار. والرفض العملي شبه الإداري هو النظر في حالة الدبابات بدلا من وضع الفواتير. إنكار ملائم، لأنه يسمح بإعلان الاستمرارية دون الاعتراف بالتدهور. ولكن كلما زادت الزيادات التي تراكمت على البنزين وزيت الوقود والمولدات الكهربائية والكهرباء البديلة كلما فقدت هذه القصة الرسمية المصداقية. الهدوء في المضخة لا يزال موجوداً الهدوء الاقتصادي لم يعد موجوداً